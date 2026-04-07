Momentos-chave
Histórico de atualizações
1 de 6

  • Entrada em destaque

    09:03
    Agência Lusa

    Kaja Kallas. Cessar-fogo entre Washington e Teerão representa recuo à beira do abismo

    A chefe da diplomacia da União Europeia (UE) considerou hoje que o cessar-fogo de duas semanas entre Estados Unidos e Irão relativamente à guerra no Médio Oriente “representa um recuo à beira do abismo” e “cria oportunidades”.

    “O acordo de cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irão representa um recuo à beira do abismo, após semanas de escalada”, reagiu Kaja Kallas, numa publicação na rede social X, após o anúncio da madrugada de hoje.

    Agradecendo ao ministro dos Negócios Estrangeiros do Paquistão, Ishaq Dar, pela sua mediação por este acordo inicial, Kaja Kallas defendeu que “a porta para a mediação deve permanecer aberta, uma vez que as causas profundas da guerra continuam por resolver”.

    “A União Europeia está pronta para apoiar esses esforços e mantém contacto com os parceiros da região”, adiantou a responsável, dando conta de que irá debater este assunto hoje numa deslocação à Arábia Saudita.

  • Entrada em destaque

    07:42
    Adriana Alves

    Bom dia,

    Arquivamos este liveblog que acompanhou as principais notícias sobre a atualidade internacional, com destaque para o anúncio de um cessar-fogo que envolve EUA, Israel e Irão.

    Pode continuar a acompanhar a nossa cobertura nesta nova ligação.

    “Lembrem-se da Gronelândia.” Após conversa com Rutte, Trump diz que “NATO não esteve lá” quando os EUA “precisaram”

  • Entrada em destaque

    02:10
    Cátia Bruno

    Israel ainda está a levar a cabo ataques em território iraniano

    Um porta-voz militar israelita confirmou à CNN que Israel ainda está a levar a cabo ataques em solo iraniano neste momento, apesar das notícias que dão conta de que o país irá cumprir o cessar-fogo.

  • Entrada em destaque

    02:07
    Cátia Bruno

    Irão e Omã deverão cobrar portagens no Estreito de Ormuz

    Um responsável do Médio Oriente disse à Associated Press que o plano que está em cima da mesa prevê que tanto o Irão como o Omã — os dois países cujas águas territoriais englobam o Estreito de Ormuz — cobrem portagens aos navios que passem pelo Estreito.

    O Irão deverá usar esse dinheiro para a reconstrução do país.

    Até ao início da guerra, ninguém pagava portagens para passar pelo Estreito de Ormuz, que era considerado uma passagem marítima internacional.

  • Entrada em destaque

    01:46
    Cátia Bruno

    Líder Supremo ordenou que ataques sejam suspensos

    O Líder Supremo do Irão, Mojtaba Khamenei, ordenou a todas as unidades militares do país que suspendam os ataques.

    A informação foi confirmada num comunicado oficial lido na estação de televisão estatal IRIB. “Isto não é o fim da guerra, mas todos os ramos militares devem seguir a ordem do Líder Supremo e cessar fogo”, diz o comunicado.

  • Entrada em destaque

    01:08
    Cátia Bruno

    Kuwait está a ser alvo de ataques iranianos

    O Exército do Kuwait anunciou que, a par de Israel e dos Emirados Árabes Unidos, o país do Golfo também está ainda a ser alvo de ataques com mísseis e drones iranianos. O Kuwait diz que o seus sistema de defesa aérea está a intercetar os projéteis.

  • Entrada em destaque

    01:04
    Martim Andrade

    Irão celebra "vitória histórica" e EUA falam em "base viável": as duas versões opostas do mesmo cessar-fogo

    Washington e Teerão aceitaram trégua de duas semanas, mas ainda há muito por negociar. Irão diz que os EUA cederam e aceitaram todas as exigências, Trump diz que objetivos militares foram cumpridos.

    Irão celebra “vitória histórica” e EUA falam em “base viável”: as duas versões opostas do mesmo cessar-fogo

  • Entrada em destaque

    00:58
    Cátia Bruno

    PM paquistanês diz que cessar-fogo terá "EFEITO IMEDIATO" e anuncia negociações em Islamabade na sexta-feira

    O primeiro-ministro do Paquistão, Shebaz Sharif, anunciou na rede social X que o cessar-fogo acordado “inclui o Líbano e todo o lado e terá um EFEITO IMEDIATO”.

    Sharif, que foi um dos principais intermediários deste acordo, anunciou que as duas partes se irão encontrar para negociações em Islamabade na próxima sexta-feira, dia 10, para alcançar “um acordo final”. “Esperamos honestamente que ‘As Conversações de Islamabade’ sejam bem-sucedidas e alcancem uma paz sustentável”, escreveu o primeiro-ministro.

  • Entrada em destaque

    00:50
    Cátia Bruno

    Fontes israelitas dizem que cessar-fogo também se aplicará no Líbano

    O cessar-fogo anunciado esta noite por Donald Trump também se deverá aplicar no Líbano.

    A notícia é avançada por algumas fontes de segurança israelitas ao jornal Ynet, que garantem que, assim que o Estreito for reaberto, Israel e o Hezbollah cessarão as hostilidades.

  • Entrada em destaque

    00:48
    Cátia Bruno

    Preço do petróleo desceu após anúncio do cessar-fogo

    Os mercados reagiram quase de imediato ao anúncio de um cessar-fogo no conflito entre EUA, Israel e o Irão.

    O preço do petróleo desceu mais de 10%, estando agora nos 102 dólares por barril.

  • Entrada em destaque

    00:46
    Cátia Bruno

    Israel e Emirados dizem ainda estar a ser alvos de ataques do Irão

    Tanto Israel como o Irão anunciaram entretanto que estão a ser alvos de ataques com mísseis iranianos neste preciso momento.

    As IDF declaram que deteteram mísseis a caminho de Israel e que “os sistemas defensivos estão a operar para intercetar a ameaça”.

    Também os Emirados Árabes Unidos comunicaram que as suas defesas aéreas “estão neste momento a responder a uma ameaça com mísseis”.

    Do lado norte-americano, contudo, uma fonte garantiu à CNN que os ataques a território iraniano já foram suspensos.

  • Entrada em destaque

    00:44
    Miguel Pinheiro Correia

    O plano de dez pontos apresentado pelo Irão que vai servir de base ao cessar-fogo

    A proposta de paz apresentada pelo Irão para terminar a guerra, que terá sido aceite pelos EUA como base de negociação, prevê fim do bloqueio de Ormuz, mas também o levantamento de sanções ao Irão.

    O plano de dez pontos apresentado pelo Irão que vai servir de base ao cessar-fogo

  • Entrada em destaque

    00:29
    Agência Lusa

    Israel denuncia mísseis iranianos após Trump anunciar cessar-fogo

    As Forças de Defesa de Israel (IDF) informaram hoje que o país foi alvo de mísseis disparados do Irão momentos após o Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciar o adiamento por duas semanas de uma campanha de ataques contra infraestruturas iranianas.

    As IDF adiantaram na plataforma Telegram que identificaram “mísseis disparados do Irão em direção ao território do Estado de Israel” e que “os sistemas de defesa estão a ser ativados para intercetar esta ameaça”.

  • Entrada em destaque

    00:27
    Cátia Bruno

    Irão diz que passagem pelo Estreito de Ormuz será "possível", desde que "coordenada" com Exército iraniano

    O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, confirmou que o Irão concordou com o cessar-fogo e que o Irão irá “suspender a sua operação defensiva”.

    Araghchi acrescentou que “durante um período de duas semanas, será possível ter passagem segura pelo Estreito de Ormuz”, desde que “coordenada com as Forças Armadas do Irão”.

  • Entrada em destaque

    00:17
    Cátia Bruno

    Teerão sublinha necessidade de Estreito de Ormuz ser controlado pelo Irão e anuncia negociações em Islamabade

    Em Teerão, para além da confirmação do cessar-fogo, o regime enquadra este momento como “uma grande vitória” para os iranianos, assente sobretudo no facto de partir da aceitação dos norte-americanos da proposta de 10 pontos apresentada pelo Irão.

    O plano de dez pontos apresentado pelo Irão que vai servir de base ao cessar-fogo

    Num comunicado do Conselho Nacional Supremo de Segurança divulgada no canal de Telegram da agência de notícias iraniana Tasnim, fala-se sobre a questão do Estreito de Ormuz — cuja abertura Trump diz ser obrigatória para que o cessar-fogo se cumpra —, mas não fica claro como se operará ali o tráfego marítimo. A Tasnim afirma que os EUA aceitaram “a continuidade do controlo do Irão sobre o Estreito de Ormuz” e que será criado “um protocolo de trânsito seguro no Estreito de Ormuz, de forma a garantir a autoridade do Irão [sobre esta região]”.

    Teerão também confirma que irão agora ter lugar negociações com os EUA em Islamabade (Paquistão), mas que estas decorrerão “sob total desconfiança”. Por outro lado, confirma que o prazo de duas semanas para o cessar-fogo pode ser prorrogado.

    Tal como Donald Trump declara que os Estados Unidos atingiram “todos” os seus objetivos nesta guerra, também o regime iraniano afirma que “o Irão e [o Eixo d]a Resistência” conseguiram alcançar “todos os objetivos que tinham definido para esta batalha”.

  • Entrada em destaque

    00:02
    José Carlos Duarte

    Irão confirma o cessar-fogo "sob condições específicas" com "inimigos sionistas-americanos"

    O Irão confirma que aceitou um cessar-fogo “sob condições específicas” com os “inimigos sionistas-americanos”.

    A notícia está a ser a confirmada pela agência Tasmin.

  • Entrada em destaque

    23:52
    Cátia Bruno

    China terá persuadido Irão a "demonstrar flexibilidade"

    A China terá estado envolvida nestes esforços de negociações ao longo das últimas horas. Segundo o New York Times, que ouviu três fontes iranianas, Pequim terá persuadido o Irão a “demonstrar flexibilidade”.

  • Entrada em destaque

    23:50
    Cátia Bruno

    Israel também respeitará cessar-fogo

    Uma fonte da Casa Branca avançou à CNN que Israel está envolvido nesta negociação e que participará no cessar-fogo de duas semanas, suspendendo as suas operações militares.

    Não é claro se isso se refere apenas a operações em território iraniano ou se também abrange o Líbano.

  • Entrada em destaque

    23:42
    José Carlos Duarte

    Trump confirma que há uma "base viável" para trégua permanente. Cessar-fogo depende da abertura do Estreito de Ormuz

    O Presidente norte-americano assinalou que as conversas que teve com os líderes paquistaneses foram eficazes.

    Donald Trump sublinhou que o acordo pode ser atingido após a “República Islâmica do Irão concordar com a ABERTURA COMPLETA, IMEDIATA e SEGURA do Estreito de Ormuz”.

    Só assim é que “concorda em suspender os bombardeamentos e ataques ao Irão por um período de duas semanas”. “Este será um cessar-fogo bilateral”, assinalou o líder norte-americano.

    O Presidente explicou que os Estados Unidos já cumpriram e superaram “todos os objetivos militares” no Irão: “Estamos muito avançados num Acordo definitivo para a PAZ a longo prazo com o Irão”.

    Donald Trump adiantou que recebeu uma “proposta de dez pontos” do Irão: “Acreditamos que constituiu uma base viável para as negociações”.

    “Quase todos os pontos de discórdia anteriores foram acordados entre os Estados Unidos e o Irão, mas um período de duas semanas permitirá que o acordo seja finalizado e consolidado. Em nome dos Estados Unidos da América, como Presidente, e também representando os países do Médio Oriente, é uma honra ver este problema de longa data próximo de uma solução”, sublinhou o líder norte-americano.

  • Entrada em destaque

    23:35
    José Carlos Duarte

    Trump anuncia e concorda com cessar-fogo de 2 semanas

    Donald Trump concordou com um cessar-fogo de duas semanas sugerido por Paquistão. A notícia foi dada na Truth Social pelo Presidente norte-americano.

1 de 6