Momentos-chave
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    06:22
    Tiago Gama Alexandre

    Os 11 que jogam por sete milhões perderam o respeito e resistiram a uma estrela (de)crescente presa no caos (a crónica do Turquia-Paraguai)

    No meio do caos, foi o Paraguai que deu um pontapé na crise e continua na luta pelo apuramento, num jogo em que marcou a abrir, ficou reduzido a 10 e conteve uma Turquia perdulária no ataque (0-1).

    Os 11 que jogam por sete milhões perderam o respeito e resistiram a uma estrela (de)crescente presa no caos (a crónica do Turquia-Paraguai)

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    06:15
    Tiago Gama Alexandre

    Os números do Turquia-Paraguai

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    06:13
    Tiago Gama Alexandre

    As contas do grupo D

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    06:06
    Tiago Gama Alexandre

    Acabou! Paraguai aguenta com 10 e bate a Turquia (0-1)

    Termina o jogo na Califórnia (0-1)!

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    91'
    Tiago Gama Alexandre

    Sete minutos de compensação

    O árbitro acrescenta sete minutos.

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    46'
    Tiago Gama Alexandre

    Arranca a segunda parte!

    Volta a jogar-se no Levi’s Stadium (0-1)!

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    04:55
    Tiago Gama Alexandre

    Intervalo! Paraguai em vantagem (0-1)

    Termina a primeira parte em Santa Clara (0-1)!

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    48'
    Tiago Gama Alexandre

    Almirón expulso à luz da "lei Prestianni"!

    Depois de ter chamado a ver as imagens, o árbitro vai ver as imagens e expulsa o paraguaio por ter colocado a mão à frente da boca enquanto se dirigia a Müldür.

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    46'
    Tiago Gama Alexandre

    Seis minutos de compensação

    Vão jogar-se mais seis minutos.

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    35'
    Tiago Gama Alexandre

    Muldur acerta na barra e no poste!

    Eis a primeira resposta turca. Grande cruzamento de Çalhanoglu num livre na direita, o lateral ganha nas alturas e cabeceia à barra, com a bola ainda a desviar no poste.

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    04:07
    Tiago Gama Alexandre

    Paraguai fez o golo mais rápido deste Mundial

    Com o tiro certeiro de Galarza, este passou a ser o golo mais rápido deste Mundial, com a bola a entrar na baliza da Turquia aos 64 segundos de jogo.

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    2'
    Tiago Gama Alexandre

    Golo do Paraguai! 0-1 por Galarza

    Está feito o golo logo a abrir! Jogada bem trabalhada no meio, Enciso toca curto para Galarza que, à entrada da área, desfere um remate rasteiro para o golo inaugural.

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    1'
    Tiago Gama Alexandre

    Começa o Turquia-Paraguai!

    Rola a bola no Levi’s Stadium! O pontapé de saída pertenceu às estrelas crescentes.

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    03:57
    Tiago Gama Alexandre

    A equipa de arbitragem

    Iván Barton, de El Salvador, é o árbitro do último jogo do dia, sendo assistido pelo compatriota David Morán e Henry Pupiro, da Nicarágua. O quarto árbitro é o jamaicano Oshane Nation. No VAR estão Khamis Al-Marri (Qatar), Tatiana Guzmán (Nicarágua) e Abdullah Al-Shehri (Arábia Saudita).

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    03:45
    Mariana Fernandes

    Os postes que desaparecem em segundos, a quinta no teto e Bad Bunny: Levi's Stadium, o estádio onde Yannick Djaló fez história

    Estádio dos San Francisco 49ers recebeu o mítico concerto de Bad Bunny no Super Bowl, tem postes de futebol americano que desaparecem em segundos e uma quinta. E Djaló marcou lá o primeiro golo.

    Os postes que desaparecem em segundos, a quinta no teto e Bad Bunny: Levi’s Stadium, o estádio onde Yannick Djaló fez história

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    03:44
    Manuel Conceição Carvalho

    Paraguai (grupo D). O regresso da Garra Guaraní aos grandes palcos, 16 anos depois

    O apuramento foi um autêntico Mundial antecipado, em que o Paraguai teve de vencer os favoritos. No caminho para o Mundial-2026, a Albirroja venceu o Brasil, o Uruguai e a Argentina, a atual campeã.

    Paraguai (grupo D). O regresso da Garra Guaraní aos grandes palcos, 16 anos depois

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    03:44
    Manuel Conceição Carvalho

    Turquia (grupo D). A luz da lua crescente guiada pelo rapaz que fintou a história

    A última vez que a seleção turca foi a um Mundial foi há 24 anos, em 2002. Presença da Turquia no Mundial-2026 coincide com a era em que Yildiz, ao contrário de outros, recusou a seleção alemã.

    Turquia (grupo D). A luz da lua crescente guiada pelo rapaz que fintou a história

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    03:42
    Tiago Gama Alexandre

    O onze inicial do Paraguai

    Onze do Paraguai: Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Júnior Alonso; Andrés Cubas, Matías Galarza, Diego Gómez, Miguel Almirón; Isidro Pitta e Julio Enciso

    Suplentes do Paraguai: Gatito Fernández, Gastón Olveira; Gustavo Velázquez, Fabián Balbuena, José María Canale, Alexandro Maidana, Ramón Sosa, Maurício, Damián Bobadilla, Braian Ojeda, Gustavo Caballero, Tonny Sanabria, Kaku Gamarra, Álex Arce e Gabriel Ávalos

    Treinador: Gustavo Alfaro

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    03:41
    Tiago Gama Alexandre

    O onze inicial da Turquia

    Onze da Turquia: Ugurcan Çakir; Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçi, Ferdi Kadioglu; Ismail Yüksek, Hakan Çalhanoglu; Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yildiz; Kerem Aktürkoglu

    Suplentes da Turquia: Mert Günok, Altay Bayindir; Zeki Çelik, Çaglar Söyüncü, Eren Elmali, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Kaan Ayhan, Deniz Gül, Irfan Kahveci, Baris Yilmaz, Oguz Aydin e Can Uzun

    Treinador: Vincenzo Montella

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    03:40
    Tiago Gama Alexandre

    As contas do grupo C

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