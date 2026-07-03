Irão afirma que EUA devem "aceitar as realidades existentes” do comércio

As autoridades iranianas exigiram esta sexta-feira a implementação do acordo preliminar alcançado com os Estados Unidos para o fim das hostilidades no Médio Oriente, alertando ainda que procurarão a responsabilização pelos crimes de guerra cometidos contra a República Islâmica.

“A República Islâmica do Irão enfatiza a plena implementação de todas as cláusulas do acordo. O Irão apoia todas as 14 cláusulas do acordo alcançado e sublinha a importância da sua plena implementação”, disse o presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, após se reunir com o Presidente do Turquemenistão, Gurbanguly Berdimuhamedow, de visita ao território iraniano para participar no funeral do antigo líder supremo Ali Khamenei, morto em ataques aéreos dos Estados Unidos (EUA) a 28 de fevereiro, no início da ofensiva conjunta com Israel.

Neste sentido, Ghalibaf advertiu que Teerão responderá a quaisquer violações do acordo.

“Se a outra parte agir de forma contrária, a República Islâmica do Irão irá confrontá-la firmemente”, reiterou, em declarações divulgadas pela agência noticiosa ISNA.