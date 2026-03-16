Momentos-chave
- Trump diz que ex-Presidente de um partido que o "detesta" lhe terá dito que “gostaria de ter feito o que fez” contra o Irão
- Marco Rubio insta diplomatas dos EUA a pressionarem países para que tomem medidas rápidas contra o Irão
- Depois da guerra, regime iraniano ficará mais enfraquecido, mas Guarda Revolucionária mais poderosa: "Trump foi avisado com antecedência”
- Emirados Árabes Unidos fecham espaço aéreo devido a ataques iranianos
- Trump "está disposto a dialogar, mas não neste momento": Irão terá tentado reabrir canal diplomático, mas Trump bloqueou avanços
- Israel alerta população para ataque de mísseis vindos do Irão
- Canadá, França, Alemanha, Itália e Reino Unido estão "gravemente preocupados" com a escalada do conflito entre Israel e o Hezbollah
- Afeganistão dá conta de 400 mortes em ataque paquistanês a centro de reabilitação
- Diplomatas frustrados pelos EUA não estarem a recorrer aos canais diplomáticos tradicionais na guerra do Irão: "Simplesmente estarrecedor"
- Governo de Trump quer destituição do Presidente cubano, mas deixará detalhes e passos futuros a cargo de Havana
- "Sinto que tenho de estar aqui": Trump adia visita à China por um mês "devido à guerra"
- Trump diz que foram os EUA a fechar o “bonito" e "maravilhoso” Estreito de Ormuz
- Zelensky diz que drone Shahed abatido no Médio Oriente era de fabrico russo
- Presidente do Irão diz que país “não se renderá a bullies”: "Defesa contra uma invasão é um direito natural, no qual somos bons"
- Cerca de 200 soldados norte-americanos feridos desde o início do ataque ao Irão, avança Comando Central dos EUA
- Teerão nega contactos recentes com enviado dos Estados Unidos: últimas conversações foram antes do "ataque militar ilegal" ao Irão
- Trump: "Acredito que terei a honra de tomar Cuba. Posso libertá-la ou tomá-la"
- "Não será longa." Trump concede que guerra não vai terminar esta semana, mas vai acabar em "breve"
- Trump diz que Irão "não tem liderança": "Talvez o filho [de Ali Khamenei] tenha morrido"
- Trump diz que travou "guerra nuclear" e a "Terceira Guerra Mundial" ao atacar o Irão
- Serviços secretos dos EUA estarão a avisar Trump de que o regime iraniano está a consolidar o poder — e não deverá colapsar em breve
- Milícia pró-iraniana no Iraque anuncia morte de chefe de segurança e porta-voz
- Ataque a oleodutos da Ilha de Kharg? Irão ameaça retaliar contra EUA e países do Golfo: "Montanhas de cinzas"
- Enviado especial de Trump retomou contactos com os iranianos
- Irão lança mísseis para Israel. Ouvem-se explosões perto da embaixada dos EUA em Bagdade
- Israel estima que guerra no Irão dure pelo menos mais um mês
- Novo Líder Supremo iraniano terá escapado à morte porque foi "para o jardim", revela áudio. Apenas ficou com "leve ferimento na perna"
- Cuba sofre apagão total. Rede elétrica da ilha colapsou
- Navio-tanque russo em risco de explodir perto de Itália. Países europeus alertam para possível "grande desastre ecológico"
- Paquistão bombardeia clínica de reabilitação em Cabul. Capital afegã em chamas após vários ataques
- Forças de Defesa de Israel eliminam militantes do Hamas que participaram no 7 de Outubro
- "Lembrem-se do que aconteceu no Vietname." Irão avisa EUA sobre invasão terrestre ao país
- Trump apoia operação terrestre de Israel ao Líbano: "O Hezbollah é um problema"
- Trump levanta possibilidade de novo Líder Supremo do Irão estar morto: "Ainda ninguém o viu"
- Trump lamenta "fraqueza da NATO" e lembra ameaça russa: "Putin não teme os europeus, teme os EUA"
- Trump volta a criticar países europeus que se recusam ajudar EUA no Estreito de Ormuz: "Não estão lá para nós"
- Irão ameaça atacar indústrias ligadas aos EUA nas próximas horas e apela à retirada do pessoal norte-americano
- Trump ameaça atacar novamente ilha de Kharg: "Em cinco minutos, fica destruída"
- Regime iraniano foi "obliterado", declara Trump
- Novo Líder Supremo está a receber tratamento médico na Rússia após ser operado? Kremlin não confirma nem desmente
- Zelensky falou ao telefone com António José Seguro e elogia Portugal: "Tem sido um forte apoiante"
- Trump anuncia conferência de imprensa
- Novo Líder Supremo nomeia antigo líder da Guarda Revolucionária como conselheiro militar
- "Não é o nosso conflito." Merz distancia-se de Trump e diz que guerra no Irão "não tem nada a ver com a NATO"
- O que aconteceu até agora
- Agência Internacional de Energia admite libertar para o mercado mais reservas, se for necessário
- Trump recusa comentar possibilidade de colocar tropas no terreno no Irão
- Trump diz que "guerra vai terminar em breve" e "preços do petróleo vão cair como uma pedra"
- Emirados Árabes Unidos dizem ter sido atingidos por seis mísseis e 21 drones
- Trump pode adiar visita oficial à China "por questões logísticas"
- Em resposta a Trump, Alemanha diz que não vê um papel para a NATO no desbloqueio de Ormuz
- "A guerra tem de terminar de uma forma que garanta que não se repita", diz Irão
- Irão está a lançar mísseis e drones contra Israel. Telavive responde com ataques em Teerão e outras cidades
- Série de explosões no centro de Kiev
- Aeronaves israelitas bombardearam estrutura militar do Hezbollah no Líbano
- Príncipe herdeiro saudita pede a Trump que "continue a atacar o regime iraniano com força"
- Israel destruiu o avião que era usado por Ali Khamenei, o líder supremo iraniano que foi morto no início do conflito
- Israel inicia "operação localizada", por terra, no sul do Líbano
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Bom dia,
Encerramos aqui este liveblog. Pode continuar a seguir os acontecimentos mais relevantes nos vários conflitos em curso.
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Embaixada norte-americana no Iraque atingida por rockets e drones iranianos
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Trump diz que ex-Presidente de um partido que o "detesta" lhe terá dito que “gostaria de ter feito o que fez” contra o Irão
O Presidente Donald Trump afirmou que, numa conversa privada, um ex-Presidente dos EUA lhe terá dito: “Gostaria de ter feito o que fez”, referindo-se ao ataque ao Irão e ao assassinato do líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei, segundo o The New York Times.
Trump não revelou o nome do ex-Presidente, alegando não querer “colocá-lo em apuros”, e esclareceu que não se tratava de George W. Bush, único republicano entre os quatro ex-Presidentes vivos.
Segundo Trump, o comentário foi feito por um “membro de um partido que me detesta”, sugerindo que seria um democrata. Partindo dessa lógica, os nomes possíveis seriam Bill Clinton, Barack Obama ou Joe Biden, embora fontes próximas aos três tenham negado qualquer contacto recente sobre o tema.
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Marco Rubio insta diplomatas dos EUA a pressionarem países para que tomem medidas rápidas contra o Irão
Marco Rubio, o secretário de Estado dos EUA, enviou orientações a diplomatas norte-americanos em todo o mundo para instar governos estrangeiros a “agir rapidamente para reduzir a capacidade do Irão e de grupos ligados a Teerão de atacarem os nossos países e cidadãos”, face a um “risco elevado de ataque”, avançou a ABC News que acedeu a um telegrama privado.
O comunicado foi distribuído hoje a todas as embaixadas e consulados, incluído numa “solicitação de ação” intitulada “Preocupação Elevada com a Atividade da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão”.
“A nossa avaliação é de que o regime iraniano é mais sensível à ação coletiva do que à ação unilateral, e que a pressão conjunta tem maior probabilidade de forçar uma mudança de comportamento por parte do regime do que ações unilaterais isoladas”, lê-se na mensagem. “Devemos agir enquanto a atenção internacional está voltada para o fim da campanha terrorista iraniana no Médio Oriente e em todo o mundo. Não deixemos essa oportunidade crucial passar.”
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Depois da guerra, regime iraniano ficará mais enfraquecido, mas Guarda Revolucionária mais poderosa: "Trump foi avisado com antecedência”
Avaliações recentes dos serviços de informação dos Estados Unidos indicam que o regime iraniano deverá permanecer no poder, mesmo que enfraquecido, com a Guarda Revolucionária (IRGC) mais consolidada e exercendo maior controlo sobre o país, noticia o Washington Post.
Segundo um funcionário europeu citado, o cenário pós-guerra mais provável é o de um “regime remanescente da Guarda Revolucionária Islâmica” em Teerão, mantendo capacidades nucleares e o apoio de aliados regionais, mas suficientemente enfraquecido para que os EUA e aliados considerem a situação mais favorável do que antes da guerra.
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Emirados Árabes Unidos fecham espaço aéreo devido a ataques iranianos
A Autoridade Geral de Aviação Civil dos Emirados Árabes Unidos anunciou o encerramento total e temporário do espaço aéreo do país.
A medida é uma “precaução excecional” destinada a proteger os voos, as tripulações e o território dos Emirados, noticias os media estatais citados pela Al Jazeera.
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Trump "está disposto a dialogar, mas não neste momento": Irão terá tentado reabrir canal diplomático, mas Trump bloqueou avanços
Altos funcionários norte-americanos revelaram à CNN que autoridades iranianas contactaram diretamente o enviado para o Médio Oriente do Presidente Trump, Steve Witkoff, e outros membros da administração nos últimos dias, numa tentativa de restabelecer comunicação diplomática.
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Israel alerta população para ataque de mísseis vindos do Irão
O Exército de Israel informou que mísseis foram lançados a partir do Irão contra território israelita e alertou a população para procurar abrigos imediatamente.
“Os sistemas de defesa estão em ação para intercetar a ameaça”, escrevem as IDF no X, solicitando à população que se dirija a locais seguros e que neles permaneçam até novo comunicado.
צה"ל זיהה כי לפני זמן קצר שוגרו טילים מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל.
מערכות ההגנה פועלות ליירט את האיום. בדקות האחרונות פיקוד העורף הפיץ הנחייה מקדימה ישירות לטלפונים הניידים באזורים הרלוונטיים.
הציבור מתבקש לגלות אחריות ולפעול על פי ההנחיות – הן מצילות חיים.
יש להיכנס למרחבים…
— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 16, 2026
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Canadá, França, Alemanha, Itália e Reino Unido estão "gravemente preocupados" com a escalada do conflito entre Israel e o Hezbollah
Os líderes do Canadá, França, Alemanha, Itália e Reino Unido emitiram um comunicado conjunto, afirmando estar “profundamente preocupados” com a escalada do confronto entre Israel e o Hezbollah no Líbano, noticiou o The New York Times. No texto, condenaram os ataques do Hezbollah contra Israel e ações que atingiram civis e tropas da ONU, sem mencionar que tais ataques foram levados a cabo por Israel.
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Afeganistão dá conta de 400 mortes em ataque paquistanês a centro de reabilitação
Sharafat Zaman, porta-voz do Ministério da Saúde do Governo dos talibãs afegãos, deu conta de que os ataques aéreos paquistaneses a um centro de reabilitação matou pelo menos 400 pessoas.
Pelo menos 250 pessoas ficaram feridas, avançou o mesmo responsável, citado pela Sky News.
O porta-voz deu conta de que 3.000 pacientes estavan na clínica de reabilitação a receber tratamento.
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Diplomatas frustrados pelos EUA não estarem a recorrer aos canais diplomáticos tradicionais na guerra do Irão: "Simplesmente estarrecedor"
Diplomatas dos EUA, Europa e Ásia manifestam crescente frustração com a relutância do governo Trump em utilizar canais diplomáticos formais na guerra com o Irão.
Fontes ouvidas pela CNN indicam que não há clareza sobre quem, na prática, está a liderar os esforços para obter apoio internacional à reabertura do estratégico Estreito de Ormuz. Um diplomata dos EUA chegou a sugerir que o próprio Presidente estaria à frente da iniciativa: “DJT?”, comentou.
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Governo de Trump quer destituição do Presidente cubano, mas deixará detalhes e passos futuros a cargo de Havana
O governo de Donald Trump está a pressionar para a saída do Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, enquanto os dois países discutem o futuro da ilha, mas deixou a decisão sobre o momento, os detalhes e os próximos passos a cargo de Havana. As informações sobre os planos da administração norte-americana foram avançadas pelo The New York Times, que cita quatro fontes familiarizadas com as conversas.
Os negociadores também exigem que sejam afastados funcionários mais antigos, leais a Fidel Castro, e que presos políticos sejam libertados, cumprindo uma das antigas prioridades da política externa dos EUA, segundo o jornal.
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"Sinto que tenho de estar aqui": Trump adia visita à China por um mês "devido à guerra"
Donald Trump anunciou hoje que os Estados Unidos pediram para adiar a sua viagem à China, “por cerca de um mês”, devido à guerra em curso com o Irão.
“Adoraria fazê-lo, mas devido à guerra, quero estar aqui. Sinto que tenho de estar aqui. Por isso, solicitámos que a visita fosse adiada por cerca de um mês”, afirmou o Presidente norte-americano, segundo a NBC News.
“É muito simples. Estamos em guerra. Acho que é importante que eu esteja aqui, por isso pode ser que adiemos um pouco, mas não muito”, acrescentou.
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Trump diz que foram os EUA a fechar o “bonito" e "maravilhoso” Estreito de Ormuz
O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que foram os Estados Unidos os responsáveis pelo bloqueio do Estreito de Ormuz.
“Hormuz, um lugar famoso, maravilhoso, bonito. Mas não quererias estar a navegar por ali agora. Não por causa deles, mas por nossa causa, porque destruímos toda a marinha deles”, disse Trump.
⚡️Trump says he has closed the Strait of Hormuz:
Hormuz is a beautiful place
But because of us not them (Iran), you don't really want to be sailing there right now pic.twitter.com/kWGzrR9hoT
— War Intel (@warintel4u) March 16, 2026
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Zelensky diz que drone Shahed abatido no Médio Oriente era de fabrico russo
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Presidente do Irão diz que país “não se renderá a bullies”: "Defesa contra uma invasão é um direito natural, no qual somos bons"
In my conversation with the president of France, Emmanuel Macron, I emphasized that Iran did not begin this atrocious war. Defending against invasion is a natural right, in which we are good at.
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— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 16, 2026
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Cerca de 200 soldados norte-americanos feridos desde o início do ataque ao Irão, avança Comando Central dos EUA
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Teerão nega contactos recentes com enviado dos Estados Unidos: últimas conversações foram antes do "ataque militar ilegal" ao Irão
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Trump: "Acredito que terei a honra de tomar Cuba. Posso libertá-la ou tomá-la"
Depois de falar sobre o Irão, Donald Trump acredita que terá a honra “de tomar Cuba”.
“Isso será bom. Será uma grande honra. Eu posso libertá-la ou tomá-la, eu penso que posso fazer o que quiser”, disse Donald Trump na Sala Oval.
O Presidente norte-americano descreveu Cuba como um “Estado falhado”. A ilha das Caraíbas “não tem dinheiro, petróleo, não tem nada. Tem boas terras e bonitas paisagens. É uma ilha bonita”, adjetivou.
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"Não será longa." Trump concede que guerra não vai terminar esta semana, mas vai acabar em "breve"
O líder norte-americano “não acredita” que a guerra no Irão termina esta semana. “Vai terminar em breve. Não será longa e teremos um mundo muito mais seguro quando terminar. Vai acabar em breve.”
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Trump diz que Irão "não tem liderança": "Talvez o filho [de Ali Khamenei] tenha morrido"
O Presidente norte-americano voltou a referir que não sabe com quem falar no Irão para alcançar um acordo. “Eles estão todos mortos. O meu problema é que não tenho ideia com quem eu vou falar, porque nunca ninguém ouvi falar dessas pessoas.”
O líder norte-americano volta a destacar que “talvez o filho [de Ali Khamenei] tenha morrido”.