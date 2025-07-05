O treinador português José Mourinho mandou uma mensagem para a família, destacando mais o lado pessoal da perda de Diogo Jota e André Silva.

“Eu só penso nas crianças que vão crescer sem pai, na esposa que vai viver sem o amor da sua vida, dos pais que perderam dois filhos. Não consigo pensar de outra maneira”, disse Mourinho, em declarações à CMTV.

“Neste caso, claro que Portugal, Liverpool e o futebol mundial perdem um jogador importante. Mas jogadores nascem todos os dias. Diogos e Andrés não nascem todos os dias”, acrescentou.

“Para mim, esse é que é o verdadeiro drama. A minha solidariedade não é com o mundo do futebol, é com a família, é com todos aqueles que são grandes amigos seus”, acrescentou.´

Mourinho, que contou que nunca trabalhou com Jota, diz tê-lo conhecido através da estrutura que partilhavam, nomeadamente o agente Jorge Mendes.

“Sempre ouvi falar, do homem, do pai, do marido, do filho”, acrescentou o treinador, que sublinhou que Jota representava, para ele, tudo o que gosta “num ser humano: a sua bondade, a sua humildade, a sua amizade”.

“Nunca trabalhei com o Diogo, nunca tive esse prazer. Mas conheço a carreira. Nada lhe foi dado de mão beijada”, comentou ainda, sublinhando o percurso que começou num “clube pequeno” e acabou “num dos maiores clubes do mundo”.

“Vê-se perfeitamente que é trabalho, que é humildade”, comentou Mourinho.

Quando questionado sobre a sua história com perda de jogadores tais como Rui Filipe — que morreu num acidente quando Mourinho era tradutor de Bobby Robson no FC Porto — o treinador lembrou outras mortes trágicas no desporto e como essas pessoas nunca foram esquecidos desde então.

“Há jovens atletas que partem de maneira inesperada e trágica, ficam para sempre das nossas memórias. Não há ninguém que se vá esquecer do Diogo, como não se esquecem do Miklos [Fehér], como não se esquecem do Kobe Bryant”, disse Mourinho.

“O Liverpool vai comprar outro fantástico jogador, a nossa Seleção terá outros também. Agora, o homem, o pai, o filho, o marido, aí é que é o grande drama. Difícil de explicar, impossível de explicar. Talvez aí consigamos”, concluiu.