A despedida de Rúben Neves, as palavras de Manuel Linda e a emoção nas ruas de Gondomar no funeral de Diogo Jota e André Silva

“Vamos continuar a rir, a fazer planos, a partilhar a nossa vida um com o outro. Vou fazer questão que estejas sempre presente e vou garantir que nunca falte nada aos teus enquanto estás aí, longe mas a pensar em nós, à nossa espera. A vida juntou-nos e agora não nos pode separar. Conquistamos coisas muito bonitas juntos, temos ainda muito por conquistar, eu sei que vamos conseguir”, escreveu Rúben Neves nas redes sociais na mensagem emotiva de despedida a Diogo Jota.

Depois do Porto, seguiram os dois pela mão de Nuno Espírito Santo (que também esteve no funeral) para o Wolverhampton, onde coincidiram três temporadas até o avançado dar o salto para o Liverpool.

“Bicho, onde quer que estejas eu sei que vais ler isto, nós nunca fomos destas lamechices e talvez agora me arrependa um pouco, mas tu sabes o que significas para mim tanto como eu sei o que sou para ti. Mais do que uma amizade, somos família, e não o vamos deixar de ser só porque agora decidiste assinar um contrato um bocadinho mais longe de nós ! Quando for à seleção vais continuar ao meu lado na mesa de jantar, no autocarro, no avião .. vais estar sempre lá comigo, como de costume”, concluiu.

A emoção esteve patente na cara de Rúben Neves desde o momento em que entrou nas imediações da igreja até que regressou ao carro. Pelo meio, ficarão na memória as imagens em que surge a transportar o caixão do amigo — ao lado da viúva Rute Cardoso — depois de uma eliminação do Mundial de Clubes e um voo de oito horas que demonstra bem a força da relação entre os dois.

Já depois do funeral, a passagem do amigo de Diogo Jota interrompe a conversa entre um jogador da formação do Paços de Ferreira e o Observador. “Nem quero imaginar o que está a sentir”, desabafa Rodrigo antes de acenar para Rúben Neves, que devolve um acenar de cabeça de quem reconhece o carinho das pessoas numa fase complicada.