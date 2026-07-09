Momentos-chave
- As estatísticas finais
- Final da partida! França vence Marrocos e está nas meias-finais (2-0)
- Golo de França!
- Golo de França!
- Arranca a segunda parte do França-Marrocos!
- Intervalo! França e Marrocos estão empatados (0-0)
- Mbappé falha a grande penalidade!
- Grande penalidade para França!
- Começa o França-Marrocos!
- Onez inicial de Marrocos
- Onze inicial de França
- Erling Haaland diz que jogo da Noruega contra Inglaterra vai ser "especial"
- Ministra do Desporto francesa diz que foram dadas "instruções claras" para que não seja tolerado "nenhum excesso" após o França-Marrocos
- Jogador inglês Quanshah proibido de jogar dois jogos
- Casa Branca diz que pedido de Starmer foi "muito mais flagrante" do que o de Trump
- Chefe da polícia de Paris antecipa "confrontos" na sequência do França-Marrocos
- Mamdani diz que Egito foi "roubado" em jogo contra a Argentina
- Jesus fechado. Comitiva da Seleção já sabia desde a viagem dos EUA para Portugal
- Jorge Jesus e FPF já terão chegado a acordo. Apresentação será esta sexta-feira
- Governo do Paraguai pediu desculpas a França por insultos a Mbappé
- Yamal diz que Portugal era "uma das três melhores seleções do Mundial"
- Pedro Proença e advogados de Jorge Jesus estão reunidos
- Paraguaios queimam efígie de Mbappé, a figura "mais odiada" das festas de San Juan
- Discussão entre jornalistas interrompe conferência de imprensa de jogador de Marrocos
- Collina defende arbitragem do Mundial
- O horário de hoje
Histórico de atualizações
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A cobertura do Observador fica por aqui. Para acompanhar os desenvolvimentos do dia 30, siga o nosso novo liveblog.
Dia 30 do Mundial-2026. Espanha e Bélgica decidem quem passa às meias finais
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"Só existe uma maneira de relaxar, que é ganhar." Mbappé leva 20 golos em 20 jogos em Mundiais em toda a carreira
O avançado voltou a marcar no Mundial 2026, onde já leva oito golos, e atingiu um registo impressionante em Campeonatos do Mundo. França está pela terceira vez consecutiva nas meias-finais do Mundial.
“Só existe uma maneira de relaxar, que é ganhar.” Mbappé leva 20 golos em 20 jogos em Mundiais em toda a carreira
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As estatísticas finais
[ ???????? França 2-0 Marrocos ???????? ]
Gauleses são os 1ºs semifinalistas
???? Praticamente só deu França neste jogo dos quartos—de-final, com os europeus a dominaram por completo o seu adversário e a anularem o seu ataque, apesar de ter demorado 1 hora até surgir o 1º golo
???? Mbappé ????????… pic.twitter.com/adWBj56Emi
— GoalPoint (@_Goalpoint) July 9, 2026
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Digam tudo, queimem o que quiserem: ele vai estar sempre lá para responder (a crónica do França-Marrocos)
Numa semana em que teve de ouvir e ver o impensável vindo do Paraguai, Mbappé respondeu da maneira que sabe: voltou a marcar e liderou a vitória de França contra Marrocos rumo às meias-finais (2-0).
Digam tudo, queimem o que quiserem: ele vai estar sempre lá para responder (a crónica do França-Marrocos)
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Final da partida! França vence Marrocos e está nas meias-finais (2-0)
Fim do jogo! França vence Marrocos e está nas meias-finais do Mundial 2026, ficando à espera de Espanha ou Bélgica. Kylian Mbappé e Dembélé marcaram os golos da partida (2-0)
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Mbappé leva 20 golos em 20 jogos em Campeonatos do Mundo
+ golos nos 20 primeiros jogos realizados no Campeonato do Mundo:
20 ???????? Mbappé
15 ???????? Klose
10 ???????? Lato
9 ???????? Seeler
8 ???????? Maradona
8 ???????? Cristiano Ronaldo
7 ???????? Messi pic.twitter.com/EHCsQMtxsj
— Playmaker (@playmaker_PT) July 9, 2026
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Remate de Ounahi, de fora de área e depois de um livre de Hakimi, com Mike Maignan a defender.
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O segundo golo dos franceses
Dembélé dobra a vantagem francesa com mais um belo golo ????????#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #MundialFIFA2026 #França #Marrocos #betano pic.twitter.com/Ttdg7O7mNA
— sport tv (@sporttvportugal) July 9, 2026
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O primeiro golo do jogo
Magia de Mbappé para dar vantagem aos Bleus ????????#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #MundialFIFA2026 #França #Marrocos #betano pic.twitter.com/OWMOKy4KtM
— sport tv (@sporttvportugal) July 9, 2026
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Arrancada de Dembélé pelo corredor central, com o avançado do PSG a tirar de fora de área, já enquadrado, para aumentar a vantagem. Bounou ainda tocou na bola, mas já não conseguiu evitar o golo.
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Golo de França!
Está feito o segundo do jogo! Marca Dembélé!
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Lance de insistência de França, com vários ressaltos e a bola a acabar nos pés de Mbappé, que atirou em jeito já dentro da grande área. Bounou não teve qualquer hipótese.
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Golo de França!
Está feito o primeiro do jogo! Marca Kylian Mbappé!
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Que falhanço de Mbappé! Enorme pormenor de Michael Olise, a isolar o avançado, que atirou por cima na cara de Bounou.
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Remate de Doué, descaído na esquerda e de fora de área, com Bounou a encaixar.
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Arranca a segunda parte do França-Marrocos!
Recomeça a partida em Boston!
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Mbappé já falhou 14 penáltis ao longo de toda a carreira
Mbappé falhou penalti:
➡ 14.ª vez que desperdiça uma grande penalidade na carreira (78 cobranças)
➡ 2.º penalti falhado ao serviço da França – tinha falhado em março de 2021, frente ao Cazaquistão
➡ 2.º jogador da França a falhar um pena)lti num jogo do Campeonato do Mundo, ➡… pic.twitter.com/1hWpqrenbR
— Playmaker (@playmaker_PT) July 9, 2026
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As estatísticas ao intervalo
INTERVALO ⏱️
[ ???????? França 0-0 Marrocos ???????? ]
Só dá França e isso mesmo nota-se nas estatísticas de jogo, em especial pela ausência de números ofensivos relevantes por parte dos magrebinos… e não fosse Yassine Bono ???????? a defender um penálti de Mbappé e o resultado já teria mexido… pic.twitter.com/V5MUbJ6tb2
— GoalPoint (@_Goalpoint) July 9, 2026
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Intervalo! França e Marrocos estão empatados (0-0)
Fim da primeira parte! França e Marrocos estão empatados sem golos ao intervalo em Boston (0-0)
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Na trave! Remate de muito longe de Lucas Digne, com Bounou a desviar ainda em direção à barra da baliza.