A festa de Deniz entre as travessuras a correr do Pimentinha (a crónica do Estrela-FC Porto)

Mais um clássico, mais polémica, pelo meio mais um objetivo que caiu por terra. Apesar da superioridade que foi conseguindo sobretudo na segunda parte frente a um Sporting “afundado” perante o jogo mais físico do adversário, o FC Porto não conseguiu impedir a eliminação nas meias-finais da Taça de Portugal, ficando assim apenas resumido a um Campeonato que vale bem mais do que isso. No entanto, e na antecâmara dos últimos quatro encontros de uma temporada que há muito parecia talhada a acabar nos Aliados em festa, a partida frente aos leões acabava por ser, em parte, a “gasolina” para os azuis e brancos acelerarem em força até à Amadora para a partida que podia funcionar como xeque-mate na luta pelo título. Por um lado, havia um dado que funcionava como Estrela para guiar a equipa. Por outro, existiam contas por saldar a propósito desse nulo para a Taça, nomeadamente por um lance que marcou tudo o resto para os portistas.

“Se voltarmos à Taça, houve um jogo antes e depois do minuto 5. Havia três pessoas bem próximas do lance e vários monitores para ver o lance. Pelas lesões de William [Gomes] e [Gonçalo] Inácio depois disso e os três possíveis penáltis, percebe-se que o jogo mudou… O resultado não foi bom, o desempenho foi. A voz do Dragão falou bem alto e não foi a primeira vez. É muito comum ouvirmos este apoio mesmo quando perdemos. Estamos muito conectados para dar aos adeptos o que merecem. Estamos muito focados nisso e queremos transportar isso para dentro de campo. Lance do Gabri? Já deixei bem claro que a minha análise do jogo acabou ao minuto 5. Nunca ficamos contentes de ver alguém lesionado mas faz parte do futebol. Vi o pé do Morten [Hjulmand], também estou curioso por ver o pé do Gonçalo…”, voltou a apontar Farioli.

FC Porto soma a 3.ª vitória consecutiva na Liga ????????, a 5.ª nas 6 últimas jornadas e aproxima-se do título: os portistas precisam de conquistar 4 pontos em 9 possíveis para se sagrarem campeões pic.twitter.com/HxBIV28Vpo — Playmaker (@playmaker_PT) April 26, 2026

“O que significa que o FC Porto está de volta? A minha frase teve a ver com o nosso espírito e quando se vê a equipa a correr 49 vezes mais do que o adversário esta época percebe-se que estamos num bom caminho. Nesta parte temos gerido muito bem o nosso plantel. Mesmo a jogar com dez frente ao Nottingham Forest e nos minutos finais contra o Sporting conseguimos dar uma resposta, tivemos pernas. Há que dar crédito à Unidade de Performance e aos jogadores. Corremos mais do que os adversários 49 vezes e isso diz bem da força desta equipa. Tento ter cuidado com o bem estar dos jogadores, mesmo com a recuperação entre jogos. Parece-me que está para chegar uma regulação da FIFA para limitar minutos dos jogadores, porque os minutos que cada jogador faz agora não me parece viável a longo prazo. Rodri é um exemplo pelo que diz e por ter tido uma longa paragem. Algo tem de ser feito”, acrescentara o técnico dos azuis e brancos.

FC Porto vence na Reboleira onde, na época passada, perdeu ⚠ Em comparação com a época passada, o FC Porto recuperou 18 pontos em confrontos diretos frente aos mesmos adversários pic.twitter.com/tD6pxnZ0Yg — Playmaker (@playmaker_PT) April 26, 2026

Era neste contexto que chegava a deslocação à Amadora, com os bilhetes esgotados em pouquíssimo tempo para mais uma romaria dos adeptos numa das últimas “finais” da época que iria também assinalar o jogo 50 de Farioli no comando dos dragões. “A partir de agora vamos ter uma semana completa para trabalhar e temos de estar em forma. 11 jogadores vão ser titulares e cinco vão entrar, por isso 16 jogadores têm de estar sempre prontos nos próximos quatro jogos. Acho que os jogadores estão mais preocupados com os minutos que podem fazer e menos com os que vão falhar. É uma deslocação sempre difícil, eles precisam de pontos. Vamos ter de abordar o jogo com a atitude certa, num campo que conhecemos bem e vamos ter de abordar de maneira correta. Título? Como disse após o Tondela, vamos passo a passo. Estamos na nossa bolha e só ouvimos a Famiglia Portista, queremos ganhar e vamos passo a passo”, destacara.

Há exatamente um ano, o ???? FC Porto perdeu na Reboleira, naquela que foi a sua 7.ª derrota nesse campeonato: nos 34 jogos realizados na competição a partir daí, os portistas só sofreram uma derrota (frente ao Casa Pia) pic.twitter.com/noMp38uXbp — Playmaker (@playmaker_PT) April 26, 2026

A família marcou presença em força na Amadora com um grau de confiança que permitia perceber que não há ninguém capaz de explicar a todos aqueles adeptos um cenário que não seja o de um FC Porto campeão. No entanto, o triunfo valeu sobretudo pelo que aconteceu na primeira parte, altura em os dragões foram conseguindo soltar Oskar Pietuszewski em prol do coletivo para Deniz Gül sair como herói com dois golos. Depois, houve uma quebra. O FC Porto é uma equipa que corre muito mas que sabe sobretudo como e para onde correr pela facilidade com que levava os encontros para uma vertente mais física. Na Amadora, quando quebrou nesse aspeto, sofreu. O Estrela teve três bolas nos ferros, Diogo Costa teve uma intervenção gigante e a formação da Amadora não conseguiu mais do que reduzir a desvantagem. Sem deixar a melhor imagem no segundo tempo, as jogadas até ao intervalo valeram um xeque quase mate ao título.

????FC Porto em caso de vitória frente ao FC Alverca, no Dragão, pode festejar o 31.º título de campeão nacional. pic.twitter.com/wTqzfkICME — Playmaker (@playmaker_PT) April 26, 2026

⚽️ MVP GOALPOINT ⭐️

???? Estrela da Amadora 1 – 2 Porto ???? ◉ Jovane Cabral ???????? entrou na 2ª parte para fazer 1 golo e realizar um grande jogo, com 1 ocasião flagrante criada em 3 passes para finalização ◉ Todos os ratings e stats no site GoalPoint#CFEAFCP #FCPorto pic.twitter.com/vzTUXyiW2L — GoalPoint (@_Goalpoint) April 26, 2026

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Estrela-FC Porto, 1-2 31.ª jornada da Primeira Liga Estádio José Gomes, na Amadora Árbitro: Hélder Carvalho (AF Santarém) Estrela: David Grilo; Max Scholze (Jefferson Encada, 46′), Luan Patrick, Lekovic, Bruno Langa; Kevin Jansson (Jovane Cabral, 46′), Robinho, Doué (Paulo Moreira, 46′); Marcus Abraham, Stoica (Alisson, 72′) e Rodrigo Pinho (Sydney van Hooijdonk, 72′) Suplentes não utilizados: Eduardo Haesler, Alex Sola, Luan Widthauper e Jorge Meireles Treinador: João Nuno FC Porto: Diogo Costa; Alberto Costa (Martim Fernandes, 69′), Bednarek, Thiago Silva, Kiwior (Fofana, 83′); Pablo Rosario, Froholdt, Gabri Veiga (Rodrigo Mora, 69′); Pepê (William Gomes, 61′), Oskar Pietuszewski e Deniz Gül (Moffi, 61′) Suplentes não utilizados: Cláudio Ramos, Prpic, Francisco Moura e Borja Sainz Treinador: Francesco Farioli Golos: Deniz Gül (17′ e 37′) e Jovane Cabral (79′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Kevin Jansson (15′), Deniz Gül (24′), Moffi (82′), Lekovic (86′), Sydney van Hooijdonk (89′) e Diogo Costa (90+4′)

Como seria de esperar, o FC Porto não demorou a assumir o domínio do encontro, sabendo também que um episódio no período de aquecimento com a lesão de Renan Ribeiro e a chamada de David Grilo para fazer a estreia na Primeira Liga iria deixar o Estrela mais “desconfiado” nos minutos iniciais. No entanto, e durante os minutos iniciais, o conjunto da Amadora foi tentando manter a organização defensiva mais densa sem bola, permitindo apenas sinais de perigo na área na sequência de bolas paradas como aconteceu num livre lateral batido por Gabri Veiga e com assistência de Denis Gül para o remate ao lado de Bednarek (4′) e num canto em que David Grilo socou contra Pablo Rosario e viu depois a bola sair perto do poste (7′). Houve ainda uma tentativa de meia distância de Gabri Veiga ao lado que mostrou outras formas de chegar à baliza mas percebia-se que faltava a parte individual para colocar a brilhar o coletivo. Era uma questão de tempo.

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