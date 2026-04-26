E por hoje é tudo! FC Porto venceu na Amadora o Estrela por 2-1 com bis de Deniz Gül e, depois do empate do Sporting na Vila das Aves com o AVS, pode fazer a festa já no sábado na receção ao Alverca. Voltamos na próxima semana para acompanhar as meias-finais da Liga dos Campeões e o encontro em atraso entre Sporting e Tondela. Até lá, boa noite!