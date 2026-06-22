Momentos-chave
- Reino Unido "irritado" com a decisão da UE de adiar cimeira crucial após a demissão de Starmer, escreve Financial Times
- "É um bom homem", mas Trump manda farpa a Starmer: "Não era um Winston Churchill"
- Aliados de Starmer desafiam Burnham e pressionam secretário-adjunto do Governo para se candidatar às eleições do Labour
- John Healey, ex-ministro da Defesa, elogia Starmer: "Hoje, como sempre, mostrou grande força, colocando o serviço público em primeiro lugar"
- Starmer deixa cargo de primeiro-ministro por ter "falhado na segurança nacional", afirma Badenoch
- Macron agradece contributo de Keir Starmer para o reforço das relações entre França e Reino Unido
- Lammy elogia política interna e externa de Starmer: "Tornou a Grã-Bretanha mais segura e reconstruiu a reputação do país no mundo"
- Mundo está "mais seguro e os aliados mais unidos" devido ao contributo de Starmer, diz Mark Carney
- António Costa afirma que cimeira UE Reino Unido terá de ser adiada com demissão de Starmer
- Wes Streeting nega que Andy Burnham lhe tenha prometido um cargo e foca discussão em "ideias para o país"
- "Roma está salva". Andy Burnham já tomou posse como deputado
- David Lammy substitui Starmer no Parlamento para falar sobre o G7
- 'Uma antecipação em demasia': Burnham confrontado em Londres com tweet antigo sobre eleições
- Ministro da Defesa anuncia apoio a Andy Burnham para primeiro-ministro
- Andy Burnham já está em Londres para tomar posse como deputado por Makerfield
- Nigel Farage: Reino Unido vive "farsa política ao estilo italiano"
- António Costa agradece liderança de Starmer que virou "uma nova página nas relações UE-Reino Unido"
- Kremlin reage à demissão de Keir Starmer e diz que não espera mudanças nas relações com o Reino Unido
- "Keir, obrigado por toda a nossa cooperação, pelo apoio e pelas decisões conjuntas", escreve Zelensky
- "Prometeu mudança, lutou pela mudança e entregou mudança. Este é o legado de Keir Starmer", diz Lammy
- Líder dos conservadores ataca trabalhistas: "Starmer foi um péssimo primeiro-ministro, mas o problema não é só ele"
- Líder da Escócia diz que Starmer tomou a "decisão certa" e acusa trabalhistas de deixarem "promessas não cumpridas"
- Bruxelas pondera adiar cimeira de julho e aguardar por novo primeiro-ministro britânico, avança o FT
- Wes Streeting declara apoio a Andy Burnham na liderança do Labour
- Andy Burnham avança para a liderança do Labour
- Boris Johnson avisa Andy Burnham que terá de ser "corajoso": "A lua de mel não vai durar muito"
- Sadiq Khan elogia "homem de grande integridade" e pede foco nos valores progressistas
- "A política pode ser um mundo implacável": primeiro-ministro da Austrália deixa mensagem de apoio a Starmer
- Procurador-geral elogia "extraordinária dignidade" de Starmer e diz que líder cessante não está zangado
- Starmer comunicou demissão ao Rei Carlos III por telefone durante esta manhã
- "Desta vez tem de ser diferente". Liberais democratas sublinham cansaço do povo britânico com "sucessão interminável de primeiros-ministros"
- Líder dos Verdes exige "mudança de rumo ousada" e deixa aviso a Andy Burnham
- Starmer comove-se ao despedir-se de Downing Street ao lado da mulher
- Labour anuncia que calendário para eleição de novo líder será definido "em breve"
- Nigel Farage exige eleições gerais: "Estamos prontos para promover uma mudança radical"
- Ursula von der Leyen elogia Starmer: "A segurança europeia e ucraniana está mais forte graças a si"
- Starmer: "A mudança foi concretizada por um Governo trabalhista"
- Starmer aceita "de bom grado" a decisão do partido: "Farei tudo ao meu alcance para garantir uma transição de poder ordeira"
- Starmer: “Herdei um Partido Trabalhista que estava falido política, financeira e moralmente"
- Starmer vai manter-se no cargo até que o sucessor assuma funções
- Starmer inicia o discurso de demissão lembrando a vitória eleitoral do Labour
- É oficial. Primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, demite-se
- Aliados de Starmer aguardam na Downing Street antes do anúncio
- Púlpito colocado em Downing Street e equipa de Starmer está na rua
Histórico de atualizações
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Vamos encerrar por aqui este artigo liveblog, que acompanhou a demissão de Keir Starmer como primeiro-ministro britânico.
Muito obrigado por nos acompanhar.
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Três em cada cinco britânicos da Geração Z gostariam de um referendo para regressar à UE, revela sondagem
Dados revelam que 60% dos jovens entre os 18 e os 28 anos votariam a favor do regresso do Reino Unido à União Europeia, se lhes fosse dada essa oportunidade.
Três em cada cinco britânicos da Geração Z gostariam de um referendo para regressar à UE, revela sondagem
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Reino Unido "irritado" com a decisão da UE de adiar cimeira crucial após a demissão de Starmer, escreve Financial Times
A decisão da União Europeia de adiar uma cimeira com o Reino Unido no próximo mês devido à demissão do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, causou irritação em Londres, avança o Financial Times.
Depois de Keir Starmer ter anunciado a demissão esta segunda-feira, António Costa, presidente do Conselho Europeu, afirmou que a cimeira de 22 de julho seria adiada para permitir que a UE trabalhasse com o “sucessor” do primeiro-ministro britânico. Só que a medida surpreendeu e irritou o governo de Starmer, segundo duas pessoas envolvidas nas negociações. “As pessoas aqui não ficaram especialmente satisfeitas”, disse uma delas ao FT. “Não estávamos à espera disso.”
A data da cimeira só tinha sido anunciada na semana passada. Burnham, que deverá substituir Starmer como primeiro-ministro, terá agora de acrescentar as relações entre o Reino Unido e a UE à sua lista de prioridades.
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"É um bom homem", mas Trump manda farpa a Starmer: "Não era um Winston Churchill"
Donald Trump reconheceu, aos jornalistas na Sala Oval, que o primeiro-ministro britânico em funções, Keir Starmer, até era um “bom amigo” e era “amigo dele”.
No entanto, o Presidente norte-americano criticou várias políticas energéticas que o Reino Unido tomou no Mar do Norte, principalmente por não querer explorar a extração de petróleo por questões ambientais.
Em tom de provocação, Donald Trump disse ainda: “Não estávamos a lidar com um Winston Churchill”.
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António Guterres descreve Keir Starmer como "um parceiro muito fiável"
O secretário-geral da ONU, António Guterres, descreveu hoje o primeiro-ministro demissionário britânico, Keir Starmer, como “um parceiro muito fiável” e agradeceu o trabalho conjunto.
“O secretário-geral sempre considerou Starmer um colaborador muito fiável e valorizou enormemente a colaboração que manteve com ele durante o seu mandato”, disse aos jornalistas o porta-voz de Guterres, Stéphane Dujarric.
Keir Starmer anunciou a demissão como líder do Partido Trabalhista e como primeiro-ministro, depois de reconhecer que tinha perdido a confiança do seu grupo parlamentar para continuar a governar.
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Aliados de Starmer desafiam Burnham e pressionam secretário-adjunto do Governo para se candidatar às eleições do Labour
O secretário-adjunto do primeiro-ministro, Darren Jones, está a ser pressionado por alguns deputados trabalhistas para se candidatar às eleições diretas no Partido Trabalhista, avança a BBC.
Darren Jones está a considerar a hipótese, mas deverá rejeitá-la por falta de apoio do partido.
Ainda assim, vários aliados de Keir Starmer estão a exercer pressão para que Darren Jones avance e impeça a coroação de Andy Burnham como líder do Labour.
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John Healey, ex-ministro da Defesa, elogia Starmer: "Hoje, como sempre, mostrou grande força, colocando o serviço público em primeiro lugar"
O antigo secretário da Defesa britânico, John Healey, elogiou Keir Starmer após o anúncio da demissão, afirmando que o primeiro-ministro demonstrou “grande força” ao colocar “o serviço público em primeiro lugar”.
Numa publicação na rede social X, Healey destacou o papel de Starmer na recuperação do Partido Trabalhista, considerando que foi responsável por “trazer novamente o Labour para o Governo após uma das piores derrotas da história do partido”.
Since then with his leadership, we’ve achieved so much we can be proud of: falling NHS waiting lists, stronger renters rights, fairer workplace protections, half a million children out of poverty & the highest ever level of support for Ukraine.
Change promised, change delivered.
— John Healey (@JohnHealey_MP) June 22, 2026
O antigo ministro enumerou ainda várias conquistas do executivo trabalhista que, na sua opinião, “devem orgulhar o Governo”, embora não tenha feito referência à área da defesa, tema que motivou a sua saída do gabinete no início deste mês na sequência de divergências sobre o plano de investimento militar.
Reino Unido. Ministro da Defesa demite-se após Starmer recusar aumento de gastos militares
“Prometemos mudança e entregámos mudança”, escreveu Healey, acrescentando que “hoje, como sempre, Keir Starmer mostrou grande força, colocando o serviço público em primeiro lugar”.
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Starmer deixa cargo de primeiro-ministro por ter "falhado na segurança nacional", afirma Badenoch
A líder do Partido Conservador britânico, Kemi Badenoch, afirmou, no parlamento, que Keir Starmer está a deixar o cargo por ter “falhado na segurança nacional”, acusando-o de ter tomado decisões que, no seu entender, comprometeram a segurança diplomática, energética e militar do país.
Na Câmara dos Comuns, Badenoch criticou também Andy Burnham por não estar presente no debate, acusando-o de estar “mais interessado na sua candidatura à liderança do que na segurança nacional do Reino Unido”.
A conservadora defendeu que o próximo primeiro-ministro do país terá de enfrentar dificuldades relacionadas com a capacidade de defesa e com o financiamento do setor militar. Segundo Badenoch, o Reino Unido “não pode continuar a recorrer ao endividamento”.
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Macron agradece contributo de Keir Starmer para o reforço das relações entre França e Reino Unido
O Presidente francês, Emmanuel Macron, agradeceu publicamente a Keir Starmer pelo seu contributo para o fortalecimento das relações entre França e o Reino Unido.
Numa publicação na rede social X, Macron destacou o papel de Starmer na origem da coligação internacional de apoio à Ucrânia e elogiou o trabalho desenvolvido para relançar as relações entre o Reino Unido e o bloco europeu após o Brexit.
Je tiens à remercier le Premier ministre @Keir_Starmer pour sa contribution au renforcement de la relation franco-britannique, son engagement au sein de la coalition des volontaires pour l’Ukraine, ainsi qu’à la relance de la relation entre le Royaume-Uni et l’Union européenne.… pic.twitter.com/aaOOBBLCqV
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 22, 2026
“O trabalho realizado em conjunto para a defesa, a energia nuclear, o espaço e a inovação, em particular durante a nossa cimeira franco-britânica de julho passado, testemunha esse compromisso”, sublinhou Macron.
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Lammy elogia política interna e externa de Starmer: "Tornou a Grã-Bretanha mais segura e reconstruiu a reputação do país no mundo"
O vice-primeiro-ministro britânico, David Lammy, destacou, na tarde desta segunda-feira, no parlamento, o percurso de Keir Starmer em política interna e externa, afirmando que o seu registo na área internacional “não tem paralelo”.
Numa intervenção na Câmara dos Comuns, Lammy começou por sublinhar que Starmer contribuiu para “estabilizar a economia”, reduzir as listas de espera no Serviço Nacional de Saúde e retirar “meio milhão de crianças da pobreza”.
“Como ministro dos Negócios Estrangeiros, vi em primeira mão o primeiro-ministro reconstruir as nossas relações em todo o mundo”, afirmou, citado pela Sky News.
Lammy destacou o posicionamento do Reino Unido na Europa através do chamado “reset” com a União Europeia, bem como o apoio a Kiev, referindo a receção ao Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em Downing Street como símbolo da liderança de Starmer face à guerra na Ucrânia e à ameaça russa.
O vice-primeiro-ministro salientou ainda a assinatura de acordos comerciais e defendeu que Starmer tomou decisões “corajosas e baseadas em princípios”, incluindo recusar envolver o Reino Unido em conflitos no Médio Oriente.
“Keir Starmer tornou a Grã-Bretanha mais segura, reconstruiu a reputação do país no mundo e impulsionou o investimento e o crescimento”, afirmou, acrescentando que “todos nesta Câmara devem um agradecimento ao primeiro-ministro pela sua ação em política externa”.
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Mundo está "mais seguro e os aliados mais unidos" devido ao contributo de Starmer, diz Mark Carney
O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, reagiu à demissão do líder britânico, sublinhando o papel de Keir Starmer em várias iniciativas internacionais e no reforço das relações entre os dois países.
Carney afirmou que foi “um privilégio trabalhar ao lado de Keir Starmer na liderança de esforços internacionais de apoio à Ucrânia, no âmbito da chamada Coligação das Vontades, assim como no reforço da NATO, na cooperação no Ártico e no aprofundamento da parceria histórica entre o Canadá e o Reino Unido”.
It has been a privilege to work alongside Sir Keir Starmer as he has led international efforts to support Ukraine through the Coalition of the Willing, strengthen NATO, improve Arctic cooperation, and deepen the historic partnership between Canada and the United Kingdom.… pic.twitter.com/iq6qZAj3DM
— Mark Carney (@MarkJCarney) June 22, 2026
O chefe do Governo canadiano destacou, ainda, que Starmer atuou “com princípios, determinação e espírito de cooperação” perante desafios excecionais, acrescentando que o mundo está “mais seguro e os aliados mais unidos” devido ao seu contributo.
Carney agradeceu o “serviço público ao longo da vida” do primeiro-ministro britânico, expressou gratidão pela amizade entre ambos e desejou-lhe felicidades para o que descreveu como o “trabalho mais importante”.
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António Costa afirma que cimeira UE Reino Unido terá de ser adiada com demissão de Starmer
O presidente do Conselho Europeu afirmou hoje que a cimeira entre a União Europeia (UE) e o Reino Unido, agendada para 22 de julho, vai ter de ser adiada devido à demissão do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.
“Estávamos a trabalhar muito intensamente e com grande entusiasmo para realizar, muito em breve, a nossa segunda cimeira [com o Reino Unido]. Agora, de certeza que a vamos ter de adiar”, afirmou António Costa em conferência de imprensa em Bruxelas, numa reação à demissão do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.
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Wes Streeting nega que Andy Burnham lhe tenha prometido um cargo e foca discussão em "ideias para o país"
Após notícias na imprensa britânica avançarem que o seu apoio a Andy Burnham estaria ligado a promessas de cargos ministeriais, Wes Streeting veio a público desmentir categoricamente qualquer acordo de bastidores.
Confrontado diretamente sobre se lhe teria sido prometida alguma pasta ministerial, como as Finanças ou os Negócios Estrangeiros, Streeting foi claro: “Ele não me ofereceu nenhum cargo, não foi sobre isso que conversámos. Trata-se de ideias — das ideias de que precisamos para cumprir o mandato para o qual fomos eleitos, mas também para reconstruir a confiança no Partido Trabalhista e a esperança no nosso país.”
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"Roma está salva". Andy Burnham já tomou posse como deputado
O provável sucessor de Keir Starmer, Andy Burnham, já tomou posse como o novo deputado trabalhista por Makerfield. O momento foi recebido com aplausos, risos e até um grito na sala: “Roma está salva!”.
Logo a seguir, numa referência ao filme A Vida de Brian, dos Monty Python, outro deputado interrompeu o momento gritando: “Não és o Messias!”. Andy Burnham não escondeu o riso e, mostrando perceber a referência e a passagem do filme, respondeu, em tom de brincadeira: “Rapaz maroto, não é?”.
Jurando sobre a Bíblia, Burnham declarou: “Juro por Deus Todo-Poderoso que serei fiel e prestarei lealdade sincera a Sua Majestade, o Rei Carlos, aos seus herdeiros e sucessores, nos termos da lei; que Deus me ajude”.
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David Lammy substitui Starmer no Parlamento para falar sobre o G7
Numa mudança de planos, será o vice-primeiro-ministro, David Lammy, a fazer a comunicação oficial sobre o G7 na Câmara dos Comuns, segundo o The Independent.
Na sequência da demissão do primeiro-ministro — e embora o plano inicial previsse que fosse o próprio Keir Starmer a dirigir-se aos deputados —, será Lammy a assumir a palavra, apesar de não ter estado presente na cimeira da semana passada.
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'Uma antecipação em demasia': Burnham confrontado em Londres com tweet antigo sobre eleições
À chegada a Londres, Andy Burnham foi confrontado pelos jornalistas com um tweet de 2022, onde exigia “eleições gerais já” após a queda de Liz Truss. O candidato à liderança trabalhista afirmou que essa questão é, por agora, uma ‘antecipação’.
“Acho que estão a antecipar-se demasiado”, respondeu o favorito à liderança do Labour. “A minha prioridade hoje é tomar posse como deputado por Makerfield”, refere ainda, de acordo com a BBC.
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Ministro da Defesa anuncia apoio a Andy Burnham para primeiro-ministro
O ministro da Defesa, Luke Pollard, anunciou o seu apoio à candidatura de Andy Burnham para o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido, expressando “orgulho no historial deste Governo”.
Numa publicação no X, o governante destaca ainda o “orgulho especial” que sente por terem concedido o “maior aumento salarial das forças armadas em 20 anos”.
“Vou apoiar o Andy Burnham para que seja o nosso próximo primeiro-ministro”, conclui.
— Luke Pollard MP (@LukePollard) June 22, 2026
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Andy Burnham já está em Londres para tomar posse como deputado por Makerfield
Quando embarcou na estação de Manchester Piccadilly, Andy Burnham preparava-se para uma disputa interna no Labour. Mas após o anúncio de apoio de Wes Streeting — e de um atraso de 20 minutos na viagem —, o provável sucessor na liderança do Labour já chegou a Londres.
O passo seguinte será a deslocação para o Parlamento britânico, em Westminster, onde irá tomar posse oficial como deputado por Makerfield.
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Nigel Farage: Reino Unido vive "farsa política ao estilo italiano"
Em declarações à Sky News, o líder do Reform UK comparou a instabilidade em Downing Street a uma “farsa política ao estilo italiano”, questionando a legitimidade do próximo chefe de Governo.
“E estamos prestes a ter o nosso sexto primeiro-ministro em sete anos, o que é uma espécie de farsa política ao estilo italiano que remonta a algumas décadas. E quem quer que venha a ser o primeiro-ministro não terá sido eleito pelo eleitorado britânico; e se o próximo primeiro-ministro for o próximo deputado por Makerfield, Andy Burnham, este nem sequer se candidatou às últimas eleições”, afirmou Nigel Farage.
O líder do Reform UK apontou ainda que, a nível humano, lamenta o ‘fracasso’ de Starmer e antecipa o desânimo do primeiro-ministro cessante: “A nível humano, lamento que [Keir Starmer] tenha falhado, e penso que ele ficará desanimado, mas creio que o público britânico também ficará desanimado. A maioria das medidas que este Governo trabalhista tomou nem sequer constava do seu programa de 2024”.
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António Costa agradece liderança de Starmer que virou "uma nova página nas relações UE-Reino Unido"
O presidente do Conselho Europeu agradeceu, nas redes sociais, a Keir Starmer pela liderança que virou “uma nova página nas relações UE-Reino Unido”.
“A UE está comprometida com a cooperação contínua neste espírito. Foi um prazer trabalhar contigo, como colega e amigo. Obrigado, caro Keir”, escreveu António Costa no X.
Under your premiership @Keir_Starmer, we turned a new page in EU-UK relations.
The EU is committed to continued cooperation in this spirit.
It has been a pleasure to work with you, as a colleague and a friend.
Thank you, dear Keir. pic.twitter.com/J2Oa0qIpv5
— António Costa (@eucopresident) June 22, 2026