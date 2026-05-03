Os Estados Unidos vão lançar, a partir desta segunda-feira, uma operação para escoltar os navios que estão retidos no Estreito de Ormuz, anunciou esta noite o Presidente dos EUA na rede social Truth Social.

“Este processo, o Projeto Liberdade, terá início na manhã de segunda-feira, hora do Médio Oriente”, escreveu Donald Trump, revelando que países de todo o mundo terão pedido ajuda aos EUA para retirar os navios daquelas águas.

“Países de todo o mundo, quase todos não envolvidos no conflito no Médio Oriente […] solicitaram aos Estados Unidos que os ajudássemos a libertar os seus navios, que se encontram retidos no Estreito de Ormuz, devido a uma situação com a qual não têm absolutamente nada a ver”, escreveu o chefe de Estado norte-americano.

Donald Trump acrescentou que os EUA responderam positivamente ao repto desses países. “Dissemos a esses países que guiaremos os navios com segurança para fora dessas vias navegáveis ​​restritas, para que possam prosseguir com seus negócios livremente e sem problemas”.

O Presidente dos EUA classifica a operação, levada a cabo pelas forças armadas norte-americanas, como um “gesto humanitário”, salientando que os navios em causa, retidos há semanas, estão a ficar sem bens essenciais a bordo. “Muitos desses navios estão com poucos alimentos e outros itens necessários para que as tripulações permaneçam a bordo de forma saudável”, explica Trump, deixando um aviso ao Irão.

“Se, de alguma forma, interferirem neste processo humanitário, essa interferência, infelizmente, terá que ser combatida com firmeza”, alertou Trump.