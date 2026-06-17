Momentos-chave
- O que se passou até agora
- Rússia ataca Kiev e Poltava com mísseis balísticos
- Ouvidas explosões em Kiev e Poltava
- "Está assinado. Em Versalhes." Trump confirma assinatura de memorando de entendimento
- Trump abandona o Palácio de Versalhes
- Se Israel continuar a atacar o Líbano, Irão avisa que é "violação" do memorando: "Não separamos os EUA de Israel"
- Irão conta com levantamento de sanções à venda de petróleo já hoje
- Irão aceita diluir urânio enriquecido, mas impõe linha vermelha: transferi-lo para o estrangeiro
- Teerão defende que acordo "reconhece o fracasso dos Estados Unidos"
- Casa Branca também confirma assinatura do memorando de entendimento
- Irão não confirma encontro na Suíça com delegação norte-americana na sexta-feira
- Trump assinou memorando de entendimento durante jantar no Palácio de Versalhes
- Irão avisa Trump e recusa qualquer negociações sobre mísseis: "Servem para ser disparados, não negociados"
- Agência de notícias iraniana Tasmin confirma assinatura digital
- Memorando de entendimento finalizado entre EUA e Irão. Foi digitalmente assinado e já entrou em vigor
- Negociador iraniano demonstra ceticismo em relação a um acordo entre os Estados Unidos e o Irão
- EUA nega pedido de Israel para obter cópia de memorando de entendimento
- Zelensky chega a Bruxelas e vai ter encontro com secretário-geral da NATO
- Trump chegou ao Palácio de Versalhes, onde vai jantar com líderes estrangeiros
- Irão analisa possibilidade de acordo ser assinado por presidentes
- Trump ameaça novos ataques contra o Irão se acordo não for concluído em 60 dias
- Líder do Hezbollah reafirma recusa de desarmamento das milícias libanesas
- Estes são os 14 pontos oficiais do Memorando de Entendimento entre os EUA e o Irão
- EUA divulgam memorando de entendimento a jornalistas na cimeira do G7. Versão oficial já está disponível
- Parlamento da Finlândia levanta proibição total das armas nucleares
- Trump agradece a Xi Jinping e a Vladimir Putin por se terem mantido "neutrais" na guerra do Irão
- Trump adianta que EUA vão vigiar enriquecimento de urânio no Irão: "Vamos ter câmaras em todo o lado"
- Trump diz que o memorando pode ser assinado "amanhã ou sexta"
- "Talvez tenhamos de voltar às bombas", diz Trump, que espera que isso aconteça: "O acordo é bom"
- Netanyahu é um "bom homem", mas Trump admite "pequena disputa" no Líbano: "Não é preciso estar a destruir edifícios"
- "Não queria ver uma catástrofe económica." Trump justifica acordo e lembra mercados: "Quando se falava de paz, os mercados disparavam"
- Trump diz que acordo "esteve anos para ser finalizado" e lembra morte de Soleimani
- Air Europa retoma voos para Telavive a 29 de junho e Iberia Express prolonga suspensão
- Assinatura do memorando entre Irão e EUA pode já ocorrer hoje e não sexta-feira
- Portugal subscreve declaração sobre “reabertura urgente” do estreito de Ormuz
- Zelensky teve "boa reunião" com Lula da Silva. Líderes prometaram manter contactos
- Macron saúda "acordo muito bom" entre EUA e o Irão
- Macron destaca sucessos da Ucrânia no campo de batalha: "Está a avançar e a resistir. A Rússia está a recuar"
- Trump diz anuncia conferência de imprensa dentro de 25 minutos. Foco deverá ser acordo com o Irão
- Vance afirma que os EUA estão a instar o Paquistão e o Catar a divulgar hoje o texto do acordo com o Irão
- Exército israelita diz que matou comandantes do Hamas e da Jihad Islâmica
- Presidente do Líbano afirma que Beirute lidera negociações de cessar-fogo, mas que está aberto a ajuda do Irão
- Rússia apoia acordo EUA-Irão e defende que Israel deve cumprir os entendimentos alcançados
- Trump nega fundo para o Irão, mas não se opõe a investimento dos países do Golfo
- Ucrânia ataca petroleiro da "frota fantasma" russa no Mar Negro
- Merz destaca reforço do apoio do G7 à Ucrânia: "Considero isto um verdadeiro sucesso"
- "Se eu não gostar, voltamos a atingi-los, a lançar bombas". Trump reitera que acordo com o Irão não é definitivo
- Zelensky destaca apoio do G7 à Ucrânia e promete mais pressão sobre a Rússia
- Dinamarca vai enviar 850 soldados para o Báltico ainda este ano
- Rutte diz que Ucrânia estabilizou frente de combate e critica falta de abertura de Putin
- Portugal vai defender no Conselho de Segurança que “não há conflitos de segunda”
- Rangel pede pressão “mais firme” da União Europeia sobre Israel
- Secretário-geral da NATO insiste em que os EUA estão "comprometidos" com a Aliança, apesar de decisão de "ajustar" contribuições
- Agência de notícias libanesa diz que Israel atacou o sul do Líbano
- Trump chega atrasado à sessão matinal do G7
- Starmer considera “imprudente” conduta de navio russo no canal da Mancha
- China anuncia ajuda humanitária ao Irão e ao Líbano
- Netanyahu tem de ser "mais responsável" em relação ao Líbano, afirma Trump
- Primeiro-ministro do Canadá considera o memorando de entendimento entre os EUA e o Irão um "ponto de viragem"
- China apela a um compromisso firme com o cessar-fogo entre os EUA e o Irão
- Líderes do G7 acolhem com agrado o acordo entre o Irão e os EUA
- Irão denuncia múltiplas violações de cessar-fogo no Líbano e ameaça Israel
- Grok de Ellon Musk utilizada nos ataques dos Estados Unidos contra o Irão
- Irão: Imagens de satélite mostram que Teerão retomou exportações de crude
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Bom dia!
Este liveblog fica por aqui. Pode continuar a acompanhar os desenvolvimentos das tensões internacionais neste novo artigo em direto que agora abrimos.
Teerão avisa que irá dar uma “resposta esmagadora” aos EUA em caso de violação do memorando ou de “ambição excessiva”
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O que se passou até agora
- Os Estados Unidos e o Irão assinaram digitalmente um memorando de entendimento que já entrou em vigor. Este acordo visa encerrar operações militares e aliviar as tensões, com promessas de levantamento de sanções e compromissos de soberania no Estreito de Ormuz.
- A situação no Médio Oriente continua tensa, particularmente no Líbano, onde ataques israelitas foram relatados, apesar do acordo entre os EUA e o Irão. O Irão ameaçou retaliação se os ataques de Israel persistirem, considerando-os uma violação do recente entendimento.
- Donald Trump, presente na cimeira do G7 em França, emitiu avisos de que os EUA poderão retomar bombardeamentos caso o Irão viole o acordo, mas também expressou esperança na atual liderança iraniana, considerando-a menos radical. O Presidente dos EUA criticou Israel por ações no Líbano, recomendando maior responsabilidade.
- O secretário-geral da NATO assegurou que os Estados Unidos permanecem comprometidos com a aliança, apesar de ajustes nas contribuições. A maior envolvência da NATO nos conflitos atuais, particularmente na Ucrânia, é vista como um movimento para conter a influência russa e apoiar uma resolução pacífica.
Este resumo foi gerado por IA e revisto por um jornalista do Observador.
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Rússia ataca Kiev e Poltava com mísseis balísticos
A Rússia atacou esta madrugada, com o recurso a vários mísseis balísticos, Kiev e Poltava, avançam as autoridades ucranianas.
Ainda não é claro se houve danos ou se houve feridos a registar após os ataques russos.
Os alarmes já deixaram de soar, pelo menos por agora, na capital ucraniana e em Poltava.
Russia launched several ballistic missiles at both Kyiv and Poltava city earlier.
1. Poltava seems to have been struck by 3-4 ballistic missiles with cluster warheads (video)
2. Kyiv was struck by 2-3 Iskander-M/S-400 with reagular HE warheads (video)
3. Patriot trying to shot… pic.twitter.com/Vsifh1tU9y
— kim høvik (@kimhvik2) June 17, 2026
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Ouvidas explosões em Kiev e Poltava
Foram acionadas na madrugada desta quinta-feira as sirenes de alerta em Kiev e Poltava, sob risco de um ataque balístico russo, avança o jornal ucraniano Ukrainska Pravda.
Segundo o mesmo jornal, foram ouvidas explosões em Kiev e, de acordo com a televisão pública ucraniana Suspline, também em Poltava.
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"Está assinado. Em Versalhes." Trump confirma assinatura de memorando de entendimento
À saída do Palácio de Versalhes, Donald Trump confirmou a assinatura do memorando de entendimento.
“Está assinado. Em Versalhes”, disse o Presidente norte-americanos aos jornalistas que estavam no exterior de Versalhes.
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Trump abandona o Palácio de Versalhes
O Presidente norte-americano está a sair, neste momento, do Palácio de Versalhes, em França.
Donald Trump está ao lado do homólogo francês, Emmanuel Macron, e da primeira-dama francesa, Brigitte Macron.
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Se Israel continuar a atacar o Líbano, Irão avisa que é "violação" do memorando: "Não separamos os EUA de Israel"
O Irão avisa que, se Israel continuar os ataques contra o Líbano, será uma “violação” do memorando de entendimento, alerta o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, Esmail Baghaei.
“Não separamos os Estados Unidos do regime de Israel, mesmo que os métodos e abordagens sejam evidentes. O regime de Israel não quer dar qualquer oportunidade a qualquer processo diplomático”, frisou Esmail Baghaei.
No entender do porta-voz, é “da responsabilidade dos Estados Unidos” que “o regime de Israel respeite os compromissos da América” em relação a este memorando.
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Irão conta com levantamento de sanções à venda de petróleo já hoje
O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, Esmail Baghaei, disse que o país está a contar com o “levantamento de sanções ao petróleo iraniano” já hoje.
“As sanções ao petróleo iraniano devem ser suspensas. Não apenas no papel, mas com todas as suas exigências”, exigiu Esmail Baghaei, que considerou que o Irão deve poder “vender o seu petróleo, não ter problemas com o transporte e deve receber a receita das vendas de petróleo”.
“Os Estados Unidos estão empenhados em remover todos os obstáculos”, disse Esmail Baghaei, que também espera que os fundos prometidos sejam descongelados.
“Temos experiências amargas com o incumprimento por parte dos Estados Unidos dos seus compromissos nos últimos anos” em relação a fundos, lamentou.
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Irão aceita diluir urânio enriquecido, mas impõe linha vermelha: transferi-lo para o estrangeiro
O porta do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Esmail Baghaei, admitiu, nas mesmas declarações citadas pela agência TASS, que o Irão aceita diluir urânio enriquecido. “Não é uma opção nova.”
Essa opção foi levantada nas negociações e foi aceite pelo Irão, realçou.
Ainda assim, Esmail Baghaei colocou uma linha vermelha: “A transferência de materiais nucleares para o estrangeiro é inaceitável”.
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Teerão defende que acordo "reconhece o fracasso dos Estados Unidos"
O chefe da equipa de negociação do Irão, Mohammad Bagher Ghalibaf, estimou hoje que o acordo, que deverá ser assinado na sexta-feira na Suíça, após mais de três meses de guerra no Médio Oriente, representa uma derrota para Washington.
“Este acordo reconhece o fracasso dos Estados Unidos. As pessoas vão tomar nota disso e tirar as suas próprias conclusões”, frisou Ghalibaf, que é também presidente do Parlamento iraniano, à televisão estatal, pouco depois da publicação do texto por ambas as partes.
Ghalibaf tem presença confirmada na cerimónia de assinatura do memorando de entendimento com o vice-presidente dos EUA, JD Vance, marcada para sexta-feira perto de Lucerna.
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Irão avisa: após período de 60 dias, vai cobrar taxas no Estreito de Ormuz. "Mecanismo está a ser formulado"
Após o período de 60 dias que o memorando de entendimento prevê que não haja impostos na circulação no Estreito de Ormuz, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, Esmail Baghaei, veio avisar que Teerão deseja cobrar taxas pela passagem na via estratégia.
“Os mecanismos para a gestão do Estreito de Ormuz estão em grande parte fechados com o Omã”, disse Esmail Baghaei, citado pela agência de notícias iraniana Tasmin.
O responsável enfatizou que o Irão vai receber uma “taxa em troca de serviços” no Estreito de Ormuz. “Este mecanismo e os arranjos para a gestão do Estreito de Ormuz estão a ser formulados”, adiantou Esmail Baghaei.
O porta-voz indicou que as negociações estão a decorrer com o Omã “há bastante tempo” e o Irão também “conversou com alguns países” sobre o assunto. “Os mecanismos para a gestão do Estreito de Ormuz estão em grande parte fechados para o Omã.”
Esmail Baghaei assinalou que a segurança da passagem no Estreito de Ormuz será garantida “pela manutenção da soberania e da jurisdição” do Irão sobre o Estreito de Ormuz.
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Casa Branca também confirma assinatura do memorando de entendimento
Às agências internacionais, a Casa Branca também confirma a assinatura do memorando de entendimento com o Irão por Donald Trump.
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Irão não confirma encontro na Suíça com delegação norte-americana na sexta-feira
O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, Esmail Baghaei, não confirma o encontro com a delegação norte-americana, que teria lugar na Suíça, na sexta-feira.
Esmail Baghaei referiu que a decisão se o Irão se encontrará com a delegação norte-americana na Suíça será tomada nas próximas horas.
#BREAKING: Iran’s foreign ministry spokesperson: Friday’s meeting in Switzerland not intended for signing the agreement and decision on whether the meeting will take place is expected within next hours https://t.co/Il7QsmLt9i pic.twitter.com/Fn00e1UQqt
— Arab News (@arabnews) June 17, 2026
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Trump assinou memorando de entendimento durante jantar no Palácio de Versalhes
Segundo adianta o jornal Axios, Donald Trump assinou o memorando de entendimento — que impôs a sua entrada em vigor — durante o jantar no Palácio de Versalhes.
Esta quarta-feira, após a cimeira do G7, o Presidente francês, Emmanuel Macron, convidou Donald Trump a jantar em Versalhes.
A equipa negocial norte-americana enviou uma fotografia para os iranianos e os mediadores.
🚨ברייקינג: ארה״ב ואיראן חתמו הלילה על מזכר ההבנות לסיום המלחמה, כך לפי שני בכירים אמריקנים. החתימה היתה ״דיגיטלית״ וכעת מזכר ההבנות נכנס לתוקף https://t.co/CSLr8b2Ftf
— Barak Ravid (@BarakRavid) June 17, 2026
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Irão avisa Trump e recusa qualquer negociações sobre mísseis: "Servem para ser disparados, não negociados"
O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, Esmail Baghaei, recusou qualquer tipo de negociação com os Estados Unidos sobre os seus mísseis.
“Servem apenas para serem disparados, não para serem negociados”, afirmou Esmail Baghaei, citado pela agência Tasmin.
O responsável sublinhou que a capacidade de defesa do Irão “não será discutida em nenhum processo” negocial.
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Agência de notícias iraniana Tasmin confirma assinatura digital
A agência de notícias iraniana Tasmin também confirma a assinatura digital e a entrada em vigor do memorando de entendimento.
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Memorando de entendimento finalizado entre EUA e Irão. Foi digitalmente assinado e já entrou em vigor
Os Estados Unidos e o Irão já assinaram digitalmente o memorando de entendimento esta noite, avança duas fontes americanas à Axios.
A assinatura foi digital — tal como já tinha acontecido no domingo — e o memorando já entrou em vigor.
????ברייקינג: ארה״ב ואיראן חתמו הלילה על מזכר ההבנות לסיום המלחמה, כך לפי שני בכירים אמריקנים. החתימה היתה ״דיגיטלית״ וכעת מזכר ההבנות נכנס לתוקף https://t.co/CSLr8b2Ftf
— Barak Ravid (@BarakRavid) June 17, 2026
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Negociador iraniano demonstra ceticismo em relação a um acordo entre os Estados Unidos e o Irão
O presidente do parlamento iraniano e chefe da delegação de Teerão, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou que continua cético em relação a um acordo final entre os Estados Unidos e o Irão.
“Mesmo que haja um acordo final e este seja aprovado por uma resolução do Conselho de Segurança [das Nações Unidas], ainda assim não é de todo fiável”, afirmou numa entrevista aos meios de comunicação social iranianos, citado pela agência de notícias Tasnim.
Ghalibaf sublinhou que o país venceu os Estados Unidos e Israel, “as maiores potências militares do mundo”, e que não permitiu que estes “alcançassem nenhum dos nove objetivos que tinham anunciado”, como o derrube do regime iraniano.
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Zelensky falou com Trump e Macron. Foi uma chamada "importante de coordenação"
Ao telefone, o Presidente ucraniano falou hoje com o homólogo francês e norte-americano. Donald Trump e Emmanuel jantaram no Palácio de Versalhes.
I have just spoken with @POTUS and @EmmanuelMacron. It was an important coordination call that can bring about significant change. We reviewed the outcomes of our talks at the G7 Summit.
I am grateful to President Trump for his attention to Ukraine and his readiness to help…
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 17, 2026
No X, Volodymyr Zelensky disse que foi uma chamada “importante de coordenação” que pode “trazer mudança significativa”.
“Revisamos os desfechos das nossas conversas na cimeira do G7. Esstou grato ao Presidente Trump pela sua atençao à Ucrânia e a sua prontidão em ajudar a trazer a paz”, destacou o líder da Ucrânia.
Volodymyr Zelensky agradeceu ainda a Emmanuel Macron pela “excelente organização da cimeira”. “Estamos a trabalhar para fortalecer a Ucrânia, a nossa cooperação e perpsetivas diplomáticas. Precisamos de paz. E estamos a fazer tudo para a alcançar”, destacou.
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EUA nega pedido de Israel para obter cópia de memorando de entendimento
Os Estados Unidos negaram que Israel tenha pedido uma cópia de memorando de entendimento entre Washington e Teerão, afirmou um diplomata norte-americano, citado pelo The Times of Israel.
“[Netanyahu] não nos pediu uma cópia [do memorando de entendimento]”, esclareceu um diplomata norte-americano, não identificado, que afirma também que o primeiro-ministro israelita “não pode dizer que não está a par”.
Na terça-feira, o jornal israelita The Jerusalem Post referiu que os Estados Unidos tinham negado um pedido de Israel para consultar o memorando de entendimento, cujo um dos pontos está relacionado com o fim das hostilidades no Líbano. Tal obriga à retirada das tropas de Telavive do sul do país.