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    04:48
    Tiago Gama Alexandre

    Terminado que está mais um dia de Mundial de Clubes, encerramos assim este liveblog. Depois da eliminação do FC Porto, esta terça-feira é a vez do Benfica entrar em campo, frente ao Bayern (20h). Voltamos dentro de poucas horas. Até lá!

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    04:47
    Tiago Gama Alexandre

    Dragões terminam época com três jogos sem vencer e a sofrer quatro golos (outra vez). Anselmi diz que "tomates não faltaram" à equipa

    O jogo com mais remates deste Mundial foi o regresso aos três jogos sem vencer. Depois do Benfica, Al Ahly marcou quatro golos ao FC Porto. Anselmi viu lenços brancos, mas já pensa na próxima época.

    Dragões terminam época com três jogos sem vencer e a sofrer quatro golos (outra vez). Anselmi diz que “tomates não faltaram” à equipa

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    04:33
    Tiago Gama Alexandre

    A classificação final do Grupo A

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    04:25
    Tiago Gama Alexandre

    Abel e um Ferrari que gosta de andar à chuva até à reta final (a crónica do Inter Miami-Palmeiras)

    Num duelo em que o empate era suficiente, o Palmeiras voltou a dar 45 minutos de avanço e só reagiu aos 80 minutos, empatando o jogo em oito minutos (2-2). Dérbi carioca marcado para os oitavos.

    Abel e um Ferrari que gosta de andar à chuva até à reta final (a crónica do Inter Miami-Palmeiras)

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    04:12
    Tiago Gama Alexandre

    Nem o rico S. João ajudou a limpar a má imagem de um dragão que outrora ostentava a divisa de campeão (a crónica do FC Porto-Al Ahly)

    Num jogo de loucos, os dragões nunca estiveram em vantagem, com os erros defensivos a custarem caro. 4-4-2 de Anselmi demorou a estabilizar, William mostrou que é opção e Samu voltou a marcar (4-4).

    Nem o rico S. João ajudou a limpar a má imagem de um dragão que outrora ostentava a divisa de campeão (a crónica do FC Porto-Al Ahly)

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    04:00
    Tiago Gama Alexandre

    Termina a partida! O FC Porto diz adeus ao Mundial de Clubes

    Final da partida no MetLife Stadium. Num dos melhores jogos da competição, FC Porto e Al Ahly empataram e dizem adeus à prova (4-4).

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    03:55
    Tiago Gama Alexandre

    Acabou! Inter Miami e Palmeiras seguem em frente (2-2)

    Final do jogo no Hard Rock, com as duas equipas a seguirem em frente.

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    91'
    Tiago Gama Alexandre

    Seis minuto de compensação

    Jogam-se mais seis minutos.

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    03:54
    Tiago Gama Alexandre

    Anatomia de um golo

    Pepê aparece solto de marcação à entrada da área e atira de pé direito para novo empate.

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    89'
    Tiago Gama Alexandre

    Golo do FC Porto! 4-4 por Pepê

    Está feito o empate!

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    88'
    Tiago Gama Alexandre

    Golo do Palmeiras! 2-2 por Maurício

    Cruzamento da esquerda, Weigandt alivia mal e deixa a bola nos pés de Maurício, que atira de primeira para o empate.

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    83'
    Tiago Gama Alexandre

    Falhanço de Samu

    Grande cruzamento de Gonçalo Borges para o segundo poste, Samu aparece completamente sozinho, mas cabeceia ao lado.

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    78'
    Tiago Gama Alexandre

    Pausa para hidratação

    Nova pausa para hidratação no MetLife.

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    80'
    Tiago Gama Alexandre

    Golo do Palmeiras! 2-1 por Paulinho

    Mau alívio da defesa, Allan Elias isola Paulinho, que atira cruzado e rasteiro para o 2-1.

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    74'
    Tiago Gama Alexandre

    Amarelo para Jorge Costa

    O dirigente vê o cartão por se ter pegado com um elemento do banco do Al Ahly.

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    69'
    Tiago Gama Alexandre

    Últimas mexidas no FC Porto

    Saem Fábio Vieira e William Gomes, entra Gabri Veiga e Pepê.

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    68'
    Tiago Gama Alexandre

    Amarelo para Dari

    Entrada dura do defesa.

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    03:30
    Tiago Gama Alexandre

    A classificação atual

    1.º Inter Miami (2-0) — 7 pontos — Apurado

    2.º Palmeiras (0-2) — 4 pts (2-0 no confronto direto) — Apurado

    3.º Al Ahly (4-3) — 4 pts (0-2 no c.d.)

    4.º FC Porto (3-4) — 1 pt

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    03:28
    Tiago Gama Alexandre

    Anatomia de um golo

    Ben Romdhane recebe à entrada da área, puxa para o pé direito e desfere um grande remate em arco para o quarto golo do Al Ahly.

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    64'
    Tiago Gama Alexandre

    Golo do Al Ahly! 3-4 por Ben Romdhane

    Sai mais um golaço, agora dos egípcios.

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