Momentos-chave
- Os números do Turquia-Paraguai
- As contas do grupo D
- Acabou! Paraguai aguenta com 10 e bate a Turquia (0-1)
- Arranca a segunda parte!
- Intervalo! Paraguai em vantagem (0-1)
- Almirón expulso à luz da "lei Prestianni"!
- Muldur acerta na barra e no poste!
- Paraguai fez o golo mais rápido deste Mundial
- Golo do Paraguai! 0-1 por Galarza
- Começa o Turquia-Paraguai!
- O onze inicial do Paraguai
- O onze inicial da Turquia
- As contas do grupo C
- Acabou! Brasil goleia Haiti e lidera grupo (3-0)
- Golo anulado a Endrick!
- Recomeça a partida!
- Intervalo! Brasil goleia o Haiti (3-0)
- Golo do Brasil! 3-0 por Vinicius Júnior
- Raphinha sai lesionado
- Golo do Brasil! 2-0 por Matheus Cunha
- Golo do Brasil! 1-0 por Matheus Cunha
- Golo anulado a Raphinha!
- Começa o Brasil-Haiti!
- O onze inicial do Haiti
- O onze inicial do Brasil
- Final do jogo! 0-1 para Marrocos
- Ronaldo deixa mais uma mensagem nas redes sociais: "Foco no que consegues controlar"
- Saibari acerta na trave!
- E volta a rolar a bola, início da segunda parte do Escócia-Marrocos
- Intervalo! 0-1 para Marrocos
- Golo de Marrocos! 0-1 por Saibari
- E rola a bola, início do Escócia-Marrocos
- Federação argelina apresenta queixa na FIFA contra Messi: "Não podemos ficar em silêncio diante de injustiças"
- "Sempre unidos", Ronaldo reage nas redes sociais depois de mais um treino da Seleção
- Onze inicial de Marrocos
- Onze inicial da Escócia
- Final do jogo! 2-0 para os EUA
- E volta a rolar a bola, início da segunda parte do EUA-Austrália
- Intervalo em Seattle! 2-0 para os EUA
- Golo dos EUA! 2-0 por Freeman
- Golo dos EUA! 1-0 por Burgess (p.b.)
- E rola a bola em Seattle, início do EUA-Austrália
- Onze inicial da Austrália
- Onze inicial dos EUA
- Pulisic vai falhar o encontro dos EUA frente à Austrália
- Mãe de Vozinha já partiu para os EUA
- Tomás Araújo faz trabalho de recuperação à parte
- Nuno Mendes e Rafael Leão já levam as costas a arder em dia de aniversário do lateral
- Portugal faz agora mais um treino em Palm Beach
- "Jogar contra linhas de cinco? Há que seguir fiel aos princípios"
- "Críticas pela praia? Tiro o meu chapéu ao mister", defende Rúben Dias
- "Depois do golo acabámos por relaxar, perder a disciplina no posicionamento"
- "Começar de fora? Confesso que me custou mas foi a decisão certa", diz Rúben Dias
- "É normal que especulação triplique mas nada belisca a nossa confiança"
- "As setas não estão apontadas só a um jogador", diz Rúben Dias
- Kane emocionado com momento em que adeptos cantaram Oasis no estádio
- Selecionador dos EUA deixa palavras de apoio a Messi, cujo pai tem problema de saúde
- Parlamento aprova deslocação de Seguro a Miami
- Nike promete bónus de três milhões de euros à seleção francesa se for campeã
- FIFA muda regras do momento do hino depois de queixas do selecionador inglês
- Jogador Borja Iglesias da seleção espanhola impedido de entrar no centro de treinos por não ser reconhecido
- Ancelotti admite que resultado contra Marrocos "não foi bom": "A auto-crítica dos jogadores foi positiva"
- Selecionador de Marrocos quer melhor resultado frente à Escócia do que com o Brasil
- Dos adeptos aos deputados: a "remada Viking" de apoio à Noruega torna-se viral
- Jogador da Costa do Marfim suspeito de combinar resultados afinal vai poder entrar no Canadá
- Ingleses foram ver um jogo de beisbol e selecionador fez o primeiro lançamento
- Haaland passeou por Nova Iorque e passou despercebido nas ruas
- Ismaël Koné partiu uma perna durante o jogo do Canadá contra o Qatar
- Capitão de Marrocos vai ser julgado por violação
Histórico de atualizações
-
Os 11 que jogam por sete milhões perderam o respeito e resistiram a uma estrela (de)crescente presa no caos (a crónica do Turquia-Paraguai)
No meio do caos, foi o Paraguai que deu um pontapé na crise e continua na luta pelo apuramento, num jogo em que marcou a abrir, ficou reduzido a 10 e conteve uma Turquia perdulária no ataque (0-1).
Os 11 que jogam por sete milhões perderam o respeito e resistiram a uma estrela (de)crescente presa no caos (a crónica do Turquia-Paraguai)
-
-
Os números do Turquia-Paraguai
Türkiye 0-1 Paraguay
Türkiye exit the World Cup after just two games. Matías Galarza's goal after 64 seconds wins the game for Paraguay, despite going down to 10 men in the first half. pic.twitter.com/lwgDw96SJB
— Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 20, 2026
-
As contas do grupo D
Tudo meio enroscado na briga pela segunda e terceira colocação do Grupo D! ???? Quem passa para próxima fase com os Estados Unidos? #CopaNaGlobo #ge2026 #futebol #classificacao #tabela pic.twitter.com/7aoSat3Hms
— ge (@geglobo) June 20, 2026
-
-
Acabou! Paraguai aguenta com 10 e bate a Turquia (0-1)
Termina o jogo na Califórnia (0-1)!
-
-
Sete minutos de compensação
O árbitro acrescenta sete minutos.
-
-
Arranca a segunda parte!
Volta a jogar-se no Levi’s Stadium (0-1)!
-
Intervalo! Paraguai em vantagem (0-1)
Termina a primeira parte em Santa Clara (0-1)!
-
Almirón expulso à luz da "lei Prestianni"!
Depois de ter chamado a ver as imagens, o árbitro vai ver as imagens e expulsa o paraguaio por ter colocado a mão à frente da boca enquanto se dirigia a Müldür.
-
-
Seis minutos de compensação
Vão jogar-se mais seis minutos.
-
Muldur acerta na barra e no poste!
Eis a primeira resposta turca. Grande cruzamento de Çalhanoglu num livre na direita, o lateral ganha nas alturas e cabeceia à barra, com a bola ainda a desviar no poste.
-
-
Paraguai fez o golo mais rápido deste Mundial
Com o tiro certeiro de Galarza, este passou a ser o golo mais rápido deste Mundial, com a bola a entrar na baliza da Turquia aos 64 segundos de jogo.
64 seconds ⏰
Paraguay score the fastest goal of this #FIFAWorldCup so far! ???????? pic.twitter.com/m5hRaJEVY7
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 20, 2026
-
Golo do Paraguai! 0-1 por Galarza
Está feito o golo logo a abrir! Jogada bem trabalhada no meio, Enciso toca curto para Galarza que, à entrada da área, desfere um remate rasteiro para o golo inaugural.
-
-
Começa o Turquia-Paraguai!
Rola a bola no Levi’s Stadium! O pontapé de saída pertenceu às estrelas crescentes.
-
A equipa de arbitragem
Iván Barton, de El Salvador, é o árbitro do último jogo do dia, sendo assistido pelo compatriota David Morán e Henry Pupiro, da Nicarágua. O quarto árbitro é o jamaicano Oshane Nation. No VAR estão Khamis Al-Marri (Qatar), Tatiana Guzmán (Nicarágua) e Abdullah Al-Shehri (Arábia Saudita).
-
Os postes que desaparecem em segundos, a quinta no teto e Bad Bunny: Levi's Stadium, o estádio onde Yannick Djaló fez história
Estádio dos San Francisco 49ers recebeu o mítico concerto de Bad Bunny no Super Bowl, tem postes de futebol americano que desaparecem em segundos e uma quinta. E Djaló marcou lá o primeiro golo.
Os postes que desaparecem em segundos, a quinta no teto e Bad Bunny: Levi’s Stadium, o estádio onde Yannick Djaló fez história
-
Paraguai (grupo D). O regresso da Garra Guaraní aos grandes palcos, 16 anos depois
O apuramento foi um autêntico Mundial antecipado, em que o Paraguai teve de vencer os favoritos. No caminho para o Mundial-2026, a Albirroja venceu o Brasil, o Uruguai e a Argentina, a atual campeã.
Paraguai (grupo D). O regresso da Garra Guaraní aos grandes palcos, 16 anos depois
-
-
Turquia (grupo D). A luz da lua crescente guiada pelo rapaz que fintou a história
A última vez que a seleção turca foi a um Mundial foi há 24 anos, em 2002. Presença da Turquia no Mundial-2026 coincide com a era em que Yildiz, ao contrário de outros, recusou a seleção alemã.
Turquia (grupo D). A luz da lua crescente guiada pelo rapaz que fintou a história
-
O onze inicial do Paraguai
Onze do Paraguai: Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Júnior Alonso; Andrés Cubas, Matías Galarza, Diego Gómez, Miguel Almirón; Isidro Pitta e Julio Enciso
Suplentes do Paraguai: Gatito Fernández, Gastón Olveira; Gustavo Velázquez, Fabián Balbuena, José María Canale, Alexandro Maidana, Ramón Sosa, Maurício, Damián Bobadilla, Braian Ojeda, Gustavo Caballero, Tonny Sanabria, Kaku Gamarra, Álex Arce e Gabriel Ávalos
Treinador: Gustavo Alfaro
???????????? ???????? ⚔️????
¡Paraguay está listo para el partido de esta noche!
???? ????????
???? @FIFAWorldCup – Grupo D
???? 00:00 hs
????️ San Francisco Bay Area Stadium
???? @SomosGEN | @trecepy | @somospopupy | @Unicanal#VamosParaguay ???????? pic.twitter.com/D4sUmTOnAm
— Selección Paraguaya (@Albirroja) June 20, 2026
-
O onze inicial da Turquia
Onze da Turquia: Ugurcan Çakir; Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçi, Ferdi Kadioglu; Ismail Yüksek, Hakan Çalhanoglu; Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yildiz; Kerem Aktürkoglu
Suplentes da Turquia: Mert Günok, Altay Bayindir; Zeki Çelik, Çaglar Söyüncü, Eren Elmali, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Kaan Ayhan, Deniz Gül, Irfan Kahveci, Baris Yilmaz, Oguz Aydin e Can Uzun
Treinador: Vincenzo Montella
A Millî Takımımızın, Paraguay karşısında sahaya çıkacak 11’i belli oldu. ????????
#BizimÇocuklar???????? | #TURPAR | #TürkÖndeTürkİleri | @TK_TR
11’imiz: Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, Mert… pic.twitter.com/cvhKHWGNOQ
— Türkiye #BizimÇocuklar ???????? (@MilliTakimlar) June 20, 2026
-
As contas do grupo C
???? ????????????: Standings in Group C after the 2nd round of the World Cup!
BRAZIL ARE TOP OF THE GROUP! ???????????? pic.twitter.com/2KieVvmtV2
— The Touchline | ???? (@TouchlineX) June 20, 2026