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    22:49
    Bruno Roseiro

    E por hoje é tudo! FC Porto venceu na Amadora o Estrela por 2-1 com bis de Deniz Gül e, depois do empate do Sporting na Vila das Aves com o AVS, pode fazer a festa já no sábado na receção ao Alverca. Voltamos na próxima semana para acompanhar as meias-finais da Liga dos Campeões e o encontro em atraso entre Sporting e Tondela. Até lá, boa noite!

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    22:46
    Bruno Roseiro

    Só falta uma vitória: FC Porto pode ser campeão no sábado frente ao Alverca (e há um dado que o torna certo)

    FC Porto somou terceira vitória seguida, está a três pontos do título a três jornadas do fim e… nunca teve uma série de três jogos na prova a fazer menos de três pontos. Farioli recusa “festas”.

    Só falta uma vitória: FC Porto pode ser campeão no sábado frente ao Alverca (e há um dado que o torna certo)

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    20:14
    Bruno Roseiro

    A festa de Deniz entre as travessuras a correr do Pimentinha (a crónica do Estrela-FC Porto)

    Mais do que correr muito, FC Porto sabe correr e, na segunda volta, percebe que o melhor é ter as corridas de Pietuszewski. No entanto, também sofreu na Amadora… quando não conseguia correr (1-2).

    A festa de Deniz entre as travessuras a correr do Pimentinha (a crónica do Estrela-FC Porto)

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    20:13
    Bruno Roseiro

    O resumo do jogo, em números

    O resumo do jogo, em, números: Estrela reagiu da melhor forma na segunda parte, igualou números do FC Porto mas não conseguiu impedir a derrota

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    90'
    Bruno Roseiro

    Final do jogo! 1-2 para o FC Porto

    Final do jogo na Amadora! FC Porto vence Estrela por 2-1 com bis de Deniz Gül e estende ainda mais a passadeira para o título

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    89'
    Bruno Roseiro

    Van Hooijdonk vê amarelo

    Van Hooijdonk agarra de forma ostensiva Oskar Pietuszewski e vê também amarelo

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    82'
    Bruno Roseiro

    Última substituição no FC Porto

    Farioli faz a última mexida no FC Porto, com a entrada de Fofana para a saída de Kiwior

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    82'
    Bruno Roseiro

    Moffi vê amarelo

    Moffi carrega Marcus Abraham junto à linha lateral e vê também amarelo

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    19:41
    Bruno Roseiro

    Anatomia de um golo

    Livre lateral batido de forma tensa por van Hooijdonk, desvio de cabeça de Alisson e aparecimento de Jovane Cabral ao segundo poste ainda a desviar para o 2-1

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    78'
    Bruno Roseiro

    Golo do Estrela! 1-2 por Jovane Cabral

    E é golo do Estrela! Jovane Cabral reduz a mais de dez minutos do final e reabre o jogo na Amadora

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    75'
    Bruno Roseiro

    Diogo Costa tira o golo a Abraham

    Grande defesa de Diogo Costa! Marcus Abraham surge isolado ao segundo poste após cruzamento da esquerda, desvia de primeira mas o guarda-redes do FC Porto segura o 2-0

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    72'
    Bruno Roseiro

    Mais duas substituições no Estrela

    João Nuno esgota as substituições no Estrela, com as saídas de Stoica e Rodrigo Pinho para as entradas de Alisson e Sydney van Hooijdonk

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    19:32
    Bruno Roseiro

    Alberto Costa é o jogador do FC Porto com mais assistências

    Alberto Costa passou a ser o jogador com mais assistências para golo do FC Porto esta temporada

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    70'
    Bruno Roseiro

    Mais duas substituições no FC Porto

    Mais duas mexidas no FC Porto, com as saídas de Alberto Costa e Gabri Veiga para as entradas de Martim Fernandes e Rodrigo Mora

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    67'
    Bruno Roseiro

    William Gomes também acerta no poste!

    A “obsessão” com os ferros mantém-se na Amadora: William Gomes trabalha o 1×1 com Bruno Langa pela frente, arrisca o cruzamento com o pé direito e a bola bate ainda no poste antes de sair pela linha de fundo

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    63'
    Bruno Roseiro

    Stoica e Abraham acertam no poste

    Grande oportunidade para o Estrela! Stoica trabalha a partir da esquerda, remata em jeito com a bola a bater no poste da baliza de Diogo Costa e Abraham, na recarga sem guarda-redes, desviou de novo para o poste

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    61'
    Bruno Roseiro

    Primeiras duas substituições no FC Porto

    Farioli mexe pela primeira vez na equipa, com as saídas de Deniz Gül e Pepê para as entradas de Moffi e William Gomes

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    58'
    Bruno Roseiro

    Abraham remata ao poste!

    Grande oportunidade para o Estrela! Jovane Cabral faz o passe na profundidade com Rodrigo Pinho a simular mas a deixar passar, Marcus Abraham entra isolado na área mas remate sai ao lado a bater ainda no poste da parte de fora

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    50'
    Bruno Roseiro

    David Grilo evita o golo de Kiwior

    Gabri Veiga tem mais um livre lateral descaído sobre a esquerda, Kiwior e Bednarek saltam a meias com o desvio a pertencer ao canhoto e David Grilo evita o golo com um desvio para canto

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    46'
    Bruno Roseiro

    Primeiras três substituições no Estrela

    João Nuno faz uma tripla alteração ao intervalo, com as saídas de Scholze, Jansson e Doué para as entradas de Jovane Cabral, Jefferson Encada e Paulo Moreira

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