Quando Rui Borges escalpelizava a derrota do Sporting frente ao Benfica no dérbi em Alvalade, Bernardo Fontes, guarda-redes do Tondela, assumia o papel de herói no Dragão e defendia uma grande penalidade de Alan Varela. “É assim…”, comentou de forma lacónica o técnico dos leões, numa altura em que os azuis e brancos estavam ainda empatados sem golos diante do penúltimo do Campeonato. No entanto, e depois do intervalo, essa possibilidade que poderia deixar os dois perseguidores a sorrir acabou por ruir, com Gabri Veiga a marcar e a desbloquear um sucesso que viria depois a ser confirmado de vez por Victor Froholdt.

Naquilo que tem sido uma ponta final de Campeonato bem mais frenética do que o autêntico “passeio” do FC Porto na primeira volta fazia adivinhar, a vitória dos dragões em Braga deu a sensação de que tudo poderia estar decidido, o empate na receção ao Famalicão voltou a reabrir o interesse na luta pelo título, o triunfo dos azuis e brancos no Estoril voltou a encostar essa porta, a 30.ª jornada teve o condão de praticamente fechar todas as contas – e abrir outras, claro está. E se os dragões continuam a fugir a qualquer tipo de festa por antecipação, o grande ponto de interesse na Liga passou a ser agora… a luta pelo segundo lugar.

O ????FC Porto a quatro jornadas do fim da ????????Liga regista 79 pontos está a 12 de igualar o máximo de pontos da prova: 91 FC Porto de Sérgio Conceição (2021/22). pic.twitter.com/dgeTK0gKiM — Playmaker (@playmaker_PT) April 19, 2026

Da parte do FC Porto, os sete pontos de vantagem sobre o Benfica e os oito em relação ao Sporting (que tem um encontro em atraso, com o Tondela) abrem a possibilidade de, caso não existam mais deslizes até lá, o título ser festejado na penúltima jornada, com uma deslocação ao reduto do já despromovido AVS. Antes, a equipa comandada por Francesco Farioli desloca-se à Amadora para defrontar o Estrela e recebe o Alverca, fechando depois o Campeonato com o Santa Clara – tudo encontros que ganhou na primeira volta.

Já a discussão entre os rivais lisboetas ficou agora bem mais aberta, com o Benfica à condição no segundo lugar com mais um ponto do que o Sporting mas sabendo que os leões têm ainda um encontro em atraso por fazer com o Tondela, que está numa situação cada vez mais aflita na classificação. No entanto, não existem facilidades no percurso de ambos os conjuntos, tendo em conta que os encarnados, depois da receção ao Moreirense da próxima jornada, vão depois defrontar Famalicão (fora), Sp. Braga (casa) e Estoril (fora), ao passo que os leões, após a deslocação à Vila das Aves no domingo, recebem o V. Guimarães e o Gil Vicente em Alvalade tendo pelo meio uma viagem até Vila do Conde para defrontarem o Rio Ave.

Sporting termina o campeonato ???????? sem qualquer vitória frente a FC Porto, Benfica e SC Braga: 4 empates e 2 derrotas – total de 4 pontos conquistados, em 18 possíveis pic.twitter.com/W19sLw0ULZ — Playmaker (@playmaker_PT) April 19, 2026

Outra luta que podia ter ganho um novo fôlego esta jornada foi a corrida ao quarto lugar, com o empate do Famalicão frente ao Sp. Braga consentido no último minuto de descontos (2-2) a deixar na mesma a equipa de Hugo Oliveira a cinco pontos dos bracarenses a quatro rondas do final – com o conjunto de Carlos Vicens ainda a discutir as meias-finais da Liga Europa. É certo que os minhotos têm ainda um encontro em atraso no Campeonato, durante a semana em Rio Maior com o Casa Pia, mas uma possível aproximação dos famalicenses poderia ter permitido pelo menos deixar em aberto essa possibilidade de juntar à possível melhor pontuação de sempre uma quarta posição. Pelo caminho pode ter ficado o Gil Vicente, que perdeu em Barcelos com o V. Guimarães e aumentou a distância pontual para os dois adversários diretos nesta luta.

LIGA 25/26 ???????? | Clássico minhoto decidido (também) nos descontos ⏱️ ◉ Voltas e reviravoltas, com Famalicão a virar um 0-1 num 2-1 mas a tombar já nos descontos, com o empate decisivo a surgir numa grande penalidade ◉ GIL DIAS ???????? brilhou acima dos demais, participando nos dois… pic.twitter.com/lVxszeyYwv — GoalPoint (@_Goalpoint) April 19, 2026

Por fim, e olhando para as últimas posições no Campeonato, o AVS viu confirmada matematicamente a descida e o Tondela está numa situação cada vez mais complicada, com apenas 21 pontos a cinco do Casa Pia, que ocupa nesta fase a 16.ª posição. Com 34 ou mais pontos já somados, Estoril, Moreirense, Arouca, Alverca e Rio Ave parecem mais do que seguros na Primeira Liga, ao contrário do que se passa com Santa Clara (29), Nacional (28), Estrela (28), Casa Pia (26, menos um jogo) e Tondela (21, menos um jogo).

FC Porto (79 pontos)

Estrela (fora), Alverca (casa), AVS (fora) e Santa Clara (casa)

Benfica (72 pontos)

Moreirense (casa), Famalicão (fora), Sp. Braga (casa) e Estoril (fora)

Sporting (71 pontos, menos 1 jogo)

AVS (fora), Tondela (casa), V. Guimarães (casa), Rio Ave (fora) e Gil Vicente (casa)

Sp. Braga (53 pontos, menos 1 jogo)

Casa Pia (fora), Santa Clara (fora), Estoril (casa), Benfica (fora) e Estrela (casa)

Famalicão (48 pontos)

Estoril (fora), Benfica (casa), Estrela (fora) e Alverca (casa)

Gil Vicente (46 pontos)

Casa Pia (casa), Rio Ave (fora), Arouca (casa) e Sporting (fora)

Santa Clara (29 pontos)

Sp. Braga (casa), Arouca (fora), Nacional (casa) e FC Porto (fora)

Nacional (28 pontos)

Tondela (fora), AVS (casa), Santa Clara (fora) e V. Guimarães (casa)

Estrela (28 pontos)

FC Porto (casa), Moreirense (fora), Famalicão (casa) e Sp. Braga (fora)

Casa Pia (26 pontos, menos 1 jogo)

Sp. Braga (casa), Gil Vicente (fora), Tondela (casa), V. Guimarães (fora) e Rio Ave (casa)

Tondela (21 pontos, menos 1 jogo)