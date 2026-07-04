Tem sido assim em todas as cidades. A seleção portuguesa prepara-se para dar entrada no hotel The Adolphus, em Dallas, e já há centenas de adeptos à espera.

As ruas que dão acesso a este hotel estão cortadas e há forte controlo policial. Há adeptos que esperam pelos jogadores portugueses há mais de duas horas e meia.

Nova enchente para ver a Seleção Nacional. Ruas cortadas em Dallas junto ao The Adolphus, no centro da cidade texana pic.twitter.com/LTV8x4sT81 — Miguel Cordeiro (@MCordeiro28) July 4, 2026

Portugal joga com a Espanha na próxima segunda-feira, nos oitavos do Mundial.