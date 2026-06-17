Momentos-chave
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    09:01
    Cátia Bruno

    A cobertura do Observador sobre o dia 7 do Mundial fica por aqui.

    Para acompanhar tudo o que acontece esta quinta-feira, pode seguir o nosso novo liveblog.

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    05:15
    Bruno Roseiro

    Por la mañana café, por la noche e sempre Luis (a crónica do Uzbequistão-Colômbia)

    Uzbequistão mostrou que joga mais do que parece, Luis Díaz mostrou que joga mais do que todos os outros – num Azteca ao rubro, foi ele que deu música no triunfo dos cafeteros para a liderança (3-1).

    Por la mañana café, por la noche e sempre Luis (a crónica do Uzbequistão-Colômbia)

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    05:12
    Bruno Roseiro

    O resumo do Uzbequistão-Colômbia, em números

    O resumo do Uzbequistão-Colômbia, em números

    https://twitter.com/OptaAnalyst/status/2067459104633979304

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    90'
    Bruno Roseiro

    Final do jogo! 3-1 para a Colômbia

    Final do jogo no Azteca! Colômbia vence Uzbequistão por 3-1 com Luis Díaz a marcar e assistir e passa a liderar de forma isolada o grupo K com três pontos, beneficiando do empate entre Portugal e RD Congo no final da primeira jornada da fase de grupos do Mundial.

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    90'
    Bruno Roseiro

    Karimov acerta na trave!

    Grande resposta do Uzbequistão, que logo no minuto seguinte a sofrer por 3-1 atira com estrondo à trave num remate de fora da área de Karimov

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    90'
    Bruno Roseiro

    Golo da Colômbia! 1-3 por Campaz

    E é golo da Colômbia! Campaz acaba de vez o jogo depois de uma grande jogada de insistência de Chucho Hernández na direita, a ganhar a bola ao adversário direto antes do cruzamento ao segundo poste para o desvio de cabeça que fez o 3-1.

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    65'
    Bruno Roseiro

    Golo da Colômbia! 1-2 por Luis Díaz

    E é golo da Colômbia! Menos de cinco minutos depois do empate, o Uzbequistão perdeu a bola em zona proibida, Puerta abriu na esquerda em Luis Díaz e o avançado do Bayern atirou em arco, mas com Utkir Yusupov a ficar mal na fotografia…

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    60'
    Bruno Roseiro

    Golo do Uzbequistão! 1-1 por Fayzullaev

    E é golo do Uzbequistão! Saída rápida da equipa da Ásia Central para o ataque, cruzamento da esquerda com Shomurodov a rematar de primeira, má abordagem do guarda-redes Camilo Vargas a desviar para o poste e Fayzullaev, sozinho na pequena área, só teve de encostar de cabeça para o 1-1.

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    46'
    Bruno Roseiro

    E volta a rolar a bola, início da segunda parte do Uzbequistão-Colômbia

    E volta a rolar a bola no Azteca, início da segunda parte do Uzbequistão-Colômbia, agora com o pontapé de saída para a formação da Ásia Central

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    45'
    Bruno Roseiro

    Intervalo! 0-1 para a Colômbia

    Final da primeira parte na Cidade do México, Colômbia vence o Uzbequistão por 1-0 com golo de Daniel Múnoz.

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    40'
    Bruno Roseiro

    Golo da Colômbia! 0-1 por Muñoz

    E é golo da Colômbia! Luis Díaz tem um passe fantástico para a área onde entrou Daniel Muñoz, com o lateral direito a desviar de primeira sem deixar cair a bola para fazer o 1-0.

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    32'
    Bruno Roseiro

    Luis Díaz acerta no poste!

    Primeira grande oportunidade do jogo para a Colômbia, numa jogada iniciada por James Rodríguez, teve assistência de Jhon Arías e terminou com Luis Díaz a acertar no poste num remate rasteiro de pé esquerdo.

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    1'
    Bruno Roseiro

    E rola a bola, início do Uzbequistão-Colômbia

    E rola a bola no mítico Azteca, na Cidade do México, início do Uzbequistão-Colômbia que terá arbitragem do inglês Anthony Taylor..

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    02:31
    Bruno Roseiro

    Onze inicial da Colômbia

    Onze inicial da Colômbia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz e Luis Suárez

    Suplentes da Colômbia: David Ospina, Álvaro Montero; Santiago Arias, Yerry Mina, Willer Ditta, Deiver Machado, Richard Ríos, Quintero, Jorge Carrascal, Kevin Castaño, Campaz, Juan Portilla, Jhon Córdoba, Chucho Hernández e Andrés Gómez

    Treinador: Néstor Lorenzo

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    02:27
    Bruno Roseiro

    Onze inicial do Uzbequistão

    Onze inicial do Uzbequistão: Utkir Yusupov; Rustam Ashurmatov, Khusanov, Abdulla Abduallaev; Karimov, Akmal Mozgovoy, Shukurov, Nasrullaev; Fayzullaev, Oston Urunov e Shomurodov

    Suplentes do Uzbequistão: Nematov, Ergashev; Alijonov, Syfiev, Umar Eshmurodov, Ulmasaliev, Jakhongir Urozov, Iskanderov, Hamrobekov, Jiyanov, Khamdamov, Ganiev, Esanov, Amonov e Igor Sergeev

    Treinador: Fabio Cannavaro

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    02:22
    Bruno Roseiro

    E ainda cá estamos para acompanhar o último jogo da primeira jornada do Mundial, neste caso o Uzbequistão-Colômbia na Cidade do México a contar para o grupo K de Portugal.

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    02:20
    Tiago Gama Alexandre

    Caleb foi a primeira jogada do mestre que soube escolher entre a boa decisão e a decisão certa (a crónica do Gana-Panamá)

    Depois de uma primeira parte fraca, as equipas regressaram determinadas em chegar à vitória, mas a pausa para hidratação voltou a quebrar o ritmo. Nos descontos, o Gana lá conseguiu desbloquear (1-0).

    Caleb foi a primeira jogada do mestre que soube escolher entre a boa decisão e a decisão certa (a crónica do Gana-Panamá)

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    02:16
    Tiago Gama Alexandre

    As contas do grupo L

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    02:10
    Tiago Gama Alexandre

    As estatísticas do Gana-Panamá

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    02:04
    Tiago Gama Alexandre

    Acabou! Gana vence Panamá e Queiroz festeja efusivamente (1-0)

    Os ganeses entram no Mundial da melhor forma (1-0)! Logo após o apito final, Carlos Queiroz correu meio-campo em direção aos adeptos do Gana, para comemorar com eles, festejando de joelhos, bem junto ao relvado.

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