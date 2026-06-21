Momentos-chave
- Termina a partida em Vancouver! 1-3 no Nova Zelândia-Egito
- Marca o Egito! 1-3 por Trezeguet
- Marca o Egito! 1-2 por Salah
- Marca o Egito! 1-1 por Mostafa Zico
- Começa a segunda parte em Vancouver entre Nova Zelândia e Egito (1-0)
- Intervalo em Vancouver! 1-0 no Nova Zelândia-Egito
- Golo da Nova Zelândia! 1-0 por Finn Surman
- Começa o Nova Zelândia-Egito
- Os onzes do Nova Zelândia-Egito
- Acaba a partida em Miami! 2-2 no Uruguai-Cabo Verde
- Golo de Cabo Verde! 2-2 por Hélio Varela
- Recomeça o Uruguai-Cabo Verde (2-1)
- Intervalo em Miami! 2-1 no Uruguai-Cabo Verde
- Golo do Uruguai! 2-1 por Agustín Canobbio
- Golo do Uruguai! 1-1 por Maxi Araújo
- Golo de Cabo Verde! 0-1 por Kevin Pina
- Arranca o Uruguai-Cabo Verde!
- Mãe de Vozinha já está no estádio para assistir ao Uruguai-Cabo Verde
- Os onzes do Uruguai-Cabo Verde
- Final da partida! Bélgica e Irão empatam sem golos (0-0)
- Nathan Ngoy é expulso!
- Arranca a segunda parte do Bélgica-Irão!
- Intervalo! Bélgica e Irão estão empatados (0-0)
- Golo anulado ao Irão!
- Golo do Irão!
- Onze inicial do Irão
- Onze inicial da Bélgica
- Final da partida! Espanha goleia Arábia Saudita (4-0)
- Golo anulado a Espanha!
- Golo de Espanha!
- Golo de Espanha!
- Arranca a segunda parte do Espanha-Arábia Saudita!
- Intervalo! Espanha está a vencer a Arábia Saudita (3-0)
- Golo de Espanha!
- Golo de Espanha!
- Golo de Espanha!
- Começa o Espanha-Arábia Saudita!
- Tomás Araújo voltou a falhar o treino da Seleção Nacional
- Onze inicial da Arábia Saudita
- Onze inicial de Espanha
- "Queremos que este momento passe rápido", diz Francisco Conceição
- Sérgio a suceder a Martínez? "Não é respeitoso da minha parte comentar isso", diz Francisco
- Espalha-brasas? "Quero ser conhecido como o Francisco"
- "Não há ninguém que fique pior, sentimos na pele", diz Francisco Conceição
- Cristiano Ronaldo "está aqui para ajudar como qualquer jogador"
- "É sempre um orgulho saber que o meu pai jogou um Mundial", diz Francisco Conceição
- Podemos esperar "o máximo" de Francisco Conceição, "em 10 minutos ou 90"
- "Claro que estamos com a faca nos dentes", diz Francisco Conceição
- "Não executámos bem o plano." Francisco Conceição assume erros contra a RD Congo
- Mundial 2026 já atingiu marca dos 100 golos marcados
- Raphinha deve ficar de fora durante duas semanas — até aos oitavos de final
- Lamine Yamal: "Espanha fez um ponto, Portugal fez um ponto. Os jornalistas já acham que a final é um França-Argentina?"
- Irão declara México "vencedor do Mundial"
- México (Grupo A), EUA (Grupo D) e Alemanha (Grupo E) seguem em frente
- Um panzer para espantar serpentes e caçar os Elefantes (a crónica do Alemanha-Costa do Marfim)
- Não há mágicos no futebol, mas há um futebol que vive da magia dos samurais na sua milésima dança (a crónica do Tunísia-Japão)
- Quando falta a chave para abrir a porta do Room, brilha quem tem muito Curaçau (a crónica do Equador-Curaçau)
Histórico de atualizações
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Bom dia! A cobertura do Observador sobre o dia 11 do Mundial termina aqui. Obrigada por nos acompanhar!
Para ler sobre os acontecimentos desta segunda-feira, pode ver o nosso novo liveblog.
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Mais não é melhor e Salah percebeu isso a tempo de fazer história (a crónica do Nova Zelândia-Egito)
Nova Zelândia começou melhor e adiantou-se por Surman (15′). Zico (58′) e Salah (67′) empurraram o Egito para a história, com a sua primeira vitória num Mundial, selada por Trezeguet (82′).
Mais não é melhor e Salah percebeu isso a tempo de fazer história (a crónica do Nova Zelândia-Egito)
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Termina a partida em Vancouver! 1-3 no Nova Zelândia-Egito
Acaba a partida entre a Nova Zelândia e o Egito! Os egípcios vencem por 1-3 e ganham pela primeira vez uma partida da fase final do Mundial.
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Marca o Egito! 1-3 por Trezeguet
Trezeguet marca o terceiro do Egito! Depois de um pontapé de canto batido por Salah, o avançado alarga a vantagem egípcia.
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Marca o Egito! 1-2 por Salah
Novo golo egípcio em Vancouver! Salah combinou com Zico e marcou o golo da reviravolta para o Egito, que está pela primeira vez em vantagem.
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Marca o Egito! 1-1 por Mostafa Zico
Seleção egípcia acaba de empatar! Depois de um cruzamento pela direita, Mostafa Zico saltou mais alto que toda a gente na defensiva neozelandesa para igualar o marcador.
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Começa a segunda parte em Vancouver entre Nova Zelândia e Egito (1-0)
Recomeça a partida no BC Place! Arranca a segunda parte no Nova Zelândia-Egito (1-0).
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Intervalo em Vancouver! 1-0 no Nova Zelândia-Egito
Omar Al Ali apita para o intervalo em Vancouver! Nova Zelândia e Egito seguem para os balneários com vantagem de um golo dos neozelandeses.
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Golo da Nova Zelândia! 1-0 por Finn Surman
Marca a seleção neozelandesa! Finn Surman saltou mais alto que toda a gente, na sequência de um pontapé de campo, e lança a seleção oceânica na vantagem.
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Começa o Nova Zelândia-Egito
Omar Al Ali apita para o início da partida em Vancouver! Arranca o Nova Zelândia-Egito.
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O estatuto de sensação pesou mais que o de pioneiro (a crónica do Uruguai-Cabo Verde)
Cabo Verde provou que nulo com Espanha não foi acaso, ao empatar com o Uruguai. Tubarões Azuis, que estiveram em vantagem e desvantagem, só dependem de si na última ronda com a Arábia Saudita (2-2).
O estatuto de sensação pesou mais que o de pioneiro (a crónica do Uruguai-Cabo Verde)
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Os onzes do Nova Zelândia-Egito
Nova Zelândia e Egito entram em campo às 2h e já são conhecidos os onzes iniciais de ambas as equipas:
Nova Zelândia: Max Crocombe, Tim Payne, Michael Boxall, Finn Surman, Liberato Cacace, Joe Bell, Sarpreet Singh, Marko Stamenic, Callum McCowatt, Elijah Just, Chris Wood;
Egito: Mostafa Shobeir, Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Ahmed Fatouh, Marwan Attia, Muhannad Lashin, Hamdy Fathy, Emam Ashour, Mohamed Salah, Omar Marmoush, Mostafa Zico.
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Acaba a partida em Miami! 2-2 no Uruguai-Cabo Verde
Terminou há momentos a partida entre Uruguai e Cabo Verde. Ambas as seleções ficaram igualadas a dois golos e ficam igualadas a dois pontos no grupo H.
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Golo de Cabo Verde! 2-2 por Hélio Varela
Marca a seleção cabo-verdiana! Hélio Varela aproveitou um erro da seleção uruguaia e atirou para a baliza, onde não estava Muslera. Tudo igualado em Miami!
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Recomeça o Uruguai-Cabo Verde (2-1)
Espen Eskås apita para o segundo tempo em Miami! Recomeça o Uruguai-Cabo Verde (2-1).
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Intervalo em Miami! 2-1 no Uruguai-Cabo Verde
Espen Eskås apita para o intervalo no Hard Rock Stadium! As seleções uruguaia e cabo verdiana seguem para os balneários com vantagem para os sul-americanos (2-1).
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Golo do Uruguai! 2-1 por Agustín Canobbio
Uruguai dá a volta ao marcador mesmo antes do intervalo! Ugarte encontrou em balão a cabeça de Maxi, para assistir Agustín Canobbio, que lança o Uruguai pela primeira vez na vantagem.
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Golo do Uruguai! 1-1 por Maxi Araújo
Uruguai empata a partida! Depois de um cabeceamento ao poste da baliza de Vozinha, Maxi Araújo marca na recarga.
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Golo de Cabo Verde! 0-1 por Kevin Pina
Cabo Verde abre o marcador! Kevin Pina marcou um pontapé livre rasteiro e marca para a seleção africana.
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Arranca o Uruguai-Cabo Verde!
Espen Eskås apita para o início da partida! Começa o Uruguai-Cabo Verde.