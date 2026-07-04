Momentos-chave
- As estatísticas do Paraguai-França
- Acabou! França bate Paraguai e reencontra Marrocos (0-1)
- Golo de França! 0-1 por Kylian Mbappé (g.p.)
- Penálti para França!
- Recomeça a partida!
- Paraguai-França é o jogo mais quente de sempre dos Mundiais
- Intervalo! Persiste o nulo em Filadélfia (0-0)
- Começa o Paraguai-França!
- O onze inicial de França
- O onze inicial do Paraguai
- Ounahi fez de Saibari e ganhou um jogo por inteiro a disputar apenas meio (a crónica do Canadá-Marrocos)
- Termina a partida em Houston! 0-3 no Canadá-Marrocos
- Golo de Marrocos! 0-3 por Rahimi
- Golo de Marrocos! 0-2 por Azzedine Ounahi
- Treino de Portugal arranca com oito jogadores no ginásio, incluindo Ronaldo
- Golo de Marrocos! 0-1 por Azzedine Ounahi
- Recomeça o Canadá-Marrocos (0-0)
- Intervalo em Houston! 0-0 no Canadá-Marrocos
- Começa o Canadá-Marrocos!
- Seleção croata já chegou ao seu país
- O onze inicial de Marrocos
- O onze inicial do Canadá
- Nuno Mendes e Nélson Semedo confiantes no jogo com Espanha
- Apesar das dúvidas na fase de grupos, Seleção vai para o duelo ibérico com "muita confiança", garante Semedo
- Nélson Semedo: "Independentemente do resultado de ontem, Cabo Verde venceu"
- Nuno Mendes: "Estamos focados ao máximo só neste jogo"
- Nuno Mendes sobre Yamal: "Vai ser um duelo muito difícil"
- FIFA alerta Inglaterra sobre risco de contaminação da carne mexicana com uma substânicia ilegal
- Os últimos resultados da fase a eliminar
- Selecionador egípcio ergue a bandeira palestiniana em campo após vitória frente à Austrália
- Inglaterra-México pode sofrer interrupções durante o jogo devido ao mau tempo
- Messi lidera a corrida para a Bota de Ouro
- Vozinha torna-se no guarda-redes com mais seguidores no Instagram
- Klopp afirma-se "preparado" para assumir o comando técnico da seleção alemã
- Inglaterra recebida de forma hostil no México
- Ex-guarda redes paraguaio apelida França como uma "seleção de África"
- "Sabíamos que iria ser um jogo muito duro". Messi admite dificuldades no jogo com Cabo Verde
- "Foi a melhor experiência da minha vida em termos futebolísticos". Vozinha faz o balanço do Mundial
- Definidos os jogos dos oitavos de final
- O horário de hoje
Histórico de atualizações
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E ficamos por aqui neste liveblog, que acompanhou tudo sobre o dia 24 do Mundial. Já pode seguir neste liveblog tudo o que vai acontecer este domingo, dia de Brasil-Noruega e México-Inglaterra. Bom dia!
Dia 25 do Mundial-2026. Inglaterra avança para os ‘quartos’ depois de bater o México por 2-3
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Centenas de pessoas aguardam pela chegada da Seleção a Dallas
Tem sido assim em todas as cidades. A seleção portuguesa prepara-se para dar entrada no hotel The Adolphus, em Dallas, e já há centenas de adeptos à espera.
As ruas que dão acesso a este hotel estão cortadas e há forte controlo policial. Há adeptos que esperam pelos jogadores portugueses há mais de duas horas e meia.
Nova enchente para ver a Seleção Nacional. Ruas cortadas em Dallas junto ao The Adolphus, no centro da cidade texana pic.twitter.com/LTV8x4sT81
— Miguel Cordeiro (@MCordeiro28) July 4, 2026
Portugal joga com a Espanha na próxima segunda-feira, nos oitavos do Mundial.
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Quartos de final começam a ganhar forma
The first quarter-final is set. ????#FIFAWorldCup pic.twitter.com/Log05lahzB
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026
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As estatísticas do Paraguai-França
[ ???????? Paraguai 0-1 França ???????? ]
Franceses tiveram de pousar o champanhe para vencer
???? Após chegar ao intervalo com 0 remates à baliza, os favoritos gauleses tiveram de trocar o "futebol champagne" pelo "fato-macaco" e ir à luta, marcando o golo decisivo de grande penalidade… pic.twitter.com/0g107pGTbl
— GoalPoint (@_Goalpoint) July 4, 2026
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No ADN do galo continua a haver um suspeito que insiste em aparecer quando alguém quer fazer história (a crónica do Paraguai-França)
Pela primeira vez neste Mundial, o Paraguai ousou contrariar o poderio francês, aguentou mais de uma hora, mas caiu de penálti. Mbappé e Doué apareceram no momento certo e apuraram França (0-1).
No ADN do galo continua a haver um suspeito que insiste em aparecer quando alguém quer fazer história (a crónica do Paraguai-França)
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Acabou! França bate Paraguai e reencontra Marrocos (0-1)
Termina a partida em Filadélfia, com os ânimos bastante exaltados no relvado (0-1)! Penálti de Mbappé foi decisivo (70′).
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Dez minutos de compensação
O árbitro acrescenta mais dez minutos.
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Golo de França! 0-1 por Kylian Mbappé (g.p.)
O avançado não desperdiça e iguala Messi no topo dos melhores marcadores! Mbappé arranca tranquilamente para a bola e atira rasteiro e colocado para a direita, com Gill a voar para o outro lado.
MBAPPÉ ABRE A CONTABILIDADE DA MARCA DE 11 METROS ????
FRANÇA NA FRENTE A 20 MINUTOS DO FIM DO JOGO ????????️
SERÁ QUE TEMOS JOGO AINDA? ⤵️ pic.twitter.com/v99ZTo9rFD
— LiveModeTV (@LiveModeTV_PT) July 4, 2026
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Penálti para França!
Quando tentava cortar a bola, Diego Gómez toca com o pé esquerdo na perna direita de Doué e, depois de ver as imagens, Tantashev considera penálti.
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Gill segura o Paraguai
Grande remate de longe de Koné a obrigar o guarda-redes a uma grande defesa estirada para impedir o golo.
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França volta com tudo
França cobra um canto rápido e surpreende a defensiva paraguaia, Dembélé recebeu sozinho, virou-se para a baliza, mas atirou ao lado de ângulo apertado.
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Recomeça a partida!
Volta a jogar-se em Filadélfia!
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Paraguai-França é o jogo mais quente de sempre dos Mundiais
Segundo a Bein Sports, o duelo entre sul-americanos e europeus passa a ser o mais quente de sempre da história da competição, com os termómetros a superarem os 40ºC. Nos bancos, a TF1 chegou a registar quase 70ºC, ao passo que, a temperatura do relvado, aproximou-se dos 50ºC, de acordo com as medições da RMC Sport.
Température mesurée sur les sièges du stade de Philadelphie ?
Près de 70 degrés… ???????? #PARFRA pic.twitter.com/k2IOmFO1NZ
— Saber Desfarges (@SaberDesfa) July 4, 2026
???????????????????? CE PARAGUAY – FRANCE S'ANNONCE BOUILLANT !
Sur la pelouse, un ressenti qui se rapproche des 50°C… Pour lutter contre la chaleur, une clim a été installée près des bancs de touche.https://t.co/F1tN2Ah9ZY pic.twitter.com/ogemrP5zUK
— RMC Sport (@RMCsport) July 4, 2026
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As estatísticas ao intervalo
INTERVALO ⏱️
[ ???????? Paraguai 0-0 França ???????? ]
???? ZERO ENQUADRADOS NA PRIMEIRA PARTE: Paraguai vai dando mais uma "masterclass" na hora de transformar um rival poderoso num "buraco negro" de futebol ofensivo
????Recebe os StatsCards no WhatsApp!
???? https://t.co/EdrnOlOEw1… pic.twitter.com/bBZlgw80Ak
— GoalPoint (@_Goalpoint) July 4, 2026
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Intervalo! Persiste o nulo em Filadélfia (0-0)
Termina a primeira parte no Lincoln Financial Field (0-0)!
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Três minutos de compensação
Vão jogar-se mais três minutos na primeira metade.
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Dembélé ameaça
Transição rápida francesa conduzida por Mbappé, que solta em Dembélé na direita, o avançado puxa para o meio e arma o remate em arco, mas a bola desvia num defesa e vai para fora.
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Começa o Paraguai-França!
Rola a bola em Filadélfia, numa altura em que estão 40º e a sensação térmica no relvado aproxima-se dos 50º!
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A equipa de arbitragem
Ilgiz Tantashev é o árbitro do Paraguai-França, chefiando uma equipa de arbitragem uzbeque. Os assistentes são Andrey Tsapenko e Timur Gaynulin, com o qatari Abdulrahman Al-Jassim como quarto árbitro. No VAR estão Juan Lara (Chile), Marco di Bello (Itália) e Joe Dickerson (EUA).
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O estádio com 10 mil painéis solares que brilha sem luzes: Lincoln Financial Field, o estádio mais ecológico do Mundial
Linc” não tem a arquitetura moderna de outros estádios da competição, que são mais tecnológicos. Por lá, o brilho das luzes fica para os protagonistas e os deste Mundial não serão exceção.
O estádio com 10 mil painéis solares que brilha sem luzes: Lincoln Financial Field, o estádio mais ecológico do Mundial