Aliados de Starmer desafiam Burnham e pressionam secretário-adjunto do Governo para se candidatar às eleições do Labour

A decisão da União Europeia de adiar uma cimeira com o Reino Unido no próximo mês devido à demissão do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, causou irritação em Londres, avança o Financial Times.

Depois de Keir Starmer ter anunciado a demissão esta segunda-feira, António Costa, presidente do Conselho Europeu, afirmou que a cimeira de 22 de julho seria adiada para permitir que a UE trabalhasse com o “sucessor” do primeiro-ministro britânico. Só que a medida surpreendeu e irritou o governo de Starmer, segundo duas pessoas envolvidas nas negociações. “As pessoas aqui não ficaram especialmente satisfeitas”, disse uma delas ao FT. “Não estávamos à espera disso.”

A data da cimeira só tinha sido anunciada na semana passada. Burnham, que deverá substituir Starmer como primeiro-ministro, terá agora de acrescentar as relações entre o Reino Unido e a UE à sua lista de prioridades.