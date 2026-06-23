Momentos-chave
Histórico de atualizações
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    09:13
    Cátia Bruno

    A cobertura deste dia 13 do Mundial fica por aqui.

    Para seguir tudo o que acontece nesta terça-feira, veja o nosso novo liveblog.

    Dia 14 do Mundial-2026. Brasil defronta Escócia e México bate-se com a República Checa

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    05:07
    Bruno Roseiro

    O jogo do "tiro ao boneco" que só acertou no alvo às tabelas (a crónica do Colômbia-RD Congo)

    Colômbia tentou de todas as formas, teve três golos anulados mas conseguiu finalmente bater Mpasi num remate de Muñoz que desviou num defesa. Nem o “homem estátua” conseguiu salvar a RD Congo (1-0).

    O jogo do “tiro ao boneco” que só acertou no alvo às tabelas (a crónica do Colômbia-RD Congo)

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    90'
    Bruno Roseiro

    Final do jogo! 1-0 para a Colômbia

    Final da partida em Guadalajara! Colômbia vence RD Congo por 1-0 com golo Daniel Muñoz, carimba a passagem à fase seguinte e fica a depender de si para terminar na primeira posição do grupo K contra Portugal

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    80'
    Bruno Roseiro

    Luis Díaz marca mas golo é anulado

    Luis Díaz tinha acabado de marcar num grande chapéu que já não contava por uma falta sobre Mbemba e vê mais um golo anulado, neste caso por fora de jogo antes de fazer a jogada individual e atirar uma bomba sem hipóteses

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    75'
    Bruno Roseiro

    Golo da Colômbia! 1-0 por Muñoz

    E é golo da Colômbia! Num lance estranho pela trajetória que a bola levou, e que só na repetição se percebeu melhor que sofreu um desvio que enganou Mpasi, Muñoz inaugurou o marcador com um remate de pé esquerdo na área

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    46'
    Bruno Roseiro

    E volta a rolar a bola, início da segunda parte do Colômbia-RD Congo

    Recomeça o jogo em Guadalajara, início da segunda parte do Colômbia-RD Congo que continua sem golos (e com uma mexida nos africanos, com a entrada de Sadiki)

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    45'
    Bruno Roseiro

    Intervalo! 0-0 em Guadalajara

    Intervalo em Guadalajara! Depois de um início a todo o gás com várias oportunidades para a Colômbia, RD Congo foi acertando o encaixe da sua organização defensiva e jogo chega ao período de descanso sem golos

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    6'
    Bruno Roseiro

    Muñoz marca mas golo é anulado

    Colômbia marca mas golo é anulado por fora de jogo: Muñoz volta a aparecer em zona de finalização, desvia de cabeça para defesa de Mpasi, marca na recarga mas lance é invalidado

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    4'
    Bruno Roseiro

    Muñoz acerta no poste

    Grande início de jogo em Guadalajara: Kayembe teve um remate que passou muito perto do poste (1′), Colômbia respondeu com uma grande jogada coletiva concluída por Jhon Arias para defesa de Mpasi antes da recarga do lateral Muñoz que bateu ainda na base do poste

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    1'
    Bruno Roseiro

    E rola a bola, início do Colômbia-RD Congo

    E rola a bola em Guadalajara, início do Colômbia-RD Congo que terá arbitragem do italiano Maurizio Mauriani

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    02:35
    Bruno Roseiro

    Estádio Akron recebe jogo entre Colômbia e RD Congo

    Encontro que fecha a segunda jornada da fase de grupos entre Colômbia e RD Congo vai disputar-se no Estádio Akron, em Guadalajara

    Tráfico de droga, Chicharito e a relva artificial que gerou críticas: Estádio Akron, o vulcão que está pronto para entrar em ação

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    02:33
    Bruno Roseiro

    Sébastien Desabre também não mexe nas opções iniciais

    Foi um empate, soube a vitória: RD Congo não faz qualquer mexida na equipa inicial que começou o jogo frente a Portugal

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    02:31
    Bruno Roseiro

    Onze inicial da RD Congo

    Onze inicial da RD Congo: Lionel Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Axel Tuanzebe, Kapuadi, Arthur Masuaku; Samuel Moutoussamy, Kayembe, Mukau; Wissa e Bakambu

    Suplentes da RD Congo: Timothy Fayulu, Matthieu Epolo; Batubinsika, Gédéon Kalulu, Joris Ditu, Sadiki, Tshibola, Pickel, Theo Bongonda, Mbuku, Simon Banza, Mayele, Elia, Gaël Kakuta e Cipenga

    Treinador: Sébastien Desabre

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    02:26
    Bruno Roseiro

    Néstor Lorenzo não faz alterações na equipa inicial

    Néstor Lorenzo não faz qualquer mexida em relação à equipa que começou o jogo com o Uzbequistão, em mais uma partida que se disputa no México, neste caso em Guadalajara, com muitos colombianos no apoio à equipa

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    02:25
    Bruno Roseiro

    Onze inicial da Colômbia

    Onze inicial da Colômbia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; James Rodríguez, Jhon Arias, Luis Díaz e Luis Suárez

    Suplentes da Colômbia: David Ospina, Álvaro Montero, Arias, Yerry Mina, Willer Ditta, Deiver Machado, Richard Ríos, Kevin Castaño, Jorge Carrascal, Juan Portilla, Juan Quintero, Jhon Córdoba, Cucho Hernández, Jaminton Campaz e Jhon André Gómez

    Treinador: Néstor Lorenzo

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    02:20
    Bruno Roseiro

    E voltamos atenções para o último jogo de mais um longo dia, neste caso o Colômbia-RD Congo do grupo K de Portugal que tem o condão de encerrar a segunda jornada desta fase

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    02:05
    Tiago Gama Alexandre

    As estatísticas do Panamá-Croácia

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    02:02
    Tiago Gama Alexandre

    As contas do grupo L

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    01:59
    Tiago Gama Alexandre

    Ante(s) que acabe, ninguém escapa a um Budimir que só quer desfrutar do baile 200 de Luka (a crónica do Panamá-Croácia)

    Era um jogo de sobrevivência e não passou disso. Com a eliminação no horizonte, a Croácia entrou bem na segunda parte e marcou, mas depois apagou-se e resistiu até ao fim (1-0). Panamá está eliminado.

    Ante(s) que acabe, ninguém escapa a um Budimir que só quer desfrutar do baile 200 de Luka (a crónica do Panamá-Croácia)

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    01:55
    Tiago Gama Alexandre

    Acabou! Croácia vence e elimina Panamá (0-1)

    Termina a partida em Toronto (0-1)! Croatas seguem na luta pelo apuramento, ao passo que os panamenhos são a quinta equipa a despedir-se do Mundial.

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