Donald Trump acredita que Irão "não está pronto" para fechar acordo com os EUA, mas que estará "muito em breve"

O Presidente ucraniano anunciou esta quarta-feira ter estado reunido com os emissários norte-americanos para reavivar a diplomacia e encontrar uma solução para a guerra com a Rússia, quando as negociações estão num impasse.

“Foi uma conversa frutífera e importante sobre a forma de redinamizar a diplomacia e fazer avançar a paz. A paz é necessária – uma paz com dignidade – e a Ucrânia está pronta para isso há muito tempo”, escreveu Volodymyr Zelensky nas redes sociais, referindo-se a Steve Witkoff e Jared Kushner, enviados do Presidente norte-americano, Donald Trump.

I just spoke with President Trump's envoys Steve Witkoff @SEPeaceMissions and Jared Kushner @jaredkushner. It was a good, important conversation on how to reinvigorate diplomacy and bring peace closer. Peace is needed – peace with dignity, and Ukraine has long been ready for it.… pic.twitter.com/XvqrLjZs8s — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 22, 2026

Na sequência de manifestações de apoio ao ex-ministro da Defesa, o chefe de Estado ucraniano substituiu na terça-feira o comandante do exército, Oleksandre Syrsky, que se encontrava no centro de um conflito com Mykhailo Fedorov, sobre a forma de conduzir a guerra.