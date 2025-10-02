Termina desta forma mais um acompanhamento ao minuto do Observador. O FC Porto derrotou o Estrela Vermelha com mais um golo tardio e juntou-se ao Sp. Braga na liderança da fase de liga da Liga Europa (2-1). Voltamos à sua companhia no domingo, para o acompanhamento dos dois clássicos eletrizantes do Campeonato. Obrigado pela companhia, boa noite!