Trump ameaça "varrer Irão da face da terra" se Teerão atacar navios americanos que guiam embarcações pelo estreito de Ormuz - como aconteceu

A Adalah — uma organização de defesa dos direitos humanos israelita — afirmou hoje que dois ativistas da flotilha Global Sumud, detidos por Israel, estão a ser alvo de “abusos psicológicos e maus tratos”.

Segundo a organização, que visitou hoje os dois detidos, os ativistas estão a ser sujeitos a “interrogatórios que duram até oito horas”, ameaças de morte ou de “100 anos de prisão”, estando a ser mantidos em celas com iluminação constante e intensa e deslocados constantemente com os olhos vendados, inclusive durante as visitas médicas.

A organização da Global Sumud já tinha afirmado hoje, após uma visita consular da delegação diplomática brasileira a uma prisão em Israel, que o ativista brasileiro Thiago Ávila tinha relatado ter sido torturado durante a sua detenção pelas forças israelitas.

“Segundo a embaixada brasileira, Thiago Ávila relatou ter sido sujeito a tortura, espancamentos e maus-tratos”, declarou a organização em comunicado de imprensa.

No comunicado indicava-se que o ativista, atualmente detido na prisão de Shikma (na cidade costeira de Ashkelon) juntamente com o seu companheiro, Saif Abukeshek, cidadão espanhol de origem palestiniana, apresentava “ferimentos visíveis na face” e “relatou dores intensas, principalmente no ombro”.

A flotilha afirmou ainda que Ávila foi sujeito a espancamentos e maus-tratos durante a sua detenção e indicou que, apesar de ter sido examinado por um médico, não recebeu os cuidados médicos adequados. Continua em greve de fome e não foi informado das acusações que lhe são imputadas.

Na mesma declaração, o grupo inclui o ativista Saif Abukeshek, referindo que também está em greve de fome, tal como confirmado pela mulher do palestiniano-espanhol.

O ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol, José Manuel Albares, declarou hoje que a detenção de Saif Abukeshek “foi ilegal” e exigiu a sua libertação imediata.

“Estamos a lidar com uma detenção ilegal em águas internacionais, fora da jurisdição das autoridades israelitas, e por isso Saif Abukeshek deve ser libertado imediatamente para que possa regressar a Espanha”, disse Albares à rádio catalã Rac1.