Momentos-chave
- Acaba a partida em São Francisco! 1-2 no Jordânia-Argélia
- Marca a Argélia! 1-2 por Gouiri
- Marca a Argélia! 1-1 por Nadhir Benbouali
- Arranca a segunda parte em São Francisco! 1-0 no Jordânia-Argélia
- Intervalo em São Francisco! 1-0 no Jordânia-Argélia
- Marca a Jordânia! 1-0 por Nizar Al-Rashdan
- Arranca o Jordânia-Argélia!
- As contas do grupo J
- Os onzes do Jordânia-Argélia
- Golo do Senegal! 3-2 por Ismaïla sARR
- "Outros jogos? Não temos tempo. Se vir a nossa imprensa, estamos sempre na praia..."
- "Não espero receber rosas depois de empatar o primeiro jogo", diz Martínez
- "Cristiano é um exemplo, é um capitão. Reage como capitão", defende Martínez
- Golo da Noruega! 3-1 por Haaland
- "Não tive um único jogo sem barulho desde o meu primeiro dia em Portugal", lamenta Martínez
- Golo do Senegal! 2-1 por Ismaïla Sarr
- "Precisamos de uma estrutura e disciplina", pede Martínez
- Golo da Noruega! 2-0 por Haaland
- E volta a rolar a bola, início da segunda parte do Noruega-Senegal
- Intervalo! 1-0 para a Noruega
- Final do jogo! 3-0 para a França
- Golo da Noruega! 1-0 por Pedersen
- "Portugal é uma equipa que precisa de autocrítica", comenta Roberto Martínez
- "O Rúben é um pilar da nossa Seleção, não há que esconder isso", frisa Cancelo
- Golo da França! 2-0 por Mbappé
- "Críticas? Se calhar, há cinco anos, ligava um bocadinho mais...", refere João Cancelo
- E volta a rolar a bola, início da segunda parte do França-Iraque
- E rola a bola, início do Noruega-Senegal
- "Os jogadores que podem saltar do banco também fazer a diferença", destaca Martínez
- "Foram os piores 25 minutos dos últimos 40 jogos", diz Martínez
- Onze inicial do Senegal
- Onze inicial da Noruega
- Seleção Nacional já se encontra em Houston
- Confirmado: França-Iraque está suspenso
- Intervalo! 1-0 para a França
- Golo de França! 1-0 por Mbappé
- E rola a bola, início do França-Iraque
- Onze inicial do Iraque
- Onze inicial de França
- As estatísticas finais do Argentina-Áustria
- Final da partida! Argentina vence Áustria (2-0)
- Golo da Argentina!
- Arranca a segunda parte do Argentina-Áustria!
- Intervalo! Argentina está a vencer a Áustria (1-0)
- O golo histórico de Lionel Messi
- Lionel Messi chega aos 17 golos em Mundiais e é agora o melhor marcador de sempre da prova
- Golo da Argentina!
- Lionel Messi falha a grande penalidade!
- Grande penalidade para a Argentina!
- Começa o Argentina-Áustria!
- Quase metade da população portuguesa viu o jogo da seleção
- Portugal conquista lugar no pódio dos hinos mais bonitos, segundo o The New York Times
- Presidente da Federação destaca a competência do treinador nacional
- Onze inicial da Áustria
- Onze inicial da Argentina
- Defesa norueguês assiste ao nascimento do filho por videochamada
- Messi, Ronaldo e Kane quebram recordes históricos nos primeiros dias do Mundial
- Música country, cartas e churrascos fazem parte dos bastidores da seleção inglesa
- Tomás Araújo é baixa na Seleção para o jogo contra o Uzbequistão
- Nico Schlotterbeck lesionou-se no tornozelo e não volta a jogar no Mundial 2026
- Não foi convocado, mas foi ao Mundial: Joel Williams apareceu no torneio como fotógrafo
- L'Équipe pede desculpa a Jérémy Doku depois de comentários sobre intenção do jogador de assistir ao nascimento do filho
- "Fiquei um pouco irritado, até porque Bielsa ensinou-nos a ter fairplay." Bubista e o lance polémico que deu golo do Uruguai
- "O espírito do Irão permanece vivo e firme." Iranianos deixaram mensagem escrita à mão no balneário em Los Angeles
- Vampeta diz que Raphinha tem "dificuldades financeiras" e quer rumar ao Al Hilal
- Treinador do Paraguai critica preços dos bilhetes para o Mundial
- Irão continua afetado pela tensão política com viagens em cima da hora e sem treinos no jogo contra a Bélgica
- Alerta de tempestade ameaça jogo da França frente ao Iraque no Mundial
- Uruguai sem Luis Suárez não ganha jogos em Mundiais desde 1990
Histórico de atualizações
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A cobertura deste dia 12 do Mundial fica por aqui.
Para seguir tudo o que acontece nesta terça-feira, veja o nosso novo liveblog.
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Acaba a partida em São Francisco! 1-2 no Jordânia-Argélia
Slavko Vinčić apita para o final da partida no Levi’s Stadium. A Argélia sai de São Francisco depois de bater a Jordânia por 1-2.
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Marca a Argélia! 1-2 por Gouiri
Gouiri marca o segundo da Argélia! Depois de um pontapé de canto, o avançado do Marselha adianta os argelinos no marcador.
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Marca a Argélia! 1-1 por Nadhir Benbouali
Empata a Argélia! Depois de um pontapé de canto, Nadhir Benbouali subiu mais alto que os opositores e iguala o marcador em São Francisco!
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Arranca a segunda parte em São Francisco! 1-0 no Jordânia-Argélia
Slavko Vinčić apita para a etapa complementar no Levi’s Stadium. Começa a segunda parte do Jordânia-Argélia (1-0)!
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Intervalo em São Francisco! 1-0 no Jordânia-Argélia
Slavko Vinčić apita para o intervalo do Jordânia-Argélia. Os jordanos seguem para os balneários em vantagem, depois do golo apontado por Nizar Al-Rashdan aos 36 minutos.
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Marca a Jordânia! 1-0 por Nizar Al-Rashdan
Golo da Jordânia! Depois de um cruzamento pela esquerda Mousa Al-Tamari falhou a finalização, o que serviu de assistência para Nizar Al-Rashdan, que, de trivela, bateu Luca Zidane, para lançar a Jordânia na vantagem em São Francisco.
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Arranca o Jordânia-Argélia!
O árbitro esloveno Slavko Vinčić apita para o arranque da partida na cidade californiana de São Francisco.Começa o Jordânia-Argélia!
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As contas do grupo J
O grupo J, onde se inserem as duas próximas seleções a entrarem em campo, é liderado pela Argentina, já apurada, depois de vencerem os argelinos na ronda inaugural e de hoje baterem a Áustria por 2-0.
Os albicelestes contam com seis pontos, mais três do que a Áustria (com três). Jordânia e Argélia tentam ganhar os primeiros pontos no jogo de hoje: ambas as equipas seguem no terceiro e quarto lugar, respetivamente, com zero pontos, apenas separadas pela diferença de golos.
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Os onzes do Jordânia-Argélia
Às 4h entram em campo as seleções da Jordânia e da Argélia e já são conhecidos os 22 atletas que se iniciarão em mais uma partida do grupo J:
Jordânia: Yazeed Abulaila, Ehsan Haddad, Mohannad Abu Taha, Abdallah Nasib, Husam Abudahab, Yazan Al-Arab, Nizar Al-Rashdan, Noor Al-Rawabdeh, Mousa Al-Tamari, Ali Olwan, Mahmoud Al-Mardi;
Argélia: Luca Zidane, Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Aït-Nouri, Hicham Boudaoui, Ramiz Zerrouki, Ibrahim Maza, Riyad Mahrez, Amine Gouiri, Farès Chaïbi.
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O resumo da vitória da Noruega, em números
O resumo da vitória da Noruega em números, num jogo que teve quatro golos na segunda parte mas terminou com uma vitória dos vikings frente ao Senegal.
[ ???????? Norway 3-2 Senegal ???????? ]
Assim vale a pena ficar acordado! ????
???? O Senegal vendeu cara a derrota mas do outro lado estava um Haaland ???????? imparável, que somou o segundo bis consecutivo no Mundial 2026, naquele que foi um jogo de resultado incerto até final. Os noruegueses… pic.twitter.com/ZE7hHnYDeY
— GoalPoint (@_Goalpoint) June 23, 2026
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Hu! Hu! Hu! Haaland trouxe o Natal mais cedo a Nova Iorque (a crónica do Noruega-Senegal)
Noruegueses invadiram Times Square entre remadas viking e ioga, noruegueses invadiram MetLife Stadium em Nova Iorque para novo triunfo com bis de Haaland. E a invasão promete não ficar por aqui (3-2).
Hu! Hu! Hu! Haaland trouxe o Natal mais cedo a Nova Iorque (a crónica do Noruega-Senegal)
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Golo do Senegal! 3-2 por Ismaïla sARR
E é golo do Senegal! Ismaïla Sarr aproveita mais uma combinação com toques curtos à entrada da área para ficar isolado e bisar, reduzidno a desvantagem para 3-2
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"Outros jogos? Não temos tempo. Se vir a nossa imprensa, estamos sempre na praia..."
“Bons exemplos de outros? Um treinador que precisa de inspiração nesta altura já vai tarde… Temos uma equipa de analistas, de pessoas que preparam todos os passos. Temos um percurso e isso é muito claro. Tem de estar preparado muitos meses antes. O melhor aspeto é: como é que estão os jogadores? Essa é a melhor fonte de inspiração e informação. O que acontece nos treinos. E é bom que os jogadores aproveitem, que se sintam frescos. Olhar para os outros jogos? Não temos tempo. Se vir a imprensa portuguesa, percebe que estamos sempre na praia…”, concluiu com ironia Martínez.
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"Não espero receber rosas depois de empatar o primeiro jogo", diz Martínez
“Há sempre barulho. Há bom barulho, boas críticas… Quando não atinges o resultado é normal ter críticas. Não espero receber rosas depois de empatar o primeiro jogo. Mas há muito barulho que não é justo, que não é certo, e muitos aspetos que não fazem sentido. Mas isso não faz parte do nosso trabalho. É importante saber quem está com a Seleção e quem não está. É muito fácil ganhar quando a equipa ganha a Liga das Nações, ser muito da Seleção… O importante é estarmos juntos. O barulho faz parte e vejo isso com naturalidade”, diz o selecionador em conferência de imprensa.
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"Cristiano é um exemplo, é um capitão. Reage como capitão", defende Martínez
“Críticas a Ronaldo? O Cristiano é um exemplo, é um capitão. Reage como capitão, com muita experiência. Podemos utilizar todos isso. Estamos a falar de alguém que está a defender e representar a Seleção há 21 épocas. Tem uma fome incrível de continuar a melhorar e de ajudar o grupo. É um exemplo no balneário”, defende Roberto Martínez.
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Golo da Noruega! 3-1 por Haaland
E é golo da Noruega! Logo na resposta ao golo dos senegaleses, Pedersen voltou a descer pela direita, Berg recuperou uma segunda bola na área e assistiu Haaland para o desvio de primeira que fez o 3-1
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"Não tive um único jogo sem barulho desde o meu primeiro dia em Portugal", lamenta Martínez
“Não tive um único jogo sem barulho desde o meu primeiro dia em Portugal. Já mostrámos que a equipa é experiente, focada e responsável e chegámos a um bom nível. Estamos num Mundial. Aqui há muito barulho e faz parte. Para nós, o aspeto do ser humano é muito importante. É perceber quem está e quem não está com a Seleção. Mas o importante no balneário é mostrar atitude, ter autocrítica para melhorar e estarmos prontos. Estamos focados, muito fortes e, agora, o grupo está mais unido do que antes de chegar. São já 22 dias de trabalho e o barulho não entra no balneário”, assegura Roberto Martínez.
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"Foi difícil, o grupo sentiu raiva, mas todos os jogadores mostraram responsabilidade"
“Esperamos que seja um jogo difícil e competitivo com o Uzbequistão. Respeitamos muito o adversário mas estamos num torneio, isto não é um estágio. Temos 27 jogadores e estamos todos focados em melhorar. Vi uma atitude incrível nos últimos quatro dias. Todos são importantes. O Rúben, sem estar em campo no primeiro jogo, também foi muito importante no processo. Temos seis capitães muito experientes. Foi difícil, o grupo sentiu raiva, mas todos os jogadores mostraram responsabilidade, ajudaram muito e focaram-se no que precisamos de fazer: chegar ao melhor nível o mais rápido possível. Depois da fase de grupos é o momento de olhar para esses três jogos e ver onde estamos. Mas se esperamos entrar em campo e ganhar logo o jogo amanhã, acho que estamos no torneio errado”, comenta o selecionador nacional.
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Golo do Senegal! 2-1 por Ismaïla Sarr
E é golo do Senegal! Grande jogada coletiva com assistência de Sadio Mané à entrada da área para Ismaïla Sarr e desvio por cima do guarda-redes contrário para o 2-1