Momentos-chave
- "O que interessa é dier que o Sporting ganhou muito e cresceu muito"
- "Quero duas prioridades: títulos e crescer o número de sócios"
- "A duração média de um presidente era dois anos e pouco, era uma loucura..."
- "O resultado é o reflexo do trabalho feito, a responsabilidade é a mesma"
- "A ambição vai ser fazer do Sporting um clube ganhador"
- A explicação da diferença entre 18.286 e 14.237 votantes
- Os resultados finais das eleições de 2026
- Resultados oficiais: Varandas ganha com 89,46%
- Votaram 18.268 sócios, na terceira maior votação de sempre
- Urnas fecharam em Alvalade
- Votaram cerca de 16.000 pessoas entre presencial e correspondência até às 18h
- Votaram cerca de 5.600 sócios até às 14h
- Frederico Varandas pede a sócios que vão votar: "Que façam o seu julgamento"
- Bruno Sá ambiciona "devolver a democracia ao clube" e "o clube aos sócios"
- Bruno Sá, feliz pela "romaria de sócios", apela a "um voto no Sporting"
- Universo de sócios do Sporting "cresceu muito" face a 2018. Podem votar 75 mil sportinguistas
- João Palma destaca "dia fundamental para a vida do Sporting" e diz que afluência está a ser "normal"
- Mil sócios do Sporting votaram na primeira hora das eleições
- Urnas abrem às 9h e estarão abertas até às 20h
- Quem foram e o que fizeram os presidentes do Sporting
- Como foram as dez campanhas eleitorais anteriores no Sporting
- Como foi o debate entre os dois candidatos na Sporting TV
- Frederico Varandas, médico, concorre pelo terceiro mandato como presidente
- Bruno Sá, empresário, concorre pela primeira vez à liderança do clube
Histórico de atualizações
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E por hoje é tudo! Fechamos aqui este liveblog que acompanhou as eleições do Sporting e que terminou com a vitória esmagadora de Frederico Varandas com quase 90%, tornando-se o primeiro eleito para três mandatos desde João Rocha (1973-1986). Boa noite!
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50+150 milhões no estádio, obrigacionistas e a centralização: Varandas agarrou uma geração antes de um desafio para várias gerações
Renovação de Rui Borges vai avançar, próxima época já está a ser trabalhada mas há pastas extra futebol centrais no terceiro mandato de Frederico Varandas – e que terão impacto nas próximas décadas.
50+150 milhões no estádio, obrigacionistas e a centralização: Varandas agarrou uma geração antes de um desafio para várias gerações
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"O que interessa é dier que o Sporting ganhou muito e cresceu muito"
“Sinto-me profundamente cansado, mesmo… O acumular desta semana… Nós não pensamos em Frederico Varandas nem o que fica na memória, o que nos interessa é dizer que o Sporting ganhou muito e cresceu muito”, conclui o presidente leonino no discurso de consagração
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"Quero duas prioridades: títulos e crescer o número de sócios"
“Quando nos decidimos candidatar não teve a ver com renovação de treinadores ou jogadores. Iniciámos um processo de requalificação do Estádio, com obras que serão game changer para o Sporting. Em 2029 vamos ter um estádio que será admirado por todos os sócios. O que eu quero no Sporting, em duas prioridades: títulos e crescer o número de sócios. Para isso, temos de aumentar o nosso património, fazer disto uma experiência que permita aumentar a receita”, salienta o presidente reeleito
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"A duração média de um presidente era dois anos e pouco, era uma loucura..."
“Esta premissa de três mandatos de 12 anos é fundamental. Hoje vivemos um momento de sucesso mas fiquei feliz porque muitos sócios vieram votar. Eles sentem que o Sporting é um clube estável, coisa que não foi durante décadas. Isso é graças aos sócios, que também são o garante dessa estabilidade. A duração média de um presidente era dois anos e pouco, era uma loucura…”, recorda Varandas
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"O resultado é o reflexo do trabalho feito, a responsabilidade é a mesma"
“O resultado é reflexo do trabalho que foi feito. Votaram mais sócios porque há mais sócios, mais sócios pagantes… A responsabilidade é a mesma. Há oito anos estava lá fora, muita gente feliz e eu já estava focado na missão: primeiro lugar. Hoje vou deitar-me preocupado com amanhã”, prossegue Varandas
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"A ambição vai ser fazer do Sporting um clube ganhador"
“A primeira palavra vai para o concorrente Bruno Sá, que entendeu candidatar-se. Sai derrotado, mas quando se vem à luta, nunca se perde. Tentou trazer ideias. A segunda palavra para os sócios. A conclusão que tiro é que é um clube de sócios felizes com o seu clube, por viverem uma das melhores fases da sua história. É um clube que vive sobretudo da felicidade dos seus sócios e do ativismo dos sócios. Querem um Sporting que continue o rumo desde 2018. Para nós, vencermos com 90% ou 51% é igual, a ambição vai ser fazer do Sporting um clube ganhador e é isso que vamos fazer”, destaca Varandas
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A explicação da diferença entre 18.286 e 14.237 votantes
“Queria felicitar o doutor Frederico Varandas, a quem endereço os meus sinceros parabéns. Depois, não posso deixar de saudar, como aliás já fiz, na pessoa da respetiva mandatária, a lista A, a lista vencida nestas eleições. Gostaria de, em nome dela e agora publicamente, dirigir ao candidato Bruno Sorreluz os meus cumprimentos e à sua lista”, referiu João Palma, presidente da Mesa da Assembleia Geral, após o anúncio dos resultados.
“Foram enviados seis mil e tal votos por correspondência. Desses, só foram considerados à volta de 2.031. Os outros foram considerados inválidos. Evidentemente que temos de os considerar no universo de votantes, mas por uma ou outra razão foram considerados inválidos e não foram contabilizados. Os 14.237 votantes que anunciei são os votos presenciais e os por correspondência considerados válidos. Faltam os 4 mil e qualquer coisa que não foram considerados”, acrescentou
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Outro recorde: Varandas é reeleito com 89,47% (67.106 votos) e supera resultado de Bettencourt em 2009
Mandato com mais resultados das últimas sete décadas pesou na hora de escolha e Frederico Varandas tornou-se o presidente eleito pelos leões com maior margem em sufrágios com mais do que um candidato.
Outro recorde: Varandas é reeleito com 89,47% (67.106 votos) e supera resultado de Bettencourt em 2009
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Os resultados finais das eleições de 2026
Resultados finais: o número total contabilizado foi de 18.268 sócios, embora tenham sido contabilizados apenas 14.237. Porquê? A diferença diz respeito aos votos por correspondência que não correspondiam a todos os pressupostos, nomeadamente o reconhecimento de assinatura ou a cópia da identificação. Assim, foram contabilizados um total de 75.005 votos.
- Frederico Varandas: 12.897 votantes, 67.106 votos (89,47%)
- Bruno Sá: 919 votantes, 4.710 votos (6,28%)
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Resultados oficiais: Varandas ganha com 89,46%
Resultados oficiais: Frederico Varandas reeleito com 89,46% dos votos
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Um ministro, várias figuras e o Emplastro num dia sem filas e com muitas crianças: como foi a terceira eleição mais participada do Sporting
Candidatos chegaram com os filhos e deram o mote para uma romaria ao Pavilhão João Rocha onde imperaram as novas gerações. Mas houve mais entre uma presença improvável, um ministro e vários símbolos.
Um ministro, várias figuras e o Emplastro num dia sem filas e com muitas crianças: como foi a terceira eleição mais participada do Sporting
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Votaram 18.268 sócios, na terceira maior votação de sempre
Foram apurados votos de 18.268 sócios do Sporting, número que supera o último sufrágio (14.975) e que se torna o terceiro maior de sempre, apenas superado por 2018 (22.400) e 2017 (18.755)
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Urnas fecharam em Alvalade
Urnas fecharam em Alvalade às 20h, sem qualquer fila a essa hora. Ainda não são conhecidos os números finais de votantes
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"Se tivesse havido jogo, votação seria bem mais expressiva"
“Quando convoquei a Assembleia Geral Eleitoral para hoje estava a contar que iria haver o jogo com o Tondela, jogo esse que, por bons motivos, teve de ser adiado. Estou convencido de que se tivesse havido jogo a votação seria bem mais expressiva. Tendo em conta que não há esse jogo, considero razoável. Um presidente de Mesa nunca pode ficar contente porque num universo de 75 mil votantes a margem para crescer podia ser maior. De qualquer forma, agradeço aos que vieram votar e considero que é uma boa afluência às urnas”, acrescentou João Palma
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Votaram cerca de 16.000 pessoas entre presencial e correspondência até às 18h
“Votaram cerca de 10.000 pessoas até agora. Tem sido uma boa afluência apesar de não ser dia de jogo. As notícias indicam que existe fluidez na parte de votar e convido todos a que possam ainda passar por cá”, divulga João Palma, presidente da Mesa. “Foram enviados 25.000 votos por correspondência, todos os que visitam fora da área de Lisboa, e recebemos 6.233 votantes”, acrescentou
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"A principal missão de um sócio é cuidar do seu clube": Varandas votou em Alvalade (e diz que nunca escreve discursos de vitória)
Frederico Varandas votou depois de Bruno Sá, às 12h30, chegando acompanhado da família. Atual presidente apelou à presença de todos os sócios “no dia mais importante de toda a atividade do clube”.
“A principal missão de um sócio é cuidar do seu clube”: Varandas votou em Alvalade (e diz que nunca escreve discursos de vitória)
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"A minha ideia é devolver o clube aos sócios e à democracia": Bruno Sá foi o primeiro candidato a votar no João Rocha
Bruno Sá foi o primeiro candidato a votar nas eleições do Sporting. Empresário mostrou-se satisfeito com romaria dos sócios e apelou a uma votação expressiva. “Recandidatura? Os sócios é que decidem”.
“A minha ideia é devolver o clube aos sócios e à democracia”: Bruno Sá foi o primeiro candidato a votar no João Rocha
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"Não é comparável com 2018, o contexto não é comparável"
“Não é comparável falar de 2018 e de agora, o clube passava uma crise grave e os sócios respondiam de outra forma. Agora só há duas listas, ocorrem com um clube pacificado, consolidado como não estava antes. Os contextos não são comparáveis mas, mesmo sem ter registos, deverá ter havido então maior presença”, acrescenta o líder da Mesa da Assembleia Geral
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Votaram cerca de 5.600 sócios até às 14h
“Está a correr tudo muito bem, apesar desta chuva passageira. Os sócios podem vir votar à vontade. Os dois candidatos já vieram votar, sei que prestaram declarações e tem corrido tudo de forma muito cordial entre sócios, mandatários e delegados. Em relação à afluência, e mesmo não sendo dia de jogo, já votaram 5.500 ou 5.600 pessoas”, atualizou João Palma, líder da Mesa