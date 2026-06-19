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A história do futebol é escrita com golos, mas há golos que ficam para a história e são tão ou mais memoráveis que o próprio jogo. Que o diga Livano Comenencia, que é o protagonista daquelas grandes histórias que só o Campeonato do Mundo é capaz de proporcionar. Afinal, até defrontar a Alemanha, o defesa do Zurique não passava de um mero desconhecido no panorama global. Contudo, frente aos germânicos, marcou o primeiro golo de sempre de Curaçau em fases finais da maior competição do planeta e tornou-se no herói inesquecível de toda uma nação.

Nascido a 3 de fevereiro de 2004 em Breda, nos Países Baixos, Comenencia despontou desde cedo nas camadas jovens do PSV, aproveitando a estrutura e a qualidade da cantera neerlandesa para dar nas vistas no futebol. Foi assim que chamou a atenção de vários grandes clubes europeus e em 2023, já como sénior e sem ter jogado na equipa principal, deu o salto para a equipa de Sub-23 da Juventus. O defesa acabou por agradar a Massimiliano Allegri, técnico da equipa principal que o chamou para diversos treinos da vecchia signora. Ainda assim, acabou por não dar o salto em Itália, despedindo-se do país no início desta época, depois de duas temporadas na next gen da formação de Turim.

Chegado a Zurique, terminou a época com 25 jogos realizados, naquela que foi a sua primeira experiência numa equipa principal no futebol sénior. No que concerne ao futebol de seleções, Comenencia chegou a representar os escalões jovens dos Países Baixos, tendo atuado na equipa de Sub-18, onde foi considerado uma das maiores promessas da sua geração. No entanto, foi nos Sub-15 que viveu um dos momentos mais especiais, quando foi convocado pela primeira vez e deixou a mãe em lágrimas quando soube da notícia. Apesar dessa passagem, escolheu representar o Curaçau. “Sabia que também podia ter uma oportunidade nos Países Baixos, por isso esperei uns meses. No final aceitei a oferta de Curaçau que me levou ao Mundial. Quando pisei a ilha sabia que tinha tomado a decisão certa”, partilhou numa entrevista. A estreia pelo país que está presente na sua família aconteceu em outubro de 2024.