Momentos-chave
- Israel ainda está a levar a cabo ataques em território iraniano
- Irão e Omã deverão cobrar portagens no Estreito de Ormuz
- Líder Supremo ordenou que ataques sejam suspensos
- Kuwait está a ser alvo de ataques iranianos
- PM paquistanês diz que cessar-fogo terá "EFEITO IMEDIATO" e anuncia negociações em Islamabade na sexta-feira
- Fontes israelitas dizem que cessar-fogo também se aplicará no Líbano
- Preço do petróleo desceu após anúncio do cessar-fogo
- Israel e Emirados dizem ainda estar a ser alvos de ataques do Irão
- O plano de dez pontos apresentado pelo Irão que vai servir de base ao cessar-fogo
- Irão diz que passagem pelo Estreito de Ormuz será "possível", desde que "coordenada" com Exército iraniano
- Teerão sublinha necessidade de Estreito de Ormuz ser controlado pelo Irão e anuncia negociações em Islamabade
- Irão confirma o cessar-fogo "sob condições específicas" com "inimigos sionistas-americanos"
- China terá persuadido Irão a "demonstrar flexibilidade"
- Israel também respeitará cessar-fogo
- Trump confirma que há uma "base viável" para trégua permanente. Cessar-fogo depende da abertura do Estreito de Ormuz
- Trump anuncia e concorda com cessar-fogo de 2 semanas
- Israel deteve (e depois libertou) soldado da missão das Nações Unidas no Líbano
- Trump atira-se a Tucker Carlson por críticas do antigo aliado sobre o Irão: "Está sempre a ligar-me e não atendo as suas chamadas"
- Ouvem-se fortes explosões em Teerão
- Embaixador iraniano no Paquistão diz que "foi dado um passo em frente" da "fase crítica e delicada" das negociações
- Vários políticos democratas pedem remoção de Trump. Líder democrata na Câmara dos Representantes pede votação imediata para terminar guerra
- Enviado especial de Guterres planeia visitar o Irão em breve
- Residentes de Teerão estão a sair a capital iraniana
- Israel lamenta "danos colaterais" a uma sinagoga em ataque a Teerão
- Após proposta do Paquistão, esperam-se "boas notícias vindas de ambos os lados"
- Agências de segurança norte-americanas alertam que hackers pró-Irão infiltraram-se em setores importantes dos EUA
- Irão ameaça privar os EUA e os seus aliados de petróleo e gás natural durante vários anos
- ONU responsabiliza tanto Israel como o Hezbollah pela morte dos seus três capacetes azuis no Líbano
- Bahrein suspende operações no seu principal porto esta quarta-feira
- Reponsável iraniano: "O Irão está pronto quer para a paz, quer para a guerra"
- Trump confirma à Fox News que estão em curso "negociações acaloradas" com o Irão
- Trump diz que correntes humanas em torno de centrais iranianas são "totalmente ilegais"
- Macron convoca Conselho Nacional de Defesa para amanhã às 08h30 para discutir situação no Irão
- Trump já foi informado da proposta do Paquistão. Irão vê com bons olhos alargamento de prazo
- Qatar, Bahrein e Emirados relatam ataques iranianos
- Primeiro-ministro do Paquistão pede "encarecidamente" a Trump mais duas semanas em troca da abertura do Estreito de Ormuz
- Irão declara "certas pontes e estradas" na Arábia Saudita, Emirados e Bahrain como "zonas militares fechadas"
- Irão ameaça atacar infraestruturas petrolíferas dos países do Golfo e avisa Trump que pode cair "num buraco negro"
- Israel diz ter bombardeado principal centro de produção de sistemas de sonar no Irão
- Irão disse ao Paquistão que ainda tem 15 mil mísseis e 45 mil drones no seu arsenal
- ONU critica Trump e considera repugnantes ameaças de "aniquilar toda uma civilização"
- Kuwait pede a cidadãos para "ficarem em casa" esta madrugada
- Próximas horas "dramáticas": Israel prepara-se para todos os cenários — desde acordo a ataques dos EUA
- Representante do Irão na ONU garante que Teerão "não vai ficar parado" se Trump avançar com "ameaças de crimes de guerra"
- Príncipe herdeiro iraniano pede a militares iranianos que cortem com o regime: "Defendam a vossa honra e credibilidade"
- JD Vance garante que "a bola está do lado do Irão" após "negociações agressivas"
- Luso-belga raptado há dois anos pelo grupo Wagner na República Centro-Africana libertado. Deverá chegar a Portugal hoje
- "A esperança de estender o prazo está desvanecer-se", diz MNE paquistanês ao homólogo norueguês
- Irão ameaça Arábia Saudita e países do Golfo. Médio Oriente pode ficar "completamente às escuras" após ataques dos EUA
- Jornalista norte-americana raptada no Iraque há uma semana vai ser libertada
- Após comentários de Trump sobre "destruição de civilização", Irão corta canais oficiais diplomáticos com EUA
- Teerão diz que "lógica da força bruta" não resultará contra uma "nação civilizada"
- Rubio acusa Irão de cometer "atos de terrorismo" no Estreito de Ormuz
- Teerão diz ter atacado complexo petroquímico saudita
- China e Rússia vetam resolução do Conselho de Segurança da ONU quanto a Estreito de Ormuz
- Senador democrata diz que Trump é uma "pessoa profundamente doente".
- Ataques aéreos israelitas ao Líbano já mataram 1.530 pessoas
- Rangel diz que o Governo tem razões para acreditar que uso da Base das Lajes está a ser respeitado
- Manifestantes formam cordão humano em torno de central termoelétrica no Irão
- IDF bombardearam oito pontes ferroviárias e troços de estrada "utilizados pelo regime terrorista iraniano"
- EUA emitem ordem de abrigo a cidadãos norte-americanos no Bahrein
- Netanyahu: "Estamos a arrasar o regime terrorista do Irão"
- Irão liberta dois franceses acusados de espionagem
- Vance não considera ataques à Ilha de Kharg "uma mudança de estratégia"
- Vance afirma que "haverá muitas negociações" antes da reabertura do estreito de Ormuz
- Trump sobe tom das ameaças ao Irão. "Uma civilização inteira vai morrer esta noite"
- Ataques dos EUA na ilha de Kharg visaram alvos militares, revela Axios
- Imprensa iraniana denuncia ataques na ilha de Kharg
- "Você é uma parte do que torna a Europa forte". JD Vance elogia Orbán
- Uma pessoa morreu na sequência de disparos perto do consulado israelita em Istambul
- JD Vance já está na Hungria
- Irão apresenta proposta de plano com dez pontos para acabar guerra
- Presidente do Irão diz que, como ele, há mais 14 milhões de iranianos prontos a "sacrificar as suas vidas"
- Líder supremo do Irão estará "inconsciente" e "incapaz" de liderar
- Grandes explosões em Teerão enquanto caças sobrevoam a capital iraniana
- Ataque com mísseis iranianos contra o centro e sul de Israel
- Pelo menos 15 mortos em ataques noturnos contra o Irão
- Sinagoga em Teerão danificada por projétil norte-americano-israelita
- Cinco mortos no sul do Líbano na sequência de ataques aéreos israelitas
- JD Vance visita Budapeste para apoiar Orbán na reta final das eleições húngaras
- Israel adverte iranianos para que não utilizem comboios durante 12 horas
Histórico de atualizações
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Kaja Kallas. Cessar-fogo entre Washington e Teerão representa recuo à beira do abismo
A chefe da diplomacia da União Europeia (UE) considerou hoje que o cessar-fogo de duas semanas entre Estados Unidos e Irão relativamente à guerra no Médio Oriente “representa um recuo à beira do abismo” e “cria oportunidades”.
“O acordo de cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irão representa um recuo à beira do abismo, após semanas de escalada”, reagiu Kaja Kallas, numa publicação na rede social X, após o anúncio da madrugada de hoje.
The U.S.–Iran agreement on a ceasefire is a step back from the brink after weeks of escalation.
It creates a much-needed chance to tone down threats, stop missiles, restart shipping, and create space for diplomacy towards a lasting agreement. The Strait of Hormuz must be open…
— Kaja Kallas (@kajakallas) April 8, 2026
Agradecendo ao ministro dos Negócios Estrangeiros do Paquistão, Ishaq Dar, pela sua mediação por este acordo inicial, Kaja Kallas defendeu que “a porta para a mediação deve permanecer aberta, uma vez que as causas profundas da guerra continuam por resolver”.
“A União Europeia está pronta para apoiar esses esforços e mantém contacto com os parceiros da região”, adiantou a responsável, dando conta de que irá debater este assunto hoje numa deslocação à Arábia Saudita.
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Bom dia,
Arquivamos este liveblog que acompanhou as principais notícias sobre a atualidade internacional, com destaque para o anúncio de um cessar-fogo que envolve EUA, Israel e Irão.
Pode continuar a acompanhar a nossa cobertura nesta nova ligação.
“Lembrem-se da Gronelândia.” Após conversa com Rutte, Trump diz que “NATO não esteve lá” quando os EUA “precisaram”
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Israel ainda está a levar a cabo ataques em território iraniano
Um porta-voz militar israelita confirmou à CNN que Israel ainda está a levar a cabo ataques em solo iraniano neste momento, apesar das notícias que dão conta de que o país irá cumprir o cessar-fogo.
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Irão e Omã deverão cobrar portagens no Estreito de Ormuz
Um responsável do Médio Oriente disse à Associated Press que o plano que está em cima da mesa prevê que tanto o Irão como o Omã — os dois países cujas águas territoriais englobam o Estreito de Ormuz — cobrem portagens aos navios que passem pelo Estreito.
O Irão deverá usar esse dinheiro para a reconstrução do país.
Até ao início da guerra, ninguém pagava portagens para passar pelo Estreito de Ormuz, que era considerado uma passagem marítima internacional.
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Líder Supremo ordenou que ataques sejam suspensos
O Líder Supremo do Irão, Mojtaba Khamenei, ordenou a todas as unidades militares do país que suspendam os ataques.
A informação foi confirmada num comunicado oficial lido na estação de televisão estatal IRIB. “Isto não é o fim da guerra, mas todos os ramos militares devem seguir a ordem do Líder Supremo e cessar fogo”, diz o comunicado.
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Kuwait está a ser alvo de ataques iranianos
O Exército do Kuwait anunciou que, a par de Israel e dos Emirados Árabes Unidos, o país do Golfo também está ainda a ser alvo de ataques com mísseis e drones iranianos. O Kuwait diz que o seus sistema de defesa aérea está a intercetar os projéteis.
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Irão celebra "vitória histórica" e EUA falam em "base viável": as duas versões opostas do mesmo cessar-fogo
Washington e Teerão aceitaram trégua de duas semanas, mas ainda há muito por negociar. Irão diz que os EUA cederam e aceitaram todas as exigências, Trump diz que objetivos militares foram cumpridos.
Irão celebra “vitória histórica” e EUA falam em “base viável”: as duas versões opostas do mesmo cessar-fogo
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PM paquistanês diz que cessar-fogo terá "EFEITO IMEDIATO" e anuncia negociações em Islamabade na sexta-feira
O primeiro-ministro do Paquistão, Shebaz Sharif, anunciou na rede social X que o cessar-fogo acordado “inclui o Líbano e todo o lado e terá um EFEITO IMEDIATO”.
Sharif, que foi um dos principais intermediários deste acordo, anunciou que as duas partes se irão encontrar para negociações em Islamabade na próxima sexta-feira, dia 10, para alcançar “um acordo final”. “Esperamos honestamente que ‘As Conversações de Islamabade’ sejam bem-sucedidas e alcancem uma paz sustentável”, escreveu o primeiro-ministro.
With the greatest humility, I am pleased to announce that the Islamic Republic of Iran and the United States of America, along with their allies, have agreed to an immediate ceasefire everywhere including Lebanon and elsewhere, EFFECTIVE IMMEDIATELY.
I warmly welcome the…
— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 7, 2026
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Fontes israelitas dizem que cessar-fogo também se aplicará no Líbano
O cessar-fogo anunciado esta noite por Donald Trump também se deverá aplicar no Líbano.
A notícia é avançada por algumas fontes de segurança israelitas ao jornal Ynet, que garantem que, assim que o Estreito for reaberto, Israel e o Hezbollah cessarão as hostilidades.
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Preço do petróleo desceu após anúncio do cessar-fogo
Os mercados reagiram quase de imediato ao anúncio de um cessar-fogo no conflito entre EUA, Israel e o Irão.
O preço do petróleo desceu mais de 10%, estando agora nos 102 dólares por barril.
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Israel e Emirados dizem ainda estar a ser alvos de ataques do Irão
Tanto Israel como o Irão anunciaram entretanto que estão a ser alvos de ataques com mísseis iranianos neste preciso momento.
As IDF declaram que deteteram mísseis a caminho de Israel e que “os sistemas defensivos estão a operar para intercetar a ameaça”.
Também os Emirados Árabes Unidos comunicaram que as suas defesas aéreas “estão neste momento a responder a uma ameaça com mísseis”.
Do lado norte-americano, contudo, uma fonte garantiu à CNN que os ataques a território iraniano já foram suspensos.
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O plano de dez pontos apresentado pelo Irão que vai servir de base ao cessar-fogo
A proposta de paz apresentada pelo Irão para terminar a guerra, que terá sido aceite pelos EUA como base de negociação, prevê fim do bloqueio de Ormuz, mas também o levantamento de sanções ao Irão.
O plano de dez pontos apresentado pelo Irão que vai servir de base ao cessar-fogo
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Israel denuncia mísseis iranianos após Trump anunciar cessar-fogo
As Forças de Defesa de Israel (IDF) informaram hoje que o país foi alvo de mísseis disparados do Irão momentos após o Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciar o adiamento por duas semanas de uma campanha de ataques contra infraestruturas iranianas.
As IDF adiantaram na plataforma Telegram que identificaram “mísseis disparados do Irão em direção ao território do Estado de Israel” e que “os sistemas de defesa estão a ser ativados para intercetar esta ameaça”.
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Irão diz que passagem pelo Estreito de Ormuz será "possível", desde que "coordenada" com Exército iraniano
O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, confirmou que o Irão concordou com o cessar-fogo e que o Irão irá “suspender a sua operação defensiva”.
Araghchi acrescentou que “durante um período de duas semanas, será possível ter passagem segura pelo Estreito de Ormuz”, desde que “coordenada com as Forças Armadas do Irão”.
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Teerão sublinha necessidade de Estreito de Ormuz ser controlado pelo Irão e anuncia negociações em Islamabade
Em Teerão, para além da confirmação do cessar-fogo, o regime enquadra este momento como “uma grande vitória” para os iranianos, assente sobretudo no facto de partir da aceitação dos norte-americanos da proposta de 10 pontos apresentada pelo Irão.
O plano de dez pontos apresentado pelo Irão que vai servir de base ao cessar-fogo
Num comunicado do Conselho Nacional Supremo de Segurança divulgada no canal de Telegram da agência de notícias iraniana Tasnim, fala-se sobre a questão do Estreito de Ormuz — cuja abertura Trump diz ser obrigatória para que o cessar-fogo se cumpra —, mas não fica claro como se operará ali o tráfego marítimo. A Tasnim afirma que os EUA aceitaram “a continuidade do controlo do Irão sobre o Estreito de Ormuz” e que será criado “um protocolo de trânsito seguro no Estreito de Ormuz, de forma a garantir a autoridade do Irão [sobre esta região]”.
Teerão também confirma que irão agora ter lugar negociações com os EUA em Islamabade (Paquistão), mas que estas decorrerão “sob total desconfiança”. Por outro lado, confirma que o prazo de duas semanas para o cessar-fogo pode ser prorrogado.
Tal como Donald Trump declara que os Estados Unidos atingiram “todos” os seus objetivos nesta guerra, também o regime iraniano afirma que “o Irão e [o Eixo d]a Resistência” conseguiram alcançar “todos os objetivos que tinham definido para esta batalha”.
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Irão confirma o cessar-fogo "sob condições específicas" com "inimigos sionistas-americanos"
O Irão confirma que aceitou um cessar-fogo “sob condições específicas” com os “inimigos sionistas-americanos”.
A notícia está a ser a confirmada pela agência Tasmin.
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China terá persuadido Irão a "demonstrar flexibilidade"
A China terá estado envolvida nestes esforços de negociações ao longo das últimas horas. Segundo o New York Times, que ouviu três fontes iranianas, Pequim terá persuadido o Irão a “demonstrar flexibilidade”.
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Israel também respeitará cessar-fogo
Uma fonte da Casa Branca avançou à CNN que Israel está envolvido nesta negociação e que participará no cessar-fogo de duas semanas, suspendendo as suas operações militares.
Não é claro se isso se refere apenas a operações em território iraniano ou se também abrange o Líbano.
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Trump confirma que há uma "base viável" para trégua permanente. Cessar-fogo depende da abertura do Estreito de Ormuz
O Presidente norte-americano assinalou que as conversas que teve com os líderes paquistaneses foram eficazes.
Donald Trump sublinhou que o acordo pode ser atingido após a “República Islâmica do Irão concordar com a ABERTURA COMPLETA, IMEDIATA e SEGURA do Estreito de Ormuz”.
Só assim é que “concorda em suspender os bombardeamentos e ataques ao Irão por um período de duas semanas”. “Este será um cessar-fogo bilateral”, assinalou o líder norte-americano.
O Presidente explicou que os Estados Unidos já cumpriram e superaram “todos os objetivos militares” no Irão: “Estamos muito avançados num Acordo definitivo para a PAZ a longo prazo com o Irão”.
Donald Trump adiantou que recebeu uma “proposta de dez pontos” do Irão: “Acreditamos que constituiu uma base viável para as negociações”.
“Quase todos os pontos de discórdia anteriores foram acordados entre os Estados Unidos e o Irão, mas um período de duas semanas permitirá que o acordo seja finalizado e consolidado. Em nome dos Estados Unidos da América, como Presidente, e também representando os países do Médio Oriente, é uma honra ver este problema de longa data próximo de uma solução”, sublinhou o líder norte-americano.
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Trump anuncia e concorda com cessar-fogo de 2 semanas
Donald Trump concordou com um cessar-fogo de duas semanas sugerido por Paquistão. A notícia foi dada na Truth Social pelo Presidente norte-americano.