A chefe da diplomacia da União Europeia (UE) considerou hoje que o cessar-fogo de duas semanas entre Estados Unidos e Irão relativamente à guerra no Médio Oriente “representa um recuo à beira do abismo” e “cria oportunidades”.

“O acordo de cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irão representa um recuo à beira do abismo, após semanas de escalada”, reagiu Kaja Kallas, numa publicação na rede social X, após o anúncio da madrugada de hoje.

The U.S.–Iran agreement on a ceasefire is a step back from the brink after weeks of escalation. It creates a much-needed chance to tone down threats, stop missiles, restart shipping, and create space for diplomacy towards a lasting agreement. The Strait of Hormuz must be open… — Kaja Kallas (@kajakallas) April 8, 2026

Agradecendo ao ministro dos Negócios Estrangeiros do Paquistão, Ishaq Dar, pela sua mediação por este acordo inicial, Kaja Kallas defendeu que “a porta para a mediação deve permanecer aberta, uma vez que as causas profundas da guerra continuam por resolver”.

“A União Europeia está pronta para apoiar esses esforços e mantém contacto com os parceiros da região”, adiantou a responsável, dando conta de que irá debater este assunto hoje numa deslocação à Arábia Saudita.