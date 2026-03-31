Chega avança com processo de revisão constitucional para aproveitar "maioria parlamentar histórica"

No Parlamento, André Ventura confirmou aos jornalistas que ainda não há acordo quanto à Lei da Nacionalidade, embora tenha esperança de que este ainda chegue a acontecer até amanhã (data em que as mudanças à lei serão votadas).

Para o Chega, “não faz muito sentido” desistir da ideia de que crimes como o tráfico de droga sejam motivo para retirar a nacionalidade de alguém (apesar de o TC ter considerado a norma inconstitucional): “Quando os outros países andam a tirar a nacionalidade a quem é membro de gangues ou de grupos criminosos, nós estamos no sentido contrário”. Além disso, para Ventura, deve ser possível impedir a obtenção de nacionalidade quando a pessoa tiver uma condenação anterior no seu país, se não entra-se “sem critério” em Portugal.

“O PSD não está disposto ainda a fazer esse caminho, vai depender do PSD se está disponível a essa aproximação ou se não está disponível a essa aproximação”, desafiou.

“Portanto, este é o momento em que podemos fazer essas alterações. O PS não concorda, acha que qualquer pessoa que vem para Portugal pode vir com cadastro, pode vir sem antecedentes”, provocou Ventura. E atirou a pressão para o lado do PSD: “É uma questão de perguntar ao PSD o que é que vão fazer com estas propostas que o Chega apresentou, porque a questão também pode ser colocada ao contrário. Se estas alterações do Chega se mantiverem, como é que vai votar a maioria? A favor ou contra? O resultado está dependente disso”.

Ventura faz assim depender a votação da proposta do PSD da aceitação de algumas das propostas do Chega, incluindo da não obtenção de nacionalidade por “criminosos”, apesar de ser uma norma que pode voltar a bater na trave do TC.

“O diálogo está sempre aberto”, garantiu Ventura, assumindo que estão “sempre” a existir conversas. “Vamos procurar ainda convencer o Governo que não é o caminho certo, mas obviamente isso não depende só de nós. Não era bom para o país que amanhã ficássemos novamente sem uma lei da nacionalidade. Não é positivo para a maioria que está a governar, nem para a outra maioria que lidera a oposição. Acho que não era bom para ninguém. Mas há questões que são para nós fundamentais e decisivas e das quais nós não podemos abdicar”, frisou Ventura, garantindo que ainda admite que até amanhã à tarde se chegue a acordo.