50+150 milhões no estádio, obrigacionistas e a centralização: Varandas agarrou uma geração antes de um desafio para várias gerações

Não deixando de ambicionar o tricampeonato, a entrada nos dois primeiros lugares do Campeonato é um passo importante dentro daquilo que tem sido desenvolvido para manter a possibilidade de entrar na Liga dos Campeões com o impacto que isso confere em termos financeiros – a atual campanha já rendeu um total de 67, 1 milhões de euros só de prémios desportivos da UEFA. Existindo sempre essa vontade de ganhar o máximo de troféus possíveis no plano nacional, o terceiro mandato de Frederico Varandas visará aquilo que é uma “consolidação” do Sporting na discussão “real” de todos os títulos em termos internos, numa mudança de paradigma face a um tempo até à quebra do jejum em 2000 que vai frisando em vários discursos de quando os leões estavam fora da corrida do Campeonato no Natal e andavam atrás dos rivais.

Há depois de uma outra parte do futebol que será alvo de atenção no terceiro mandato de Varandas: o setor da formação. Aliás, se existe um ponto em que o período 2022-2026 teve menos resultados visíveis do que a fase 2018-2022 foi exatamente a capacidade de fazer subir de forma constante jovens talentos ao plantel principal, algo que nos últimos quatro anos aconteceu apenas com Geovany Quenda, Mateus Fernandes (que foi vendido ao Southampton e está agora no West Ham) e João Simões. Existe uma ideia clara na Academia, que assenta no Modelo Centrado no Jogador, existe uma aposta na aceleração do talento colocando os mais promissores a jogar em escalões acima para tomarem mais cedo contacto com o futebol profissional mas, a par de falta de títulos que não constituem agora uma “prioridade” (os últimos remontam a 2022, nos Sub-17 e nos Sub-15), fica a ideia de que a qualidade média das recentes gerações não é a mesma das anteriores.

O grande projeto de futuro financiado por 225 milhões e os dois empréstimos obrigacionistas

Este será um ponto chave do mandato. Aliás, este será “o” ponto chave do mandato. Se no primeiro mandato existia um objetivo claro de Frederico Varandas em estabilizar o clube nos planos desportivo, financeiro e sobretudo institucional (embora todos estivessem ligados uns com os outros), se no segundo mandato havia essa meta de recolocar o Sporting como um crónico candidato ao título e a ganhar como há muito não se via, o terceiro mandato tem como grande “baliza” a reformulação do clube através das infraestruturas – e depois de 12 milhões de euros investidos na Academia mais três milhões que servirão para requalificar a parte dos leões no Polo do Estádio Universitário de Lisboa, o foco está no Estádio José Alvalade, no Alvaláxia e em toda a zona envolvente. Para foram “colocados” no recinto 50 milhões; para a frente, serão mais 150 milhões.

A par da reabilitação de um espaço inaugurado em 2003 que nunca teve a manutenção necessária, a par dos jogos que irá receber no Mundial de 2030, a par do boom esperado na zona com a conclusão do projeto Campo Novo que conta com 80.000 metros quadrados de construção, quatro edifícios de escritórios, três de apartamentos (245) e 2.424 lugares de estacionamento entre outras mais valias, o projeto a dez anos do Sporting até 2034 nomeado de “Future is Coming” coloca todas essas infraestruturas como um fator potenciador de receitas capaz de duplicar o valor de 2024 para um total a rondar os 170 milhões de euros em 2034. “O mercado deu razão ao Sporting, que estava na altura ideal de o fazer. Tivemos procura de nove vezes mais, dois mil milhões que quiseram investir. Falamos de investidores internacionais de referência e o crédito de risco foi avaliado em credit investment rate“, destacou Varandas no último debate.