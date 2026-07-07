Momentos-chave
- Quartos de final definidos com seis equipas europeias
- Suíça vence Colômbia nos penáltis e segue para os quartos
- Final do prolongamento! 0-0 em Vancouver
- Lucumí acerta na trave
- E volta a rolar a bola, início do prolongamento do Suíça-Colômbia
- Final do tempo regulamentar! 0-0 em Vancouver
- E volta a rolar a bola, início da segunda parte do Suíça-Colômbia
- Intervalo! 0-0 em Vancouver
- E rola a bola em Vancouver, início do Suíça-Colômbia
- Onze inicial da Colômbia
- Onze inicial da Suíça
- Final do jogo! 3-2 para a Argentina
- Golo da Argentina! 3-2 por Enzo Fernández
- Golo da Argentina! 2-2 por Messi
- Golo da Argentina! 1-2 por Romero
- Golo do Egito! 0-2 por Zico
- Zico marca mas golo é anulado
- E volta a rolar a bola, início da segunda parte do Argentina-Egito
- Intervalo em Atlanta! 0-1 para o Egito
- Figo nega ter feito comentários sobre a prestação da Seleção Nacional
- Messi acerta de livre direto no poste
- ONU condena declarações racistas de senadora paraguaia
- Shoubir defende penálti de Messi!
- Golo do Egito! 0-1 por Ibrahim
- E rola a bola em Atlanta, início do Argentina-Egito
- Onze inicial do Egito
- Onze inicial da Argentina
- FIFA expressa solidariedade para com árbitro atacado por Trump
- Como o "efeito Mundial" está a impulsionar os negócios de Los Angeles como o Dioz Group
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- Presidente da Liga Espanhola afirma que caso Balogun é "a ponta do iceberg"
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- Governo do Paraguai condena declarções racistas de senadora que comparou Mbappé a um primata
- O horário de hoje
Histórico de atualizações
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Bom dia, passámos a seguir o Mundial 2026 neste outro artigo em direto.
Obrigada por nos acompanhar. Até já!
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Quartos de final definidos com seis equipas europeias
Os quartos de final do Mundial estão definidos, com a presença de seis equipas europeias com Marrocos e Argentina. Assim, a próxima ronda arranca na quinta-feira com o França-Marrocos em Boston (21h), prossegue na sexta-feira com o Espanha-Bélgica em Los Angeles (20h), terá o Noruega-Inglaterra em Miami no sábado (22h) e encerra na madrugada de domingo com o Argentina-Suíça no Kansas (2h).
48 nations dared to dream, but only 8 remain. The Quarter-finals are locked in. ????#FIFAWorldCup #Qualified @mcdonalds pic.twitter.com/7C3WGlps0Q
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 7, 2026
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De que vale defender tão bem se depois não conseguem marcar? (a crónica do Suíça-Colômbia)
Colômbia voltou a levantar uma muralha à frente de Camilo Vargas mas nem por isso a nova geração de ouro passou aos quartos, voltando a falhar no ataque e caindo no desempate por penáltis (0-0, 4-3).
De que vale defender tão bem se depois não conseguem marcar? (a crónica do Suíça-Colômbia)
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Suíça vence Colômbia nos penáltis e segue para os quartos
Vargas tem a última tentativa da Suíça e não perdoa, marcando o 4-3 que apura os helvéticos para os quartos do Mundial.
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Luis Díaz vai marcar a última tentativa da Colômbia e não falha, fazendo de novo o empate (3-3).
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Cedric Itten cobra a quarta tentativa dos helvéticos e não perdoa, colocando a Suíça na frente (3-2).
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Cucho Hernández parte para a quarta tentativa da Colômbia, mas Kobel leva a melhor no duelo, mantendo o empate (2-2).
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Akanji vai cobrar a terceira tentativa da Suíça e remata com força por cima da trave, deixando tudo empatado de novo (2-2).
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Campaz, que teve oportunidade de marcar no prolongamento, bate por baixo do corpo de Kobel e consegue empatar (2-2).
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Zeki Amdouni vai tentar converter a segunda grande penalidade da Suíça e não perdoa, colocando os helvéticos na frente (2-1).
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Davinson Sánchez, capitão da Colômbia, assume a segunda tentativa dos cafeteros no desempate e acerta com estrondo na trave (1-1).
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Xhaka assume o primeiro penálti a favor da Suíça e também não falha, com Camilo Vargas a tocar ainda na bola (1-1).
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Juan Quintero vai bater a primeira grande penalidade do desempate e não falha: 1-0 para a Colômbia.
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Final do prolongamento! 0-0 em Vancouver
Final do jogo em Vancouver! Campaz ainda teve mais uma oportunidade flagrante isolado na área, mas rematou por cima e a decisão do Suíça-Colômbia vai mesmo seguir para as grandes penalidades.
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Lucumí acerta na trave
Grande oportunidade para a Colômbia! Quintero marca um canto no lado esquerdo do ataque e Lucumí, ao primeiro poste, acerta na trave.
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E volta a rolar a bola, início do prolongamento do Suíça-Colômbia
E já se joga de novo em Vancouver, início do prolongamento do Suíça-Colômbia, único jogo dos oitavos que teve tempo extra.
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Final do tempo regulamentar! 0-0 em Vancouver
Final do tempo regulamentar em Vancouver! Suíça e Colômbia não conseguem desfazer o nulo, após uma segunda parte em que os helvéticos estiveram grande parte do tempo por cima, mas sem grandes oportunidades, e o encontro vai seguir mesmo para prolongamento.
PROLONGAMENTO! ⏱️
[ ???????? Suíça 0-0 Colômbia ???????? ]
???? Não há golos nem sequer ocasiões flagrantes, findo o tempo regulamentar do último duelo dos oitavos
???? Suíços com ligeiro ascendente na posse e iniciativa no último terço, num jogo muito encaixado e nada espectacular, sobretudo… pic.twitter.com/3QAW73ymx9
— GoalPoint (@_Goalpoint) July 7, 2026
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E volta a rolar a bola, início da segunda parte do Suíça-Colômbia
E volta a rolar a bola em Vancouver, início da segunda parte do Suíça-Colômbia com Sow lançado ao intervalo.
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"Isto foi claramente um jogo comprado e o mundo inteiro viu." A revolta do Egito depois da eliminação contra a Argentina
Egípcios estiveram a ganhar por dois golos, mas sofreram reviravolta e acabaram eliminados pela Argentina. No fim, selecionador e jogadores criticaram arbitragem e falaram em “coisas estranhas”.
“Isto foi claramente um jogo comprado e o mundo inteiro viu.” A revolta do Egito depois da eliminação contra a Argentina
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Intervalo! 0-0 em Vancouver
Intervalo em Vancouver! Suíça e Colômbia mantêm o nulo após uma primeira parte com poucas oportunidades de golo.
INTERVALO ⏱️
[ ???????? Suíça 0-0 Colômbia ???????? ]
???? Tudo equilibrado entre suíços e colombianos, que não foram capazes de criar qualquer ocasião flagrante no primeiro tempo
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???? https://t.co/EdrnOlOEw1#FIFAWorldCup #ARGEGY #RatersGonnaRate pic.twitter.com/GEzO7eItU5
— GoalPoint (@_Goalpoint) July 7, 2026