O rei de Espanha qualificou hoje como “crise humanitária insuportável” a situação em Gaza, sublinhando a “total devastação” do território e as “incontáveis vítimas”, após dois anos de ofensiva militar israelita em resposta ao “brutal ataque terrorista” do Hamas.

Felipe VI, chefe de Estado de Espanha, falava no Cairo, no arranque de uma visita oficial ao Egito, acompanhado pela rainha Letizia, que acontece, sublinhou, “num momento convulso e trágico na região” do Médio Oriente.

“Partilhamos um desejo que apoiamos com convicção, de convivência pacífica, diálogo e reconciliação no Médio Oriente que permita finalmente um contexto de estabilidade para o desenvolvimento dos povos com dignidade e justiça. Por enquanto, parece uma utopia, mas deve ser possível e todos devemos contribuir para que assim seja”, afirmou, num encontro com cerca de 300 pessoas da comunidade espanhola no Cairo.

O rei de Espanha considerou que “o último episódio deste conflito”, desencadeado por um “brutal ataque terrorista” do grupo islamita radical Hamas, que controla a Faixa de Gaza, em 7 de outubro de 2023, “estendeu demasiado a sua sombra”, ao “provocar uma resposta com incontáveis vítimas, que degenerou numa crise humanitária insuportável, o sofrimento indizível de centenas de milhares de inocentes e na total devastação de Gaza”.