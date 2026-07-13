O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em conferência de imprensa na Casa Branca que um acordo com o Irão ainda é possível, mas que Teerão é responsável pela inexistência de um entendimento.

“Acredito que um acordo é possível”, assumiu Trump, apesar de ter também admitido que, no final da guerra, serão os Estados Unidos a controlar o Estreito de Ormuz.

O chefe de Estado norte-americano também acusou o Irão de não querer aceitar um acordo e que o fim do alegado entendimento obtido este fim de semana foi porque Teerão descobriu “que havia algo no acordo de que não gostou”.

Além disso, Trump assegura que os Estados Unidos estão a controlar o Estreito de Ormuz, e que o bloqueio aos portos iranianos é apenas contra Teerão e com quem negociar com o país.