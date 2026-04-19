Momentos-chave
- Os números e os destaques deste jogo
- Acabou! FC Porto vence Tondela e é mais líder (2-0)
- Golo do FC Porto! 2-0 por Froholdt
- Golo do FC Porto! 1-0 por Gabri Veiga
- Volta a jogar-se no Dragão!
- Intervalo! Tudo na mesma no Dragão (0-0)
- Bernardo defende o penálti de Varela!
- Penálti para o FC Porto!
- Penálti revertido
- Penálti para o FC Porto!
- Começa o FC Porto-Tondela!
- Farioli muda sete e volta ao onze habitual, Feio
- O onze inicial do Tondela
- O onze inicial do FC Porto
Histórico de atualizações
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Encerramos assim este liveblog, onde estivemos a acompanhar a vitória do FC Porto frente ao Tondela, no Dragão (2-0). Voltamos esta quarta-feira para o início da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. Obrigado pela preferência, boa noite e boa semana!
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Farioli continua em linha com Conceição e pode igualar recorde de pontos num Campeonato. "Só ganhámos três pontos", relativizou o treinador
Frente ao Tondela, o FC Porto chegou às 25 vitórias em 30 jornadas, repetindo o que a equipa de Conceição fez no último título. Dragão de Farioli pode replicar recorde de pontos numa edição da Liga.
Farioli continua em linha com Conceição e pode igualar recorde de pontos num Campeonato. “Só ganhámos três pontos”, relativizou o treinador
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Os números e os destaques deste jogo
LIGA 25/26 ???????? | Passadeira rumo ao título, cada vez mais azul ☑️
◉ O dérbi terminou com um dos dois resultados mais propícios para o FCP que, minutos depois, tratou de fazer o seu, rumo a um título cada vez mais próximo da confirmação matemática
◉ BERNARDO FONTES ???????? ainda… pic.twitter.com/UktYFhRXSc
— GoalPoint (@_Goalpoint) April 19, 2026
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Como ficam as contas pelo título (e pela Champions): os calendários de FC Porto, Benfica e Sporting até ao final
Vitória do Benfica no dérbi em Alvalade e triunfo do FC Porto na receção ao Tondela aproximou ainda mais dragões do título. Caso não existam mais deslizes, festa pode acontecer a 10 de maio com AVS.
Como ficam as contas pelo título (e pela Champions): os calendários de FC Porto, Benfica e Sporting até ao final
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Gabri chegou a tempo de estender a passadeira a um dragão que se quer meter num 31 (a crónica FC Porto-Tondela)
O dragão entrou forte frente a um Tondela à procura do ponto, mas só conseguiu chegar ao golo depois de Veiga ter entrado ao intervalo. Froholdt carimbou triunfo e Varela falhou penálti (2-0).
Gabri chegou a tempo de estender a passadeira a um dragão que se quer meter num 31 (a crónica FC Porto-Tondela)
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Acabou! FC Porto vence Tondela e é mais líder (2-0)
O FC Porto não vacilou frente ao Tondela e aproveitou da melhor forma o triunfo do Benfica em casa do Sporting. Veiga e Froholdt fizeram os golos de um dragão que está a sete pontos do título (2-0).
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Amarelo para Rodrigo Conceição
Por protestos.
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O golo de Froholdt
⚽ GOLO
V. Froholdt 65'
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Cinco minutos de compensação
Jogam-se os últimos cinco minutos.
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Amarelo para Veiga e Félix
Por se desentenderem.
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Bednarek falha o terceiro
Canto de Veiga para o primeiro poste, Bednarek antecipa-se a todos e atira para fora em cima da baliza.
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Última substituição dos dragões
Sai Deniz Gül, entra Seko Fofana.
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Amarelo para Alberto Costa
Por conduta antidesportiva.
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Amarelo para Sithole
Por derrubar Gül.
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Gonçalo Feio esgota as substituições
Sai Rony Lopes, entra Hugo Félix.
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Números oficiais
Estão 46.755 espectadores no Dragão.
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O golo de Veiga
⚽ GOLO
Gabri Veiga 48'
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Fontes volta a defender
O FC Porto não desarma e, depois de um cruzamento rasteiro na direita, Froholdt desviou para uma defesa à queima-roupa do carioca.
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Gonçalo Feio volta a mexer
Saem Brayan Medina e Pedro Maranhão, entram João Afonso e Arjen van der Heide.
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Nova alteração nos dragões
Sai Oskar Pietuszewski, entra William Gomes.