Momentos-chave
- O resumo do jogo, em números
- Final do jogo! 1-2 para o FC Porto
- Golo do Estrela! 1-2 por Jovane Cabral
- William Gomes também acerta no poste!
- Stoica e Abraham acertam no poste
- Abraham remata ao poste!
- Primeiras três substituições no Estrela
- E rola a bola, início da segunda parte
- Intervalo! 0-2 para o FC Porto
- Golo do FC Porto! 0-2 por Deniz Gül
- Golo do FC Porto! 0-1 por Deniz Gül
- E é penálti para o FC Porto!
- E rola a bola, início do jogo
- Renan Ribeiro sai da ficha após lesionar-se no aquecimento
- Francesco Farioli faz uma alteração na equipa inicial do FC Porto
- Onze inicial do FC Porto
- João Nuno faz uma alteração na equipa inicial do Estrela
- Onze inicial do Estrela
Histórico de atualizações
-
E por hoje é tudo! FC Porto venceu na Amadora o Estrela por 2-1 com bis de Deniz Gül e, depois do empate do Sporting na Vila das Aves com o AVS, pode fazer a festa já no sábado na receção ao Alverca. Voltamos na próxima semana para acompanhar as meias-finais da Liga dos Campeões e o encontro em atraso entre Sporting e Tondela. Até lá, boa noite!
-
-
Só falta uma vitória: FC Porto pode ser campeão no sábado frente ao Alverca (e há um dado que o torna certo)
FC Porto somou terceira vitória seguida, está a três pontos do título a três jornadas do fim e… nunca teve uma série de três jogos na prova a fazer menos de três pontos. Farioli recusa “festas”.
Só falta uma vitória: FC Porto pode ser campeão no sábado frente ao Alverca (e há um dado que o torna certo)
-
A festa de Deniz entre as travessuras a correr do Pimentinha (a crónica do Estrela-FC Porto)
Mais do que correr muito, FC Porto sabe correr e, na segunda volta, percebe que o melhor é ter as corridas de Pietuszewski. No entanto, também sofreu na Amadora… quando não conseguia correr (1-2).
A festa de Deniz entre as travessuras a correr do Pimentinha (a crónica do Estrela-FC Porto)
-
-
O resumo do jogo, em números
O resumo do jogo, em, números: Estrela reagiu da melhor forma na segunda parte, igualou números do FC Porto mas não conseguiu impedir a derrota
⚽️ FINAL ✅
???? Estrela da Amadora 1 – 2 Porto ????
◉ #FCPorto passa na Reboleira, sem se livrar de valentes sustos numa 2ª parte na qual o Estrela reagiu muito bem, reduziu e até poderia ter empatado (registou 4 ocasiões flagrantes, contra 3 dos dragões)
◉ Amadorenses… pic.twitter.com/pTAqxQHuQQ
— GoalPoint (@_Goalpoint) April 26, 2026
-
-
Final do jogo! 1-2 para o FC Porto
Final do jogo na Amadora! FC Porto vence Estrela por 2-1 com bis de Deniz Gül e estende ainda mais a passadeira para o título
-
-
Van Hooijdonk vê amarelo
Van Hooijdonk agarra de forma ostensiva Oskar Pietuszewski e vê também amarelo
-
Última substituição no FC Porto
Farioli faz a última mexida no FC Porto, com a entrada de Fofana para a saída de Kiwior
-
Moffi vê amarelo
Moffi carrega Marcus Abraham junto à linha lateral e vê também amarelo
-
-
Anatomia de um golo
Livre lateral batido de forma tensa por van Hooijdonk, desvio de cabeça de Alisson e aparecimento de Jovane Cabral ao segundo poste ainda a desviar para o 2-1
⚽ GOLO
Jovane Cabral 79'
I Liga (#31) | Estrela Amadora (1)-2 FC Porto#LigaPortugalBetclic #VSPORTSLPBETCLIC #EPOCA2526 #JORNADA31 #CFEAFCP #CFEA #FCP
Todos os vídeos ???? https://t.co/Ul8JP2dCaj pic.twitter.com/EwmOvv4axM
— VSPORTS (@vsports_pt) April 26, 2026
-
Golo do Estrela! 1-2 por Jovane Cabral
E é golo do Estrela! Jovane Cabral reduz a mais de dez minutos do final e reabre o jogo na Amadora
-
-
Diogo Costa tira o golo a Abraham
Grande defesa de Diogo Costa! Marcus Abraham surge isolado ao segundo poste após cruzamento da esquerda, desvia de primeira mas o guarda-redes do FC Porto segura o 2-0
-
Mais duas substituições no Estrela
João Nuno esgota as substituições no Estrela, com as saídas de Stoica e Rodrigo Pinho para as entradas de Alisson e Sydney van Hooijdonk
-
-
Alberto Costa é o jogador do FC Porto com mais assistências
Alberto Costa passou a ser o jogador com mais assistências para golo do FC Porto esta temporada
Alberto Costa fez a 8.ª assistência neste campeonato: é o jogador com + passes para golo pelo FC Porto????
Jogadores FC Porto com + assistências na Liga:
8 Alberto Costa⬆
7 Gabri Veiga
6 Froholdt pic.twitter.com/xa1W9BG2th
— Playmaker (@playmaker_PT) April 26, 2026
-
Mais duas substituições no FC Porto
Mais duas mexidas no FC Porto, com as saídas de Alberto Costa e Gabri Veiga para as entradas de Martim Fernandes e Rodrigo Mora
-
William Gomes também acerta no poste!
A “obsessão” com os ferros mantém-se na Amadora: William Gomes trabalha o 1×1 com Bruno Langa pela frente, arrisca o cruzamento com o pé direito e a bola bate ainda no poste antes de sair pela linha de fundo
-
Stoica e Abraham acertam no poste
Grande oportunidade para o Estrela! Stoica trabalha a partir da esquerda, remata em jeito com a bola a bater no poste da baliza de Diogo Costa e Abraham, na recarga sem guarda-redes, desviou de novo para o poste
-
-
Primeiras duas substituições no FC Porto
Farioli mexe pela primeira vez na equipa, com as saídas de Deniz Gül e Pepê para as entradas de Moffi e William Gomes
-
Abraham remata ao poste!
Grande oportunidade para o Estrela! Jovane Cabral faz o passe na profundidade com Rodrigo Pinho a simular mas a deixar passar, Marcus Abraham entra isolado na área mas remate sai ao lado a bater ainda no poste da parte de fora
-
David Grilo evita o golo de Kiwior
Gabri Veiga tem mais um livre lateral descaído sobre a esquerda, Kiwior e Bednarek saltam a meias com o desvio a pertencer ao canhoto e David Grilo evita o golo com um desvio para canto
-
Primeiras três substituições no Estrela
João Nuno faz uma tripla alteração ao intervalo, com as saídas de Scholze, Jansson e Doué para as entradas de Jovane Cabral, Jefferson Encada e Paulo Moreira