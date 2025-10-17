Histórico de atualizações
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O nosso liveblog fica por aqui. O Benfica venceu o Desp. Chaves e garantiu o apuramento para a quarta ronda da Taça de Portugal. Obrigada por nos ter acompanhado. Boa noite!
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"Não estou contente, trabalhámos de maneira diferente. Esperava um bocadinho mais", reconhece Mourinho
Sem grandes pruridos, José Mourinho não escondeu que estava à espera de uma exibição mais contundente do Benfica, mas lembrou que a equipa treinou duas vezes depois do jogo com o FC Porto.
“Não estou contente, trabalhámos de maneira diferente. Esperava um bocadinho mais”, reconhece Mourinho
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As estatísticas finais
⚽️ FINAL ✅
???? Chaves 0 – 2 Benfica ????
◉ Pavlidis ???????? foi letal (como é hábito), dando a vitória natural ao Benfica mas os flavienses bateram-se como uma equipa "de primeira" e até criaram precisamente os mesmos xG frente ao SLB que… o líder FC Porto no último clássico, no… pic.twitter.com/bc2kUryTKv
— GoalPoint (@_Goalpoint) October 17, 2025
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Final da partida! Benfica vence Desp. Chaves e segue na Taça de Portugal (0-2)
Fim do jogo! O Benfica vence o Desp. Chaves e segue em frente na Taça de Portugal, sendo que já sabe que na próxima ronda cruza com Atlético ou Felgueiras. Pavlidis marcou os únicos golos da partida (0-2)
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Dois minutos de tempo extra para jogar.
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Dupla substituição no Benfica
Saem Sudakov e Aursnes, entram João Veloso e Ivan Lima.
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????????Vangelis Pavlidis apontou o 10.º da temporada, 9 pelo Benfica e 1 pela seleção grega.
Fez o 2.º bis nesta temporada: Gil Vicente e Chaves pic.twitter.com/7nKpgUXNTG
— Playmaker (@playmaker_PT) October 17, 2025
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O segundo golo do Benfica, o segundo golo de Pavlidis
Pavlidis bisa e aproxima as águias da vitória ????#sporttvportugal #TAÇAnaSPORTTV #TaçadePortugal #GDChaves #SLBenfica pic.twitter.com/cRtA71cXbz
— sport tv (@sporttvportugal) October 17, 2025
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Substituição no Benfica
Sai Pavlidis, entra Ivanovic.
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Substituição no Desp. Chaves
Sai Paulo Victor, entra Gabi Rodrigues.
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O avançado grego recebeu de Sudakov à entrada da grande área, rodou e atirou certeiro para bater Gudzulic, aumentando a vantagem do Benfica.
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Golo do Benfica!
Está feito o segundo dos encarnados! Bisa Pavlidis!
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⏱️ 70 mins
???? Chaves 0 – 1 Benfica ????
◉ Só há 2 jogadores em campo com mais do que 1 passe para finalização e são ambos flavienses: são eles o experiente Carraça e Henrique Pereira, ambos com 2 passes-chave#GDCSLB #TaçaDePortugal pic.twitter.com/T1r21vB1hW
— GoalPoint (@_Goalpoint) October 17, 2025
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Gudzulic! Grande oportunidade para o Benfica, com Enzo Barrenechea a aparecer a cabecear na área depois de um cruzamento na direita. O guarda-redes defendeu.
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Substituição no Benfica
Sai Lukebakio, entra Leandro Barreiro.
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Dupla substituição no Desp. Chaves
Saem Kiko Pereira e Bruno Rodrigues, entram Wellington e Mamadou Tounkara.
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Cartão amarelo para Enzo Barrenechea, por falta sobre David Kusso.
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Cartão amarelo para Bruno Rodrigues, por falta sobre Lukebakio.
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Remate de Pavlidis, já na área e depois de um grande trabalho individual de Schjelderup, com Gudzulic a encaixar.
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Remate de Enzo Barrenechea, de fora de área, com Gudzulic a afastar.