EUA lançam nova série de ataques contra o Irão. Trump quer "responsabilizar as forças iranianas"

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão acusou os EUA de violar o Memorando de Entendimento, na sequência dos sucessivos ataques norte-americanos nas últimas 24h, que Teerão classifica como uma “violação flagrante” da Carta das Nações Unidas.

Num comunicado citado pela Al Jazeera, a diplomacia iraniana acusa os EUA de interferir com as negociações entre o Irão e Omã, que decorreram este fim-de-semana em Muscate, com o objetivo de discutir o futuro do Estreito de Ormuz. Segundo o MNE iraniano, estes ataques causaram insegurança na região e perturbaram o fluxo do comércio internacional que passa pelo Estreito.

“Só se passaram 25 dias desde o acordo de cessar-fogo para terminar o conflito, mas o Governo dos EUA já violou quase todos os aspetos desse acordo ao atacar a infraestrutura de transporte, navios comerciais e instalações aeronáuticas do Irão”, lê-se. Teerão classifica os ataques norte-americanos como estando entre “os crimes de guerra mais graves”.