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    09:38
    Cátia Bruno

    A cobertura do Observador fica por aqui. Para acompanhar os desenvolvimentos do dia 30, siga o nosso novo liveblog.

    Dia 30 do Mundial-2026. Espanha e Bélgica decidem quem passa às meias finais

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    23:52
    Mariana Fernandes

    "Só existe uma maneira de relaxar, que é ganhar." Mbappé leva 20 golos em 20 jogos em Mundiais em toda a carreira

    O avançado voltou a marcar no Mundial 2026, onde já leva oito golos, e atingiu um registo impressionante em Campeonatos do Mundo. França está pela terceira vez consecutiva nas meias-finais do Mundial.

    “Só existe uma maneira de relaxar, que é ganhar.” Mbappé leva 20 golos em 20 jogos em Mundiais em toda a carreira

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    23:22
    Mariana Fernandes

    As estatísticas finais

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    23:03
    Mariana Fernandes

    Digam tudo, queimem o que quiserem: ele vai estar sempre lá para responder (a crónica do França-Marrocos)

    Numa semana em que teve de ouvir e ver o impensável vindo do Paraguai, Mbappé respondeu da maneira que sabe: voltou a marcar e liderou a vitória de França contra Marrocos rumo às meias-finais (2-0).

    Digam tudo, queimem o que quiserem: ele vai estar sempre lá para responder (a crónica do França-Marrocos)

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    23:00
    Mariana Fernandes

    Final da partida! França vence Marrocos e está nas meias-finais (2-0)

    Fim do jogo! França vence Marrocos e está nas meias-finais do Mundial 2026, ficando à espera de Espanha ou Bélgica. Kylian Mbappé e Dembélé marcaram os golos da partida (2-0)

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    22:55
    Mariana Fernandes

    Mbappé leva 20 golos em 20 jogos em Campeonatos do Mundo

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    83'
    Mariana Fernandes

    Remate de Ounahi, de fora de área e depois de um livre de Hakimi, com Mike Maignan a defender.

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    22:42
    Mariana Fernandes

    O segundo golo dos franceses

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    22:40
    Mariana Fernandes

    O primeiro golo do jogo

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    67'
    Mariana Fernandes

    Arrancada de Dembélé pelo corredor central, com o avançado do PSG a tirar de fora de área, já enquadrado, para aumentar a vantagem. Bounou ainda tocou na bola, mas já não conseguiu evitar o golo.

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    66'
    Mariana Fernandes

    Golo de França!

    Está feito o segundo do jogo! Marca Dembélé!

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    61'
    Mariana Fernandes

    Lance de insistência de França, com vários ressaltos e a bola a acabar nos pés de Mbappé, que atirou em jeito já dentro da grande área. Bounou não teve qualquer hipótese.

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    60'
    Mariana Fernandes

    Golo de França!

    Está feito o primeiro do jogo! Marca Kylian Mbappé!

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    56'
    Mariana Fernandes

    Que falhanço de Mbappé! Enorme pormenor de Michael Olise, a isolar o avançado, que atirou por cima na cara de Bounou.

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    55'
    Mariana Fernandes

    Remate de Doué, descaído na esquerda e de fora de área, com Bounou a encaixar.

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    45'
    Mariana Fernandes

    Arranca a segunda parte do França-Marrocos!

    Recomeça a partida em Boston!

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    22:07
    Mariana Fernandes

    Mbappé já falhou 14 penáltis ao longo de toda a carreira

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    21:59
    Mariana Fernandes

    As estatísticas ao intervalo

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    21:50
    Mariana Fernandes

    Intervalo! França e Marrocos estão empatados (0-0)

    Fim da primeira parte! França e Marrocos estão empatados sem golos ao intervalo em Boston (0-0)

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    47'
    Mariana Fernandes

    Na trave! Remate de muito longe de Lucas Digne, com Bounou a desviar ainda em direção à barra da baliza.

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