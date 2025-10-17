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    21:52
    Mariana Fernandes

    O nosso liveblog fica por aqui. O Benfica venceu o Desp. Chaves e garantiu o apuramento para a quarta ronda da Taça de Portugal. Obrigada por nos ter acompanhado. Boa noite!

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    21:51
    Mariana Fernandes

    "Não estou contente, trabalhámos de maneira diferente. Esperava um bocadinho mais", reconhece Mourinho

    Sem grandes pruridos, José Mourinho não escondeu que estava à espera de uma exibição mais contundente do Benfica, mas lembrou que a equipa treinou duas vezes depois do jogo com o FC Porto.

    “Não estou contente, trabalhámos de maneira diferente. Esperava um bocadinho mais”, reconhece Mourinho

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    21:31
    Mariana Fernandes

    As estatísticas finais

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    21:22
    Mariana Fernandes

    Final da partida! Benfica vence Desp. Chaves e segue na Taça de Portugal (0-2)

    Fim do jogo! O Benfica vence o Desp. Chaves e segue em frente na Taça de Portugal, sendo que já sabe que na próxima ronda cruza com Atlético ou Felgueiras. Pavlidis marcou os únicos golos da partida (0-2)

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    90'
    Mariana Fernandes

    Dois minutos de tempo extra para jogar.

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    90'
    Mariana Fernandes

    Dupla substituição no Benfica

    Saem Sudakov e Aursnes, entram João Veloso e Ivan Lima.

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    21:17
    Mariana Fernandes

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    21:14
    Mariana Fernandes

    O segundo golo do Benfica, o segundo golo de Pavlidis

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    82'
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    Substituição no Benfica

    Sai Pavlidis, entra Ivanovic.

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    82'
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    Substituição no Desp. Chaves

    Sai Paulo Victor, entra Gabi Rodrigues.

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    81'
    Mariana Fernandes

    O avançado grego recebeu de Sudakov à entrada da grande área, rodou e atirou certeiro para bater Gudzulic, aumentando a vantagem do Benfica.

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    79'
    Mariana Fernandes

    Golo do Benfica!

    Está feito o segundo dos encarnados! Bisa Pavlidis!

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    Mariana Fernandes

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    77'
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    Gudzulic! Grande oportunidade para o Benfica, com Enzo Barrenechea a aparecer a cabecear na área depois de um cruzamento na direita. O guarda-redes defendeu.

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    76'
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    Substituição no Benfica

    Sai Lukebakio, entra Leandro Barreiro.

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    74'
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    Dupla substituição no Desp. Chaves

    Saem Kiko Pereira e Bruno Rodrigues, entram Wellington e Mamadou Tounkara.

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    71'
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    Cartão amarelo para Enzo Barrenechea, por falta sobre David Kusso.

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    68'
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    Cartão amarelo para Bruno Rodrigues, por falta sobre Lukebakio.

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    61'
    Mariana Fernandes

    Remate de Pavlidis, já na área e depois de um grande trabalho individual de Schjelderup, com Gudzulic a encaixar.

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    56'
    Mariana Fernandes

    Remate de Enzo Barrenechea, de fora de área, com Gudzulic a afastar.

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