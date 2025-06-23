Momentos-chave
- A classificação final do Grupo A
- Termina a partida! O FC Porto diz adeus ao Mundial de Clubes
- Acabou! Inter Miami e Palmeiras seguem em frente (2-2)
- Golo do FC Porto! 4-4 por Pepê
- Golo do Palmeiras! 2-2 por Maurício
- Golo do Palmeiras! 2-1 por Paulinho
- Golo do Al Ahly! 3-4 por Ben Romdhane
- Golo do Inter Miami! 2-0 por Luis Suárez
- Golo do FC Porto! 3-3 por Samu
- Golo do Al Ahly! 2-3 Abou Ali
- Golo do FC Porto! 2-2 por William Gomes
- A bola volta a rolar!
- Recomeça no Hard Rock!
- Intervalo em East Rutherford! Dragões à beira da eliminação (1-2)
- Intervalo! Inter Miami na frente (1-0)
- Golo do FC Porto! 1-1 por Rodrigo Mora
- Golo anulado ao Al Ahly
- William à barra!
- Golo do Inter Miami! 1-0 por Allende
- Golo do Al Ahly! 0-1 por Abou Ali
- Começa o Inter Miami-Palmeiras
- Começa o FC Porto-Al Ahly!
- Os onzes do Inter Miami-Palmeiras
- Os onzes do FC Porto-Al Ahly
- As contas finais do Grupo B
- Final do jogo! Botafogo perde, mas apura-se (1-0)
- Acabou! PSG apura-se para os oitavos (0-2)
- Golo do Atl. Madrid! 1-0 por Griezmann
- Golo do PSG! 0-2 por Hakimi
- Também já se joga em Pasadena!
- Recomeça o Sounders-PSG!
- Intervalo! Atl. Madrid e Botafogo empatam (0-0)
- Intervalo! PSG em vantagem (0-1)
- Golo do PSG! 0-1 por Kvaratskhelia
- Começa o Atl. Madrid-Botafogo!
- Começa o Seattle Sounders-PSG!
- Os onzes iniciais do Atl. Madrid-Botafogo
- Os onzes iniciais do Seattle Sounders-PSG
- Os jogos desta segunda-feira
Histórico de atualizações
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Terminado que está mais um dia de Mundial de Clubes, encerramos assim este liveblog. Depois da eliminação do FC Porto, esta terça-feira é a vez do Benfica entrar em campo, frente ao Bayern (20h). Voltamos dentro de poucas horas. Até lá!
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Dragões terminam época com três jogos sem vencer e a sofrer quatro golos (outra vez). Anselmi diz que "tomates não faltaram" à equipa
O jogo com mais remates deste Mundial foi o regresso aos três jogos sem vencer. Depois do Benfica, Al Ahly marcou quatro golos ao FC Porto. Anselmi viu lenços brancos, mas já pensa na próxima época.
Dragões terminam época com três jogos sem vencer e a sofrer quatro golos (outra vez). Anselmi diz que “tomates não faltaram” à equipa
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A classificação final do Grupo A
Palmeiras sit top of Group A, as Inter Miami clinch second place! ????#FIFACWC
— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) June 24, 2025
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Abel e um Ferrari que gosta de andar à chuva até à reta final (a crónica do Inter Miami-Palmeiras)
Num duelo em que o empate era suficiente, o Palmeiras voltou a dar 45 minutos de avanço e só reagiu aos 80 minutos, empatando o jogo em oito minutos (2-2). Dérbi carioca marcado para os oitavos.
Abel e um Ferrari que gosta de andar à chuva até à reta final (a crónica do Inter Miami-Palmeiras)
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Nem o rico S. João ajudou a limpar a má imagem de um dragão que outrora ostentava a divisa de campeão (a crónica do FC Porto-Al Ahly)
Num jogo de loucos, os dragões nunca estiveram em vantagem, com os erros defensivos a custarem caro. 4-4-2 de Anselmi demorou a estabilizar, William mostrou que é opção e Samu voltou a marcar (4-4).
Nem o rico S. João ajudou a limpar a má imagem de um dragão que outrora ostentava a divisa de campeão (a crónica do FC Porto-Al Ahly)
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Termina a partida! O FC Porto diz adeus ao Mundial de Clubes
Final da partida no MetLife Stadium. Num dos melhores jogos da competição, FC Porto e Al Ahly empataram e dizem adeus à prova (4-4).
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Acabou! Inter Miami e Palmeiras seguem em frente (2-2)
Final do jogo no Hard Rock, com as duas equipas a seguirem em frente.
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Seis minuto de compensação
Jogam-se mais seis minutos.
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Anatomia de um golo
Pepê aparece solto de marcação à entrada da área e atira de pé direito para novo empate.
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Golo do FC Porto! 4-4 por Pepê
Está feito o empate!
Pepê e o FC Porto ainda acreditam ????
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Golo do Palmeiras! 2-2 por Maurício
Cruzamento da esquerda, Weigandt alivia mal e deixa a bola nos pés de Maurício, que atira de primeira para o empate.
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Falhanço de Samu
Grande cruzamento de Gonçalo Borges para o segundo poste, Samu aparece completamente sozinho, mas cabeceia ao lado.
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Pausa para hidratação
Nova pausa para hidratação no MetLife.
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Golo do Palmeiras! 2-1 por Paulinho
Mau alívio da defesa, Allan Elias isola Paulinho, que atira cruzado e rasteiro para o 2-1.
Paulinho reduz. Temos jogo!
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Amarelo para Jorge Costa
O dirigente vê o cartão por se ter pegado com um elemento do banco do Al Ahly.
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Últimas mexidas no FC Porto
Saem Fábio Vieira e William Gomes, entra Gabri Veiga e Pepê.
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Amarelo para Dari
Entrada dura do defesa.
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A classificação atual
1.º Inter Miami (2-0) — 7 pontos — Apurado
2.º Palmeiras (0-2) — 4 pts (2-0 no confronto direto) — Apurado
3.º Al Ahly (4-3) — 4 pts (0-2 no c.d.)
4.º FC Porto (3-4) — 1 pt
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Anatomia de um golo
Ben Romdhane recebe à entrada da área, puxa para o pé direito e desfere um grande remate em arco para o quarto golo do Al Ahly.
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Golo do Al Ahly! 3-4 por Ben Romdhane
Sai mais um golaço, agora dos egípcios.
Romdhane coloca o Al Ahly na frente pela quarta vez.
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