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    09:24
    Ricardo Reis

    Termina por aqui a cobertura do dia 25 do Mundial 2026.

    Continue a acompanhar-nos no nosso liveblog de segunda-feira.

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    04:09
    Manuel Conceição Carvalho

    Termina a partida! 2-3 no México-Inglaterra

    Termina a partida no Estádio Azteca. A Inglaterra segue para os quartos de final do Campeonato do Mundo, onde vai defrontar a Noruega. Pelos ingleses marcaram Bellingham, por duas vezes, e Harry Kane. Pelos mexicanos, marcaram Quiñones e Jiménez.

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    90'
    Manuel Conceição Carvalho

    11 minutos de compensação no Azteca

    É levantada a placa, que anuncia 11 minutos de compensação no México-Inglaterra.

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    69'
    Manuel Conceição Carvalho

    Golo do México! 2-3 por Jiménez

    Marca o México! Raúl Jiménez assimiu a marcação da grande penalidade e reduz a vantagem inglesa no Azteca.

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    68'
    Manuel Conceição Carvalho

    Penálti para o México!

    Alireza Faghani deteta uma falta de Harry Kane dentro da grande área inglesa. Penálti para o México!

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    60'
    Manuel Conceição Carvalho

    Golo da Inglaterra! 1-3 por Harry Kane

    Marca a Inglaterra! Harry Kane assumiu a marcação da grande penalidade ganha por Gordon. José Rangel ainda adivinhou o lado para onde o capitão inglês atirou, mas não chegou a tempo de evitar o terceiro golo inglês no Azteca.

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    58'
    Manuel Conceição Carvalho

    Penálti para a Inglaterra!

    Anthony Gordon ultrapassou José Rangel e cai na grande área do México. Há penálti para a Inglaterra no Azteca!

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    54'
    Manuel Conceição Carvalho

    Expulsão na seleção inglesa!

    Alireza Faghani foi ao VAR depois de uma entrada de Quansah sobre Gallardo e decide mostrar o cartão vermelho ao defesa do Bayer Leverkusen. A seleção inglesa passa a jogar com menos uma unidade!

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    46'
    Manuel Conceição Carvalho

    Recomeça o México-Inglaterra (1-2)

    Alireza Faghani apita para o segundo tempo no Estádio Azteca. Recomeça o México-Inglaterra!

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    02:54
    Manuel Conceição Carvalho

    Intervalo na Cidade do México. 1-2 no México-Inglaterra

    Alireza Faghani apita para o final de um primeiro tempo com muita intensidade. O México começou a mandar no jogo, mas Bellingham, com dois golos em três minutos, lançou a seleção inglesa para a vantagem. Pouco depois, aos 42′, Quiñones reduziu e, em cima do intervalo, Pickford evitou o empate, depois de um cabeceamento de Jiménez.

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    42'
    Manuel Conceição Carvalho

    Golo do México! 1-2 por Quiñones

    Marca o México! Quiñones apareceu no meio de uma confusão na área, na sequência de uma bola parada, para reduzir a vantagem inglesa e relançar os mexicanos na discussão do jogo.

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    38'
    Manuel Conceição Carvalho

    Golo da Inglaterra! 0-2 por Bellingham

    Marca a Inglaterra! Dois golos em três minutos: numa altura do jogo em que a seleção inglesa não estava confortável, Bellingham aponta o segundo golo e a Inglaterra dá um passo de gigante a caminho dos quartos de final.

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    36'
    Manuel Conceição Carvalho

    Golo da Inglaterra! 0-1 por Bellingham

    Marca a Inglaterra! Na primeira grande oportunidade dos ingleses no jogo, Bellingham respondeu de cabeça a um cruzamento de Saka e lança a seleção inglesa na vantagem.

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    1'
    Manuel Conceição Carvalho

    Começa o México-Inglaterra no Azteca!

    Agora, sim! Depois de uma hora de espera, o australiano Alireza Faghani faz soar o apito inicial no Azteca, com bola de saída para a seleção inglesa. Começa o México-Inglaterra na Cidade do México!

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    01:32
    Manuel Conceição Carvalho

    Casemiro emocionado: "Agora só quero estar com a minha família e com os meus filhos"

    “É difícil encontrar palavras neste momento. É o sonho de qualquer brasileiro ganhar um Mundial. Era a minha terceira tentativa e eu sou realmente um previlegiado. Mas a vida segue. Agora só quero estar com a minha família e com os meus filhos”, disse há momentos à CazéTV Casemiro, médio da seleção brasileira, visilmente emocionado, falando sobre a eliminação do Brasil do Mundial-2026, depois de perder contra a Noruega por 2-1.

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    01:30
    Manuel Conceição Carvalho

    Atletas já aquecem no Azteca

    Os plantéis das seleções mexicana e inglesa já aquecem no relvado do Estadio Azteca, na Cidade do México. O México-Inglaterra tem começo previsto para as 2h da manhã (horário de Portugal Continental).

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    00:25
    Manuel Conceição Carvalho

    México-Inglaterra adiado para as 2h

    O encontro entre México e Inglaterra tem o seu início adiado para as 2h da manhã (horário de Lisboa). A decisão da FIFA sustenta-se nas condições atmosféricas na Cidade do México, onde passará uma tempestade.

    “Devido às condições meteorológicas adversas na Cidade do México, incluindo o risco de trovoadas nas imediações do estádio, o início do jogo das oitavas de final do Campeonato do Mundo da FIFA 2026 entre o México e a Inglaterra foi adiado para as 19h, hora local (21h00 EDT) [2h da manhã em Portugal Continental]”, lê-se na nota da FIFA.

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    23:56
    Miguel Cordeiro

    Liga Saudita? “Precisamos de transformar isto em algo sensato e sustentável”. Entrevista a Petter Hutton, diretor Saudi Pro League

    “Na Arábia Saudita sabem onde querem chegar”. Peter Hutton, diretor da Saudi Pro League, explica os planos para o “pós-Ronaldo”, os desafios do Mundial-2034 e aplaude novas transmissões desportivas.

    Liga Saudita? “Precisamos de transformar isto em algo sensato e sustentável”. Entrevista a Petter Hutton, diretor Saudi Pro League

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    23:55
    Manuel Conceição Carvalho

    Pickford iguala recorde de Peter Shilton como jogador inglês com mais jogos em Mundiais

    Confirmado o onze inicial de Inglaterra diante do México, Jordan Pickford surge ao lado do antigo guarda-redes Peter Shilton na lista de internacionais ingleses com mais jogos em Campeonatos do Mundo. O atual guardião dos Três Leões iniciará o seu 17.º jogo pela seleção inglesa dentro de cerca de uma hora, frente à seleção mexicana.

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    23:46
    Manuel Conceição Carvalho

    O onze inicial da Inglaterra

    Onze da Inglaterra: Jordan Pickford, Ezri Konsa, Nico Oreilly, Marc Guehi, Jarell Quansah, Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Harry Kane, Anthony Gordon

    Banco de suplentes: Dean Henderson, James Trafford, John Stones, Trevoh Chalobah, Dan Burn, Reece James, Djed Spence, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Morgan Rogers, Eberechi Eze, Marcus Rashford, Ollie Watkins, Noni Madueke, Ivan Toney

    Treinador: Thomas Tuchel

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