Momentos-chave
- O que aconteceu até agora?
- Venezuela está a avançar com a reabertura da embaixada norte-americana
- Congressista dos EUA apresenta projeto de lei para que Gronelândia se torne um estado norte-americano
- Delcy Rodríguez critica "caricaturas da Wikipédia" sobre Trump liderar Venezuela: "Há um governo na Venezuela"
- María Corina Machado deverá encontrar-se com Donald Trump na quinta-feira
- Presidente de Cuba garante "não haver negociações" com EUA e critica "hostilidade e ameaças" de Trump
- Governo venezuelano anuncia libertação de 116 pessoas
- Meloni elogia libertação de dois presos políticos italianos de uma prisão venezuelana
- ONG avança que Venezuela libertou mais 24 presos políticos
- China avisa EUA para não usar outros países como pretexto para tomar Gronelândia
- Papa Leão XIV reuniu-se com María Corina Machado
- Espanha disponível para reforço da segurança da Gronelândia no âmbito da NATO
- "Dê por onde der, ficaremos com a Gronelândia". Trump diz que defesa da região são "dois trenós puxados por cães"
- Chefe da diplomacia pediu aos EUA “respeito irrestrito pela soberania” do México
- Trump publica imagem a dizer que é o "presidente interino da Venezuela"
- Presidente dos EUA diz-se aberto a encontro com líder interina da Venezuela
Histórico de atualizações
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Bom dia. Este liveblog fica arquivado, mas o Observador continua a acompanhar a atualidade relacionada com os desenvolvimentos na Venezuela.
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O que aconteceu até agora?
- Delcy Rodríguez, presidente interina da Venezuela após a captura de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos, criticou “caricaturas na Wikipedia” que insinuava que Donald Trump lidera a Venezuela. A política reafirmou que há um governo legítimo na Venezuela, que governa com o apoio do povo,.
- Um congressista norte-americano propôs tornar a Gronelândia um estado norte-americano, uma medida que Randy Fine defendeu alegando a importância estratégica do território para a segurança nacional dos EUA. A proposta permitiria a Donald Trump tomar as medidas necessárias para anexar a Gronelândia.
- O governo venezuelano anunciou a libertação de 116 pessoas, incluindo os cidadãos italianos Alberto Trentini e Mario Burlò, como parte de um processo iniciado ainda sob a liderança de Nicolás Maduro. Esta medida foi bem recebida pelo governo italiano, que agradeceu a Delcy Rodríguez pela colaboração.
- A relação diplomática entre os EUA e a Venezuela está a evoluir, com avanços na reabertura das embaixadas em Caracas e Washington. As avaliações técnicas estão a ser realizadas por equipas diplomáticas, indicando um esforço para normalizar as relações entre os dois países.
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Delcy Rodriguez nomeia ex-guarda-costas de Maduro como ministro da Presidência
A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodriguez, nomeou hoje ministro um antigo guarda-costas do presidente preso pelos EUA, Nicolas Maduro, em 3 de janeiro, anunciou no Telegram.
O capitão Juan Escalona foi nomeado ministro do Secretariado da Presidência, encarregado da agenda presidencial e da ligação com os diferentes órgãos estatais.
Escalona fazia parte do primeiro círculo de segurança de Maduro, que foi capturado com a esposa, Cilia Flores, através de uma operação que causou a morte a 55 militares, dos quais 32 cubanos.
Além de Escalona, Rodriguez designou outro militar, Anibal Coronado, ministro do Ecossocialismo (Ambiente).
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Ministro da Defesa venezuelano apela ao fim do "sectarismo" e da "intriga" e apela à "unidade nacional e da consciência histórica"
O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino Lopez, publicou no Instagram uma mensagem em que fez o balanço da “semana repleta de complexidades” no país e demonstrou apoio a Delcy Rodríguez e apelaram à “unidade”.
“A intriga não ajuda em nada à paz; o sectarismo não ajuda em nada à paz; e a polarização estéril não ajuda em nada à paz. É o momento da unidade nacional e da consciência histórica!”, continuou Padrino Lopez que contou que a semana ficou marcada pelos “os momentos mais difíceis” desde a morte de Hugo Chávez.
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Venezuela está a avançar com a reabertura da embaixada norte-americana
Diosdado Cabello, ministro da Administração Interna e da Justiça, destacou hoje que o governo venezuelano está a avançar com a reabertura da embaixada norte-americana em Caracas, encerrada desde 2019.
“Está a avançar-se com a reabertura das embaixadas da Venezuela nos Estados Unidos e dos Estados Unidos na Venezuela”, destacou Diosdado Cabello durante uma conferência de imprensa.
O homem forte do regime venezuelano adiantou que uma equipa de diplomatas norte-americanos já se encontra em Caracas a realizar “avaliações técnicas e logísticas inerentes à função diplomática”.
Uma delegação venezuelana também se deslocará aos Estados Unidos para fazer as mesmas avaliações.
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Congressista dos EUA apresenta projeto de lei para que Gronelândia se torne um estado norte-americano
O congressista republicano Randy Fine apresentou hoje um projeto de lei para que a Gronelândia se torne um estado norte-americano, concedendo ao Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) esse poder.
O congressista explica que a Gronelândia é um “ativo de segurança nacional vital” para os Estados Unidos: “Quem controlar a Gronelândia controla rotas marítimas cruciais no Ártico e a estrutura de segurança que protege os Estados Unidos”.
“Os Estados Unidos não podem deixar esse futuro nas mãos de regimes que desprezam os nossos valores e buscam minar nossa segurança”, argumentou Randy Fine, numa referência à Rússia e à China.
Este projeto de lei dá autorização a Donald Trump para “tomar os passos necessários para anexar ou adquirir a Gronelândia como território dos Estados Unidos”.
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Delcy Rodríguez critica "caricaturas da Wikipédia" sobre Trump liderar Venezuela: "Há um governo na Venezuela"
A Presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, criticou hoje as “caricaturas da Wikipédia”, numa referência a uma imagem publicada pelo Presidente norte-americano na Truth Social, em que se vê uma página da Wikipédia em que Donald Trump seria também o líder venezuelano.
“Tenho visto por aí caricaturas na Wikipédia sobre quem manda na Venezuela. Aqui há um governo que manda na Venezuela, há uma presidenta encarregada e há um presidente refém nos Estados Unidos”, defendeu Delcy Rodríguez numa intervenção pública transmitida pelo canal venezuelano VTV.
A Presidente interina destacou que a Venezuela é governada com o “povo, junto com o poder popular”.
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María Corina Machado deverá encontrar-se com Donald Trump na quinta-feira
A CNN Internacional está a avançar que a líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, deverá encontrar-se com o Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), na quinta-feira, dia 15 de janeiro.
Venezuelan opposition leader and Nobel Peace Prize winner María Corina Machado is scheduled to meet with President Trump at the White House on Thursday, a senior WH official tells me
— Alayna Treene (@alaynatreene) January 12, 2026
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Presidente de Cuba garante "não haver negociações" com EUA e critica "hostilidade e ameaças" de Trump
Após o apelo de Donald Trump para que Cuba fizesse um acordo com os Estados Unidos da América (EUA), o Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, recorreu às redes sociais para esclarecer que não existem “negociações com governo dos EUA”, à exceção de “contactos técnicos no âmbito migratório”.
No existen conversaciones con el gobierno de EE.UU, salvo contactos técnicos en el ámbito migratorio.
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— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 12, 2026
No X, o Presidente cubano sublinhou que Havana sempre “teve a disposição” de manter “um contacto sério e responsável com os distintos governos dos Estados Unidos”, incluindo o atual.
Mas esse diálogo tem de ser baseado na “igualdade soberano, respeito mútuo, princípios do Direito Internacional, benefícios recíprocos sem ingerência nos assuntos internos e com o pleno respeito à independência” de Cuba.
“Como demonstra a História, as relações entre EUA e Cuba, para que avancem, devem basear-se no Direito Internacional”, considerou o Presidente cubano, criticando “a hostilidade, a ameaça e a coerção económica” dos Estados Unidos.
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Governo venezuelano anuncia libertação de 116 pessoas
O Governo da Venezuela anunciou esta segunda-feira a libertação de 116 pessoas nas últimas horas e que incluirão as 24 já comunicadas pela ONG Foro Penal.
“Foram concretizadas 116 novas libertações, somadas às 187 concedidas durante o mês de dezembro de 2025. Estas medidas beneficiaram pessoas privadas de liberdade por atos associados à alteração da ordem constitucional e à ameaça à estabilidade da nação”, lê-se no comunicado divulgado no Instagram.
A mesma nota acrescenta que este processo se iniciou ainda sob a liderança do presidente deposto Nicolás Maduro e prosseguiu sob a égide de Delcy Rodriguez, que tomou posse na semana passada como presidente interina venezuelana.
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Meloni elogia libertação de dois presos políticos italianos de uma prisão venezuelana
A primeira-ministra de Itália, Giorgia Meloni, já reagiu à libertação dos compatriotas Alberto Trentini e Mario Burlò de uma prisão venezuelana, manifestando a “alegria e satisfação” com a informação. Anunciou também na rede social X que já falou com os dois ex-presos políticos e que “um avião já partiu de Roma para levá-los de volta para casa”.
Una notizia che ci riempie di gioia. pic.twitter.com/LMpr8hb7w4
— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 12, 2026
“Em nome do Governo italiano, gostaria de expressar os meus sinceros agradecimentos às autoridades de Caracas, a começar pela presidente Rodriguez, pela colaboração construtiva demonstrada nos últimos dias, e a todas as instituições e pessoas que, em Itália, trabalharam com empenho e discrição para alcançar este importante resultado”, sublinhou noutra publicação.
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ONG avança que Venezuela libertou mais 24 presos políticos
A organização não governamental (ONG) Foro Penal adiantou hoje que a Venezuela libertou esta madrugada mais 24 presos políticos, o que faz subir para 41 o número de libertações desde a captura de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos e a tomada de posse interina por Delcy Rodriguez.
#12E 2:43am Desde el @foropenal confirmamos las siguientes excarcelaciones de esta madrugada en Venezuela:
La Crisálida
1) Yuli Marcano Rojas
2) Beverly Polo
3) Deisy Hugles González
4) Raymar Nohely Pérez Alvarado
5) Rosa Carolina Chirinos Zambrano
6) Sonia Josefina… pic.twitter.com/wzLHF6dqmy
— Foro Penal (@ForoPenal) January 12, 2026
De acordo com a publicação na rede social X, foram libertadas nove mulheres da prisão venezuelana de La Crisálida, bem como 15 homens da cadeia Rodeo 1, entre os quais os cidadãos italianos Alberto Trentini e Mario Burló.
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Primeiro-ministro eslovaco pede demissão da chefe da diplomacia da União Europeia
O primeiro-ministro da Eslováquia, o populista de esquerda Robert Fico, defendeu esta segunda-feira a demissão da Alta-Representante da União Europeia (UE) para Assuntos Externos e Política de Segurança, a estónia Kaja Kallas, acusando-a de falta de liderança.
“Temos de mudar a Alta-Representante, a sra. Kallas. É a primeira vez que o digo abertamente. Precisamos de uma liderança forte”, disse, em declarações à TA3, instando Bruxelas a decidir se será “protagonista” ou vai limitar-se “a ver o que dá”.
Fico fez estas afirmações pouco depois de expressar a sua deceção por aquela que considerou ter sido uma reação tímida de Kallas perante a intervenção dos Estados Unidos da América (EUA) na Venezuela, com captura e deposição do presidente bolivariano, Nicolás Maduro.
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China avisa EUA para não usar outros países como pretexto para tomar Gronelândia
A China avisou esta segunda-feira os Estados Unidos para não usarem outros países como pretexto para prosseguir os seus interesses na Gronelândia e garantiu que as suas atividades no Ártico estão em conformidade com o direito internacional.
“Os direitos e liberdades de todos os países para conduzir atividades no Ártico de acordo com a lei devem ser plenamente respeitados”, afirmou a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Mao Ning, em conferência de imprensa.
“As atividades da China no Ártico visam promover a paz, a estabilidade e o desenvolvimento sustentável na região e estão de acordo com o direito internacional”, sublinhou.
Segundo a porta-voz, “os EUA não devem prosseguir os seus próprios interesses usando outros países como pretexto”, até porque “o Ártico diz respeito aos interesses gerais da comunidade internacional”.
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Papa Leão XIV reuniu-se com María Corina Machado
O Papa Leão XIV encontrou-se esta segunda-feira com María Corina Machado, a líder da oposição da Venezuela e vencedora do Nobel da Paz.
A informação foi avançada pelo gabinete de imprensa do Vaticano.
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Espanha disponível para reforço da segurança da Gronelândia no âmbito da NATO
Espanha está disponível para reforçar a segurança da Gronelândia, no âmbito da NATO, e as pressões sobre esta ilha, território dinamarquês, “devem cessar”, disse esta segunda-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol, José Manuel Albares.
“Se neste momento existem elementos ou situações em torno da Gronelândia ou no Ártico que possam pôr em risco a segurança atlântica, estou certo de que todos poderíamos analisá-los e, se for necessário reforçar a segurança, ela seria reforçada”, afirmou Albares, em declarações aos jornalistas em Madrid.
Sem nunca referir concretamente os Estados Unidos ou declarações do Presidente norte-americano, Donald Trump, sobre a Gronelândia, o ministro acrescentou que “se algum aliado da NATO [ou Aliança Atlântica, de cooperação em defesa de países da Europa e da América do Norte] considera que a segurança euro-atlântica está em perigo ou não está suficientemente protegida em alguma parte do mundo”, tem de informar sobre as ameaças que detetou para que os aliados possam tomar decisões.
Neste caso, tratando-se de um país membro da NATO (a Dinamarca), os aliados, incluindo Espanha, estariam “disponíveis para analisar, estudar e reforçar” esse aspeto porque “seria do interesse de todos”, considerou.
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"Dê por onde der, ficaremos com a Gronelândia". Trump diz que defesa da região são "dois trenós puxados por cães"
O tema da Gronelândia tem estado em cima da mesa desde que Donald Trump atacou a Venezuela e Nicolás Maduro foi capturado pelas forças norte-americanas.
Agora, a bordo do avião presidencial, o líder dos Estados Unidos, reiterou que o país vai tomar a Gronelândia “de uma forma ou de outra”. Disse, ainda, que a defesa da região (que faz parte da Dinamarca) é apenas “dois trenós puxados por cães”.
Trump once again stated that if the United States does not take control of Greenland, Russia and China will do so. pic.twitter.com/04YGoFh1Sd
— WarTranslated (@wartranslated) January 12, 2026
“Se não tomarmos a Gronelândia, a Rússia ou a China vão fazê-lo, e eu não vou deixar que isso aconteça”, garantiu.
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Chefe da diplomacia pediu aos EUA “respeito irrestrito pela soberania” do México
O chefe da diplomacia do México, Juan Ramón de la Fuente, instou o homólogo dos Estados Unidos, Marco Rubio, ao “respeito irrestrito pela soberania” mexicana, após ameaças do Presidente norte-americano, Donald Trump.
Numa mensagem publicada na rede social X, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do México disse que De la Fuente falou por telefone no domingo com o Secretário de Estado norte-americano, sobre o programa bilateral de cooperação fronteiriça.
O ministério detalhou que a conversa decorreu “sob os princípios do respeito irrestrito pela soberania e integridade territorial, responsabilidade partilhada, confiança mútua e colaboração sem subordinação”.
O ministério esclareceu ainda que a chamada foi feita a pedido da Presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, depois de esta ter solicitado, sexta-feira, que De la Fuente se reunisse com Rubio ou até com Donald Trump.
O Departamento de Estado norte-americano confirmou que Rubio discutiu com De la Fuente a necessidade de tomar “medidas concretas” para “desmantelar as violentas redes narcoterroristas do México”, bem como “parar o tráfico de fentanil e de armas”.
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Trump publica imagem a dizer que é o "presidente interino da Venezuela"
O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou uma fotografia na Truth Social na qual diz ser o “presidente interino da Venezuela” desde janeiro de 2026.
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Presidente dos EUA diz-se aberto a encontro com líder interina da Venezuela
O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse estar aberto a um encontro com a líder interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, que assumiu o poder após a captura de Nicolás Maduro pelos EUA.
Questionado no domingo se planeava reunir-se com Rodríguez, Trump disse aos jornalistas: “Em algum momento, sim”, acrescentando a bordo do avião presidencial que Washington estava a trabalhar “muito bem” com Caracas.
No dia 3 de janeiro, os Estados Unidos lançaram um ataque contra a Venezuela para capturar o líder venezuelano, Nicolás Maduro, e a mulher, que foram levados para Nova Iorque para responder às acusações de tráfico de droga, corrupção e branqueamento de capitais, tendo ambos declarado que estão inocentes.
Delcy Rodriguez, vice-presidente executiva de Maduro, assumiu a presidência interina do país com o apoio das Forças Armadas. Na sexta-feira, Rodríguez anunciou um “processo exploratório de caráter diplomático” com os Estados Unidos voltado para o “restabelecimento das missões diplomáticas”.