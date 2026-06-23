Momentos-chave
- Final do jogo! 1-0 para a Colômbia
- Luis Díaz marca mas golo é anulado
- Golo da Colômbia! 1-0 por Muñoz
- E volta a rolar a bola, início da segunda parte do Colômbia-RD Congo
- Intervalo! 0-0 em Guadalajara
- Muñoz marca mas golo é anulado
- Muñoz acerta no poste
- E rola a bola, início do Colômbia-RD Congo
- Onze inicial da RD Congo
- Onze inicial da Colômbia
- As estatísticas do Panamá-Croácia
- As contas do grupo L
- Acabou! Croácia vence e elimina Panamá (0-1)
- Golo da Croácia! 0-1 por Budimir
- Arranca a segunda parte!
- Intervalo! Panamá e Croácia não saíram do nulo (0-0)
- Começa o Panamá-Croácia!
- O onze inicial da Croácia
- O onze inicial do Panamá
- Final da partida! Inglaterra e Gana empatam sem golos (0-0)
- Bruno Fernandes: "Sabemos o quão importante é para o nosso capitão marcar"
- Arranca a segunda parte do Inglaterra-Gana!
- Intervalo! Inglaterra e Gana estão empatados (0-0)
- Luís Montenegro esteve com Ronaldo "por várias razões"
- Começa o Inglaterra-Gana!
- Nuno Mendes: "O que dizem no exterior não nos importa muito"
- António José Seguro e Pedro Duarte viram o jogo juntos
- Os onzes iniciais do Inglaterra-Gana
- "Estivemos muito consistentes até ao fim, contra um adversário muito estruturado taticamente", realça Martínez
- Félix: "fica fácil entrosar" com Ronaldo
- Ronaldo: "Levámos muita porrada durante a semana, mas a equipa trabalhou bastante bem"
- As estatísticas do Portugal-Uzbequistão
- Martínez: "Hoje vimos uma equipa com a mesma atitude e o mesmo esforço, mas com mais maturidade"
- "Estou de volta!", grita Ronaldo
- Acabou! Portugal goleia o Uzbequistão e está praticamente apurados para os 16 avos (5-0)
- Golo de Portugal! 5-0 por Rafael Leão
- Golo de Portugal! 4-0 por Khusanov (a.g.)
- Arranca a segunda parte!
- Intervalo! Portugal vai goleando o Uzbequistão (3-0)
- Golo de Portugal! 3-0 por Cristiano Ronaldo
- Ronaldo torna-se o segundo mais velho a marcar em Mundiais
- Golo anulado por falta de Fayzullaev!
- Golo de Portugal! 2-0 por Nuno Mendes
- Ronaldo é o primeiro a marcar seis Mundiais e iguala Eusébio
- Golo de Portugal! 1-0 por Cristiano Ronaldo
- Ronaldo passa a ser o terceiro com mais jogos em Mundiais
- Começa o Portugal-Uzbequistão!
- Imagem de Diogo Jota voltou a ser projetada
- Quaresma: "Gostava que o Cristiano voltasse aos golos"
- "Não aos cânticos discriminatórios". Colômbia deixa apelo aos seus adeptos, horas antes do duelo contra a RD Congo
- Paulo Bento: "Tinha colocado Francisco Conceição"
- Martínez: "Hoje é importante ter um jogador como João Félix na zona central"
- Quaresma: "Se não ganhares, pega nas malas e vai para casa"
- Duas novidades no onze de Roberto Martínez
- O onze inicial do Uzbequistão
- Adeptos de Portugal fazem festa a caminho do NRG Stadium
- O onze inicial de Portugal
- "Tudo pronto" para o jogo diante do Uzbequistão
- Influencer iShowSpeed estará em Houston para assistir ao Portugal-Uzbequistão
- Portugal acaba de chegar ao NRG Stadium
- Infantino confirma que Trump estará na final e entregará a taça
- Houston com trânsito condicionado até ao início do jogo de Portugal
- Para o selecionador do Panamá, o próximo jogo "é o mais importante"
- Oyarzabal: "Foi um fim de semana perfeito"
- Declan Rice revela-se com "montes de confiança" na antevisão do duelo contra o Gana
- Um morto e oito feridos numa multidão na Jordânia
- Treino da Colômbia suspenso por causa do mau tempo
- Julian Álvarez quer sair do Atlético
- Caos nos bastidores afeta Senegal: prémios atrasados, abandono do chef de cozinha e crise contratual
- Defesa da Austrália rejeita empate de conveniência com o Paraguai
- Tuchel quer corrigir a estrutura defensiva da equipa inglesa antes de jogar contra Gana
- Mbappé desvaloriza competição de golos com Messi
- Tuchel critica paragens para hidratação: "Muda a Identidade de um jogo"
- Portugal e companhia. O horário desta terça-feira
Histórico de atualizações
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A cobertura deste dia 13 do Mundial fica por aqui.
Para seguir tudo o que acontece nesta terça-feira, veja o nosso novo liveblog.
Dia 14 do Mundial-2026. Brasil defronta Escócia e México bate-se com a República Checa
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O jogo do "tiro ao boneco" que só acertou no alvo às tabelas (a crónica do Colômbia-RD Congo)
Colômbia tentou de todas as formas, teve três golos anulados mas conseguiu finalmente bater Mpasi num remate de Muñoz que desviou num defesa. Nem o “homem estátua” conseguiu salvar a RD Congo (1-0).
O jogo do “tiro ao boneco” que só acertou no alvo às tabelas (a crónica do Colômbia-RD Congo)
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Final do jogo! 1-0 para a Colômbia
Final da partida em Guadalajara! Colômbia vence RD Congo por 1-0 com golo Daniel Muñoz, carimba a passagem à fase seguinte e fica a depender de si para terminar na primeira posição do grupo K contra Portugal
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Luis Díaz marca mas golo é anulado
Luis Díaz tinha acabado de marcar num grande chapéu que já não contava por uma falta sobre Mbemba e vê mais um golo anulado, neste caso por fora de jogo antes de fazer a jogada individual e atirar uma bomba sem hipóteses
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Golo da Colômbia! 1-0 por Muñoz
E é golo da Colômbia! Num lance estranho pela trajetória que a bola levou, e que só na repetição se percebeu melhor que sofreu um desvio que enganou Mpasi, Muñoz inaugurou o marcador com um remate de pé esquerdo na área
Munoz a dar a vitória à Colômbia, que garante o apuramento para a próxima fase!
Portugal precisa agora de vencer os colombianos para vencer o grupo K ????#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #MundialFIFA2026 #Colombia #RDCongo #betano pic.twitter.com/ksFeR7202f
— sport tv (@sporttvportugal) June 24, 2026
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E volta a rolar a bola, início da segunda parte do Colômbia-RD Congo
Recomeça o jogo em Guadalajara, início da segunda parte do Colômbia-RD Congo que continua sem golos (e com uma mexida nos africanos, com a entrada de Sadiki)
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Intervalo! 0-0 em Guadalajara
Intervalo em Guadalajara! Depois de um início a todo o gás com várias oportunidades para a Colômbia, RD Congo foi acertando o encaixe da sua organização defensiva e jogo chega ao período de descanso sem golos
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Muñoz marca mas golo é anulado
Colômbia marca mas golo é anulado por fora de jogo: Muñoz volta a aparecer em zona de finalização, desvia de cabeça para defesa de Mpasi, marca na recarga mas lance é invalidado
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Muñoz acerta no poste
Grande início de jogo em Guadalajara: Kayembe teve um remate que passou muito perto do poste (1′), Colômbia respondeu com uma grande jogada coletiva concluída por Jhon Arias para defesa de Mpasi antes da recarga do lateral Muñoz que bateu ainda na base do poste
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E rola a bola, início do Colômbia-RD Congo
E rola a bola em Guadalajara, início do Colômbia-RD Congo que terá arbitragem do italiano Maurizio Mauriani
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Estádio Akron recebe jogo entre Colômbia e RD Congo
Encontro que fecha a segunda jornada da fase de grupos entre Colômbia e RD Congo vai disputar-se no Estádio Akron, em Guadalajara
Tráfico de droga, Chicharito e a relva artificial que gerou críticas: Estádio Akron, o vulcão que está pronto para entrar em ação
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Sébastien Desabre também não mexe nas opções iniciais
Foi um empate, soube a vitória: RD Congo não faz qualquer mexida na equipa inicial que começou o jogo frente a Portugal
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Fiston Mayele fête aujourd’hui ses 32 ans. Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire. ????????
International congolais depuis 2023, l’ancien attaquant de l’AS Vita Club comporte 34 sélections pour 6 buts… pic.twitter.com/WPMPLKl9Rn
— Actu Foot RD Congo ???????? (@ActuFootRDCongo) June 23, 2026
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Onze inicial da RD Congo
Onze inicial da RD Congo: Lionel Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Axel Tuanzebe, Kapuadi, Arthur Masuaku; Samuel Moutoussamy, Kayembe, Mukau; Wissa e Bakambu
Suplentes da RD Congo: Timothy Fayulu, Matthieu Epolo; Batubinsika, Gédéon Kalulu, Joris Ditu, Sadiki, Tshibola, Pickel, Theo Bongonda, Mbuku, Simon Banza, Mayele, Elia, Gaël Kakuta e Cipenga
Treinador: Sébastien Desabre
???? Voici la composition des Léopards pour affronter la Colombie ! ????????????
Sébastien Desabre a décidé de reconduire le même XI de départ que face au Portugal.
???? Vos pronostics ? pic.twitter.com/QVtFE4LHYf
— Actu Foot RD Congo ???????? (@ActuFootRDCongo) June 24, 2026
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Néstor Lorenzo não faz alterações na equipa inicial
Néstor Lorenzo não faz qualquer mexida em relação à equipa que começou o jogo com o Uzbequistão, em mais uma partida que se disputa no México, neste caso em Guadalajara, com muitos colombianos no apoio à equipa
???? ¡Llegó el equipo de todos, llegó ???????????????????????????? ????????????????????????????Ó???? ????????????????????????????????! ????????????#ConOrgulloColombiano???????? pic.twitter.com/dCpYG6sYhy
— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 24, 2026
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Onze inicial da Colômbia
Onze inicial da Colômbia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; James Rodríguez, Jhon Arias, Luis Díaz e Luis Suárez
Suplentes da Colômbia: David Ospina, Álvaro Montero, Arias, Yerry Mina, Willer Ditta, Deiver Machado, Richard Ríos, Kevin Castaño, Jorge Carrascal, Juan Portilla, Juan Quintero, Jhon Córdoba, Cucho Hernández, Jaminton Campaz e Jhon André Gómez
Treinador: Néstor Lorenzo
???? ????????????????????????????
Así formará nuestra Selección Colombia de Mayores para enfrentar a ???????? en su segundo partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026.#ConOrgulloColombiano???????? pic.twitter.com/sybBTHolTn
— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 24, 2026
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E voltamos atenções para o último jogo de mais um longo dia, neste caso o Colômbia-RD Congo do grupo K de Portugal que tem o condão de encerrar a segunda jornada desta fase
Some BIG fixtures coming up ????#FIFAWorldCup
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 23, 2026
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As estatísticas do Panamá-Croácia
???????? Panama 0-1 Croatia ????????
Croatia are alive and Panama are out after a second 1-0 defeat. Their best spell of play was interrupted by the second-half water break (see momentum graphic below). pic.twitter.com/gX3oBpXo8E
— Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 24, 2026
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As contas do grupo L
Tabla de posiciones Grupo L del Mundial 2026. ⚽️???? pic.twitter.com/dxaL0izxxc
— Alejo Sosa (@alejo_sosaa) June 24, 2026
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Ante(s) que acabe, ninguém escapa a um Budimir que só quer desfrutar do baile 200 de Luka (a crónica do Panamá-Croácia)
Era um jogo de sobrevivência e não passou disso. Com a eliminação no horizonte, a Croácia entrou bem na segunda parte e marcou, mas depois apagou-se e resistiu até ao fim (1-0). Panamá está eliminado.
Ante(s) que acabe, ninguém escapa a um Budimir que só quer desfrutar do baile 200 de Luka (a crónica do Panamá-Croácia)
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Acabou! Croácia vence e elimina Panamá (0-1)
Termina a partida em Toronto (0-1)! Croatas seguem na luta pelo apuramento, ao passo que os panamenhos são a quinta equipa a despedir-se do Mundial.