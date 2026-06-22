“Esperamos que seja um jogo difícil e competitivo com o Uzbequistão. Respeitamos muito o adversário mas estamos num torneio, isto não é um estágio. Temos 27 jogadores e estamos todos focados em melhorar. Vi uma atitude incrível nos últimos quatro dias. Todos são importantes. O Rúben, sem estar em campo no primeiro jogo, também foi muito importante no processo. Temos seis capitães muito experientes. Foi difícil, o grupo sentiu raiva, mas todos os jogadores mostraram responsabilidade, ajudaram muito e focaram-se no que precisamos de fazer: chegar ao melhor nível o mais rápido possível. Depois da fase de grupos é o momento de olhar para esses três jogos e ver onde estamos. Mas se esperamos entrar em campo e ganhar logo o jogo amanhã, acho que estamos no torneio errado”, comenta o selecionador nacional.