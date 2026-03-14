“Queria felicitar o doutor Frederico Varandas, a quem endereço os meus sinceros parabéns. Depois, não posso deixar de saudar, como aliás já fiz, na pessoa da respetiva mandatária, a lista A, a lista vencida nestas eleições. Gostaria de, em nome dela e agora publicamente, dirigir ao candidato Bruno Sorreluz os meus cumprimentos e à sua lista”, referiu João Palma, presidente da Mesa da Assembleia Geral, após o anúncio dos resultados.

“Foram enviados seis mil e tal votos por correspondência. Desses, só foram considerados à volta de 2.031. Os outros foram considerados inválidos. Evidentemente que temos de os considerar no universo de votantes, mas por uma ou outra razão foram considerados inválidos e não foram contabilizados. Os 14.237 votantes que anunciei são os votos presenciais e os por correspondência considerados válidos. Faltam os 4 mil e qualquer coisa que não foram considerados”, acrescentou