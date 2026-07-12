Momentos-chave
- Irão acusa EUA de violar cessar-fogo com nova vaga de ataques
- EUA lançam nova série de ataques contra o Irão. Trump quer "responsabilizar as forças iranianas"
- Um trabalhador iraniano morreu e outros dois ficaram feridos após ataque dos EUA
- IDF dizem ter atingido "local de produção de armamento" do Hamas em Gaza. Morreram quatro pessoas
- Eleições legislativas em Israel marcadas para 27 de outubro
- Trump garante que se chegou a um acordo no sábado mas, uma hora depois, o Irão bombardeou um navio
- EUA desafiam Irão: Estreito de Ormuz está "aberto para todos os navios que queiram passar de forma segura"
- Qatar e Emirados Árabes Unidos (também) condenam ataques lançados pelo Irão
- Irão diz que ataques norte-americanos provocaram a morte de tenente da marinha iraniana
- Jordânia critica Irão por novos ataques "brutais" contra os países do Golfo
- Ataques russos na Ucrânia matam pelo menos cinco civis e ferem 35 pessoas nas últimas 24 horas
- Países do Golfo dizem ter sido atacados pelo Irão. Alguns ataques resultaram em feridos
- Irão confirma ter "tomado controlo do Estreito de Ormuz com firmeza"
- Teerão adverte Estados Unidos de que “a era dos acordos unilaterais chegou ao fim”
- EUA anunciam conclusão de ronda de ataques contra alvos iranianos
Histórico de atualizações
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Bom dia,
Fica por aqui a cobertura dos principais acontecimentos relacionados com a instabilidade geopolítica internacional deste domingo. Pode continuar a acompanhar tudo o que se passa, esta segunda-feira, neste novo liveblog.
EUA continuam a atacar Irão. Teerão reivindica ataques contra Omã e Bahrein
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Irão acusa EUA de violar cessar-fogo com nova vaga de ataques
O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão acusou os EUA de violar o Memorando de Entendimento, na sequência dos sucessivos ataques norte-americanos nas últimas 24h, que Teerão classifica como uma “violação flagrante” da Carta das Nações Unidas.
Num comunicado citado pela Al Jazeera, a diplomacia iraniana acusa os EUA de interferir com as negociações entre o Irão e Omã, que decorreram este fim-de-semana em Muscate, com o objetivo de discutir o futuro do Estreito de Ormuz. Segundo o MNE iraniano, estes ataques causaram insegurança na região e perturbaram o fluxo do comércio internacional que passa pelo Estreito.
“Só se passaram 25 dias desde o acordo de cessar-fogo para terminar o conflito, mas o Governo dos EUA já violou quase todos os aspetos desse acordo ao atacar a infraestrutura de transporte, navios comerciais e instalações aeronáuticas do Irão”, lê-se. Teerão classifica os ataques norte-americanos como estando entre “os crimes de guerra mais graves”.
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EUA lançam nova série de ataques contra o Irão. Trump quer "responsabilizar as forças iranianas"
Qeshm e Bandar Abbas voltaram a ser alvos de ataques norte-americanos este domingo. O exército dos Estados Unidos da América confirmou uma nova ronda de ataques contra o Irão esta noite.
“O Comando Central dos EUA lançou mais ataques contra o Irão para continuar a enfraquecer a sua capacidade de atacar marinheiros civis e navios comerciais que transitam livremente pelo Estreito de Ormuz”, escreve o CENTCOM na rede social X.
Esta nova série de bombardeamentos na costa iraniana foi ordeanada por Donald Trump, que quis “responsabilizar as forças iranianas”.
At 5 p.m. ET today, U.S. Central Command forces began launching more strikes against Iran to continue degrading their ability to attack civilian mariners and commercial ships freely transiting the Strait of Hormuz. The Commander in Chief has directed the strikes to hold Iranian…
— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 12, 2026
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EUA negam que tenham morrido três norte-americanos nos ataques iranianos contra o Kuwait
O Irão lançou uma série de ataques contra um local de lançamento de mísseis norte-americanos no Kuwait esta tarde. Horas mais tarde, a imprensa iraniana avançava que, nestes ataques, tinham morrido três soldados dos Estados Unidos, que estariam em Al Mina naquele momento.
Mas de acordo com o Comando Central dos EUA (CENTCOM), não há qualquer registo de algum cidadão norte-americano que tenha sido morto ou sequer ferido na região. “Todo o pessoal está presente”, escrevem na rede social X.
???? CLAIM: Iranian propaganda claimed today that three American service members were killed in Kuwait by strikes from Iran. FALSE.
✅ TRUTH: There are zero reports of U.S. service member deaths or injuries in the region. All personnel are accounted for. pic.twitter.com/9RZCN7puWT
— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 12, 2026
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Iraque manifesta "preocupação" e apoia "todos os esforços que visem um alívio" dos conflitos
O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Iraque manifestou alguma “preocupação” relativamente à segurança marítima na região, apelando a que “se evitem quaisquer ações que possam agravar as tensões”. Num comunicado citado pela Al Jazeera, Baguedade reitara o seu apoia por “todos os esforços que visem um alívio” dos conflitos.
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Novo parlamento da Síria realiza primeira sessão desde a queda de Bashar al-Assad
O parlamento sírio recém-eleito realizou hoje a primeira sessão desde a queda do antigo Presidente Bashar al-Assad, procurando relançar o processo legislativo no país após anos de conflito e de regime autoritário.
Com a entrada em funções do novo parlamento, a Síria avança com a elaboração de novas leis, numa fase de recuperação após décadas sob a liderança autoritária da família Assad e de uma guerra civil que provocou cerca de meio milhão de mortos.
Dois terços dos 210 membros da Assembleia do Povo foram eleitos através de colégios eleitorais, enquanto os restantes foram nomeados diretamente pelo Presidente interino, Ahmed al-Sharaa.
O novo parlamento terá um mandato de 30 meses, durante o qual deverá preparar futuras eleições.
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Um trabalhador iraniano morreu e outros dois ficaram feridos após ataque dos EUA
Morreu um trabalhador iraniano na última ronda de ataques norte-americanos contra a região costeira do Irão, confirmou a agência IRNA. O trabalhador estava “a exercer as suas funções” quando foi morto após um bombardeamento dos Estados Unidos e que duas outras pessoas ficaram feridas.
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IDF dizem ter atingido "local de produção de armamento" do Hamas em Gaza. Morreram quatro pessoas
As IDF reivindicaram um ataque contra um “local de produção de armamento” na Cidade de Gaza este domingo, garantindo que membros do Hamas estavam a trabalhar no momento em que foi atingido, escrevem nas redes sociais. Quatro pessoas morreram, avança o The Times of Israel.
De acordo com as autoridades israelitas, os membros do grupo palestiniano voltaram a tentar produzir armamentos “numa tentativa de restaurar a sua capacidade militar”, o que, segundo Israel, configura uma “violação do cessar-fogo” em vigor.
בזמן שמחבלים פעלו מתוכו: צה"ל השמיד אתר לייצור אמצעי לחימה של חמאס בעיר עזה
צה"ל תקף לפני זמן קצר במרחב העיר עזה והשמיד אתר לייצור אמצעי לחימה של ארגון הטרור חמאס.
לאורך התקופה האחרונה ובניגוד להסכם הפסקת האש, מחבלי חמאס פעלו מתוך האתר לייצור רכיבי אמצעי לחימה על מנת לנסות… pic.twitter.com/qRS4T4CNFl
— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) July 12, 2026
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EUA lançam ataques contra sistemas de defesa iranianos
Os Estados Unidos lançaram ataques contra a região costeira de Qeshm e Bandar Abbas, no Irão, avança a agência iraniana IRNA, que garante que não existem vítimas. Segundo o portal Axios, o exércio norte-americano terá atingido “alguns” sistemas iranianos de defesa aérea e mísseis, bem como “pequenos barcos” da Guarda Revolucionária em diferentes pontos do Estreito de Ormuz.
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Irão lançou três mísseis balísticos contra o Kuwait
O Irão lançou três mísseis balísticos contra a região de Al Mina, no Kuwait, de onde são lançados os mísseis norte-americanos ATCAM, avança a agência iraniana Fars. Ainda não foi divulgado qualquer registo de feridos ou danos a infraestruturas estratégicas.
???? منابع خبری از شلیک ۳ موشک بالستیک بهسمت منطقه المینا در کویت و محل شلیک موشکهای آمریکایی ATCAM گزارش میدهند. pic.twitter.com/4Jy3CbU956
— خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) July 12, 2026
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Eleições legislativas em Israel marcadas para 27 de outubro
Vai ser a primeira legislatura a ser cumprida em quase quarenta anos. Esta sexta-feira, dia 17 de julho, completam-se quatro anos desde que o parlamento israelita assumiu a composição que apresenta nos dias de hoje e, com o responsável pelo Knesset a garantir que a assembleia não será dissolvida na próxima semana, foi anunciado este domingo que as eleições legislativas estão marcadas para o dia 27 de outubro, cita o The Times of Israel.
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Quatro mortos e quatro feridos após ataque com drone ucraniano perto da central de Zaporíjia
Quatro pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas após um drone ucraniano ter atingido a cidade de Energodar, onde se encontra a central nuclear de Zaporíjia — atualmente controlada pelas forças russas —, confirmou o responsável pela Rosatom, citado pela Reuters.
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Trump garante que se chegou a um acordo no sábado mas, uma hora depois, o Irão bombardeou um navio
Donald Trump garante que se chegou a um acordo de paz no sábado mas, uma hora depois, o Irão bombardeou um navio usando um drone.
Numa entrevista ao programa Meet the Press, da NBC, Trump afirma que o Irão, neste sábado, aceitou um acordo que implicava abdicar do programa nuclear e de outras capacidades militares.
Tivemos reuniões com eles… concordaram ontem com um acordo, um acordo perfeito para nós. Sem nuclear, sem isto, sem aquilo, sem nada. Desistiram de tudo. E depois saíram da sala e, uma hora mais tarde, lançaram um drone contra um navio“, afirmou.
O Presidente norte-americano acrescentou que, perante essa iniciativa, respondeu com uma vaga de bombardeamentos contra o Irão.
“Disse-lhes: ‘Vocês são doentes. São pessoas doentes’. Bombardeámo-los intensamente na noite passada. São pessoas muito más e muito doentes”, declarou.
Trump reiterou, também, a posição transmitida há poucas horas pelo Comando Central dos EUA (CENTCOM), segundo a qual o Estreito de Ormuz continua aberto à navegação comercial.
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Omã chama embaixador do Irão após ataques com drones ao país
O Omã convocou o embaixador do Irão no país, Mousa Farhang, na sequência dos ataques com drones lançados contra o seu território.
Segundo a agência estatal de notícias de Omã, o secretário-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Sheikh Khalid bin Hashil Al-Muslahi, entregou ao diplomata iraniano uma nota formal de protesto pelos ataques, que atingiram alvos em duas regiões do país, incluindo uma zona junto ao Estreito de Ormuz.
O incidente ocorreu um dia depois de o Omã e o Irão terem mantido conversações sobre a gestão da navegação no estreito, uma via marítima estratégica situada em águas territoriais dos dois países, mas considerada há muito uma rota internacional.
No final da reunião, Omã informou que ambas as partes concordaram em prosseguir as negociações sobre o Estreito de Ormuz, tanto a nível técnico como político. O Irão, contudo, não fez qualquer referência à manutenção da livre circulação de navios na região, uma garantia que tem sido defendida pela administração norte-americana.
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Líderes internacionais lamentam morte de Lindsey Graham e destacam apoio à Ucrânia e à NATO
Líderes internacionais, entre os quais Ursula von der Leyen, Mark Rutte e Volodymyr Zelensky, lamentaram a morte do senador norte-americano Lindsey Graham, aos 71 anos, destacando o apoio à Ucrânia e à NATO.
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que Graham “lutou até ao fim para apoiar a luta da Ucrânia pela liberdade e aumentar o custo da guerra de agressão conduzida pela Rússia”.
“Trabalhou incansavelmente no reforço das sanções, em estreita coordenação com a União Europeia”, escreveu von der Leyen numa mensagem publicada online, considerando que o senador, um “líder corajoso e determinado”, deixará “um grande vazio”.
Também o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, manifestou tristeza pela morte do senador, que classificou como “um firme defensor dos Estados Unidos que acreditava profundamente na Aliança Atlântica”.
Rutte salientou ainda que Graham “trabalhava ativamente para pôr fim à guerra da Rússia contra a Ucrânia”. “Os meus pensamentos estão com a família, os amigos e a magnífica equipa. Sentirei muito a sua falta”, acrescentou o líder da NATO.
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Omã resgata 23 tripulantes de navio atacado pelo Irão
As autoridades de Omã anunciaram o resgate de 23 tripulantes que abandonaram um navio atacado pelo Irão durante a madrugada deste domingo.
De acordo com as autoridades omanitas, continua desaparecido um membro da tripulação do cargueiro GFS Galaxy Vessel, estando em curso operações de busca.
A Índia tinha informado anteriormente que o tripulante desaparecido é um cidadão indiano e confirmou o resgate de outras 10 pessoas, com nacionalidade indiana, que seguiam a bordo.
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EUA desafiam Irão: Estreito de Ormuz está "aberto para todos os navios que queiram passar de forma segura"
Num desafio ao Irão, que anunciou o encerramento do Estreito de Ormuz, os EUA garantem que o Estreito de Ormuz está “aberto para todos os navios que queiram passar de forma segura”.
“As forças dos EUA estão posicionadas e prontas para assegurar que a liberdade de navegação se mantém, apesar da agressão injustificada por parte do Irão”, afirmou o Comando Central norte-americano, em comunicado.
O texto acrescenta que “o Irão não controla” o estreito e a navegação através desta via marítima pode continuar.
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Primeira-ministra da Ucrânia demite-se em remodelação lançada por Zelensky
A primeira-ministra da Ucrânia, Yulia Svyrydenko, apresentou neste domingo a demissão, no âmbito de uma remodelação governamental anunciada pelo Presidente Volodymyr Zelensky, que pretende alterar a estratégia política de Kiev.
Svyrydenko, que substituiu Denys Shmyhal no cargo em julho de 2025, deverá assumir novas funções na coordenação da cooperação com os principais parceiros internacionais da Ucrânia, segundo anunciou Zelensky nas redes sociais.
Estamos a mudar a estratégia política da Ucrânia. Cada área prioritária da política externa ficará sob responsabilidade de uma pessoa com experiência e capacidade para concretizar os acordos alcançados ao mais alto nível e corresponder às expectativas dos ucranianos”, escreveu o Presidente.
A última remodelação governamental de grande dimensão ocorreu em janeiro de 2026, na sequência de um escândalo de corrupção que envolveu membros do círculo próximo de Zelensky, incluindo o antigo chefe do gabinete presidencial, Andriy Yermak.
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Embaixada dos EUA no Omã pede a cidadãos norte-americanos que permaneçam abrigados e longe de janelas
A embaixada dos EUA em Omã apelou aos cidadãos norte-americanos que se encontrem na cidade de Duqm ou no governadorado de Musandam, a sul do estreito de Ormuz, para que permaneçam abrigados “devido à atividade recente” na região.
Numa mensagem publicada na rede social X, a representação diplomática recomenda que, “na medida do possível”, os cidadãos permaneçam nas suas residências, hotéis ou noutros edifícios e se mantenham afastados de janelas.
A embaixada acrescenta que está a acompanhar de perto a evolução da situação no Médio Oriente e promete fornecer informação atualizada para que os cidadãos possam tomar decisões sobre a sua segurança. Caso pretendam abandonar a região, acrescenta-se, o Governo norte-americano está preparado para prestar assistência, disponibilizando informação sobre as opções de saída existentes.
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Tráfego no Estreito de Ormuz praticamente paralisado, segundo a Bloomberg
A agência Bloomberg estima que não está a haver qualquer tráfego visível no Estreito de Ormuz, nas últimas horas.
Há registo de apenas dois navios-tanque de produtos petrolíferos que se aproximaram da via navegável, de acordo com a mesma fonte.
O Irão anunciou na noite de sábado que tinha encerrado temporariamente, “até nova ordem”, o tráfego naval no estreito.