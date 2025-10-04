Carneiro assume que é agora "mais fácil" PS viabilizar OE: "Temos melhores condições para estabilidade política. Ninguém quer crise"

É a vez de Luís Montenegro falar. “Não é fácil estar aqui com este calor, que se expressa pela temperatura da sala e pelo calor humano que está aqui”, começa por dizer, no Pavilhão Desportivo de Mafra, que está cheia com mais de 1.000 sociais-democratas e sem ar condicionado.

“José Bizarro é um candidato extraordinariamente competente, experiente, focado no futuro, com uma paixão enorme à sua terra e ao seu povo, é o único candidato do PSD, é o líder de uma candidatura que tem um símbolo, uma cor, mas que é aberta a acolher todos”, diz o primeiro-ministro, sublinhando que a candidatura tem recebido muitos independentes.

Montenegro aborda também a cisão na concelhia do PSD/Mafra: “Independente é aquele que não tendo partido, vai juntar-se às outras candidaturas. Independentes não são os que estando num partido e que não gostando das decisões dos partidos se vão embora.” Critica ainda o atual presidente municipal de Mafra e ex-PSD Hugo Moreira Luís por se apresentar a votos “como se não tivessem nada a ver com os partidos”.

“No PSD escolhemos os melhores, no PSD temos democracia interna, nós respeitamos a decisão que vem de baixo para cima”, diz o primeiro-ministro, apesar da comissão política nacional não ter respeitado a escolha da concelhia para candidato à Câmara. “José Bizarro, tu vais contar com esta gente, tu vais contar também connosco e vais contar connosco em todas as dimensões”, acrescenta.

“No país, estamos a executar uma política onde as pessoas pagam menos impostos pelo trabalho, onde os jovens têm condições para encontrar trabalho dentro de portas, não deixamos os pensionista e reformados perderem a capacidade de pagarem as suas contas. Fazemos isso freguesia a freguesia e precisamos, em cada freguesia, de parceiros próximos.”