EUA vão retirar cinco mil soldados da Alemanha, anuncia o Pentágono

Os Estados Unidos vão retirar cinco mil soldados da Alemanha, anunciou o Pentágono esta sexta-feira. Segundo a Reuters, o Pentágono adiantou que a retirada deverá ser concluída nos próximos seis a 12 meses.

“Esta decisão surge na sequência de uma análise minuciosa da presença militar do Departamento na Europa e reconhece as necessidades e condições no terreno”, pode ler-se num comunicado do Pentágono, citado pela BBC.

Segundo o Pentágono, a redução de soldados norte-americanos na Alemanha fará regressar o contingente norte-americano na Europa ao nível de 2022, antes da invasão da Ucrânia pela Rússia, que desencadeou um aumento de tropas ordenado pelo então presidente Joe Biden.

A Alemanha é a maior base militar dos EUA na Europa, com cerca de 35 mil militares, sendo um importante centro de treino das forças norte-americanas.