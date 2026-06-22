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    09:02
    Cátia Bruno

    A cobertura deste dia 12 do Mundial fica por aqui.

    Para seguir tudo o que acontece nesta terça-feira, veja o nosso novo liveblog.

    Dia 13 do Mundial-2026. É dia de Portugal-Uzbequistão

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    97'
    Manuel Conceição Carvalho

    Acaba a partida em São Francisco! 1-2 no Jordânia-Argélia

    Slavko Vinčić apita para o final da partida no Levi’s Stadium. A Argélia sai de São Francisco depois de bater a Jordânia por 1-2.

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    82'
    Manuel Conceição Carvalho

    Marca a Argélia! 1-2 por Gouiri

    Gouiri marca o segundo da Argélia! Depois de um pontapé de canto, o avançado do Marselha adianta os argelinos no marcador.

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    69'
    Manuel Conceição Carvalho

    Marca a Argélia! 1-1 por Nadhir Benbouali

    Empata a Argélia! Depois de um pontapé de canto, Nadhir Benbouali subiu mais alto que os opositores e iguala o marcador em São Francisco!

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    46'
    Manuel Conceição Carvalho

    Arranca a segunda parte em São Francisco! 1-0 no Jordânia-Argélia

    Slavko Vinčić apita para a etapa complementar no Levi’s Stadium. Começa a segunda parte do Jordânia-Argélia (1-0)!

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    04:54
    Manuel Conceição Carvalho

    Intervalo em São Francisco! 1-0 no Jordânia-Argélia

    Slavko Vinčić apita para o intervalo do Jordânia-Argélia. Os jordanos seguem para os balneários em vantagem, depois do golo apontado por Nizar Al-Rashdan aos 36 minutos.

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    36'
    Manuel Conceição Carvalho

    Marca a Jordânia! 1-0 por Nizar Al-Rashdan

    Golo da Jordânia! Depois de um cruzamento pela esquerda Mousa Al-Tamari falhou a finalização, o que serviu de assistência para Nizar Al-Rashdan, que, de trivela, bateu Luca Zidane, para lançar a Jordânia na vantagem em São Francisco.

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    1'
    Manuel Conceição Carvalho

    Arranca o Jordânia-Argélia!

    O árbitro esloveno Slavko Vinčić apita para o arranque da partida na cidade californiana de São Francisco.Começa o Jordânia-Argélia!

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    03:48
    Manuel Conceição Carvalho

    As contas do grupo J

    O grupo J, onde se inserem as duas próximas seleções a entrarem em campo, é liderado pela Argentina, já apurada, depois de vencerem os argelinos na ronda inaugural e de hoje baterem a Áustria por 2-0.

    Os albicelestes contam com seis pontos, mais três do que a Áustria (com três). Jordânia e Argélia tentam ganhar os primeiros pontos no jogo de hoje: ambas as equipas seguem no terceiro e quarto lugar, respetivamente, com zero pontos, apenas separadas pela diferença de golos.

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    03:42
    Manuel Conceição Carvalho

    Os onzes do Jordânia-Argélia

    Às 4h entram em campo as seleções da Jordânia e da Argélia e já são conhecidos os 22 atletas que se iniciarão em mais uma partida do grupo J:

    Jordânia: Yazeed Abulaila, Ehsan Haddad, Mohannad Abu Taha, Abdallah Nasib, Husam Abudahab, Yazan Al-Arab, Nizar Al-Rashdan, Noor Al-Rawabdeh, Mousa Al-Tamari, Ali Olwan, Mahmoud Al-Mardi;

    Argélia: Luca Zidane, Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Aït-Nouri, Hicham Boudaoui, Ramiz Zerrouki, Ibrahim Maza, Riyad Mahrez, Amine Gouiri, Farès Chaïbi.

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    03:32
    Bruno Roseiro

    O resumo da vitória da Noruega, em números

    O resumo da vitória da Noruega em números, num jogo que teve quatro golos na segunda parte mas terminou com uma vitória dos vikings frente ao Senegal.

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    03:14
    Bruno Roseiro

    Hu! Hu! Hu! Haaland trouxe o Natal mais cedo a Nova Iorque (a crónica do Noruega-Senegal)

    Noruegueses invadiram Times Square entre remadas viking e ioga, noruegueses invadiram MetLife Stadium em Nova Iorque para novo triunfo com bis de Haaland. E a invasão promete não ficar por aqui (3-2).

    Hu! Hu! Hu! Haaland trouxe o Natal mais cedo a Nova Iorque (a crónica do Noruega-Senegal)

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    90'
    Bruno Roseiro

    Golo do Senegal! 3-2 por Ismaïla sARR

    E é golo do Senegal! Ismaïla Sarr aproveita mais uma combinação com toques curtos à entrada da área para ficar isolado e bisar, reduzidno a desvantagem para 3-2

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    02:31
    Bruno Roseiro

    "Outros jogos? Não temos tempo. Se vir a nossa imprensa, estamos sempre na praia..."

    “Bons exemplos de outros? Um treinador que precisa de inspiração nesta altura já vai tarde… Temos uma equipa de analistas, de pessoas que preparam todos os passos. Temos um percurso e isso é muito claro. Tem de estar preparado muitos meses antes. O melhor aspeto é: como é que estão os jogadores? Essa é a melhor fonte de inspiração e informação. O que acontece nos treinos. E é bom que os jogadores aproveitem, que se sintam frescos. Olhar para os outros jogos? Não temos tempo. Se vir a imprensa portuguesa, percebe que estamos sempre na praia…”, concluiu com ironia Martínez.

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    02:29
    Bruno Roseiro

    "Não espero receber rosas depois de empatar o primeiro jogo", diz Martínez

    “Há sempre barulho. Há bom barulho, boas críticas… Quando não atinges o resultado é normal ter críticas. Não espero receber rosas depois de empatar o primeiro jogo. Mas há muito barulho que não é justo, que não é certo, e muitos aspetos que não fazem sentido. Mas isso não faz parte do nosso trabalho. É importante saber quem está com a Seleção e quem não está. É muito fácil ganhar quando a equipa ganha a Liga das Nações, ser muito da Seleção… O importante é estarmos juntos. O barulho faz parte e vejo isso com naturalidade”, diz o selecionador em conferência de imprensa.

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    02:28
    Bruno Roseiro

    "Cristiano é um exemplo, é um capitão. Reage como capitão", defende Martínez

    “Críticas a Ronaldo? O Cristiano é um exemplo, é um capitão. Reage como capitão, com muita experiência. Podemos utilizar todos isso. Estamos a falar de alguém que está a defender e representar a Seleção há 21 épocas. Tem uma fome incrível de continuar a melhorar e de ajudar o grupo. É um exemplo no balneário”, defende Roberto Martínez.

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    58'
    Bruno Roseiro

    Golo da Noruega! 3-1 por Haaland

    E é golo da Noruega! Logo na resposta ao golo dos senegaleses, Pedersen voltou a descer pela direita, Berg recuperou uma segunda bola na área e assistiu Haaland para o desvio de primeira que fez o 3-1

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    02:17
    Bruno Roseiro

    "Não tive um único jogo sem barulho desde o meu primeiro dia em Portugal", lamenta Martínez

    “Não tive um único jogo sem barulho desde o meu primeiro dia em Portugal. Já mostrámos que a equipa é experiente, focada e responsável e chegámos a um bom nível. Estamos num Mundial. Aqui há muito barulho e faz parte. Para nós, o aspeto do ser humano é muito importante. É perceber quem está e quem não está com a Seleção. Mas o importante no balneário é mostrar atitude, ter autocrítica para melhorar e estarmos prontos. Estamos focados, muito fortes e, agora, o grupo está mais unido do que antes de chegar. São já 22 dias de trabalho e o barulho não entra no balneário”, assegura Roberto Martínez.

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    02:15
    Bruno Roseiro

    "Foi difícil, o grupo sentiu raiva, mas todos os jogadores mostraram responsabilidade"

    “Esperamos que seja um jogo difícil e competitivo com o Uzbequistão. Respeitamos muito o adversário mas estamos num torneio, isto não é um estágio. Temos 27 jogadores e estamos todos focados em melhorar. Vi uma atitude incrível nos últimos quatro dias. Todos são importantes. O Rúben, sem estar em campo no primeiro jogo, também foi muito importante no processo. Temos seis capitães muito experientes. Foi difícil, o grupo sentiu raiva, mas todos os jogadores mostraram responsabilidade, ajudaram muito e focaram-se no que precisamos de fazer: chegar ao melhor nível o mais rápido possível. Depois da fase de grupos é o momento de olhar para esses três jogos e ver onde estamos. Mas se esperamos entrar em campo e ganhar logo o jogo amanhã, acho que estamos no torneio errado”, comenta o selecionador nacional.

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    53'
    Bruno Roseiro

    Golo do Senegal! 2-1 por Ismaïla Sarr

    E é golo do Senegal! Grande jogada coletiva com assistência de Sadio Mané à entrada da área para Ismaïla Sarr e desvio por cima do guarda-redes contrário para o 2-1

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