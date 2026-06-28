Momentos-chave
- Quatro palestinianos morrem em ataques de drone israelitas na Faixa de Gaza
- EUA e Irão concordam em voltar a interromper ataques e em sentar-se novamente à mesa negocial esta semana
- Irão ausente de negociações técnicas após ataques dos EUA no estreito de Ormuz
- Putin promete "garantir a segurança" do país face aos ataques ucranianos
- Um morto e vários feridos em ataque com drone israelita no sul de Gaza, informa o serviço de emergência palestiniano
- Ataques israelitas no Líbano já fizeram 4.247 mortos e mais de 12 mil feridos, segundo as autoridades libanesas
- Cidadão do Qatar morre atingido por estilhaços de "operações militares"
- Ataques do Irão contra alvos dos EUA no Golfo falharam objetivos, diz funcionário norte-americano
- Irão avisa que tentativas de desafiar controlo do Estreito de Ormuz "vão aumentar tensões" na região
- Israel afirma ter morto “vários terroristas armados” no sul da Síria
- Irão acusa Washington de violar de novo acordo de paz entre o Irão e os EUA
Histórico de atualizações
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Bom dia, este liveblog vai ser encerrado, obrigada por nos ter acompanhado.
Continue a par dos desenvolvimentos nos conflitos internacionais neste novo liveblog.
Irão emite “aviso sério” ao Bahrein. “Saibam os vossos limites e não joguem com o vosso destino”
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Quatro palestinianos morrem em ataques de drone israelitas na Faixa de Gaza
Quatro palestinianos morreram este domingo em ataques de drones israelitas contra a Faixa de Gaza, de acordo com o jornal israelita Haaretz.
Duas pessoas morreram num ataque em Beit Lahia, no norte do território, enquanto duas outras pessoas morreram no sul do enclave: uma em Muwasi e outra, uma jovem rapariga, em Khan Younis.
Desde o cessar-fogo de outubro do ano passado, 1.041 pessoas foram mortas por Israel na Faixa de Gaza, de acordo com as autoridades de saúde daquele enclave, controladas pelo Hamas.
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EUA e Irão concordam em voltar a interromper ataques e em sentar-se novamente à mesa negocial esta semana
Os EUA e o Irão concordaram em suspender os ataques e em voltar à mesa da negociação esta semana, noticia o portal Axios.
As negociações em torno da questão nuclear, que deviam estar a decorrer na Suíça este fim de semana, não foram retomadas na sequência dos ataques trocados entre os dois países nos últimos dois dias.
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Irão ausente de negociações técnicas após ataques dos EUA no estreito de Ormuz
O Irão não participou este domingo numa ronda de negociações técnicas ao abrigo do memorando de entendimento com os Estados Unidos, na sequência dos ataques lançados por Washington na sexta-feira e no sábado contra alvos iranianos.
Segundo a Reuters, uma fonte iraniana explicou que, além dos ataques dos últimos dias, o facto de haver algumas condições ainda por cumprir — por exemplo, no que diz respeito ao acesso de Teerão a fundos congelados — também levou a que o Irão não participasse nas negociações deste domingo.
Também este domingo, os principais clérigos xiitas iranianos tinham emitido um comunicado conjunto apelando ao governo iraniano para que abandonasse as negociações com os EUA na sequência dos ataques.
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Putin promete "garantir a segurança" do país face aos ataques ucranianos
Durante o congresso do Rússia Unida, o partido do regime, Vladimir Putin assegurou que o Governo de Moscovo tem capacidade para proteger a população e responder aos ataques das forças ucranianas no país.
“Sim, vemos os problemas, estamos cientes deles e estamos a dar-lhes resposta, mas certamente garantiremos a segurança tanto do país quanto dos nossos cidadãos, assim como a inviolabilidade das fronteiras da Rússia”, afirmou Putin citado pela imprensa internacional.
“Sem dúvida, vamos superar todos os desafios que enfrentamos hoje, incluindo os ataques terroristas ao nosso território e às nossas instalações de infraestrutura”, referiu ainda o líder russo.
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Um morto e vários feridos em ataque com drone israelita no sul de Gaza, informa o serviço de emergência palestiniano
Há registo de um morto e vários feridos após um ataque aéreo israelita no sul de Gaza. O bombardeamento, realizado por um drone, atingiu a localidade de al-Mawasi, segundo o serviço de emergência local citados pela Al Jazeera.
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Ataques israelitas no Líbano já fizeram 4.247 mortos e mais de 12 mil feridos, segundo as autoridades libanesas
O Ministério da Saúde do Líbano atualizou o balanço das vítimas no país desde a retoma dos combates com as forças israelitas no início de março. De acordo com as autoridades libanesas citadas pela Al Jazeera, os ataques das IDF provocaram, até ao momento, pelo menos 4.247 mortos e 12.195 feridos em todo o território.
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Cidadão do Qatar morre atingido por estilhaços de "operações militares"
Um cidadão do Qatar morreu hoje após ser atingido por estilhaços durante “operações militares na área”, anunciou o Ministério do Interior do país. O homem encontrava-se a bordo de uma embarcação que tinha sido dada como desaparecida.
No X, o ministério confirmou que a Equipa Marítima de Buscas e Salvamento localizou o barco de madrugada, adiantando que o cidadão morreu “martirizado” devido aos ferimentos provocados pelas explosões na zona.
Não foram adiantados detalhes sobre quais as forças militares envolvidas.
Statement from the Ministry of Interior Regarding the Incident Involving a Marine Vessel.#MOIQatar pic.twitter.com/BcrRVbvw23
— Ministry of Interior – Qatar (@MOI_QatarEn) June 28, 2026
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Ataques do Irão contra alvos dos EUA no Golfo falharam objetivos, diz funcionário norte-americano
Nenhum drone ou míssil lançado pelo Irão contra alvos norte-americanos no Bahrein e no Kuwait conseguiu atingir os seus objetivos, afirmou um funcionário dos EUA à CBS News.
Segundo a mesma fonte, parte do armamento foi abatido ou intercetado durante a noite. Não há registo de feridos entre o pessoal americano nem danos em instalações dos EUA na região.
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Ataque de drones ucraniano causa incêndio em refinaria na Rússia
Um ataque de drones feito pela Ucrânia causou este domingo um incêndio numa das principais refinarias da Rússia, avança a AP News. São citadas autoridades russas, que dão conta da morte de pelo menos duas pessoas.
“As nossas ‘sanções de longo alcance’ atingiram duas refinarias de petróleo na Rússia”, escreveu o Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy no domingo no Telegram. “Cada ataque representa uma redução dos recursos que alimentam a máquina de guerra russa e mais um passo em direção à paz.”
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Ministro dos Negócios Estrangeiros de Itália condena ataques iranianos. "É indispensável evitar qualquer escalada"
Antonio Tajani, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Itália, “condena os novos ataques iranianos” contra o Bahrein e o Kuwait. Numa mensagem no X, expressa “a plena solidariedade do governo italiano”.
“É indispensável evitar qualquer escalada que possa comprometer os entendimentos alcançados com grande dificuldade”, lembra o ministro. “Itália reitera o seu compromisso pela liberdade de navegação no Estreito de Ormuz e por chegar rapidamente a um Médio Oriente de paz e estabilidade.”
Esprimo la più ferma condanna per i nuovi attacchi iraniani che hanno colpito nelle scorse ore Bahrein e Kuwait, a cui vanno la piena solidarietà del Governo italiano.
È indispensabile evitare ogni escalation che possa compromettere le intese faticosamente raggiunte.
L'Italia…
— Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) June 28, 2026
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Exército do Iraque lança operação contra "figuras políticas" em Bagdade
A Zona Verde alberga diversas missões diplomáticas, instituições internacionais e gabinetes governamentais. Muitos altos funcionários e figuras políticas também residem lá.
Exército do Iraque lança operação contra “figuras políticas” em Bagdade
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Pelo menos oito feridos em ataque russo a Zaporíjia
Pelo menos oito pessoas ficaram feridas num ataque russo a Zaporíjia na manhã deste domingo. A informação foi reportada pelo governador regional Ivan Fedorov no Telegram.
Há pelo menos duas crianças feridas, incluindo um menino de cinco anos.
O governador refere ainda que há informação sobre danos e um incêndio causado pelo ataque.
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Irão avisa que tentativas de desafiar controlo do Estreito de Ormuz "vão aumentar tensões" na região
O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão avisa que “qualquer tentativa de adotar medidas novas ou diferentes das que estão a ser implementadas pela República Islâmica do Irão só conduzirá a situações mais complicadas e a atrasos na reabertura do Estreito de Ormuz, além de aumentar as tensões”.
As declarações de Abbas Araghchi foram feitas durante uma conferência de imprensa a propósito da visita ao Iraque, refere o Times of Israel.
O ministro iraniano pediu a todas as partes que “respeitem o memorando de entendimento e não permitam que este se desvie do seu rumo”.
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"Rússia beneficia com crise no Médio Oriente"
Liliana Reis destaca que o foco dos EUA mudou para o Médio Oriente, afetando o apoio à Ucrânia. Acrescenta também que a Rússia beneficia com o aumento do petróleo e da divisão entre aliados. Ouça aqui o novo episódio de Gabinete de Guerra da Rádio Observador.
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Ben Gvir classifica acordo Israel-Líbano como “grande erro”
O ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, classificou o acordo com o Líbano como um “grave erro” e exigiu ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu uma votação para rejeitar o pacto.
O ultraconservador anunciou no sábado que exigirá formalmente que Netanyahu convoque uma votação urgente no Executivo para rejeitar o acordo-quadro.
“Sim, por enquanto permanecemos na maior parte do território [libanês], mas o Estado libanês não desarmará o Hezbollah”, alertou Ben Gvir.
O ministro apontou para a influência da milícia xiita nas instituições de Beirute, referindo que “existem ministros do Hezbollah no Governo libanês”.
Ben Gvir, que afirmou estar a lutar contra este compromisso diplomático há semanas, insistiu que a ação militar é a única garantia real de segurança para Israel.
“Não se pode confiar no Líbano para retirar as armas do Hezbollah. Só os soldados das Forças de Defesa de Israel destruirão o Hezbollah; mais ninguém o fará por nós”, concluiu.
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Israel afirma ter morto “vários terroristas armados” no sul da Síria
As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) afirmaram hoje ter morto “vários terroristas armados” no sul da Síria, no sábado.
“Ontem, as forças da Brigada Etzioni (…) eliminaram vários terroristas armados na zona de segurança no sul da Síria”, afirmou o exército israelita, num comunicado.
As IDF garantiram que “continuarão a operar na zona de segurança no sul da Síria e a eliminar qualquer ameaça aos cidadãos do Estado de Israel e às forças” militares israelitas.
O exército israelita ocupa uma “zona de segurança” no sul da Síria desde o final de 2024. Na quinta-feira, o ministro da Defesa, Israel Katz, declarou que Israel pretende manter as suas tropas ali “indefinidamente”, tal como no Líbano e na Faixa de Gaza.
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Irão acusa Washington de violar de novo acordo de paz entre o Irão e os EUA
Teerão acusou hoje Washington de violar novamente o memorando de entendimento entre as duas partes para acabar a guerra, após novos bombardeamentos norte-americanos contra instalações na costa sul iraniana, e reafirmou a determinação de responder militarmente a qualquer agressão.
“Esses ataques selvagens, que constituem uma violação flagrante do parágrafo 4 do artigo 2 da Carta das Nações Unidas, bem como uma violação expressa da primeira cláusula do Memorando de Entendimento para acabar a guerra, demonstram que o regime americano não concede o menor valor nem credibilidade aos seus compromissos”, denunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano num comunicado.
Ao condenar os ataques aéreos lançados pelo Exército dos Estados Unidos no sábado à noite contra várias instalações de monitorização e vigilância situadas na costa sul do país, o ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão sustentou que “o não cumprimento dos acordos faz parte da natureza” de Washington.
Da mesma forma, lembrou as responsabilidades do Conselho de Segurança da ONU e do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, para preservar a paz e a segurança internacionais e reiterou que a República Islâmica defenderá “a soberania nacional e a integridade territorial do Irão” face à “agressão militar dos Estados Unidos”, de acordo com o artigo 51 da Carta da ONU.
As novas acusações de Teerão ocorrem depois de os Estados Unidos terem lançado no sábado uma segunda série de bombardeamentos desde sexta-feira contra múltiplos objetivos militares iranianos.
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Recupere os acontecimentos de ontem no liveblog anterior.
EUA fazem novos ataques no estreito de Ormuz. Hezbollah rejeita acordo entre Israel e o Líbano