Momentos-chave
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    10:15
    Bruno Roseiro

    E ficamos por aqui neste liveblog, que acompanhou tudo sobre o dia 24 do Mundial. Já pode seguir neste liveblog tudo o que vai acontecer este domingo, dia de Brasil-Noruega e México-Inglaterra. Bom dia!

    Dia 25 do Mundial-2026. Inglaterra avança para os ‘quartos’ depois de bater o México por 2-3

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    00:25
    Miguel Cordeiro

    Centenas de pessoas aguardam pela chegada da Seleção a Dallas

    Tem sido assim em todas as cidades. A seleção portuguesa prepara-se para dar entrada no hotel The Adolphus, em Dallas, e já há centenas de adeptos à espera.

    As ruas que dão acesso a este hotel estão cortadas e há forte controlo policial. Há adeptos que esperam pelos jogadores portugueses há mais de duas horas e meia.

    Portugal joga com a Espanha na próxima segunda-feira, nos oitavos do Mundial.

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    00:19
    Tiago Gama Alexandre

    Quartos de final começam a ganhar forma

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    00:17
    Tiago Gama Alexandre

    As estatísticas do Paraguai-França

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    00:10
    Tiago Gama Alexandre

    No ADN do galo continua a haver um suspeito que insiste em aparecer quando alguém quer fazer história (a crónica do Paraguai-França)

    Pela primeira vez neste Mundial, o Paraguai ousou contrariar o poderio francês, aguentou mais de uma hora, mas caiu de penálti. Mbappé e Doué apareceram no momento certo e apuraram França (0-1).

    No ADN do galo continua a haver um suspeito que insiste em aparecer quando alguém quer fazer história (a crónica do Paraguai-França)

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    00:05
    Tiago Gama Alexandre

    Acabou! França bate Paraguai e reencontra Marrocos (0-1)

    Termina a partida em Filadélfia, com os ânimos bastante exaltados no relvado (0-1)! Penálti de Mbappé foi decisivo (70′).

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    91'
    Tiago Gama Alexandre

    Dez minutos de compensação

    O árbitro acrescenta mais dez minutos.

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    70'
    Tiago Gama Alexandre

    Golo de França! 0-1 por Kylian Mbappé (g.p.)

    O avançado não desperdiça e iguala Messi no topo dos melhores marcadores! Mbappé arranca tranquilamente para a bola e atira rasteiro e colocado para a direita, com Gill a voar para o outro lado.

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    68'
    Tiago Gama Alexandre

    Penálti para França!

    Quando tentava cortar a bola, Diego Gómez toca com o pé esquerdo na perna direita de Doué e, depois de ver as imagens, Tantashev considera penálti.

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    54'
    Tiago Gama Alexandre

    Gill segura o Paraguai

    Grande remate de longe de Koné a obrigar o guarda-redes a uma grande defesa estirada para impedir o golo.

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    52'
    Tiago Gama Alexandre

    França volta com tudo

    França cobra um canto rápido e surpreende a defensiva paraguaia, Dembélé recebeu sozinho, virou-se para a baliza, mas atirou ao lado de ângulo apertado.

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    46'
    Tiago Gama Alexandre

    Recomeça a partida!

    Volta a jogar-se em Filadélfia!

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    23:04
    Tiago Gama Alexandre

    Paraguai-França é o jogo mais quente de sempre dos Mundiais

    Segundo a Bein Sports, o duelo entre sul-americanos e europeus passa a ser o mais quente de sempre da história da competição, com os termómetros a superarem os 40ºC. Nos bancos, a TF1 chegou a registar quase 70ºC, ao passo que, a temperatura do relvado, aproximou-se dos 50ºC, de acordo com as medições da RMC Sport.

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    22:59
    Tiago Gama Alexandre

    As estatísticas ao intervalo

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    22:52
    Tiago Gama Alexandre

    Intervalo! Persiste o nulo em Filadélfia (0-0)

    Termina a primeira parte no Lincoln Financial Field (0-0)!

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    46'
    Tiago Gama Alexandre

    Três minutos de compensação

    Vão jogar-se mais três minutos na primeira metade.

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    39'
    Tiago Gama Alexandre

    Dembélé ameaça

    Transição rápida francesa conduzida por Mbappé, que solta em Dembélé na direita, o avançado puxa para o meio e arma o remate em arco, mas a bola desvia num defesa e vai para fora.

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    1'
    Tiago Gama Alexandre

    Começa o Paraguai-França!

    Rola a bola em Filadélfia, numa altura em que estão 40º e a sensação térmica no relvado aproxima-se dos 50º!

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    21:58
    Tiago Gama Alexandre

    A equipa de arbitragem

    Ilgiz Tantashev é o árbitro do Paraguai-França, chefiando uma equipa de arbitragem uzbeque. Os assistentes são Andrey Tsapenko e Timur Gaynulin, com o qatari Abdulrahman Al-Jassim como quarto árbitro. No VAR estão Juan Lara (Chile), Marco di Bello (Itália) e Joe Dickerson (EUA).

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    21:49
    Manuel Conceição Carvalho

    O estádio com 10 mil painéis solares que brilha sem luzes: Lincoln Financial Field, o estádio mais ecológico do Mundial

    Linc” não tem a arquitetura moderna de outros estádios da competição, que são mais tecnológicos. Por lá, o brilho das luzes fica para os protagonistas e os deste Mundial não serão exceção.

    O estádio com 10 mil painéis solares que brilha sem luzes: Lincoln Financial Field, o estádio mais ecológico do Mundial

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