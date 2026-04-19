LIGA 25/26 ???????? | Passadeira rumo ao título, cada vez mais azul ☑️

◉ O dérbi terminou com um dos dois resultados mais propícios para o FCP que, minutos depois, tratou de fazer o seu, rumo a um título cada vez mais próximo da confirmação matemática

◉ BERNARDO FONTES ???????? ainda… pic.twitter.com/UktYFhRXSc

— GoalPoint (@_Goalpoint) April 19, 2026