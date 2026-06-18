Desde que foi anunciado o memorando de entendimento entre os Estados Unidos e o Irão, que o documento está a ser alvo de críticas por parte de democratas, mas também de republicanos, aliados do Presidente Donald Trump.

“Dar mil milhões de dólares a lunáticos teocráticos que nos querem matar não é uma boa ideia“, acusou o senador republicano Ted Cruz, um dos principais aliados de Trump, à Fox News, que acredita que o Presidente norte-americano está a receber “maus conselhos”.

Outro republicano, o senador Bill Cassidy, citado pela CNN, alegou que o Irão “saiu mais forte” e que os Estados Unidos e os seus aliados ficaram “mais fracos”, tendo também atacado o fundo de 300 mil milhões de dólares.

O líder democrata no Senado, Chuck Schumer, apelidou o memorando como um “fiasco” e “um dos piores acordos que já vimos na política externa e diplomática dos Estados Unidos“.

“Esta não é a arte da negociação. É a arte da rendição”, referiu, citado pela CNN, afirmando que os norte-americanos “não conseguiram quase nada do que queriam e precisavam” e que o país não vai pagar o fundo de 300 mil milhões de dólares (258,8 mil milhões de euros) para a reconstrução do Irão.