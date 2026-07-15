A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos chumbou hoje uma proposta para cortar o apoio militar norte-americano a Israel.

A proposta teve 104 votos a favor e 314 contra, sendo que o republicano Thomas Massie — autor do projeto — foi o único membro do seu partido a votar a favor. Cerca de metade dos democratas votou a favor, refere a CBS News.

Apesar do chumbo, nunca houve tantos congressistas a votar contra o fornecimento de ajuda militar a Israel, que normalmente era um tema com amplo apoio bipartidário.

“Mais democratas do que nunca votaram para interromper o envio de dinheiro ao governo de Benjamin Netanyahu, apesar de esta emenda ser um veículo imperfeito para o nosso movimento”, afirmou o democrata Greg Casar, pertencente à ala progressista do partido.