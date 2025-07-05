Momentos-chave
- A despedida de Rúben Neves, as palavras de D. Manuel Linda e a emoção nas ruas de Gondomar no funeral de Diogo Jota e André Silva
- Ronaldo não esteve na cerimónia por "trauma emocional", avança Record
- "Nunca te esqueceremos". O vídeo de homenagem do Wolves a Diogo Jota
- Mourinho lembra a perda "do homem, do pai, do marido, do filho" Diogo Jota
- Ausência de Cristiano Ronaldo criticada
- Pessoas desmobilizam e igreja prepara-se para nova cerimónia
- Roberto Martínez: "Diogo e André vão estar sempre connosco"
- Jogadores do Liverpool abandonam São Cosme
- Personalidades do futebol deixam Gondomar
- Familiares e amigos acompanham enterro no cemitério
- Cortejo fúnebre segue para o cemitério
- Bernardo Silva recorda amigo que "não fez formação nos grandes", "foi pelos caminhos mais difíceis" e teve "carreira brilhante"
- Sistema de altifalantes permite às pessoas no exterior ouvir funeral
- Funeral de Diogo Jota e André Silva está a decorrer
- Caixões transportados em direção à igreja
- Muitas flores e agradecimentos. Funeral na igreja quase a começar
- Horas depois de jogo em Orlando, Rúben Neves e João Cancelo chegam a Gondomar e são muito aplaudidos
- Chega Rui Silva, guarda-redes da seleção
- Plantel do Penafiel acaba de chegar
- Fernando Santos, Ruben Dias, João Pinto, Jorge Mendes: figuras do futebol continuam a chegar a Gondomar
- Dezenas de pessoas continuam a chegar à capela. Chega agora João Félix
- André Villas-Boas chega à capela em Gondomar
- Em cima dos muros do cemitério: populares tentam aproximar-se dos jogadores que continuam a chegar à capela
- Aplausos à chegada da equipa do Liverpool
- João Moutinho também já chegou
- Bernardo Silva chega à capela com flores brancas
- Cerimónia será presidida pelo Bispo do Porto
- Chega agora Pedro Proença
- Ministra do Desporto, Margarida Balseiro Lopes, acaba de chegar
- Roberto Martínez e outras figuras do futebol já estão a chegar à capela em Gondomar
Histórico de atualizações
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Este liveblog fica por aqui. Para recordar o último adeus a Diogo Jota e André Silva, leia a reportagem do Observador em Gondomar.
A despedida de Rúben Neves, as palavras de D. Manuel Linda e a emoção nas ruas de Gondomar no funeral de Diogo Jota e André Silva
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Depois de Dembélé, Mbappé marca e dedica o golo a Diogo Jota
Na partida do Real Madrid frente ao Borussia Dortmund, a contar para os quartos de final do Mundial de Clubes, Mbappé saiu do banco para fazer o terceiro golo dos merengues, num grande gesto individual. No final, a comemoração do francês foi dedicada a Diogo Jota, que se aproximou de uma câmara, fez o número 20 com as mãos e dirigiu um sinal de respeito.
Mbappé marca um golão e dedica a Diogo Jota ????2️⃣0️⃣
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???? Todos os jogos em direto e exclusivo na app DAZN. pic.twitter.com/3OFf5Ivg3r
— DAZN Portugal (@DAZNPortugal) July 5, 2025
Antes, na partida do PSG com o Bayern Munique, Dembélé também dedicou o festejo do seu golo a Jota, replicando o seu festejo alusivo aos videojogos.
Dembele hit Jota's FIFA celebration after sealing the win for PSG ????❤️ pic.twitter.com/Ch0gxgfYj5
— ESPN FC (@ESPNFC) July 5, 2025
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A despedida de Rúben Neves, as palavras de D. Manuel Linda e a emoção nas ruas de Gondomar no funeral de Diogo Jota e André Silva
Rúben Neves, jogador do Al-Hilal, fez um voo entre continentes para levar o caixão do amigo, numa cerimónia que contou com as palavras do bispo do Porto e a homenagem da equipa do Liverpool. A reportagem no funeral de Diogo Jota e André Silva:
A despedida de Rúben Neves, as palavras de D. Manuel Linda e a emoção nas ruas de Gondomar no funeral de Diogo Jota e André Silva
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Ronaldo não esteve na cerimónia por "trauma emocional", avança Record
O jornal Record avança o motivo para ausência de Ronaldo das cerimónias fúnebres de Diogo Jota e André Silva. Numa notícia publicada há minutos sob o título O motivo para a ausência de Cristiano Ronaldo no funeral de Diogo Jota, pode ler-se:
“A ausência do capitão da Seleção Nacional nas exéquias fúnebres dos dois irmãos, que se tornou notada por ser muito aguardada até a nível internacional, explica-se por uma questão íntima, resultante do trauma emocional vivido aquando da morte do pai, José Diniz Aveiro, em setembro de 2005.”
Continua a peça: “Desde aí, quando foi surpreendido pelo falecimento encontrando-se em Moscovo, onde Portugal iria defrontar a Rússia, tendo sabido da situação através de Luiz Felipe Scolari, que Cristiano privilegia as homenagens em maior recato sendo essa a forma que encontrou de lidar com a dor. Neste caso, foi significativo o abalo pela perda de um amigo e companheiro com as quinas ao peito, ao lado do qual conquistou a Liga das Nações ainda há poucas semanas.”
A notícia do jornal desportivo não está assinada por um jornalista nem cita fontes e foi replicada no site do Correio da Manhã.
De recordar que tanto jornal Record como o Correio da Manhã pertencem à empresa de comunicação social Medialivre, da qual o futebolista Cristiano Ronaldo é o maior acionista.
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"Nunca te esqueceremos". O vídeo de homenagem do Wolves a Diogo Jota
O Wolverhampton Wanderers (conhecido por Wolves), clube onde Diogo Jota jogou entre 2017 e 2020, dedicou um vídeo de homenagem ao jogador publicado na rede social X.
“Fizeste-nos felizes, Diogo. Nunca te esqueceremos”, lê-se na publicação.
You made us happy, Diogo.
We will never forget you. pic.twitter.com/tAtOm1IP5I
— Wolves (@Wolves) July 5, 2025
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Mourinho lembra a perda "do homem, do pai, do marido, do filho" Diogo Jota
O treinador português José Mourinho mandou uma mensagem para a família, destacando mais o lado pessoal da perda de Diogo Jota e André Silva.
“Eu só penso nas crianças que vão crescer sem pai, na esposa que vai viver sem o amor da sua vida, dos pais que perderam dois filhos. Não consigo pensar de outra maneira”, disse Mourinho, em declarações à CMTV.
“Neste caso, claro que Portugal, Liverpool e o futebol mundial perdem um jogador importante. Mas jogadores nascem todos os dias. Diogos e Andrés não nascem todos os dias”, acrescentou.
“Para mim, esse é que é o verdadeiro drama. A minha solidariedade não é com o mundo do futebol, é com a família, é com todos aqueles que são grandes amigos seus”, acrescentou.´
Mourinho, que contou que nunca trabalhou com Jota, diz tê-lo conhecido através da estrutura que partilhavam, nomeadamente o agente Jorge Mendes.
“Sempre ouvi falar, do homem, do pai, do marido, do filho”, acrescentou o treinador, que sublinhou que Jota representava, para ele, tudo o que gosta “num ser humano: a sua bondade, a sua humildade, a sua amizade”.
“Nunca trabalhei com o Diogo, nunca tive esse prazer. Mas conheço a carreira. Nada lhe foi dado de mão beijada”, comentou ainda, sublinhando o percurso que começou num “clube pequeno” e acabou “num dos maiores clubes do mundo”.
“Vê-se perfeitamente que é trabalho, que é humildade”, comentou Mourinho.
Quando questionado sobre a sua história com perda de jogadores tais como Rui Filipe — que morreu num acidente quando Mourinho era tradutor de Bobby Robson no FC Porto — o treinador lembrou outras mortes trágicas no desporto e como essas pessoas nunca foram esquecidos desde então.
“Há jovens atletas que partem de maneira inesperada e trágica, ficam para sempre das nossas memórias. Não há ninguém que se vá esquecer do Diogo, como não se esquecem do Miklos [Fehér], como não se esquecem do Kobe Bryant”, disse Mourinho.
“O Liverpool vai comprar outro fantástico jogador, a nossa Seleção terá outros também. Agora, o homem, o pai, o filho, o marido, aí é que é o grande drama. Difícil de explicar, impossível de explicar. Talvez aí consigamos”, concluiu.
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Ausência de Cristiano Ronaldo criticada
Findas as cerimónias fúnebres, chovem críticas à ausência de Cristiano Ronaldo, capitão da seleção nacional. Numa publicação nas redes sociais do jogador com uma fotografia de homenagem a Diogo Jota os comentários multiplicam-se: “Que desilusão, o capitão da seleção não estar presente”. A falta de Ronaldo — que não foi o único jogador da seleção ausente — também foi destacada na imprensa inglesa.
Conforme reportámos ao longo desta manhã, muitos elementos da seleção nacional estiveram presentes no último adeus a Diogo Jota, nomeadamente o selecionador Roberto Martínez e equipa técnica, e jogadores como Rúben Dias, Nelson Semedo, Bernardo Silva, João Félix, Renato Veiga ou Danilo Pereira.
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Pessoas desmobilizam e igreja prepara-se para nova cerimónia
Alguns populares que estiveram atrás das barreiras de segurança durante o funeral estão agora a aproximar-se do cemitério para homenagear, mais uma vez, Diogo Jota e André Silva.
Além das barreiras para o público, também as vedações impostas aos jornalistas foram retiradas e são poucos os que ainda permanecem no local. Quem por aqui continua pode ver dezenas de pessoas com roupa de gala à porta da Igreja Matriz de Gondomar, que se prepara para receber nova cerimónia: um casamento.
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As imagens da despedida de Diogo Jota e André Silva em Gondomar
Colegas do Penafiel, da Seleção Nacional e do Liverpool, assim como representantes de clubes como o FC Porto estiveram presentes nas cerimónias fúnebre de Diogo Jota e André Silva.
As imagens da despedida de Diogo Jota e André Silva em Gondomar
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Praticamente todos os presentes já abandonaram as imediações da igreja matriz de Gondomar, onde decorreram as cerimónias fúnebres de Diogo Jota e o irmão, André Silva.
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Guarda-redes Alisson despede-se de “grande amigo, pai e marido”
O guarda-redes Alisson recordou hoje o “grande amigo” Diogo Jota, lamentando não poder estar presente na despedida do futebolista do Liverpool, com quem partilhou balneário nas últimas cinco temporadas.
“Normalmente, faço publicações com lógica, mas hoje nada faz sentido. Uma vez mais, um oceano impede-me de dizer adeus a alguém que amo. Mas eu sei que estou bem representado pelos meus colegas de equipa”, escreveu o internacional brasileiro na rede social Instagram.
Alisson não integra a comitiva do campeão inglês presente no funeral de Diogo Jota e do irmão André Silva, futebolista do Penafiel, que morreram na madrugada de quinta-feira num acidente de viação, em Zamora, Espanha.
“Para ti, minha amiga Rute Cardoso, quero apenas que saibas que nunca caminharás sozinha [‘you will never walk alone’, o lema do Liverpool], estaremos contigo tão rápido quanto possível”, disse, dirigindo-se à mulher de Diogo Jota.
O guarda-redes dos ‘reds’ vai lembrar-se do antigo colega como “um grande amigo, pai e marido”.
Alisson termina a sua publicação, ilustrada por uma fotografia da sua própria família com a de Diogo Jota, com uma passagem da Bíblia.
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Roberto Martínez: "Diogo e André vão estar sempre connosco"
“Foi uma oportunidade de mostrar que o Diogo e André estão connosco, vão estar sempre connosco”, disse Roberto Martínez, selecionador nacional, aos jornalistas, à saída do cemitério. “Somos todos uma família”, afirmou ainda. “E somos uma família enorme porque recebemos mensagens de todo o mundo”, rematou.
O selecionador viajou até Gondomar desde os EUA, onde está a acompanhar o mundial de clubes.
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Jogadores do Liverpool abandonam São Cosme
A comitiva do Liverpool abandona as imediações da igreja após o funeral. Mais uma vez, à frente dos ‘reds’ surge o capitão Virgil van Dijk, surgindo depois Curtis Jones, Darwin Núñez — que esteve ontem no velório e saiu da capela em lágrimas — e Ibrahima Konaté — central que partilhou um vídeo emotivo com Jota nas redes sociais e surge agora a limpar as lágrimas do rosto enquanto abandona Gondomar.
Logo depois do plantel britânico começam a sair mais jogadores: Bruno Fernandes, que consola André Horta no percurso, Renato Veiga, Danilo Pereira, Rúben Dias e João Félix.
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Personalidades do futebol deixam Gondomar
Centenas de pessoas saem agora do cemitério, atravessando o adro central da igreja matriz de Gondomar.
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Familiares e amigos acompanham enterro no cemitério
Depois da cerimónia fúnebre, os caixões foram levados para o cemitério que, dividido em dois, cerca a Igreja Matriz de Gondomar — Diogo Jota e André Silva serão enterrados no maior lado, que fica à direita da entrada da Igreja.
O momento de enterro dos dois jogadores junto de outros familiares decorre em privado, com família, colegas — o plantel do Liverpool está em peso em Gondomar — e participação emotiva de amigos de longa data: depois de ter ajudado a levar o caixão para a igreja, Rúben Neves também o transportou para o cemitério.
O silêncio contemplativo dos presentes é interrompido por palmas e até dois foguetes, num momento em que a maior parte das pessoas se concentra em frente à Igreja, longe do cemitério. Outros, mais audazes, esperaram desde o início da manhã dentro do cemitério, escapando à limitação de espaço efetuada pela PSP.
Manuel Linda, bispo do Porto que presidiu o funeral, André Villas-Boas, presidente do FC Porto, e Fernando Gomes, presidente do Comité Olímpico português, foram dos primeiros a abandonar São Cosme.
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Cortejo fúnebre segue para o cemitério
Missa já terminou. Cortejo fúnebre dirige-se para o cemitério.
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Bernardo Silva recorda amigo que "não fez formação nos grandes", "foi pelos caminhos mais difíceis" e teve "carreira brilhante"
“Era um grande amigo de todos nós”, recorda Bernardo Silva, em declarações à TVI, enquanto decorre a missa no interior da igreja em Gondomar. O jogador, rival na Premier League, era amigo de Diogo Jota.
“A sua carreira, não sendo o mais importante, fala por si, fala pela paixão. [Diogo Jota] não fez a formação em nenhum dos grandes, acabou por ir pelos caminhos mais difíceis e a sua paixão, a sua garra de triunfar na vida, fez com que conseguisse triunfar na vida e feito uma carreira brilhante”, começou por dizer.
Mas é o lado pessoal que Bernardo Silva quer mais exaltar neste último adeus: “Como pessoa, as memórias que ficam… O Jota ficará para sempre no nosso coração, estará sempre presente em todos os pequenos-almoços, almoços, jantares, em todos os nossos convívios de seleção, nos jogos de Playstation, nos jogos de cartas”.
“Fomos rivais, fomos colegas de equipa muitos anos, fica um grande amigo, esteve no meu casamento”, disse também. “É um episódio muito duro para todos nós, passamos muito tempo juntos.”
Bernardo Silva, que joga também na seleção nacional, diz que Diogo Jota “vai estar presente em cada vitória que tivermos”. “O 20 já era um número especial e agora ficará ainda mais”, rematou.
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Sistema de altifalantes permite às pessoas no exterior ouvir funeral
Para colmatar a falta de espaço, a igreja está a usar os altifalantes que tem no exterior, de forma a ser possível ouvir as leituras e as palavras do Bispo do Porto.
A cerimónia começou depois dos caixões terem sido transportados para a Igreja Matriz de Gondomar por amigos e familiares — Rúben Neves era um dos que levava a urna de Diogo Jota.
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Funeral de Diogo Jota e André Silva está a decorrer
A igreja matriz de Gondomar é pequena para o número de pessoas que está no local para a última despedida de Diogo Jota e André Silva. O funeral decorre agora numa cerimónia presidida pelo bispo do Porto. Várias dezenas de pessoas estão à porta da igreja e muitas mais para lá da área circunscrita a família e amigos dos jogadores.
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Caixões transportados em direção à igreja
Arranca o cortejo fúnebre em direção à Igreja Matriz de Gondomar. Depois da cruz, seguem amigos e familiares de Diogo Jota e André Silva que levam os caixões dos jogadores.
Ao repicar dos sinos junta-se o aplauso das centenas de pessoas que enchem todos os muros e varandas que permitem ver o caminho até à igreja, onde decorrerá o funeral.