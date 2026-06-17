Se Israel continuar a atacar o Líbano, Irão avisa que é "violação" do memorando: "Não separamos os EUA de Israel"

A Rússia atacou esta madrugada, com o recurso a vários mísseis balísticos, Kiev e Poltava, avançam as autoridades ucranianas.

Ainda não é claro se houve danos ou se houve feridos a registar após os ataques russos.

Os alarmes já deixaram de soar, pelo menos por agora, na capital ucraniana e em Poltava.