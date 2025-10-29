Ainda estava na flash interview, ainda ouvia cânticos com o seu nome das bancadas. O Benfica conseguiu pela primeira vez ganhar dois encontros consecutivos na era 2.0 de José Mourinho na Luz e o apoio ao novo técnico está presente em todos os momentos, com a esperança dos encarnados de que o regresso do técnico 25 anos depois possa significar o regresso aos grandes triunfos. Para já, e no caso da Taça da Liga, foi dado mais um passo rumo a um dos troféus em discussão na presente temporada e a vitória diante do Tondela por 3-0, de novo sem sofrer golos, colocou os encarnados de novo na decisão a quatro da Taça da Liga.

Ao todo, e desde que a competição foi fundada em 2007, o Benfica continua com uma folha quase imaculada em todos os encontros caseiros para a competição, com um total de 27 vitórias e cinco empates em 32 jogos. Com isso, o conjunto da Luz chegou pela 15.ª vez em 19 edições às meias-finais da Taça da Liga, a terceira consecutiva para tentar defender o troféu conquistado na última temporada contra o Sporting depois do desempate por grandes penalidades. Próximo adversário? Sp. Braga, que goleou também esta quarta-feira o Santa Clara e defronta pela quinta vez nesta fase da prova os encarnados com duas vitórias para cada.

Benfica soma a 2.ª vitória pela 1.ª vez desde que José Mourinho é o treinador ⚠ Última sequência de triunfos consecutivos do Benfica: em agosto, ainda com Bruno Lage como treinador pic.twitter.com/NLSL3EE1lY — Playmaker (@playmaker_PT) October 29, 2025

Apesar desse registo, e sem nunca deixar cair uma postura muito descontraída, José Mourinho assumiu que esperava mais da equipa sobretudo na primeira parte, fazendo quase um mea culpa depois do encontro.

O ???? Benfica vai defrontar o SC Braga nas meias-finais da Taça da Liga pela 2.ª época consecutiva – na época passada, os encarnados venceram por 3-0 ⚠ As 2 equipas já se defrontaram nas meias-finais da prova por 4 vezes, com 2 vitórias para cada equipa pic.twitter.com/RSxV8jluGy — Playmaker (@playmaker_PT) October 29, 2025

“A missão foi cumprida e diria que com tranquilidade a mais porque durante muito tempo jogou-se com pouca ambição, pouco ritmo. Estava a sentir que tinha falhado na tentativa de apertar com eles para que o jogo fosse jogado como quero sempre. Falhei. Na primeira parte não gostei. No segundo tempo, seria um golo muito bonito depois daqueles cinco minutos com a espera a ajudar a voltar a pôr a temperatura do jogo demasiado fria. Quando senti que o jogo se podia encaminhar para uma zona de perigo, meti pesos pesados e a sensação que ficou é que, se tivesse começado com aqueles jogadores que estão a ser a minha primeira escolha, o resultado podia ter sido diferente. Objetivo cumprido mas numa noite destas ter 53 mil é quase tão fantástico como ter 85 mil nas eleições. Mereciam que tivéssemos jogado melhor”, comentou.

Benfica continua invicto em ???? casa na Taça da Liga: em 32 jogos realizados na Luz, soma 27 vitórias e 5 empates pic.twitter.com/2xxqWDMpFl — Playmaker (@playmaker_PT) October 29, 2025

“Se me arrependi das opções iniciais? Podia tê-lo feito mas há jogadores que têm de jogar, de mostrar, que tem de por pressão. Tinha no banco jogadores que gostaria de ter feito jogar. Não o Pavlidis ou o Ríos.. Mas depois não deu. Não quis correr mais riscos. Há uma acumulação de jogos mas gosto de ganhar, não gosto de brincar ao futebol. Quis passar esta mensagem. Sinto que não fui tão bem sucedido. O bom da noite foi a vitória, os 53 mil nas bancadas e os 250 jogos do Otamendi do Benfica, é uma coisa de assinalar. Fez um sprint de 80 metros aos 95 minutos”, prosseguiu o técnico dos encarnados em declarações à SportTV.

O Benfica está nas meias-finais da Taça da Liga pela 15.ª vez em 19 edições da prova ⚠ Atual detentor do troféu e equipa + titulada da competição, é a 3.ª presença consecutiva do Benfica na Final Four da Taça da Liga pic.twitter.com/Ihw32kVyiO — Playmaker (@playmaker_PT) October 29, 2025

“Homenagens no regresso a Leiria? A emoção agora é ir a Guimarães. Fui lá com o Benfica e com o FC Porto. É um sítio lindo para jogar, com uma massa adepta contra mas fantástica. É um daqueles estádios históricos. Emoção seria ganhar lá”, concluiu José Mourinho, deixando a Final Four da Taça da Liga para depois.