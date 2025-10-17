Depois de dois jogos sem ganhar, a vitória. O Benfica chegava à Taça de Portugal depois de uma derrota com o Chelsea e um empate com o FC Porto, mas soube vencer o Desp. Chaves e seguir em frente na segunda competição nacional — e sem sofrer golos, algo que já não acontecia há cinco partidas.

Na quarta eliminatória da Taça de Portugal, os encarnados vão agora defrontar Atlético ou Felgueiras, que só se cruzam no próximo domingo, mas sempre longe do Estádio da Luz. Pavlidis bisou em Chaves, chegou aos dez golos na atual temporada e já leva 38% de todos os marcados pelo Benfica — o segundo melhor marcador, Ivanovic, tem apenas três. Ainda assim e apesar do apuramento, José Mourinho não estava inteiramente satisfeito depois do apito final.

“Acho que controlámos o jogo, mas não estou contente, porque trabalhámos de maneira diferente. Queríamos dar mais intensidade ao jogo ofensivo e fomos lentos. Sentimo-nos sempre tranquilos, o golo cedo veio tranquilizar ainda mais. E passámos demasiado tempo a circular fácil, por fora, a nunca entrar, a procurar pouca profundidade. Na segunda parte foi melhor, jogámos mais no meio-campo adversário e com intenção de matar o jogo. Foi o que pedi aos jogadores”, começou por dizer.

O ????Benfica passou sempre a 3.ª eliminatória da ????????Taça de Portugal desde 2008/09 (18 edições). pic.twitter.com/MfhykM8Rto — Playmaker (@playmaker_PT) October 17, 2025

“Foi pena que tivéssemos acabado com o jogo só perto do final. De qualquer das maneiras, gosto sempre de falar do adversário quando o adversário tem mérito e são uma boa equipa, o Filipe é um ótimo treinador, estão muito bem organizados. Nunca é fácil jogar contra linhas assim, tivemos exemplos assim nos últimos jogos das seleções, onde as equipas com menos potencial criaram dificuldades a jogar com linhas de cinco. Mas o objetivo foi conseguido. Digo aos jogadores que a Taça é feita de tomba-gigantes e do vencedor, do resto ninguém se lembra. Este primeiro passo foi dado com alguma tranquilidade”, acrescentou.

Mais à frente, José Mourinho ainda abordou a forma como a equipa tem vindo a crescer desde que substituiu Bruno Lage. “Posso dizer que neste espaço de tempo, desde o jogo com o FC Porto, treinei ontem e anteontem. Nos outros dias tivemos cinco ou seis jogadores. Ontem e anteontem treinámos com a equipa que jogou hoje. Fizemos algumas coisas que treinámos, mas com um ritmo mais baixo, seja na pressão ou na circulação, até na procura da profundidade. O trabalho foi pouco, mas as coisas também se passam pelo audiovisual e esperava um bocadinho mais hoje”, concluiu.