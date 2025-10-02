Momentos-chave
- O melhor em campo
- As estatísticas finais
- Acabou! O FC Porto soma a nona vitória (2-1)
- Golo do FC Porto! 2-1 por Rodrigo Mora
- Recomeça a partida!
- Intervalo! Tudo empatado (1-1)
- Golo do Estrela Vermelha! 1-1 por Kostov
- Golo do FC Porto! 1-0 por William Gomes (g.p.)
- Penálti para o FC Porto!
- Começa o FC Porto-Estrela Vermelha!
- Muitas alterações nos dragões, Matheus e Händel regressam ao Dragão
- O onze inicial do Estrela Vermelha
- O onze inicial do FC Porto
Histórico de atualizações
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Termina desta forma mais um acompanhamento ao minuto do Observador. O FC Porto derrotou o Estrela Vermelha com mais um golo tardio e juntou-se ao Sp. Braga na liderança da fase de liga da Liga Europa (2-1). Voltamos à sua companhia no domingo, para o acompanhamento dos dois clássicos eletrizantes do Campeonato. Obrigado pela companhia, boa noite!
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Vitória do FC Porto (e do Sp. Braga) coloca Portugal no topo do ranking da UEFA em 2025/26: Farioli fala em jogo "bastante positivo"
O FC Porto fechou com chave de ouro uma jornada de Liga Europa muito positiva, que colocou Portugal no primeiro lugar do ranking da UEFA desta época. Farioli lamentou “distração”, mas ficou agradado.
Vitória do FC Porto (e do Sp. Braga) coloca Portugal no topo do ranking da UEFA em 2025/26: Farioli fala em jogo “bastante positivo”
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O melhor em campo
⚽️ MVP GOALPOINT ⭐️
???? Porto 2 – 1 Crvena Zvezda ????
◉ Ao contrário o do que o (vinho ???? do) admin escreveu não foi Veiga a assisti-lo mas isso não muda nada: Rodrigo Mora ???????? fechou um bom jogo com o golo que deu corpo à "rassa" portista que o FCP vai mostrando esta época, como… pic.twitter.com/54oAbiCfdm
— GoalPoint (@_Goalpoint) October 2, 2025
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Mora é a Estrela que guia o dragão em noites de bom tempo e antes de um alerta em tons vermelhos (a crónica do FC Porto-Estrela Vermelha)
Em modo gestão, o FC Porto entrou forte, marcou de penálti, baixou o ritmo e sofreu o empate. Farioli lançou os “titulares” na segunda parte, acabou com Mora na frente e chegou à vitória no fim (2-1).
Mora é a Estrela que guia o dragão em noites de bom tempo e antes de um alerta em tons vermelhos (a crónica do FC Porto-Estrela Vermelha)
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As estatísticas finais
⚽️ FINAL ✅
????Porto 2 – 1 Crvena Zvezda ????
◉ Versão “poupança clássico” trouxe mais dificuldades do que o habitual mas a “Farioneta azul" voltou a picar sobre o adversário em cima do apiuto, mostrando aquela intensidade que vai caracterizando o novo Porto
◉ Todos os ratings e… pic.twitter.com/1IE3yqIRvP
— GoalPoint (@_Goalpoint) October 2, 2025
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Acabou! O FC Porto soma a nona vitória (2-1)
Depois do triunfo no fim na Áustria, o FC Porto repetiu a façanha no Dragão, frente ao Estrela Vermelha, com William Gomes e Rodrigo Mora a faturarem (2-1). Dragões em grande antes do clássico.
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Nova substituição
Sai Timi Elsnik, entra Mahmudu Bajo.
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Cinco minutos de compensação
Jogam-se os derradeiros cinco minutos.
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Anatomia de um golo
Grande jogada dos dragões, com Froholdt a conduzir e a perder, Gabri recuperou e isolou Pepê com um passe fantástico e, perante a saída de Matheus, o brasileiro tocou à esquerda para o remate certeiro de Mora.
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Golo do FC Porto! 2-1 por Rodrigo Mora
Os dragões respondem da melhor forma e volta a marcar no fim!
Rodrigo Mora só teve de encostar para garantir os três pontos para os dragões ????#sporttvportugal #EUROPAnaSPORTTV #UefaEuropaLeague #FCPorto #EstrelaVermelha #ConfiaBetano #BetanoUEL pic.twitter.com/KgAG1IOBJn
— sport tv (@sporttvportugal) October 2, 2025
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Desperdiça Bruno Duarte
Felício recupera a bola e entrega em Bruno Duarte que, completamente sozinho, tentou colocar a bola com o pé direito, só que o remate saiu por cima.
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Amarelo para Alberto Costa
Milson ganha a posição e o lateral carrega-o pelas costas.
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Tripla alteração nos sérvios
Saem Marko Arnautovic, Vasilije Kostov e Nayair Tiknizyan, entram Bruno Duarte, Peter Olayinka e Nikola Stankovic.
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Mora passa para a frente de ataque
O FC Porto acaba sem ponta de lança e é Rodrigo Mora que ocupa a posição de referência ofensiva.
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Farioli esgota as alterações
Sai Deniz Gül, entra Gabri Veiga.
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Estrela Vermelha mexe pela primeira vez
Sai Nemanja Radonjic, entra Felício Milson.
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Amarelo para o banco dos dragões
Lino Godinho protesta a falta e também vê o cartão.
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Amarelo para Tiknizyan
Por falta sobre Alberto, junto à linha.
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Dupla alteração de Farioli
Saem William Gomes e Ángel Alarcón, entram Pepê e Borja Sainz.
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Falha Arnautovic
Cruzamento de Tiknizyan para a área, Arnautovic ganha a Prpic e cabeceia com perigo, ligeiramente ao lado.