Momentos-chave
- Termina a partida! 2-3 no México-Inglaterra
- 11 minutos de compensação no Azteca
- Golo do México! 2-3 por Jiménez
- Penálti para o México!
- Golo da Inglaterra! 1-3 por Harry Kane
- Penálti para a Inglaterra!
- Expulsão na seleção inglesa!
- Recomeça o México-Inglaterra (1-2)
- Intervalo na Cidade do México. 1-2 no México-Inglaterra
- Golo do México! 1-2 por Quiñones
- Golo da Inglaterra! 0-2 por Bellingham
- Golo da Inglaterra! 0-1 por Bellingham
- Começa o México-Inglaterra no Azteca!
- Casemiro emocionado: "Agora só quero estar com a minha família e com os meus filhos"
- Atletas já aquecem no Azteca
- México-Inglaterra adiado para as 2h
- Pickford iguala recorde de Peter Shilton como jogador inglês com mais jogos em Mundiais
- O onze inicial da Inglaterra
- O onze inicial do México
- Final do jogo! 1-2 para a Noruega
- Golo do Brasil! 1-2 por Neymar
- Selecionador espanhol sobre o duelo Cubarsí-Ronaldo: "Com Cristiano nunca podemos estar tranquilos"
- Golo da Noruega! 0-2 por Haaland
- Golo da Noruega! 0-1 por Haaland
- Selecionador espanhol sobre Yamal: "Fica encantado com este tipo de jogos"
- Selecionador da Espanha: "Amanhã é uma final"
- Selecionador da Espanha: "Sou um confesso admirador de Cristiano"
- E volta a rolar a bola, início da segunda parte do Brasil-Noruega
- Intervalo! 0-0 no Brasil-Noruega
- Nyland defende penálti de Bruno Guimarães
- E é penálti para o Brasil
- Berg marca mas golo é anulado
- E rola a bola, início do Brasil-Noruega
- Bélgica diz-se "perplexa" com levantamento do castigo a Balogun
- FIFA retira vermelho a Balogun... e Trump agradece
- Onze inicial da Noruega
- Onze inicial do Brasil
- "Com dez milhões de habitantes, Portugal é um exemplo", salienta Martínez
- "Vitinha e Bruno Fernandes são jogadores muito importantes para nós"
- "O Diogo Costa está fantástico, a equipa precisa dele", elogia Martínez
- "Na Liga das Nações, o 2-2 é curto. Amanhã o jogo vai ser igual", aponta Martínez
- "É preciso estar ao melhor nível dentro do caminho em si", refere Roberto Martínez
- Al Ahli interessado em Francisco Trincão
- Selecionador da Tunísia demite-se após ter comandado equipa técnica durante 18 dias
- Selecionador brasiileiro compara Noruega a Cabo Verde e pede atenção no jogo
- Selecionador norueguês admite que Brasil é favorito, mas não como seria em anos anteriores
- "É positivo, mas queríamos mais". Vozinha faz o balanço do Mundial
- Jogadores noruegueses prevêm "teste difícil" contra o Brasil
- Vozinha pode estar a caminho do Brasil
- Lucas Paquetá estará de fora do jogo contra a Noruega
- "Não há motivos para ficar ansioso". Selecionador do Brasil garante tranquilidade para o jogo com a Noruega
- "O Brasil ainda teme a Noruega". Ex-jogador norueguês provoca adversários antes do jogo dos oitavos de final
- Tubarões azuis aterram em Cabo Verde
- Seleção caboverdiana de regresso ao país
- Brasil é a seleção com mais golos marcados na história dos Mundiais
- Adeptos mexicanos tentam acordar jogadores ingleses
- Seleção portuguesa recebida em festa em Dallas
- Messi e Mbappe lideram a corrida para a Bota de Ouro
- Declarações de Infantino após Argentina-Cabo Verde ainda dão que falar
- Ibrahimovic diz que teria visto "quatro cartões vermelhos" contra o Paraguai
- Bomba a caminho: Jürgen Klopp vai ser o novo selecionador da Alemanha
- Equipa inglesa afetada pela alta altitude do estádio onde vão jogar
- "O Paraguai usa todos os truques do manual". Selecionador francês critica postura da equipa paraguaia
- Portugal treina em Dallas e depois há conferência de imprensa
- Primeiro jogo dos quartos definido: Marrocos-França
Histórico de atualizações
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Termina por aqui a cobertura do dia 25 do Mundial 2026.
Continue a acompanhar-nos no nosso liveblog de segunda-feira.
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Termina a partida! 2-3 no México-Inglaterra
Termina a partida no Estádio Azteca. A Inglaterra segue para os quartos de final do Campeonato do Mundo, onde vai defrontar a Noruega. Pelos ingleses marcaram Bellingham, por duas vezes, e Harry Kane. Pelos mexicanos, marcaram Quiñones e Jiménez.
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11 minutos de compensação no Azteca
É levantada a placa, que anuncia 11 minutos de compensação no México-Inglaterra.
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Golo do México! 2-3 por Jiménez
Marca o México! Raúl Jiménez assimiu a marcação da grande penalidade e reduz a vantagem inglesa no Azteca.
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Penálti para o México!
Alireza Faghani deteta uma falta de Harry Kane dentro da grande área inglesa. Penálti para o México!
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Golo da Inglaterra! 1-3 por Harry Kane
Marca a Inglaterra! Harry Kane assumiu a marcação da grande penalidade ganha por Gordon. José Rangel ainda adivinhou o lado para onde o capitão inglês atirou, mas não chegou a tempo de evitar o terceiro golo inglês no Azteca.
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Penálti para a Inglaterra!
Anthony Gordon ultrapassou José Rangel e cai na grande área do México. Há penálti para a Inglaterra no Azteca!
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Expulsão na seleção inglesa!
Alireza Faghani foi ao VAR depois de uma entrada de Quansah sobre Gallardo e decide mostrar o cartão vermelho ao defesa do Bayer Leverkusen. A seleção inglesa passa a jogar com menos uma unidade!
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Recomeça o México-Inglaterra (1-2)
Alireza Faghani apita para o segundo tempo no Estádio Azteca. Recomeça o México-Inglaterra!
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Intervalo na Cidade do México. 1-2 no México-Inglaterra
Alireza Faghani apita para o final de um primeiro tempo com muita intensidade. O México começou a mandar no jogo, mas Bellingham, com dois golos em três minutos, lançou a seleção inglesa para a vantagem. Pouco depois, aos 42′, Quiñones reduziu e, em cima do intervalo, Pickford evitou o empate, depois de um cabeceamento de Jiménez.
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Golo do México! 1-2 por Quiñones
Marca o México! Quiñones apareceu no meio de uma confusão na área, na sequência de uma bola parada, para reduzir a vantagem inglesa e relançar os mexicanos na discussão do jogo.
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Golo da Inglaterra! 0-2 por Bellingham
Marca a Inglaterra! Dois golos em três minutos: numa altura do jogo em que a seleção inglesa não estava confortável, Bellingham aponta o segundo golo e a Inglaterra dá um passo de gigante a caminho dos quartos de final.
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Golo da Inglaterra! 0-1 por Bellingham
Marca a Inglaterra! Na primeira grande oportunidade dos ingleses no jogo, Bellingham respondeu de cabeça a um cruzamento de Saka e lança a seleção inglesa na vantagem.
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Começa o México-Inglaterra no Azteca!
Agora, sim! Depois de uma hora de espera, o australiano Alireza Faghani faz soar o apito inicial no Azteca, com bola de saída para a seleção inglesa. Começa o México-Inglaterra na Cidade do México!
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Casemiro emocionado: "Agora só quero estar com a minha família e com os meus filhos"
“É difícil encontrar palavras neste momento. É o sonho de qualquer brasileiro ganhar um Mundial. Era a minha terceira tentativa e eu sou realmente um previlegiado. Mas a vida segue. Agora só quero estar com a minha família e com os meus filhos”, disse há momentos à CazéTV Casemiro, médio da seleção brasileira, visilmente emocionado, falando sobre a eliminação do Brasil do Mundial-2026, depois de perder contra a Noruega por 2-1.
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Atletas já aquecem no Azteca
Os plantéis das seleções mexicana e inglesa já aquecem no relvado do Estadio Azteca, na Cidade do México. O México-Inglaterra tem começo previsto para as 2h da manhã (horário de Portugal Continental).
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México-Inglaterra adiado para as 2h
O encontro entre México e Inglaterra tem o seu início adiado para as 2h da manhã (horário de Lisboa). A decisão da FIFA sustenta-se nas condições atmosféricas na Cidade do México, onde passará uma tempestade.
“Devido às condições meteorológicas adversas na Cidade do México, incluindo o risco de trovoadas nas imediações do estádio, o início do jogo das oitavas de final do Campeonato do Mundo da FIFA 2026 entre o México e a Inglaterra foi adiado para as 19h, hora local (21h00 EDT) [2h da manhã em Portugal Continental]”, lê-se na nota da FIFA.
KICK-OFF UPDATE ????????????????????????????????????
Due to adverse weather conditions in Mexico City, including risk caused by lightning in the vicinity of the stadium, the kick-off of the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Mexico and England has been delayed to 19.00 local time (21:00 EDT).
The… pic.twitter.com/hdygQ1pIAm
— FIFA Media (@fifamedia) July 5, 2026
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Liga Saudita? “Precisamos de transformar isto em algo sensato e sustentável”. Entrevista a Petter Hutton, diretor Saudi Pro League
“Na Arábia Saudita sabem onde querem chegar”. Peter Hutton, diretor da Saudi Pro League, explica os planos para o “pós-Ronaldo”, os desafios do Mundial-2034 e aplaude novas transmissões desportivas.
Liga Saudita? “Precisamos de transformar isto em algo sensato e sustentável”. Entrevista a Petter Hutton, diretor Saudi Pro League
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Pickford iguala recorde de Peter Shilton como jogador inglês com mais jogos em Mundiais
Confirmado o onze inicial de Inglaterra diante do México, Jordan Pickford surge ao lado do antigo guarda-redes Peter Shilton na lista de internacionais ingleses com mais jogos em Campeonatos do Mundo. O atual guardião dos Três Leões iniciará o seu 17.º jogo pela seleção inglesa dentro de cerca de uma hora, frente à seleção mexicana.
History for Jordan Pickford ????
The goalkeeper is set to equal Peter Shilton's #ThreeLions record of 17 @FIFAWorldCup caps ???? pic.twitter.com/M7cwLM1w5E
— England (@England) July 5, 2026
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O onze inicial da Inglaterra
Onze da Inglaterra: Jordan Pickford, Ezri Konsa, Nico Oreilly, Marc Guehi, Jarell Quansah, Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Harry Kane, Anthony Gordon
Banco de suplentes: Dean Henderson, James Trafford, John Stones, Trevoh Chalobah, Dan Burn, Reece James, Djed Spence, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Morgan Rogers, Eberechi Eze, Marcus Rashford, Ollie Watkins, Noni Madueke, Ivan Toney
Treinador: Thomas Tuchel
Your #ThreeLions to take on Mexico! ???? pic.twitter.com/AUh6MgtbTP
— England (@England) July 5, 2026