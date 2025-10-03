Alexandra Leitão: "Moedas não está à altura do cargo que ocupa"

Uma espécie de passeio no parque: Pedro Duarte andou esta manhã pela zona da Foz, no Porto, em terreno claramente favorável, e passou o tempo a distribuir elogios às senhoras (“Linda! Maravilhosa! Vai ficar tão bem na televisão!”) e a ouvir promessas de voto ou apoio (“Espero que ganhe, a ver se isto muda”, “Sou de Lisboa mas quero que ganhe aqui!”).

A conversa foi sempre simpática e favorável — quando foi questionado, numa farmácia, sobre se já aviou a receita do Xanax que Manuel Pizarro lhe recomendou, não quis agitar os ânimos ou os “fait divers”, explicando que tem feito a campanha com “paixão e emoção”.

DIOGO VENTURA/OBSERVADOR

Mas o tom endureceu quando voltou a falar sobre o tema da segurança, à boleia da proposta do Chega para uma “lei Bonfim” (para apertar os critérios para atribuir vistos de residência pelas juntas de freguesia), começando por considerar que talvez o problema não seja legal, mas “de atitude”.

“Não vou chutar para a AR a solução dos problemas que temos na cidade. Vou agir. Vamos ser absolutamente implacáveis”, voltou a prometer, reagindo assim à notícia de um incêndio na Cedofeita: “É muito importante apurar e explicar toda a verdade ao público sobre este caso. Estás circunstâncias não podem ser encobertas. Comigo não vai haver politicamente correto”.

“Insisto para que candidato do PS diga o que pensa sobre a política de imigração e política de portas escancaradas e a lei de estrangeiros”, atirou a Pizarro. “A cidade está a sofrer ameaças que tem de enfrentar. Não se pode deixar que a cidade seja descaracterizada com uma invasão de imigração ilegal”.

Pedro Duarte lembra ainda a polémica sobre um vídeo de Pizarro, entretanto apagado, em que pedia os votos da comunidade do Bangladesh. “Uma política para sacar votos e depois não assumir”.

“Parece muito importante que haja uma clarificação do que cada um de nós defende sobre de política imigração. Não pode continuar a fugir à sua responsabilidade. Ou pede desculpa pelo que aconteceu e diz que mudou de opinião ou afirma que quer continuar política de portas escancaradas”.

Lembrou ainda que Pizarro quer uma cidade com mais pessoas, lembrando um passado com mais 100 mil habitantes, atirou: “Resta saber se é assim q quer preencher a quota e abrir portas a tudo e todos. É una cidade cosmopolita e que recebe muito bem mas temos de o fazer com conta peso e medida”.

Sobre a questão das rendas moderadas, justificou com uma questão de “semântica” mas garantiu que no Porto os preços não chegarão aos 2300 euros. E garantiu que coligações com o Chega estão “fora de questão” (sendo que já deixou claro que não está a planear fazer, no geral, coligações formais).