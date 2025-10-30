"Nunca se percebe". Marcelo critica indefinição nas competências da Direção Executiva do SNS

Moreira continua dizendo que estas eleições se comparam, mais do que às de 1986, às de 1976, “que redundaram numa clivagem entre quem defendia a então jovem Constituição democrática e quem a pretendia subverter a pretexto de uma suposta legitimidade revolucionária”.

Isto porque hoje reaparecem narrativas “radicais e antissistémicas”, que “ganharam tração na nossa sociedade, fruto da incapacidade de sucessivos governos para responder ao mal-estar social”.

“Mas não há hoje qualquer razão para escolhermos caudilhos ou homens que se julgam providenciais”, defende, e é aplaudido na sala.

“Esse tempo já lá vai e de tão infausto não deixa saudades. Com instituições democráticas sólidas, é essencial – direi mesmo imprescindível – que os portugueses escolham um Presidente da República que não se deixe tentar por aventureirismos ou experimentalismos. Portugal precisa de um chefe de Estado com experiência, conhecimento e autoridade. Alguém que tenha provas dadas como estadista”, argumenta.

Continua a defender o perfil ideal, que diz ser o de Marques Mendes, falando de alguém que não confunda a crise de crescimento do regime com a sua degenerescência, moderado, unificador, que “não reaja por impulso ou se deixe aprisionar por obsessões alheias”, firme “num tempo em que a governabilidade estará sempre em causa”, que respeite as instituições mas promova o pensamento crítico, que valorize e motive o país “sem complexos ou megalomanias”.

Continua rejeitando uma visão “nostálgica” do passado pré-25 de Abril e anacrónica do presente, para falar do regime democrático, garantindo que neste ponto tem a mesma visão que Marques Mendes.

“Não somos acríticos e não nos esquecemos do que correu mal. Mas prezamos, acima de tudo, o muito que foi conseguido pelo regime democrático. Nós somos daqueles que, quando olhamos o copo e o vemos meio cheio, tentamos enchê-lo. Outros há que preferem quebrá-lo, só porque não têm o engenho para o encher quando o olham e veem meio vazio”.

Fala da “clarividência” dos portugueses de escolher cada um dos antigos Presidentes da República. “Seguramente que nenhuma das pessoas que está nesta sala votou em todos eles. E, contudo, é legítimo afirmar que o regime subsiste incólume porque os portugueses fizeram, a cada momento, escolhas judiciosas para a Presidência da República”.

O sistema, argumenta, tem sido capaz de garantir o equilíbrio de poderes. Mas “atenção”: “Com este modelo constitucional e no atual cenário de polarização política do país, corremos o risco de uma perversão do sistema semipresidencial”, avisa. “Risco, esse, que advém da possibilidade de eleição de candidatos sem noção ou respeito pela filigrana de equilíbrios institucionais do regime. De candidatos com uma visão messiânica da política e de si próprios. De candidatos dispostos a usar a Presidência da República como trampolim para a governação do país. De candidatos com o objetivo declarado de minar o regime democrático e se imiscuírem, ilegitimamente, na esfera de outros poderes”.

“A perversão do semipresidencialismo provocaria uma grave crise institucional. Com a agravante de que, como constatamos todos os dias, estes não são tempos normais”.