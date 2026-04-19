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    23:45
    Tiago Gama Alexandre

    Encerramos assim este liveblog, onde estivemos a acompanhar a vitória do FC Porto frente ao Tondela, no Dragão (2-0). Voltamos esta quarta-feira para o início da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. Obrigado pela preferência, boa noite e boa semana!

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    23:43
    Tiago Gama Alexandre

    Farioli continua em linha com Conceição e pode igualar recorde de pontos num Campeonato. "Só ganhámos três pontos", relativizou o treinador

    Frente ao Tondela, o FC Porto chegou às 25 vitórias em 30 jornadas, repetindo o que a equipa de Conceição fez no último título. Dragão de Farioli pode replicar recorde de pontos numa edição da Liga.

    Farioli continua em linha com Conceição e pode igualar recorde de pontos num Campeonato. “Só ganhámos três pontos”, relativizou o treinador

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    22:58
    Tiago Gama Alexandre

    Os números e os destaques deste jogo

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    22:46
    Bruno Roseiro

    Como ficam as contas pelo título (e pela Champions): os calendários de FC Porto, Benfica e Sporting até ao final

    Vitória do Benfica no dérbi em Alvalade e triunfo do FC Porto na receção ao Tondela aproximou ainda mais dragões do título. Caso não existam mais deslizes, festa pode acontecer a 10 de maio com AVS.

    Como ficam as contas pelo título (e pela Champions): os calendários de FC Porto, Benfica e Sporting até ao final

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    22:43
    Tiago Gama Alexandre

    Gabri chegou a tempo de estender a passadeira a um dragão que se quer meter num 31 (a crónica FC Porto-Tondela)

    O dragão entrou forte frente a um Tondela à procura do ponto, mas só conseguiu chegar ao golo depois de Veiga ter entrado ao intervalo. Froholdt carimbou triunfo e Varela falhou penálti (2-0).

    Gabri chegou a tempo de estender a passadeira a um dragão que se quer meter num 31 (a crónica FC Porto-Tondela)

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    22:31
    Tiago Gama Alexandre

    Acabou! FC Porto vence Tondela e é mais líder (2-0)

    O FC Porto não vacilou frente ao Tondela e aproveitou da melhor forma o triunfo do Benfica em casa do Sporting. Veiga e Froholdt fizeram os golos de um dragão que está a sete pontos do título (2-0).

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    92'
    Tiago Gama Alexandre

    Amarelo para Rodrigo Conceição

    Por protestos.

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    22:28
    Tiago Gama Alexandre

    O golo de Froholdt

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    91'
    Tiago Gama Alexandre

    Cinco minutos de compensação

    Jogam-se os últimos cinco minutos.

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    90'
    Tiago Gama Alexandre

    Amarelo para Veiga e Félix

    Por se desentenderem.

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    88'
    Tiago Gama Alexandre

    Bednarek falha o terceiro

    Canto de Veiga para o primeiro poste, Bednarek antecipa-se a todos e atira para fora em cima da baliza.

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    87'
    Tiago Gama Alexandre

    Última substituição dos dragões

    Sai Deniz Gül, entra Seko Fofana.

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    85'
    Tiago Gama Alexandre

    Amarelo para Alberto Costa

    Por conduta antidesportiva.

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    80'
    Tiago Gama Alexandre

    Amarelo para Sithole

    Por derrubar Gül.

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    78'
    Tiago Gama Alexandre

    Gonçalo Feio esgota as substituições

    Sai Rony Lopes, entra Hugo Félix.

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    78'
    Tiago Gama Alexandre

    Números oficiais

    Estão 46.755 espectadores no Dragão.

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    22:12
    Tiago Gama Alexandre

    O golo de Veiga

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    72'
    Tiago Gama Alexandre

    Fontes volta a defender

    O FC Porto não desarma e, depois de um cruzamento rasteiro na direita, Froholdt desviou para uma defesa à queima-roupa do carioca.

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    70'
    Tiago Gama Alexandre

    Gonçalo Feio volta a mexer

    Saem Brayan Medina e Pedro Maranhão, entram João Afonso e Arjen van der Heide.

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    70'
    Tiago Gama Alexandre

    Nova alteração nos dragões

    Sai Oskar Pietuszewski, entra William Gomes.

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