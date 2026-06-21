Momentos-chave
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    09:28
    Mariana Carrilho

    Bom dia! A cobertura do Observador sobre o dia 11 do Mundial termina aqui. Obrigada por nos acompanhar!

    Para ler sobre os acontecimentos desta segunda-feira, pode ver o nosso novo liveblog.

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    08:05
    Manuel Conceição Carvalho

    Mais não é melhor e Salah percebeu isso a tempo de fazer história (a crónica do Nova Zelândia-Egito)

    Nova Zelândia começou melhor e adiantou-se por Surman (15′). Zico (58′) e Salah (67′) empurraram o Egito para a história, com a sua primeira vitória num Mundial, selada por Trezeguet (82′).

    Mais não é melhor e Salah percebeu isso a tempo de fazer história (a crónica do Nova Zelândia-Egito)

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    04:01
    Manuel Conceição Carvalho

    Termina a partida em Vancouver! 1-3 no Nova Zelândia-Egito

    Acaba a partida entre a Nova Zelândia e o Egito! Os egípcios vencem por 1-3 e ganham pela primeira vez uma partida da fase final do Mundial.

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    82'
    Manuel Conceição Carvalho

    Marca o Egito! 1-3 por Trezeguet

    Trezeguet marca o terceiro do Egito! Depois de um pontapé de canto batido por Salah, o avançado alarga a vantagem egípcia.

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    67'
    Manuel Conceição Carvalho

    Marca o Egito! 1-2 por Salah

    Novo golo egípcio em Vancouver! Salah combinou com Zico e marcou o golo da reviravolta para o Egito, que está pela primeira vez em vantagem.

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    58'
    Manuel Conceição Carvalho

    Marca o Egito! 1-1 por Mostafa Zico

    Seleção egípcia acaba de empatar! Depois de um cruzamento pela direita, Mostafa Zico saltou mais alto que toda a gente na defensiva neozelandesa para igualar o marcador.

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    46'
    Manuel Conceição Carvalho

    Começa a segunda parte em Vancouver entre Nova Zelândia e Egito (1-0)

    Recomeça a partida no BC Place! Arranca a segunda parte no Nova Zelândia-Egito (1-0).

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    02:52
    Manuel Conceição Carvalho

    Intervalo em Vancouver! 1-0 no Nova Zelândia-Egito

    Omar Al Ali apita para o intervalo em Vancouver! Nova Zelândia e Egito seguem para os balneários com vantagem de um golo dos neozelandeses.

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    15'
    Manuel Conceição Carvalho

    Golo da Nova Zelândia! 1-0 por Finn Surman

    Marca a seleção neozelandesa! Finn Surman saltou mais alto que toda a gente, na sequência de um pontapé de campo, e lança a seleção oceânica na vantagem.

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    1'
    Manuel Conceição Carvalho

    Começa o Nova Zelândia-Egito

    Omar Al Ali apita para o início da partida em Vancouver! Arranca o Nova Zelândia-Egito.

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    01:33
    Manuel Conceição Carvalho

    O estatuto de sensação pesou mais que o de pioneiro (a crónica do Uruguai-Cabo Verde)

    Cabo Verde provou que nulo com Espanha não foi acaso, ao empatar com o Uruguai. Tubarões Azuis, que estiveram em vantagem e desvantagem, só dependem de si na última ronda com a Arábia Saudita (2-2).

    O estatuto de sensação pesou mais que o de pioneiro (a crónica do Uruguai-Cabo Verde)

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    01:31
    Manuel Conceição Carvalho

    Os onzes do Nova Zelândia-Egito

    Nova Zelândia e Egito entram em campo às 2h e já são conhecidos os onzes iniciais de ambas as equipas:

    Nova Zelândia: Max Crocombe, Tim Payne, Michael Boxall, Finn Surman, Liberato Cacace, Joe Bell, Sarpreet Singh, Marko Stamenic, Callum McCowatt, Elijah Just, Chris Wood;

    Egito: Mostafa Shobeir, Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Ahmed Fatouh, Marwan Attia, Muhannad Lashin, Hamdy Fathy, Emam Ashour, Mohamed Salah, Omar Marmoush, Mostafa Zico.

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    01:25
    Manuel Conceição Carvalho

    Acaba a partida em Miami! 2-2 no Uruguai-Cabo Verde

    Terminou há momentos a partida entre Uruguai e Cabo Verde. Ambas as seleções ficaram igualadas a dois golos e ficam igualadas a dois pontos no grupo H.

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    60'
    Manuel Conceição Carvalho

    Golo de Cabo Verde! 2-2 por Hélio Varela

    Marca a seleção cabo-verdiana! Hélio Varela aproveitou um erro da seleção uruguaia e atirou para a baliza, onde não estava Muslera. Tudo igualado em Miami!

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    46'
    Manuel Conceição Carvalho

    Recomeça o Uruguai-Cabo Verde (2-1)

    Espen Eskås apita para o segundo tempo em Miami! Recomeça o Uruguai-Cabo Verde (2-1).

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    53'
    Manuel Conceição Carvalho

    Intervalo em Miami! 2-1 no Uruguai-Cabo Verde

    Espen Eskås apita para o intervalo no Hard Rock Stadium! As seleções uruguaia e cabo verdiana seguem para os balneários com vantagem para os sul-americanos (2-1).

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    50'
    Manuel Conceição Carvalho

    Golo do Uruguai! 2-1 por Agustín Canobbio

    Uruguai dá a volta ao marcador mesmo antes do intervalo! Ugarte encontrou em balão a cabeça de Maxi, para assistir Agustín Canobbio, que lança o Uruguai pela primeira vez na vantagem.

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    43'
    Manuel Conceição Carvalho

    Golo do Uruguai! 1-1 por Maxi Araújo

    Uruguai empata a partida! Depois de um cabeceamento ao poste da baliza de Vozinha, Maxi Araújo marca na recarga.

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    21'
    Manuel Conceição Carvalho

    Golo de Cabo Verde! 0-1 por Kevin Pina

    Cabo Verde abre o marcador! Kevin Pina marcou um pontapé livre rasteiro e marca para a seleção africana.

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    1'
    Manuel Conceição Carvalho

    Arranca o Uruguai-Cabo Verde!

    Espen Eskås apita para o início da partida! Começa o Uruguai-Cabo Verde.

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