Momentos-chave
- Final do jogo! 3-1 para a Colômbia
- Karimov acerta na trave!
- Golo da Colômbia! 1-3 por Campaz
- Golo da Colômbia! 1-2 por Luis Díaz
- Golo do Uzbequistão! 1-1 por Fayzullaev
- E volta a rolar a bola, início da segunda parte do Uzbequistão-Colômbia
- Intervalo! 0-1 para a Colômbia
- Golo da Colômbia! 0-1 por Muñoz
- Luis Díaz acerta no poste!
- E rola a bola, início do Uzbequistão-Colômbia
- Onze inicial da Colômbia
- Onze inicial do Uzbequistão
- As estatísticas do Gana-Panamá
- Acabou! Gana vence Panamá e Queiroz festeja efusivamente (1-0)
- Golo do Gana! 1-0 por Yirenkyi
- Recomeça a partida!
- Intervalo! Gana e Panamá empatam sem golos (0-0)
- Começa o Gana-Panamá!
- Final da partida! Inglaterra goleia Croácia (4-2)
- Golo de Inglaterra!
- Golo de Inglaterra!
- Arranca a segunda parte do Inglaterra-Croácia!
- "Numa competição como esta não podemos relaxar", alerta Gonçalo Ramos
- Tomás Araújo assume culpa no golo do empate: "O homem entrou ali nas minhas costas... tenho de estar melhor"
- Intervalo! Inglaterra e Croácia estão empatadas (2-2)
- Golo da Croácia!
- Semedo: "O nosso trajeto tem sido bom, não podemos julgar já a qualidade da equipa"
- João Félix: "É melhorar, ver o que não fizemos bem e corrigir já no próximo jogo para conseguirmos ganhar"
- "Isto está longe de ter acabado", garante Ronaldo
- Golo de Inglaterra!
- Golo da Croácia!
- "O futebol é isto". Ronaldo reage ao empate da Seleção Nacional
- Golo de Inglaterra!
- A grande penalidade vai ser repetida!
- Harry Kane falha a grande penalidade!
- Grande penalidade para a Inglaterra!
- Começa o Inglaterra-Croácia!
- Pedro Proença: "A nossa convicção mantém-se intacta: temos tudo para ser felizes e para que dê Portugal"
- Onze inicial da Croácia
- Onze inicial de Inglaterra
- Leão deixa garantia: "Vamos entrar mais fortes para conquistar os três pontos"
- "Devíamos ter feito um jogo melhor", entende Cancelo
- "Não gostámos do desempenho, mas gostei muito da atitude dos jogadores até ao último segundo", sublinha Martínez
- "Estou um pouco em baixo pelo resultado", revelou João Neves, marcador do golo de Portugal
- "Gostei da atitude". A reação de Roberto Martínez ao empate de Portugal
- João Neves, o melhor em campo
- As estatísticas do Portugal-RD Congo
- Acabou! Portugal empata frente à RD Congo na estreia no Mundial (1-1)
- Golo anulado a João Cancelo!
- Arranca a segunda parte!
- Ricardo Carvalho: "Temos de continuar igual para entrarmos no último terço e termos mais oportunidades"
- Intervalo! Portugal e RD Congo empatam em Houston (1-1)
- Golo da RD Congo! 1-1 por Wissa
- Golo de Portugal! 1-0 por João Neves
- Começa o Portugal-RD Congo!
- Pais de Diogo Jota assistem à partida no NRG Stadium
- Ouve-se a Portuguesa em Houston
- Ronaldo utiliza patch especial na estreia no seu sexto Mundial
- Acessos ao metro do Terreiro do Paço fecham às 17h30 por segurança
- "Merecem estar aqui e as suas valências completam-se muito bem": as explicações de Roberto Martínez para a dupla de centrais
- O onze inicial da RD Congo
- O onze inicial de Portugal
- Rui Silva confessa "nervosismo": "Temos muita vontade de começar e acreditamos que é possível"
- Tudo a postos no palco do Portugal-RD Congo
- Portugal acaba de chegar ao NRG Stadium
- Mãe de Vozinha vai estar presente no Cabo Verde-Uruguai
- Seleção Nacional acaba de deixar o hotel em Houston rumo ao NRG Stadium
- Longas filas e chuva nas entradas do NRG Stadium
- Federação convidou pais de Diogo Jota para assistirem a jogo contra a RDC
- Modric: "Há muitos jogadores jovens, sinto-me rejevunescido ao pé deles"
- Macron confiante nos Les Bleus: "Sei que vou estar lá no 19 de julho"
- Starmer não quer agoirar, mas tem esperança em Inglaterra: "Da última vez que ganhámos o Mundial, o Governo era do Labour"
- Mbaye tornou-se o marcador africano mais jovem na História dos mundiais
- RD Congo quer repetir vitória surpresa da Arábia Saudita frente à Argentina no jogo com Portugal
- Thomas Partey do Gana falha estreia no Mundial por não poder entrar no Canadá
- Novo selecionador da Tunísia sobre o antecessor: "Sentimo-nos tristes por ele, mas não se pode despedir a equipa, quem paga é o treinador"
- Rúben Dias falha estreia de Portugal no Mundial 2026
- GNR alerta para burlas com bilhetes e cromos
- Portugal-RD Congo é hoje. Seleção nacional estreia-se às 18h
Histórico de atualizações
-
A cobertura do Observador sobre o dia 7 do Mundial fica por aqui.
Para acompanhar tudo o que acontece esta quinta-feira, pode seguir o nosso novo liveblog.
-
-
Por la mañana café, por la noche e sempre Luis (a crónica do Uzbequistão-Colômbia)
Uzbequistão mostrou que joga mais do que parece, Luis Díaz mostrou que joga mais do que todos os outros – num Azteca ao rubro, foi ele que deu música no triunfo dos cafeteros para a liderança (3-1).
Por la mañana café, por la noche e sempre Luis (a crónica do Uzbequistão-Colômbia)
-
O resumo do Uzbequistão-Colômbia, em números
O resumo do Uzbequistão-Colômbia, em números
https://twitter.com/OptaAnalyst/status/2067459104633979304
-
-
Final do jogo! 3-1 para a Colômbia
Final do jogo no Azteca! Colômbia vence Uzbequistão por 3-1 com Luis Díaz a marcar e assistir e passa a liderar de forma isolada o grupo K com três pontos, beneficiando do empate entre Portugal e RD Congo no final da primeira jornada da fase de grupos do Mundial.
-
-
Karimov acerta na trave!
Grande resposta do Uzbequistão, que logo no minuto seguinte a sofrer por 3-1 atira com estrondo à trave num remate de fora da área de Karimov
-
-
Golo da Colômbia! 1-3 por Campaz
E é golo da Colômbia! Campaz acaba de vez o jogo depois de uma grande jogada de insistência de Chucho Hernández na direita, a ganhar a bola ao adversário direto antes do cruzamento ao segundo poste para o desvio de cabeça que fez o 3-1.
-
Golo da Colômbia! 1-2 por Luis Díaz
E é golo da Colômbia! Menos de cinco minutos depois do empate, o Uzbequistão perdeu a bola em zona proibida, Puerta abriu na esquerda em Luis Díaz e o avançado do Bayern atirou em arco, mas com Utkir Yusupov a ficar mal na fotografia…
-
Golo do Uzbequistão! 1-1 por Fayzullaev
E é golo do Uzbequistão! Saída rápida da equipa da Ásia Central para o ataque, cruzamento da esquerda com Shomurodov a rematar de primeira, má abordagem do guarda-redes Camilo Vargas a desviar para o poste e Fayzullaev, sozinho na pequena área, só teve de encostar de cabeça para o 1-1.
-
-
E volta a rolar a bola, início da segunda parte do Uzbequistão-Colômbia
E volta a rolar a bola no Azteca, início da segunda parte do Uzbequistão-Colômbia, agora com o pontapé de saída para a formação da Ásia Central
-
Intervalo! 0-1 para a Colômbia
Final da primeira parte na Cidade do México, Colômbia vence o Uzbequistão por 1-0 com golo de Daniel Múnoz.
-
-
Golo da Colômbia! 0-1 por Muñoz
E é golo da Colômbia! Luis Díaz tem um passe fantástico para a área onde entrou Daniel Muñoz, com o lateral direito a desviar de primeira sem deixar cair a bola para fazer o 1-0.
-
Luis Díaz acerta no poste!
Primeira grande oportunidade do jogo para a Colômbia, numa jogada iniciada por James Rodríguez, teve assistência de Jhon Arías e terminou com Luis Díaz a acertar no poste num remate rasteiro de pé esquerdo.
-
-
E rola a bola, início do Uzbequistão-Colômbia
E rola a bola no mítico Azteca, na Cidade do México, início do Uzbequistão-Colômbia que terá arbitragem do inglês Anthony Taylor..
-
Onze inicial da Colômbia
Onze inicial da Colômbia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz e Luis Suárez
Suplentes da Colômbia: David Ospina, Álvaro Montero; Santiago Arias, Yerry Mina, Willer Ditta, Deiver Machado, Richard Ríos, Quintero, Jorge Carrascal, Kevin Castaño, Campaz, Juan Portilla, Jhon Córdoba, Chucho Hernández e Andrés Gómez
Treinador: Néstor Lorenzo
-
Onze inicial do Uzbequistão
Onze inicial do Uzbequistão: Utkir Yusupov; Rustam Ashurmatov, Khusanov, Abdulla Abduallaev; Karimov, Akmal Mozgovoy, Shukurov, Nasrullaev; Fayzullaev, Oston Urunov e Shomurodov
Suplentes do Uzbequistão: Nematov, Ergashev; Alijonov, Syfiev, Umar Eshmurodov, Ulmasaliev, Jakhongir Urozov, Iskanderov, Hamrobekov, Jiyanov, Khamdamov, Ganiev, Esanov, Amonov e Igor Sergeev
Treinador: Fabio Cannavaro
-
E ainda cá estamos para acompanhar o último jogo da primeira jornada do Mundial, neste caso o Uzbequistão-Colômbia na Cidade do México a contar para o grupo K de Portugal.
-
-
Caleb foi a primeira jogada do mestre que soube escolher entre a boa decisão e a decisão certa (a crónica do Gana-Panamá)
Depois de uma primeira parte fraca, as equipas regressaram determinadas em chegar à vitória, mas a pausa para hidratação voltou a quebrar o ritmo. Nos descontos, o Gana lá conseguiu desbloquear (1-0).
Caleb foi a primeira jogada do mestre que soube escolher entre a boa decisão e a decisão certa (a crónica do Gana-Panamá)
-
As contas do grupo L
Tabla de posiciones Grupo L del Mundial 2026. ⚽️???? pic.twitter.com/wJ8n1cEOo4
— Alejo Sosa (@alejo_sosaa) June 18, 2026
-
As estatísticas do Gana-Panamá
Ghana 1-0 Panama
Caleb Yirenkyi scores a 95th minute winner in a game that never looked like producing a goal to secure a massive three points for Ghana. pic.twitter.com/WJh1QC73Ec
— Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 18, 2026
-
Acabou! Gana vence Panamá e Queiroz festeja efusivamente (1-0)
Os ganeses entram no Mundial da melhor forma (1-0)! Logo após o apito final, Carlos Queiroz correu meio-campo em direção aos adeptos do Gana, para comemorar com eles, festejando de joelhos, bem junto ao relvado.