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    06:45
    Manuel Nobre Monteiro

    Bom dia!

    Este liveblog fica por aqui. Pode continuar a acompanhar todos os desenvolvimentos deste tema neste novo artigo em direto que agora abrimos.

    Sismos. Novo balanço aponta para 235 mortos e 4.300 feridos na Venezuela

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    05:34
    Rui Casanova

    Número de mortos sobe para 235. Há ainda 4.300 feridos

    O número de mortos na sequência dos terramotos que atingiram a Venezuela na quarta-feira subiu nas últimas horas para 235 e o número de feridos aumentou para 4.300.

    Os dados são avançados pelo Ministro da Saúde da Venezuela, em entrevista à televisão estatal do país.

    Carlos Alvarado adianta que o “maior número de feridos e mortos está no estado de La Guaira”.

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    00:08
    Agência Lusa

    Médicos do Mundo mobiliza equipas para avaliar necessidades humanitárias

    A Médicos do Mundo mobilizou equipas na Venezuela para identificar as prioridades na resposta aos sismos, apontando como principais necessidades iniciais o resgate de pessoas, cuidados de saúde de emergência ou abrigos, divulgou esta noite a organização não governamental (ONG).

    Em comunicado, a ONG salientou que está “a realizar uma avaliação de necessidades, em coordenação com organizações locais, comunidades afetadas e outros atores humanitários, para identificar as prioridades de resposta”.

    “Neste momento, a nossa prioridade é apoiar as pessoas afetadas por esta emergência, especialmente aquelas que se encontram em situação de maior vulnerabilidade. As nossas equipas estão a recolher informação no terreno para mobilizar a assistência necessária da forma mais rápida e eficaz possível”, referiu Elena Cáceres, coordenadora da Médicos do Mundo na Venezuela, onde a ONG está presente desde 2019, através de programas de ação humanitária e saúde comunitária.

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    00:00
    Sâmia Fiates

    Apenas aeroporto de Caracas está fechado. Outros aeroportos da Venezuela estão operacionais

    Os aeroportos internacionais da Venezuela, com exceção do principal aeroporto do país, de Caracas, estão operacionais após os sismos de quarta-feira, confirmou à agência EFE a presidente da Associação de Companhias Aéreas da Venezuela (ALAV), Marisela De Loaiza.

    “Já foi divulgado um comunicado indicando que todos os aeroportos internacionais estão operacionais, exceto Maiquetía”, disse De Loaiza à EFE, referindo-se a um boletim do Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) que, entretanto, não foi divulgado ao público.

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    23:55
    Sâmia Fiates

    Delcy Rodríguez visita La Guaira

    A Presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, visitou o município de Macuto, no estado de La Guaira, região mais afetada pelos sismos da passada quarta-feira, avança a Associated Press.

    Durante a visita, Rodríguez destacou que estava a “acompanhar a nossa população nos esforços de busca e resgate das pessoas presas sob os escombros”.

    “Esperamos resgatar o maior número possível de pessoas com vida. Solicitamos ajuda internacional. Os primeiros socorristas estão prestes a desembarcar da República Dominicana, e mais chegarão nas próximas horas de outros países e da comunidade internacional”.

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    23:46
    Agência Lusa

    PR confirma preparação de apoio português para chegar o mais rápido possível

    O Presidente da República, António José Seguro, disse ter recebido do Governo a informação de que o apoio à Venezuela está a ser preparado para chegar ao país o mais rapidamente possível.

    “A informação que eu recebi do Governo, que é o Governo que tem essa responsabilidade, é que está tudo a ser preparado e no mais curto espaço de tempo para que, de facto, o apoio possa chegar à Venezuela rapidamente”, disse o chefe de Estado aos jornalistas, em Miami, onde assistirá ao jogo da seleção portuguesa de futebol no sábado.

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    23:40
    Cátia Andrea Costa

    Seguro espera que cheguem "boas notícias" sobre portugueses e lusodescendentes desaparecidos

    O Presidente da República, António José Seguro, lamentou a morte dos seis membros da comunidade portuguesa nos sismos da Venezuela, enviando “sentidas condolências às famílias enlutadas”.

    Em comunicado publicado no site da Presidência, o Chefe de Estado deixa ainda o desejo “que as tentativas de contacto em curso com os portugueses e lusodescendentes ainda desaparecidos tragam as boas notícias que todos esperam”.”.

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    23:28
    Agência Lusa

    Portugal com ACNUR lança campanha de angariação de fundos para ajuda de emergência

    Portugal com ACNUR, a fundação parceira desta Agência da ONU para os Refugiados em território português, lançou hoje uma campanha de angariação de fundos para ajudar a Venezuela na sequência do sismo que atingiu aquele país na última madrugada.

    Segundo um comunicado da Portugal com ACNUR, fundação parceira do ACNUR em Portugal, que trabalha com situações de emergência, nomeadamente na angariação de fundos e sensibilização para o problema, “acaba de ativar uma campanha de angariação de fundos para apoiar a resposta de emergência do ACNUR na Venezuela na sequência do sismo da última madrugada”.

    Para fazerem o seu donativo, as pessoas só precisam de clicar em https://pacnur.org/pt e encontrarão a campanha “Ajude a Venezuela”, depois, é escolherem o valor que querem dar, explicou à Lusa a porta-voz daquela fundação.

    A Portugal com Acnur realça que o sismo que atingiu a Venezuela provocou danos consideráveis num território com “uma situação humanitária bastante complexa e vulnerável”.

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    22:55
    Sâmia Fiates

    Brasil vai enviar equipa de resgate, equipamentos, purificadores de água e medicamentos

    O Presidente brasileiro, Lula da Silva, partilhou nas redes sociais que o Brasil vai enviar uma equipa de resgate e equipamentos de ajuda humanitária para a Venezuela.

    “Vamos enviar, nesta sexta (26) pela manhã, uma missão humanitária de busca e resgate urbano, em avião KC-390 da FAB, que sairá do Aeroporto de Guarulhos, com 36 bombeiros dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, quatro técnicos da Defesa Civil Nacional e outros quatro técnicos da Agência Nacional de Telecomunicações. Com eles vão nove toneladas de equipamentos para ajudar na busca e socorro às vítimas. No sábado, enviaremos mais um voo com equipamentos para a montagem de um hospital de campanha, cem purificadores de água com painel solar, medicamentos e material médico para cirurgias”, escreveu no X.

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    22:27
    Sâmia Fiates

    EUA diz que vai doar 150 milhões de dólares para a Venezuela

    O Departamento de Estado dos EUA disse que vai doar 150 milhões de dólares para a Venezuela através de grupos de ajuda humanitária, incluindo o Gabinete para a Coordenação de Assuntos Humanitários das Nações Unidas, avança o The New York Times. Além da ajuda financeira, os EUA já confirmaram que vão enviar uma equipa de especialistas em resgate, composta por 80 profissionais e seis cães, que deve partir em breve para o país.

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    21:56
    Sâmia Fiates

    Seis vítimas mortais pertencentes à comunidade portuguesa na Venezuela

    Subiu para seis o número de mortos pertencentes à comunidade portuguesa na Venezuela, confirma fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros ao Observador. São dois cidadãos portugueses e quatro lusodescendentes.

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    21:03
    Observador

    Catia la Mar: as imagens aéreas de uma cidade destruída

    Imagens aéreas mostram cidade de Catia la Mar, na Venezuela, destruída. Os trabalhos de resgate continuam e o número de mortos não pára de subir. Até agora, foram contabilizados 188, incluindo dois lusodescendentes, mas mais de 40 mil pessoas estão dadas como desaparecidas num site criado pelo Governo para fazer face a esta catástrofe.

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    21:00
    Sâmia Fiates

    Equipa norte-americana ainda não partiu para a Venezuela

    A equipa norte-americana que será enviada à Venezuela ainda não partiu, avança o New York Times, que cita o porta-voz da Task Force 1 da Virgínia, John Morrison. O atraso deve-se ao facto de o Departamento de Estado dos EUA ainda não ter definido se as aeronaves de grande porte podem aterrar no Aeroporto Internacional Simón Bolívar, nos arredores de Caracas. Uma equipa com 80 pessoas e seis cães foi designada para ajudar nos trabalhos de busca.

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    20:26
    Dulce Neto

    Há dois luso-descendentes entre os 188 mortos e 56 desaparecidos. "Ainda podemos ter muito más notícias esta noite"

    Até ao momento há dois lusodescendentes entre os 188 mortos, clarifica o ministro dos Negócios Estrangeiros na RTP. O governante adiantou ainda que há 56 lusodescendentes desaparecidos. “A situação é de tal ordem que o nosso prognóstico é que podemos ter ainda muito más notícias ao longo desta noite”, avisa o ministro.

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    20:12
    Sâmia Fiates

    Jogador de futebol argentino pede informações sobre mulher e dois filhos, que estavam em prédio que desabou

    Também o jogador de futebol argentino Lucas Trejo, que joga numa equipa venezuelana, apelou no Instagram por informações sobre a família, que vive em La Guaira.

    Juntamente com uma fotografia em que aparece com a mulher, Yani, e os seus dois filhos, Aarón e Ainhoa, pediu: “O nosso edifício em Praia Grande caiu, não sei nada da minha família, por favor orem por eles e difundam esta mensagem para alguém que possa tê-los visto. Quero acreditar que não estavam lá. Orem pela minha família, por favor”.

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    20:08
    Sâmia Fiates

    Jogador de beisebol venezuelano procura mulher que estava no hotel que desabou em La Guaira

    O jogador de beisebol venezuelano Gorkys Hernandez usou o Instagram para pedir ajuda para encontrar a mulher, Deisy Tovar, de 38 anos. A família do jogador estava hospedada no hotel Eduard´s, de propriedade de um português, e que colapsou depois dos dois sismos da passada quarta-feira.

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    20:00
    Sâmia Fiates

    Hotel que colapsou em La Guaira era propriedade de portugueses

    O hotel Eduard’s, que colapsou depois dos sismos que atingiram a Venezuela na última quarta-feira, era propriedade de portugueses que residem no país. “Sabemos que um hotel que é propriedade madeirense desabou totalmente com as pessoas lá dentro. Neste momento,temos muitas centenas de desaparecidos, não temos é o contacto desses familiares”, disse o Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, citado pela SIC Notícias.

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    19:53
    Cátia Andrea Costa

    Venezuela já registou mais de 135 réplicas desde os dois grandes sismos

    Jorge Rodríguez, presidente da Assembleia Nacional, revelou que a Venezuela já registou pelo menos 138 réplicas desde os dois grandes sismos desta quarta-feira.

    “Este é o evento mais grave relativo a desastres naturais a atingir a Venezuela nos últimos 30 anos”, disse em declarações ao país citadas pelo Globovision.

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    19:44
    Observador

    Jovem relata momento em que sentiu o sismo num centro comercial

    Um jovem que estava num centro comercial em Caracas no momento dos sismos relata a confusão que presenciou e revela com estranheza que não percebeu porque é que o local não foi logo evacuado.

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    19:43
    Agência Lusa

    Raimundo sublinha rápida convocação de equipa portuguesa por parte do Governo

    O secretário-geral do PCP manifestou hoje solidariedade com a Venezuela e elogiou a “rápida convocação” da equipa portuguesa de cerca de 50 pessoas anunciada pelo Governo após os sismos que atingiram o país.

    “Queria sublinhar a rápida convocação de meios que o Governo efetuou. É preciso agora que todos esses meios sejam coordenados no terreno para que aquele drama tenha o mínimo de impacto possível, sendo que, já está à vista de todos, vai ser uma coisa de facto de grande dimensão”, disse Paulo Raimundo à margem de uma manifestação contra o bloqueio dos Estados Unidos a Cuba em Lisboa.

    O líder comunista assinalou ainda a “grande declaração de apoio internacional” na sequência dos anúncios de envio de ajuda humanitária por parte de vários países e sublinhou a “resposta pronta e decidida” do próprio Governo venezuelano face aos sismos.

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