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    08:49
    Dulce Neto

    Bom dia, passámos a seguir o Mundial 2026 neste outro artigo em direto.

    Obrigada por nos acompanhar. Até já!

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    00:21
    Bruno Roseiro

    Quartos de final definidos com seis equipas europeias

    Os quartos de final do Mundial estão definidos, com a presença de seis equipas europeias com Marrocos e Argentina. Assim, a próxima ronda arranca na quinta-feira com o França-Marrocos em Boston (21h), prossegue na sexta-feira com o Espanha-Bélgica em Los Angeles (20h), terá o Noruega-Inglaterra em Miami no sábado (22h) e encerra na madrugada de domingo com o Argentina-Suíça no Kansas (2h).

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    00:11
    Bruno Roseiro

    De que vale defender tão bem se depois não conseguem marcar? (a crónica do Suíça-Colômbia)

    Colômbia voltou a levantar uma muralha à frente de Camilo Vargas mas nem por isso a nova geração de ouro passou aos quartos, voltando a falhar no ataque e caindo no desempate por penáltis (0-0, 4-3).

    De que vale defender tão bem se depois não conseguem marcar? (a crónica do Suíça-Colômbia)

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    23:52
    Bruno Roseiro

    Suíça vence Colômbia nos penáltis e segue para os quartos

    Vargas tem a última tentativa da Suíça e não perdoa, marcando o 4-3 que apura os helvéticos para os quartos do Mundial.

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    23:50
    Bruno Roseiro

    Luis Díaz vai marcar a última tentativa da Colômbia e não falha, fazendo de novo o empate (3-3).

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    23:48
    Bruno Roseiro

    Cedric Itten cobra a quarta tentativa dos helvéticos e não perdoa, colocando a Suíça na frente (3-2).

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    23:48
    Bruno Roseiro

    Cucho Hernández parte para a quarta tentativa da Colômbia, mas Kobel leva a melhor no duelo, mantendo o empate (2-2).

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    23:47
    Bruno Roseiro

    Akanji vai cobrar a terceira tentativa da Suíça e remata com força por cima da trave, deixando tudo empatado de novo (2-2).

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    23:46
    Bruno Roseiro

    Campaz, que teve oportunidade de marcar no prolongamento, bate por baixo do corpo de Kobel e consegue empatar (2-2).

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    23:45
    Bruno Roseiro

    Zeki Amdouni vai tentar converter a segunda grande penalidade da Suíça e não perdoa, colocando os helvéticos na frente (2-1).

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    23:44
    Bruno Roseiro

    Davinson Sánchez, capitão da Colômbia, assume a segunda tentativa dos cafeteros no desempate e acerta com estrondo na trave (1-1).

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    23:43
    Bruno Roseiro

    Xhaka assume o primeiro penálti a favor da Suíça e também não falha, com Camilo Vargas a tocar ainda na bola (1-1).

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    23:41
    Bruno Roseiro

    Juan Quintero vai bater a primeira grande penalidade do desempate e não falha: 1-0 para a Colômbia.

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    120'
    Bruno Roseiro

    Final do prolongamento! 0-0 em Vancouver

    Final do jogo em Vancouver! Campaz ainda teve mais uma oportunidade flagrante isolado na área, mas rematou por cima e a decisão do Suíça-Colômbia vai mesmo seguir para as grandes penalidades.

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    100'
    Bruno Roseiro

    Lucumí acerta na trave

    Grande oportunidade para a Colômbia! Quintero marca um canto no lado esquerdo do ataque e Lucumí, ao primeiro poste, acerta na trave.

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    91'
    Bruno Roseiro

    E volta a rolar a bola, início do prolongamento do Suíça-Colômbia

    E já se joga de novo em Vancouver, início do prolongamento do Suíça-Colômbia, único jogo dos oitavos que teve tempo extra.

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    90'
    Bruno Roseiro

    Final do tempo regulamentar! 0-0 em Vancouver

    Final do tempo regulamentar em Vancouver! Suíça e Colômbia não conseguem desfazer o nulo, após uma segunda parte em que os helvéticos estiveram grande parte do tempo por cima, mas sem grandes oportunidades, e o encontro vai seguir mesmo para prolongamento.

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    46'
    Bruno Roseiro

    E volta a rolar a bola, início da segunda parte do Suíça-Colômbia

    E volta a rolar a bola em Vancouver, início da segunda parte do Suíça-Colômbia com Sow lançado ao intervalo.

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    22:03
    Mariana Fernandes

    "Isto foi claramente um jogo comprado e o mundo inteiro viu." A revolta do Egito depois da eliminação contra a Argentina

    Egípcios estiveram a ganhar por dois golos, mas sofreram reviravolta e acabaram eliminados pela Argentina. No fim, selecionador e jogadores criticaram arbitragem e falaram em “coisas estranhas”.

    “Isto foi claramente um jogo comprado e o mundo inteiro viu.” A revolta do Egito depois da eliminação contra a Argentina

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    45'
    Bruno Roseiro

    Intervalo! 0-0 em Vancouver

    Intervalo em Vancouver! Suíça e Colômbia mantêm o nulo após uma primeira parte com poucas oportunidades de golo.

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