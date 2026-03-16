Trump: "Acredito que terei a honra de tomar Cuba. Posso libertá-la ou tomá-la"

Marco Rubio, o secretário de Estado dos EUA, enviou orientações a diplomatas norte-americanos em todo o mundo para instar governos estrangeiros a “agir rapidamente para reduzir a capacidade do Irão e de grupos ligados a Teerão de atacarem os nossos países e cidadãos”, face a um “risco elevado de ataque”, avançou a ABC News que acedeu a um telegrama privado.

O comunicado foi distribuído hoje a todas as embaixadas e consulados, incluído numa “solicitação de ação” intitulada “Preocupação Elevada com a Atividade da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão”.

“A nossa avaliação é de que o regime iraniano é mais sensível à ação coletiva do que à ação unilateral, e que a pressão conjunta tem maior probabilidade de forçar uma mudança de comportamento por parte do regime do que ações unilaterais isoladas”, lê-se na mensagem. “Devemos agir enquanto a atenção internacional está voltada para o fim da campanha terrorista iraniana no Médio Oriente e em todo o mundo. Não deixemos essa oportunidade crucial passar.”