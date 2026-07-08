Momentos-chave
- Pepe pode fazer parte da equipa técnica, avança A Bola
- FIFA rejeita anular cartão amarelo atribuído ao francês Michael Olise
- Mundial pode gerar receita de 7,8 mil milhões de euros à FIFA
- Associação de Futebol Argentino sob investigação por suspeitas de lavagem de dinheiro nos Estados Unidos
- Saíram 12 selecionadores desde o início do Mundial
- Ronaldo chegou a Lisboa com a seleção
- Selecionador da Croácia demite-se após nove anos no comando técnico da equipa
- Senadora paraguaia recusa pedir desculpa a Mbappé e afirma que declarações são normais
- Federação Egípcia de Futebol apresenta queixa à FIFA pela arbitragem do jogo com a Argentina
- Presidente do Irão critica comportamento dos Estados Unidos no Mundial
- FIFA avalia possível readmissão da seleção russa no Mundial
- Contrato entre Martínez e Federação Portuguesa de Futebol terminou esta quarta-feira
- Eurodeputados pedem investigação sobre acusações de interferência politica no caso Balogun
- Seleção nacional chega a Lisboa sem sinal de Cristiano Ronaldo
- Pedro Proença: Seleção "aquém das expetativas" da FPF e dos portugueses
- "Novo ciclo para a FPF": Pedro Proença mantém reserva sobre o próximo selecionador nacional
- Portugal deixa o Texas com equipa desfalcada
- Sucessor de Martínez conhecido nos próximos dias
- Roberto Martínez faz a despedida do comando da Seleção
- Nem todos os jogadores regressam a Portugal esta quarta-feira
- Portugal regressa após eliminação do Mundial
Histórico de atualizações
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A cobertura do dia 28 fica por aqui.
Para acompanhar tudo o que se passa no dia 29, quinta-feira, consulte o nosso novo liveblog.
Dia 29 do Mundial-2026. França vence Marrocos e está nas meias-finais (2-0)
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Imprensa egípcia critica duramente a arbitragem do jogo com a Argentina
Imprensa egípcia faz acusações ao árbitro e ao VAR do encontro entre Egito e Argentina. Suspeitas de ligações entre as direções desportivas e instituições financeiras também são referidas.
Imprensa egípcia critica duramente a arbitragem do jogo com a Argentina
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Pepe pode fazer parte da equipa técnica, avança A Bola
O ex-jogador Pepe pode vir a fazer parte da nova equipa técnica da Seleção Nacional, avança A Bola.
Segundo o jornal, Jorge Jesus, que terá estado hoje reunido com Pedro Proença, considerou que as 141 internacionalizações de Pepe podem vir a ser importantes, “e espera que ele aceite o desafio”.
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FIFA rejeita anular cartão amarelo atribuído ao francês Michael Olise
A FIFA rejeitou o pedido da Federação Francesa de Futebol (FFF) de anular o cartão amarelo atribuído ao jogador Michael Olise no jogo contra o Paraguai.
“O cartão amarelo não mudou. Recebemos a notificação da FIFA esta manhã e permanece”, anunciou o selecionador Didier Deschamps, em conferência de imprensa, citado pelo Le Figaro.
No jogo entre a França e o Paraguai, realizado no sábado, Michael Olise recebeu um cartão amarelo na sequência de uma discussão com Matias Galarza, que caiu ao chão após ter sido alegadamente agredido na cara pelo jogador francês.
No entanto, Olise terá apenas levado o seu dedo à boca, sem tocar no rival.
🚨REMINDER: Olise is one yellow card away from being suspended after he was given a yellow here pic.twitter.com/omExqmF9Y5
— Polymarket Sports (@PolymarketSport) July 5, 2026
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Mundial pode gerar receita de 7,8 mil milhões de euros à FIFA
A FIFA espera lucrar nove mil milhões de dólares (7,8 mil milhões de euros) com o Mundial, segundo números da Bloomberg — dois mil milhões a mais do que foi arrecadado no Campeonato do Mundo de 2022.
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Associação de Futebol Argentino sob investigação por suspeitas de lavagem de dinheiro nos Estados Unidos
A Associação de Futebol Argentino (AFA) está sob investigação do FBI por suspeitas de lavagem de dinheiro e fraude nos Estados Unidos. A informação é avançada pelo jornal argentino La Nación.
“Os investigadores do Departamento de Justiça estão a tentar entender como a entidade liderada por Claudio ‘Chiqui’ Tapia [presidente da AFA] operava nos Estados Unidos, como canalizou centenas de milhões de dólares através do seu sistema financeiro e se algumas dessas operações podem ter resultado em crimes sob jurisdição dos Estados Unidos“, refere o jornal.
Em causa está uma parceria entre a AFA e a empresa TourProdEnter LLC, que gere alguns contratos da federação, e a movimentação de “centenas de milhões de dólares através de contas abertas” na JP Morgan, Citibanl, Synovus, PNC Bank e Bank of America.
A investigação procura apurar o fluxo de fundos geridos por Javier Faroni, proprietário da TourProdEnter LLC, e pela mulher, Erica Gillette, através do sistema financeito norte-americano. A empresa terá administrado, pelo menos, 260 milhões de dólares (227 milhões de euros) em receitas da AFA.
Além disso, a federação terá transferido 57 milhões de dólares (49,8 milhões de euros) a empresas que não prestavam “nenhum serviço identificável” com os que a AFA necessitava, e que eram controladas por pessoas que recebiam apoio social na Argentina.
A AFA também terá pago serviços a duas empresas controladas pelo tesoureiro da associação, Pablo Toviggino, e a sua família, e a outras controladas pelo “líder espiritual” do dirigente e pela família.
O empresário Guillermo Tofoni, conhecido como o intermediário da contratação de jogadores, terá sido a única pessoa a ter sido ouvida. Podem também vir a ser convocados a depor ex-funcionários do governo de Javier Millei, “que tiveram acesso a informações sensíveis sobre a AFA ou que intervieram, controlaram ou supervisionaram suas operações nos últimos anos”, segundo o La Nación.
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Saíram 12 selecionadores desde o início do Mundial
As demissões de Robert Martínez e do croata Zlatko Dalić são as baixas mais recentes nos comandos técnicos das seleções nacionais desde o início do Mundial 2026.
Onze demitiram-se, com o tunisino Sabri Lamouchi a ser o único que foi demitido.
Consulte a lista:
- Sabri Lamouchi (Tunísia), demitido a 14 de junho, após a derrota frente à Suécia, na fase de grupos
- Marcelo Bielsa (Uruguai), demitiu-se a 27 de junho, devido à eliminação do país na fase de grupos
- Hong Myung-bo (Coreia do Sul), a 28 de junho, após ter sido eliminado na fase de grupos
- Steve Clarke (Escócia), a 29 de junho, após a eliminação do país na fase de grupos
- Miroslav Koubek (República Checa), a 30 de junho, devido à eliminação da seleção na fase de grupos
- Ronald Koeman (Países Baixos), a 30 de junho, devido à derrota frente a Marrocos nos 16 avos de final
- Sebastián Beccacece (Equador), a 1 de julho, após a derrota contra o México nos 16 avos de final.
- Julian Nagelsmann (Alemanha), a 3 de julho, devido à eliminação frente ao Paraguai, nos 16 avos de final
- Herve Renard (Tunísia), a 5 de julho, devido à eliminação do país na fase de grupos
- Carlos Queiroz (Gana), a 5 de julho, após ter perdido contra a Colômbia, nos 16 avos de final
- Robert Martínez (Portugal), a 6 de julho, devido à derrota frente à Espanha nos oitavos de final
- Zlatko Dalić (Croácia), a 8 de julho, após a derrota frente a Portugal nos 16 avos de final
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Ronaldo chegou a Lisboa com a seleção
O capitão da Seleção Nacional, Cristiano Ronaldo, regressou a Portugal juntamente com os restantes jogadores, mas não foi visto no aeroporto por se ter deslocado imediatamente para o seu jato privado. A informação é avançada pela SIC.
“Nas imagens a que a SIC teve acesso é possível ver o capitão da Seleção Nacional sair do autocarro que faz ligações no interior do aeroporto e a entrar no seu jato privado”, refere o canal.
Desde o regresso da seleção a Portugal que reinava a dúvida sobre se o capitão da equipa tinha regressado ou se teria ficado nos Estados Unidos.
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Selecionador da Croácia demite-se após nove anos no comando técnico da equipa
O selecionador croata, Zlatko Dalić, apresentou a demissão, cerca de uma semana após a eliminação do país frente a Portugal, nos 16 avos de final. O anúncio foi feito após uma reunião de duas horas com o presidente da federação, refere o jornal croata Jutarnji list.
“Após quase nove anos, o selecionador Zlatko Dalić decidiu terminar o seu capítulo incrivelmente bem-sucedido com a Croácia. Selecionador, obrigado por tudo”, afirma a Federação Croata de Futebol (HNS, sigla croata), no X.
A Federação Croata de Futebol descreve o percuro de Dalić. como “uma chegada humilde, uma jornada inesquecível [e] um adeus orgulhoso”, que inclui o segundo lugar no Mundial 2018 e o terceiro no de 2022, as melhores classificações de sempre do país.
A humble arrival. An unforgettable journey. A proud farewell.
Following nearly nine years, head coach Zlatko Dalić has decided to close his incredibly successful chapter with #Croatia. 🥈🥉🥈
Head coach, thank you for everything – the victories, the achievements, the qualifying… pic.twitter.com/LHLzoe0JVj
— HNS (@HNSfamily) July 8, 2026
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Senadora paraguaia recusa pedir desculpa a Mbappé e afirma que declarações são normais
A senadora paraguaia Celeste Amarilla recusa pedir desculpa pelas declarações feitas sobre Kylian Mbappé, capitão da seleção francesa, e afirma que são normais na sociedade onde cresceu.
“Eu não tenho de pedir desculpas a Mbappé por dizer que mamava cocos em vez de leite materno e que só conhecia chimpanzés. Eu venho de uma sociedade onde se batia em gays e onde dizer negro de m**** era o mais normal“, defendeu.
"Yo no tengo que pedir disculpas a Mbappé por decir que chupaba cocos en vez de leche materna y solo conocía a chimpancés. Yo vengo de una sociedad donde se le pegaba a los gays y decir negro de mierda era lo más usual".
Celeste Amarilla, una senadora ultraderechista paraguaya,… pic.twitter.com/srPwx3jSDb
— Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) July 8, 2026
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Federação Egípcia de Futebol apresenta queixa à FIFA pela arbitragem do jogo com a Argentina
A Federação Egípcia de Futebol pediu uma investigação ao árbitro da partida, François Letexier, e a sua expulsão durante o resto do Mundial.
“Hany Aburida, presidente da Federação Egípcia de Futebol, apresentou uma queixa à FIFA, pedindo uma investigação ao árbitro francês François Letexier […] devido aos erros sérios de arbitragem cometidos pela equipa de arbitragem e aos dois pesos e duas medidas [praticados durante o jogo]”, acusa a federação em comunicado, citado pelo The Guardian.
Um dos alegados erros enunciados foi a anulação de um golo de Mostafa Zico, após verificação do VAR, devido a uma falta anterior de Marwan Attia, e a ausência de atribuição de faltas semelhantes a jogadores argentinos.
O presidente da federação também pede a exclusão do árbitro e da sua equipa de arbitragem “após investigarem estes erros e provarem o crime de discriminação contra a equipa nacional egípcia“.
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FIFA investiga acusações de racismo contra o influencer IShowSpeed
Incidente teve lugar no jogo entre a Argentina e Cabo Verde, em que uma adepta terá proferido insultos racistas e dito ao influencer para “ir para casa”. Outro caso semelhante ocorreu na terça-feira.
FIFA investiga acusações de racismo contra o influencer IShowSpeed
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A turma de Felipão, os milhões em segurança no pós-11 de setembro e a guerra pelo nome: as histórias do Mundial 2002
Coreia do Sul e Japão organizaram o primeiro Campeonato do Mundo na Ásia e só concordaram com o nome com um compromisso. Brasil venceu, Ronaldo brilhou e Portugal não passou da fase de grupos.
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Fotogaleria. O regresso da seleção nacional a Portugal com a ausência de Cristiano Ronaldo
Dezenas de adeptos madrugaram para receber a seleção nacional no Aeroporto Humberto Delgado. Roberto Martínez chegou sorridente e Ronaldo foi o grande ausente.
Fotogaleria. O regresso da seleção nacional a Portugal com a ausência de Cristiano Ronaldo
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Presidente do Irão critica comportamento dos Estados Unidos no Mundial
O Presidente do Irão, Masoud Pezeshkian, criticou duramente o comportamento da administração norte-americana durante o Mundial, afirmando que seguiu as “jogadas MAGA”.
“A conduta do governo norte-americano como anfitriões do Campeonato do Mundo segue a sua política externa habitual: flexibilizar regras, fazer bullying aos rivais, criar obstáculos e enganar. Essa é a jogada MAGA”, atacou, numa publicação feita no X.
Pezeshkian também afirma defender os direitos da seleção iraniana e que o país “rejeita esses jogos”.
The U.S. government's conduct as World Cup host follows its familiar foreign policy: bending rules, bullying rivals, creating obstacles, and cheating. This is their MAGA playbook. Iran rejects such games. We stand firmly for our rights.
— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) July 8, 2026
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Oscar Bobb: o norueguês que cresceu no Porto e explicou ao Brasil, em português, como se elimina um pentacampeão
Viveu no Porto e tentou jogar nos azuis e brancos, mas a FIFA travou o processo e acabou por regressar à Noruega. Depois chegou ao City, a tempo de vencer uma Premier, antes de ir para o Fulham.
Oscar Bobb: o norueguês que cresceu no Porto e explicou ao Brasil, em português, como se elimina um pentacampeão
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FIFA avalia possível readmissão da seleção russa no Mundial
Os altos responsáveis da FIFA estão a ponderar a readmissão da seleção russa no Mundial, após o Comité Olímpico Internacional (COI) ter levantado a suspensão a atletas russos para os Jogos Olímpicos de 2028. A informação é avançada pela Sky News.
“A FIFA tem estado atenta à decisão tomada pelo COI de levantar provisoriamente a suspensão ao Comité Olímpico Russo”, afirmou uma fonte ao canal britânico.
A organização vai avaliar o anúncio do COI “antes de decidir sobre os próximos passos em coordenação com atores relevantes”, acrescenta.
Na terça-feira, o Comité Olímpico Internacional decidiu levantar provisoriamente as restrições aos atletas russos, desde que passem os testes antidoping. No entanto, a Rússia continua a não poder competir com bandeira própria.
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Contrato entre Martínez e Federação Portuguesa de Futebol terminou esta quarta-feira
A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) confirmou esta quarta-feira que terminou o seu vínculo contratual com o selecionador nacional, Roberto Martínez.
“A Federação Portuguesa de Futebol informa que terminou esta quarta-feira, oficialmente, a ligação contratual com o Selecionador Nacional, Roberto Martínez, e respetiva equipa técnica”, avança a organização, em comunicado.
A FPF agradece ao agora ex-selecionador e à equipa técnica, recordando a vitória na Liga das Nações 2025, e sublinha a “dedicação, profissionalismo e compromisso com que [Martínez] abraçou o projeto e pela forma como sempre respeitou o País e o Futebol Português“.
O presidente da FPF, Pedro Proença, já se encontra à procura de um sucessor, sendo Jorge Jesus o nome mais especulado para liderar a equipa técnica portuguesa.
Obrigado, Roberto Martínez. pic.twitter.com/t3U0WN4ljt
— Portugal (@selecaoportugal) July 8, 2026
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Eurodeputados pedem investigação sobre acusações de interferência politica no caso Balogun
Um grupo de Eurodeputados pediu na terça-feira às federações de futebol dos 27 Estados-membros uma investigação sobre acusações de interferência política na FIFA no caso do levantamento do castigo ao norte-americano Folarin Balogun. A informação é avançada pela Euronews.
“Consideramos que chegou o momento de as federações europeias de futebol, todas elas associações-membro da FIFA, intervirem e pedirem que a FIFA investigue os processos de decisão no caso Balogun”, lê-se numa carta, obtida pelo canal pan-europeu.
A iniciativa, liderada pelos socialistas Lara Wolters e Niels Fuglsang, e pelo liberal Barry Andrews, pede também que as federações europeia responsabilizem os altos responsáveis da FIFA “se existirem indícios” de violação das regras de neutralidade política.
Os signatários estão em processo de recolha de assinaturas juntos dos restantes eurodeputados até às 18h desta quarta-feira.
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Seleção nacional chega a Lisboa sem sinal de Cristiano Ronaldo
Após o desembarque em território nacional, os jogadores da seleção foram recebidos por dezenas de adeptos, a quem deram autógrafos e se juntaram para fotos, antes de se dirigirem para o autocarro da Federação Portuguesa de Futebol ou para carros pessoais.
Cristiano Ronaldo não se mostrou aos fãs e jornalistas que aguardavam à saída do aeroporto, apesar de alguns jornais afirmarem que o capitão embarcou com o resto da equipa nacional em Dallas-Fort Worth. Houve ainda jogadores que não regressaram a Portugal.
A seleção dirige-se agora para a Cidade do Futebol, o complexo desportivo da FPF, em Oeiras.