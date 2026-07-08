A Associação de Futebol Argentino (AFA) está sob investigação do FBI por suspeitas de lavagem de dinheiro e fraude nos Estados Unidos. A informação é avançada pelo jornal argentino La Nación.

“Os investigadores do Departamento de Justiça estão a tentar entender como a entidade liderada por Claudio ‘Chiqui’ Tapia [presidente da AFA] operava nos Estados Unidos, como canalizou centenas de milhões de dólares através do seu sistema financeiro e se algumas dessas operações podem ter resultado em crimes sob jurisdição dos Estados Unidos“, refere o jornal.

Em causa está uma parceria entre a AFA e a empresa TourProdEnter LLC, que gere alguns contratos da federação, e a movimentação de “centenas de milhões de dólares através de contas abertas” na JP Morgan, Citibanl, Synovus, PNC Bank e Bank of America.

A investigação procura apurar o fluxo de fundos geridos por Javier Faroni, proprietário da TourProdEnter LLC, e pela mulher, Erica Gillette, através do sistema financeito norte-americano. A empresa terá administrado, pelo menos, 260 milhões de dólares (227 milhões de euros) em receitas da AFA.

Além disso, a federação terá transferido 57 milhões de dólares (49,8 milhões de euros) a empresas que não prestavam “nenhum serviço identificável” com os que a AFA necessitava, e que eram controladas por pessoas que recebiam apoio social na Argentina.

A AFA também terá pago serviços a duas empresas controladas pelo tesoureiro da associação, Pablo Toviggino, e a sua família, e a outras controladas pelo “líder espiritual” do dirigente e pela família.

O empresário Guillermo Tofoni, conhecido como o intermediário da contratação de jogadores, terá sido a única pessoa a ter sido ouvida. Podem também vir a ser convocados a depor ex-funcionários do governo de Javier Millei, “que tiveram acesso a informações sensíveis sobre a AFA ou que intervieram, controlaram ou supervisionaram suas operações nos últimos anos”, segundo o La Nación.