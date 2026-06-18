Momentos-chave
- As estatísticas do México-Coreia do Sul
- As contas do grupo A
- Acabou! México é a primeira seleção a avançar para a fase a eliminar (1-0)
- Golo do México! 1-0 por Romo
- Recomeça a partida!
- Intervalo! Tudo empatado no Akron (0-0)
- Começa o México-Coreia do Sul!
- O onze inicial da Coreia do Sul
- O onze inicial do México
- Final da partida! Canadá goleia Qatar (6-0)
- Golo do Canadá!
- Golo do Canadá!
- Proença diz que "há um compromisso total" de todos e garante: "Tenho a plena convicção de que vai dar Portugal"
- Arranca a segunda parte do Canadá-Qatar!
- Intervalo! Canadá está a vencer o Qatar (3-0)
- Golo do Canadá!
- Mas não há penálti e há expulsão!
- Grande penalidade para o Canadá!
- Golo do Canadá!
- Golo do Canadá!
- Começa o Canadá-Qatar!
- Onze inicial do Qatar
- Onze inicial do Canadá
- Final da partida em Inglewood. 4-1 no Suíça-Bósnia
- Golo da Suíça! 4-1 por Granit Xhaka
- Golo da Bósnia! 3-1 por Ermin Mahmic
- Golo da Suíça! 3-0 por Manzambi
- Golo da Suíça! 2-0 por Rubén Vargas
- Expulsão na Bósnia! Vermelho para Tarik Muharemovic
- Golo da Suiça! 1-0 Manzambi
- Recomeça o Suíça-Bósnia (0-0)
- Intervalo em Inglewood! 0-0 no Suíça-Bósnia
- Arranca o Suíça-Bósnia!
- Os onzes do Suíça-Bósnia
- Termina a partida em Atlanta. 1-1 no Rep. Checa-África do Sul
- Seleção já treinou depois do empate com a RD Congo e Rúben Dias foi reintegrado nos trabalhos
- Golo da África do Sul! 1-1 por Teboho Mokoena
- Recomeça o Rep. Checa-África do Sul (1-0)
- Intervalo em Atlanta. 1-0 no República Checa-África do Sul
- Golo da Rep. Checa! 1-0 por Michal Sadílek
- Arranca o Rep. Checa-África do Sul!
- Tori Penso é a segunda mulher a arbitrar num Mundial masculino
- Os onzes do Rep. Checa-África do Sul
- Chuva intensa esperada na cidade do Rep. Checa-África do Sul
- Mexicano detido em Atlanta por operar drone não autorizado
- Felipe VI estará no Espanha-Uruguai
- "Eh voilà: 58". Mbappé é homenageado no estágio da seleção francesa
- Gary Lineker "encantado" por ter companhia no "clube dos dois dígitos" de golos marcados em Mundiais pela Inglaterra
- Avançado da Costa do Marfim impedido de entrar no Canadá por suspeitas de apostas combinadas
- Jogador do Uzbequistão derruba operador de câmara
- Thierry Henry critica individualidade de Ronaldo após exibição frente à RD Congo
- Thomas Tuchel pede intervenção da FIFA após fotógrafos "arruinarem" momento do hino nacional
- Militares intercetam drone perto do treino da Coreia do Sul
Histórico de atualizações
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Romar na direção certa torna-se mais fácil quando há um Kim a tornar tudo possível (a crónica do México-Coreia do Sul)
Depois de uma primeira parte muito tática e com apenas uma oportunidade, um erro de Kim permitiu a Romo marcar o golo da vitória. Guarda-redes redimiu-se e Rangel também acabou em grande (1-0).
Romar na direção certa torna-se mais fácil quando há um Kim a tornar tudo possível (a crónica do México-Coreia do Sul)
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As estatísticas do México-Coreia do Sul
???????? Mexico 1-0 South Korea ????????
The three co-hosts remain unbeaten, and Mexico are winners of Group A and headed to the Azteca for a knockout stage game.
They haven't been dominant, but they've done it while conceding four shots on target and 0.76 xG in two games. pic.twitter.com/VR3XViU4Hf
— Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 19, 2026
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As contas do grupo A
Com os resultados desta quinta, assim ficou a classificação do grupo A. O México já está garantido na segunda fase da Copa do Mundo.#CopaNaGlobo #coreiadosul #mexico #futebol #ge2026 pic.twitter.com/O88JxJg3GO
— ge (@geglobo) June 19, 2026
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Acabou! México é a primeira seleção a avançar para a fase a eliminar (1-0)
Termina a partida no Estádio Akron (1-0)!
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Seis minutos de compensação
Vão jogar-se mais seis minutos.
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Golo do México! 1-0 por Romo
Erro da defesa sul-coreana e os mexicanos aproveitam! Jogada pela esquerda, sai um cruzamento para a área que estava, aparentemente, controlada por Seung-gyu, que saiu da baliza para agarrar a bola, mas deixou escapá-la e permitiu ao jogador do Chivas finalizar para a baliza deserta.
Kim Seung-Gyu com um erro gravíssimo que Romo não desperdiçou ????????#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #MundialFIFA2026 #Mexico #CoreiadoSul #betano pic.twitter.com/AuLHxSoGRn
— sport tv (@sporttvportugal) June 19, 2026
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Recomeça a partida!
Volta a jogar-se em Guadalajara (0-0)!
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As estatísticas ao intervalo
INTERVALO: Jogo "agrário" ou "tacticamente rico"?
1 enquadrado…
0.2 xG…
0 ocasiões flagrantes criadas…
2 acções na área..
0 cantos…
????????????????????????#MEXKOR #FIFAWorldCup pic.twitter.com/b46tRxYuC0
— GoalPoint (@_Goalpoint) June 19, 2026
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Intervalo! Tudo empatado no Akron (0-0)
Termina a primeira parte no México (0-0)!
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Quatro minutos de compensação
O árbitro acrescenta mais quatro minutos.
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Pausa para hidratação
O jogo é parado pela primeira vez, escutando-se assobios desde as bancadas. Para já, o México teve a única oportunidade, com Quiñones a cabecear para defesa de Seung-gyu.
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Começa o México-Coreia do Sul!
Arranca a partida no Estádio Akron, em Guadalajara! Saíram os sul-coreanos.
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A equipa de arbitragem
O último jogo do dia conta com arbitragem de Gustavo Tejera, do Uruguai, que tem como assistentes os compatriotas Nicolás Tarán e Carlos Barreiro. O quarto árbitro é o colombiano Andrés Rojas. No VAR estão os também uruguaios Leodán González e Antonio García, ao lado do francês Jérôme Brisard.
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Tráfico de droga, Chicharito e a relva artificial que gerou críticas: Estádio Akron, o vulcão que está pronto para entrar em ação
A construção do Akron demorou três anos a arrancar – e há quem diga que o financiamento chegou através do tráfico de droga. Man. United inaugurou o estádio e Chicharito Hernández fez o primeiro golo.
Tráfico de droga, Chicharito e a relva artificial que gerou críticas: Estádio Akron, o vulcão que está pronto para entrar em ação
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Coreia do Sul (grupo A). Os asiáticos com dedo português que não perdem um Mundial desde os anos 80
Coreia do Sul conta com quatro portugueses na equipa técnica e vai participar num Campeonato do Mundo pela 11.ª vez consecutiva – sendo que continua a perseguir o sucesso inédito de 2002.
Coreia do Sul (grupo A). Os asiáticos com dedo português que não perdem um Mundial desde os anos 80
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México (grupo A). Há 40 anos, viram Deus descer à terra para fazer golo. 40 anos depois, querem muito mais do que o milagre
Quatro décadas depois do mítico Mundial-1986, México volta a organizar um Campeonato do Mundo e tem o sonho de também voltar a brilhar. Raúl Jiménez ainda é a estrela, Rafa Márquez é agora adjunto.
México (grupo A). Há 40 anos, viram Deus descer à terra para fazer golo. 40 anos depois, querem muito mais do que o milagre
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O onze inicial da Coreia do Sul
Onze da Coreia do Sul: Kim Seung-gyu; Lee Han-beom, Kim Min-jae, Lee Gi-hyuk; Seol Young-woo, Hwang In-beom, Paik Seung-ho, Kim Moon-hwan; Lee Kang-in, Lee Jae-sung e Son Leung-min
Suplentes da Coreia do Sul: Song Burn-keun, Jo Hyeon-woo; Kim Tae-hyeon, Lee Tae-seok, Cho Wi-je, Park Jin-seob, Jens Castrop, Hwang Hee-chan, Bae Jun-ho, Yang Hyun-jun, Kim Jin-gyu, Eom Ji-sung, Lee Dong-gyeong, Cho Gue-sung e Oh Hyun-jun
Treinador: Hong Myung-bo
멕시코전에 나서는 대한민국 축구국가대표팀???????? 선발 라인업을 공개합니다.
한계를 넘어 하나된 ????????????????✨
✔2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 2차전
vs. 멕시코 6/19(금) 10:00
@과달라하라 스타디움
⏰한국시간 기준
????JTBC, KBS2, 치지직#대한민국 #축구국가대표팀 #FIFAWorldCup2026 pic.twitter.com/hWZkE9R8CG
— theKFA (@theKFA) June 18, 2026
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O onze inicial do México
Onze do México: José Rangel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Luis Romo, Brian Gutiérrez; Roberto Alvarado, Julián Quiñones e Raúl Jiménez
Suplentes do México: Carlos Acevedo, Guillermo Ochoa; Israel Reyes, Mateo Chávez, Álvaro Fidalgo, Orbelín Pineda, Obed Vargas, Gilberto Mora, Luis Chávez, Alexis Vega, Santiago Giménez, Armando González, César Huerta e Guillermo Martínez
Treinador: Javier Aguirre
#Alineación ????
Once mexicanos, un mismo escudo y el respaldo de todo un país. ¡Vamos juntos! ????????❤️#SomosMéxico ???????? pic.twitter.com/aFvMmEbB2M
— Selección Nacional (@miseleccionmx) June 18, 2026
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Começou no PSV, chegou à Juventus de Allegri e preteriu os Países Baixos: Comenencia, o herói que marcou o golo de Curaçau
Podia ter representado os Países Baixos, mas optou por rumar a Curaçau. Despontou no PSV, treinou na Juventus de Allegri e foi uma das promessas do futebol neerlandês. Atualmente joga no Zurique.
Começou no PSV, chegou à Juventus de Allegri e preteriu os Países Baixos: Comenencia, o herói que marcou o golo de Curaçau
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Fizeram história por eles, querem fazer mais história por Koné (a crónica do Canadá-Qatar)
Num jogo em que o Qatar acabou a jogar com nove, Canadá goleou e somou a primeira vitória de sempre em Campeonatos do Mundo, assumindo a liderança do Grupo B à frente da Suíça (6-0).
Fizeram história por eles, querem fazer mais história por Koné (a crónica do Canadá-Qatar)