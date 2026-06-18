Momentos-chave
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    04:07
    Tiago Gama Alexandre

    Romar na direção certa torna-se mais fácil quando há um Kim a tornar tudo possível (a crónica do México-Coreia do Sul)

    Depois de uma primeira parte muito tática e com apenas uma oportunidade, um erro de Kim permitiu a Romo marcar o golo da vitória. Guarda-redes redimiu-se e Rangel também acabou em grande (1-0).

    Romar na direção certa torna-se mais fácil quando há um Kim a tornar tudo possível (a crónica do México-Coreia do Sul)

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    04:05
    Tiago Gama Alexandre

    As estatísticas do México-Coreia do Sul

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    04:04
    Tiago Gama Alexandre

    As contas do grupo A

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    03:57
    Tiago Gama Alexandre

    Acabou! México é a primeira seleção a avançar para a fase a eliminar (1-0)

    Termina a partida no Estádio Akron (1-0)!

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    91'
    Tiago Gama Alexandre

    Seis minutos de compensação

    Vão jogar-se mais seis minutos.

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    50'
    Tiago Gama Alexandre

    Golo do México! 1-0 por Romo

    Erro da defesa sul-coreana e os mexicanos aproveitam! Jogada pela esquerda, sai um cruzamento para a área que estava, aparentemente, controlada por Seung-gyu, que saiu da baliza para agarrar a bola, mas deixou escapá-la e permitiu ao jogador do Chivas finalizar para a baliza deserta.

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    46'
    Tiago Gama Alexandre

    Recomeça a partida!

    Volta a jogar-se em Guadalajara (0-0)!

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    02:59
    Tiago Gama Alexandre

    As estatísticas ao intervalo

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    02:50
    Tiago Gama Alexandre

    Intervalo! Tudo empatado no Akron (0-0)

    Termina a primeira parte no México (0-0)!

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    46'
    Tiago Gama Alexandre

    Quatro minutos de compensação

    O árbitro acrescenta mais quatro minutos.

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    24'
    Tiago Gama Alexandre

    Pausa para hidratação

    O jogo é parado pela primeira vez, escutando-se assobios desde as bancadas. Para já, o México teve a única oportunidade, com Quiñones a cabecear para defesa de Seung-gyu.

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    1'
    Tiago Gama Alexandre

    Começa o México-Coreia do Sul!

    Arranca a partida no Estádio Akron, em Guadalajara! Saíram os sul-coreanos.

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    01:57
    Tiago Gama Alexandre

    A equipa de arbitragem

    O último jogo do dia conta com arbitragem de Gustavo Tejera, do Uruguai, que tem como assistentes os compatriotas Nicolás Tarán e Carlos Barreiro. O quarto árbitro é o colombiano Andrés Rojas. No VAR estão os também uruguaios Leodán González e Antonio García, ao lado do francês Jérôme Brisard.

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    01:40
    Tiago Gama Alexandre

    Tráfico de droga, Chicharito e a relva artificial que gerou críticas: Estádio Akron, o vulcão que está pronto para entrar em ação

    A construção do Akron demorou três anos a arrancar – e há quem diga que o financiamento chegou através do tráfico de droga. Man. United inaugurou o estádio e Chicharito Hernández fez o primeiro golo.

    Tráfico de droga, Chicharito e a relva artificial que gerou críticas: Estádio Akron, o vulcão que está pronto para entrar em ação

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    01:39
    Mariana Fernandes

    Coreia do Sul (grupo A). Os asiáticos com dedo português que não perdem um Mundial desde os anos 80

    Coreia do Sul conta com quatro portugueses na equipa técnica e vai participar num Campeonato do Mundo pela 11.ª vez consecutiva – sendo que continua a perseguir o sucesso inédito de 2002.

    Coreia do Sul (grupo A). Os asiáticos com dedo português que não perdem um Mundial desde os anos 80

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    01:38
    Mariana Fernandes

    México (grupo A). Há 40 anos, viram Deus descer à terra para fazer golo. 40 anos depois, querem muito mais do que o milagre

    Quatro décadas depois do mítico Mundial-1986, México volta a organizar um Campeonato do Mundo e tem o sonho de também voltar a brilhar. Raúl Jiménez ainda é a estrela, Rafa Márquez é agora adjunto.

    México (grupo A). Há 40 anos, viram Deus descer à terra para fazer golo. 40 anos depois, querem muito mais do que o milagre

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    01:27
    Tiago Gama Alexandre

    O onze inicial da Coreia do Sul

    Onze da Coreia do Sul: Kim Seung-gyu; Lee Han-beom, Kim Min-jae, Lee Gi-hyuk; Seol Young-woo, Hwang In-beom, Paik Seung-ho, Kim Moon-hwan; Lee Kang-in, Lee Jae-sung e Son Leung-min

    Suplentes da Coreia do Sul: Song Burn-keun, Jo Hyeon-woo; Kim Tae-hyeon, Lee Tae-seok, Cho Wi-je, Park Jin-seob, Jens Castrop, Hwang Hee-chan, Bae Jun-ho, Yang Hyun-jun, Kim Jin-gyu, Eom Ji-sung, Lee Dong-gyeong, Cho Gue-sung e Oh Hyun-jun

    Treinador: Hong Myung-bo

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    01:21
    Tiago Gama Alexandre

    O onze inicial do México

    Onze do México: José Rangel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Luis Romo, Brian Gutiérrez; Roberto Alvarado, Julián Quiñones e Raúl Jiménez

    Suplentes do México: Carlos Acevedo, Guillermo Ochoa; Israel Reyes, Mateo Chávez, Álvaro Fidalgo, Orbelín Pineda, Obed Vargas, Gilberto Mora, Luis Chávez, Alexis Vega, Santiago Giménez, Armando González, César Huerta e Guillermo Martínez

    Treinador: Javier Aguirre

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    01:15
    Tiago Gama Alexandre

    Começou no PSV, chegou à Juventus de Allegri e preteriu os Países Baixos: Comenencia, o herói que marcou o golo de Curaçau

    Podia ter representado os Países Baixos, mas optou por rumar a Curaçau. Despontou no PSV, treinou na Juventus de Allegri e foi uma das promessas do futebol neerlandês. Atualmente joga no Zurique.

    Começou no PSV, chegou à Juventus de Allegri e preteriu os Países Baixos: Comenencia, o herói que marcou o golo de Curaçau

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    01:09
    Mariana Fernandes

    Fizeram história por eles, querem fazer mais história por Koné (a crónica do Canadá-Qatar)

    Num jogo em que o Qatar acabou a jogar com nove, Canadá goleou e somou a primeira vitória de sempre em Campeonatos do Mundo, assumindo a liderança do Grupo B à frente da Suíça (6-0).

    Fizeram história por eles, querem fazer mais história por Koné (a crónica do Canadá-Qatar)

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