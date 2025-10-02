Histórico de atualizações
1 de 3

  • Entrada em destaque

    23:04
    Tiago Gama Alexandre

    Termina desta forma mais um acompanhamento ao minuto do Observador. O FC Porto derrotou o Estrela Vermelha com mais um golo tardio e juntou-se ao Sp. Braga na liderança da fase de liga da Liga Europa (2-1). Voltamos à sua companhia no domingo, para o acompanhamento dos dois clássicos eletrizantes do Campeonato. Obrigado pela companhia, boa noite!

  • Entrada em destaque

    23:01
    Tiago Gama Alexandre

    Vitória do FC Porto (e do Sp. Braga) coloca Portugal no topo do ranking da UEFA em 2025/26: Farioli fala em jogo "bastante positivo"

    O FC Porto fechou com chave de ouro uma jornada de Liga Europa muito positiva, que colocou Portugal no primeiro lugar do ranking da UEFA desta época. Farioli lamentou “distração”, mas ficou agradado.

    Vitória do FC Porto (e do Sp. Braga) coloca Portugal no topo do ranking da UEFA em 2025/26: Farioli fala em jogo “bastante positivo”

  • Entrada em destaque

    22:16
    Tiago Gama Alexandre

    O melhor em campo

  • Entrada em destaque

    22:08
    Tiago Gama Alexandre

    Mora é a Estrela que guia o dragão em noites de bom tempo e antes de um alerta em tons vermelhos (a crónica do FC Porto-Estrela Vermelha)

    Em modo gestão, o FC Porto entrou forte, marcou de penálti, baixou o ritmo e sofreu o empate. Farioli lançou os “titulares” na segunda parte, acabou com Mora na frente e chegou à vitória no fim (2-1).

    Mora é a Estrela que guia o dragão em noites de bom tempo e antes de um alerta em tons vermelhos (a crónica do FC Porto-Estrela Vermelha)

  • Entrada em destaque

    22:05
    Tiago Gama Alexandre

    As estatísticas finais

  • Entrada em destaque

    21:57
    Tiago Gama Alexandre

    Acabou! O FC Porto soma a nona vitória (2-1)

    Depois do triunfo no fim na Áustria, o FC Porto repetiu a façanha no Dragão, frente ao Estrela Vermelha, com William Gomes e Rodrigo Mora a faturarem (2-1). Dragões em grande antes do clássico.

  • Entrada em destaque

    92'
    Tiago Gama Alexandre

    Nova substituição

    Sai Timi Elsnik, entra Mahmudu Bajo.

  • Entrada em destaque

    91'
    Tiago Gama Alexandre

    Cinco minutos de compensação

    Jogam-se os derradeiros cinco minutos.

  • Entrada em destaque

    21:52
    Tiago Gama Alexandre

    Anatomia de um golo

    Grande jogada dos dragões, com Froholdt a conduzir e a perder, Gabri recuperou e isolou Pepê com um passe fantástico e, perante a saída de Matheus, o brasileiro tocou à esquerda para o remate certeiro de Mora.

  • Entrada em destaque

    89'
    Tiago Gama Alexandre

    Golo do FC Porto! 2-1 por Rodrigo Mora

    Os dragões respondem da melhor forma e volta a marcar no fim!

  • Entrada em destaque

    88'
    Tiago Gama Alexandre

    Desperdiça Bruno Duarte

    Felício recupera a bola e entrega em Bruno Duarte que, completamente sozinho, tentou colocar a bola com o pé direito, só que o remate saiu por cima.

  • Entrada em destaque

    87'
    Tiago Gama Alexandre

    Amarelo para Alberto Costa

    Milson ganha a posição e o lateral carrega-o pelas costas.

  • Entrada em destaque

    81'
    Tiago Gama Alexandre

    Tripla alteração nos sérvios

    Saem Marko Arnautovic, Vasilije Kostov e Nayair Tiknizyan, entram Bruno Duarte, Peter Olayinka e Nikola Stankovic.

  • Entrada em destaque

    75'
    Tiago Gama Alexandre

    Mora passa para a frente de ataque

    O FC Porto acaba sem ponta de lança e é Rodrigo Mora que ocupa a posição de referência ofensiva.

  • Entrada em destaque

    73'
    Tiago Gama Alexandre

    Farioli esgota as alterações

    Sai Deniz Gül, entra Gabri Veiga.

  • Entrada em destaque

    70'
    Tiago Gama Alexandre

    Estrela Vermelha mexe pela primeira vez

    Sai Nemanja Radonjic, entra Felício Milson.

  • Entrada em destaque

    68'
    Tiago Gama Alexandre

    Amarelo para o banco dos dragões

    Lino Godinho protesta a falta e também vê o cartão.

  • Entrada em destaque

    68'
    Tiago Gama Alexandre

    Amarelo para Tiknizyan

    Por falta sobre Alberto, junto à linha.

  • Entrada em destaque

    61'
    Tiago Gama Alexandre

    Dupla alteração de Farioli

    Saem William Gomes e Ángel Alarcón, entram Pepê e Borja Sainz.

  • Entrada em destaque

    57'
    Tiago Gama Alexandre

    Falha Arnautovic

    Cruzamento de Tiknizyan para a área, Arnautovic ganha a Prpic e cabeceia com perigo, ligeiramente ao lado.

1 de 3