O número de mortos na sequência dos terramotos que atingiram a Venezuela na quarta-feira subiu nas últimas horas para 235 e o número de feridos aumentou para 4.300.

Os dados são avançados pelo Ministro da Saúde da Venezuela, em entrevista à televisão estatal do país.

Carlos Alvarado adianta que o “maior número de feridos e mortos está no estado de La Guaira”.