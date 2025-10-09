Pedro Duarte promete ser "líder de que Porto e norte precisam". "Não somos menos do que os de Lisboa"

André Ventura, antes de entrar para um almoço fechado à comunicação social no Porto, referiu que há “três aspetos” que preocupam o Chega e “podem não indiciar um bom sentido de Orçamento do Estado”.

O primeiro tem a ver com o ISP (Imposto Sobre os Produtos Petrolíferos), com Ventura a afirmar que “não está ainda claro quais são os mecanismos em que se vai traduzir”, mas já certo de que “o Governo espera uma receita crescente dos impostos sobre os combustíveis”. “O Chega é completamente contra qualquer subida do valor dos impostos sobre os combustíveis”, sublinha, referindo que já o disse ao primeiro-ministro.

Relativamente a este tema, acrescenta mesmo que pode haver uma “manobra encapotada de aumentar os impostos sobre os combustíveis”, pelo que espera para ver, mas atira: “O Chega não tolerará, na Assembleia da República, nenhum aumento sobre os combustíveis.”

O presidente do Chega destaca também que ” espera-se um aumento exponencial da receita fiscal em vários milhares de milhões de euros” — apontando que este indicador vai no “meu sentido, tal como nos governos de António Costa”.

“Porque é que se está à espera de um aumento de receita? Só pode ser por uma de duas coisas: ouum aumento de crescimento económico muito significativo, que leva a que haja mais tributação; ou porque, a carga fiscal vai continuar a aumentar”, explica, frisando que o documento parece ir no sentido de “manter a mesma linha de pressão fiscal e de arrecadação fiscal” que o Chega critica.

No mesmo sentido, critica também o facto de o “Governo, ao contrário do que disse [ao Chega], mantém “o mesmo número de rendimentos mínimos a atribuir, em termos de valores”.