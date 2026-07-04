Donald Trump e Vladimir Putin falaram hoje ao telefone, relatou o conselheiro do Kremlin, Yuri Ushakov, à imprensa estatal. O Presidente russo utilizou a chamada para congratular o seu homólogo pelo 250.º aniversário da independência norte-americana. Contudo, segundo Moscovo, terá sido a Casa Branca a agendar um telefonema para este dia 4 de Julho. “Foram os nossos parceiros americanos que sugeriram realizar a conversa no dia do 250.º aniversário da independência dos EUA. E isso diz muito”, relatou Ushakov.

Os dois Presidentes também aprovaram para discutir a situação na guerra na Ucrânia, antes da cimeira da NATO, que se realiza esta terça e quarta-feira, em Ancara, Turquia. Putin descreveu a Trump “a imagem real no campo de batalha” e insistiu que Moscovo “prefere um fim político e diplomático do conflito”.

“Kiev e os seus parceiros europeus estão empenhados em prolongar e até em escalar o conflito, através de terrorismo contra a nossa população”, afirmou Yuri Ushakov, num relato da mensagem que Putin transmitiu a Trump.