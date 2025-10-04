Momentos-chave
- Raimundo reconhece “brutal insegurança” no país mas ligada à precariedade
- “O único voto contra o populismo é na Iniciativa Liberal”, diz Mariana Leitão
- Bruno Mascarenhas afasta qualquer "acordo de governação" com Moedas e assegura que não sentiu falta de André Ventura
- "Moedas e Leitão representam o passado e a corrupção"
- Chega apresenta programa para Lisboa, com foco na imigração e segurança. "Prioridade absoluta aos portugueses"
- BE critica CDU e PS por gerirem Câmara de Évora "a navegar à vista"
- Carneiro assume que é agora "mais fácil" PS viabilizar OE: "Temos melhores condições para estabilidade política. Ninguém quer crise"
- Ventura acusa comunicação social de "silêncio" sobre "bloqueio de transportes" por parte de manifestantes pró-Palestina
- Além de expulsão de "criminosos de casas públicas", Ventura não poupa famílias: "É-me indiferente a família do traficante de droga"
- Ventura acusa Moedas de ser um "desastre a governar" e não tem preferência nas principais câmaras: "PSD está igual ao PS"
- Raimundo sobre F35 americanos nas Lajes: "A trapalhada precisa de ser esclarecida"
- Montenegro eleva a fasquia: "No dia 12, vamos reconquistar Guimarães"
- Raimundo responde à promessa do PM sobre proximidade com autarcas: "Não é preciso estar muito próximo, é resolver o que compete ao Governo"
- Montenegro puxa por imigração, insegurança e combate à droga, deixando uma certeza: "O Porto vai ser Pedro Duarte"
- Pedro Duarte acusa Pizarro de representar "o velho PS preso ao passado"
- Ventura promete que autarcas do Chega vão "tirar casas públicas das mãos de criminosos"
- Marisa Matias junta-se a Leitão e atira aos "fantasmas" e "teorias da conspiração" de Moedas sobre a esquerda
- Depois de estudantes faltarem às aulas para ver Ventura, líder do Chega atira: "Os do Bloco não vão às aulas para ir fumar ganzas"
- Alexandra Leitão endurece tom sobre elevador da Glória. "Está posta em causa postura que é preciso ter para o cargo de presidente"
- Moedas: Candidatura de Alexandra Leitão é um "projeto ideológico liderado pelo BE"
- Mariana Leitão "sem receio do Chega" no Algarve destaca "compromisso muito sério" de Cristóvão Norte em Faro
- Vítimas do acidente do Elevador da Glória "estão a ter a ajuda necessária", garante Moedas
- “Não me parece que haja razões para estar preocupado”, diz Montenegro sobre OE
- Montenegro: “ Nós não interviemos em nenhum ato que pudesse ser entendido como uma venda de armamento a Israel”
- Montenegro garante que "trabalha com todos os municípios de igual forma"
- Montenegro e Melo concentram campanha a norte com quase todos os líderes entre centro e sul
Histórico de atualizações
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Bom dia,
obrigado por nos ter acompanhado neste dia de campanha para as eleições autárquicas. Pode seguir todos os desenvolvimentos relativos ao dia deste domingo aqui.
Vários dirigentes aproximam-se de Lisboa, PSD e PS em campanha mais a Norte
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Raimundo reconhece “brutal insegurança” no país mas ligada à precariedade
O secretário-geral do PCP reconheceu hoje que há uma “brutal insegurança” em Portugal, mas ligada à precariedade e à instabilidade do “trabalho e da vida”, e considerou inadmissível que haja urgências de Obstetrícia encerradas.
Num jantar comício em Vila Franca de Xira, distrito de Lisboa, Paulo Raimundo frisou que a CDU (coligação PCP/PEV) tenciona pôr “o país a andar para a frente”, mas ressalvou que, para isso, é “preciso resolver duas questões em particular”.
“O primeiro é acabar com a brutal insegurança que vivemos no nosso país. Sim, a brutal insegurança da precariedade, da instabilidade do trabalho, da instabilidade da vida, em particular dos mais jovens”, disse.
O segundo, prosseguiu, é “garantir o acesso à habitação”, voltando a aproveitar a ocasião para criticar o facto de o Governo PSD/CDS-PP ter considerado rendas moderadas as que têm um valor até aos 2.300 euros mensais.
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“O único voto contra o populismo é na Iniciativa Liberal”, diz Mariana Leitão
A líder da Iniciativa Liberal afirmou hoje que o voto no partido, nas autárquicas do dia 12, é o único que combate o populismo de esquerda e direita e recusou o “centrismo tímido” dos maiores partidos.
“O único voto contra o populismo é o voto na Iniciativa Liberal”, repetiu três vezes Mariana Leitão num discurso esta noite em Almada, distrito de Setúbal, recusando “salvadores ou messias” na política e considerando o discurso populista um “atalho fácil, a mentira cómoda, o discurso inflamado que se alimenta da frustração das pessoas e das falhas da política”.
“Vivemos tempos perigosos [em que] uns prometem o paraíso, outros prometem muros e todos, no fundo, querem o mesmo: poder sem responsabilidade”, afirmou, no jantar-comício na Sociedade Filarmónica Incrível Almadense.
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Montenegro em Mafra para justificar escolha de candidato que não foi eleito pela concelhia
É a vez de Luís Montenegro falar. “Não é fácil estar aqui com este calor, que se expressa pela temperatura da sala e pelo calor humano que está aqui”, começa por dizer, no Pavilhão Desportivo de Mafra, que está cheia com mais de 1.000 sociais-democratas e sem ar condicionado.
“José Bizarro é um candidato extraordinariamente competente, experiente, focado no futuro, com uma paixão enorme à sua terra e ao seu povo, é o único candidato do PSD, é o líder de uma candidatura que tem um símbolo, uma cor, mas que é aberta a acolher todos”, diz o primeiro-ministro, sublinhando que a candidatura tem recebido muitos independentes.
Montenegro aborda também a cisão na concelhia do PSD/Mafra: “Independente é aquele que não tendo partido, vai juntar-se às outras candidaturas. Independentes não são os que estando num partido e que não gostando das decisões dos partidos se vão embora.” Critica ainda o atual presidente municipal de Mafra e ex-PSD Hugo Moreira Luís por se apresentar a votos “como se não tivessem nada a ver com os partidos”.
“No PSD escolhemos os melhores, no PSD temos democracia interna, nós respeitamos a decisão que vem de baixo para cima”, diz o primeiro-ministro, apesar da comissão política nacional não ter respeitado a escolha da concelhia para candidato à Câmara. “José Bizarro, tu vais contar com esta gente, tu vais contar também connosco e vais contar connosco em todas as dimensões”, acrescenta.
“No país, estamos a executar uma política onde as pessoas pagam menos impostos pelo trabalho, onde os jovens têm condições para encontrar trabalho dentro de portas, não deixamos os pensionista e reformados perderem a capacidade de pagarem as suas contas. Fazemos isso freguesia a freguesia e precisamos, em cada freguesia, de parceiros próximos.”
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Candidato a Mafra reconhece "momento difícil" após cisão do PSD no concelho
Num jantar comício em Mafra, que conta com a presença do primeiro-ministro, a intervenção do candidato do PSD à Câmara, José Bizarro, abordou a cisão que ocorreu entre sociais-democratas do concelho. “No dia 12, vamos honrar a sua confiança”, diz o candidato a Luís Montenegro.
José Bizarro foi a escolha da comissão política nacional do PSD para liderar a candidatura depois dos militantes da concelhia social-democrata terem escolhido o atual líder da Câmara de Mafra, também do PSD, Hugo Moreira Luís. Este decidiu avançar com uma candidatura independente depois de ter sido preterido pela direção do partido.
José Bizarro reconhece que “o momento é difícil” e que “houve divisões e mudanças”. Mas é em situações destas que se mede “a força das equipas”, afirma. O candidato destaca que, entre os nomes da sua lista para a Câmara de Mafra, há quem tenha recusado ser candidato a presidente ou vice-presidente noutras listas, para ser candidato do PSD em lugares com menos destaque. “Quando outros nos abandonaram, ele disse presente pela nossa terra”, diz José Bizarro, sobre o seu número dois, José Felgueiras.
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Bruno Mascarenhas afasta qualquer "acordo de governação" com Moedas e assegura que não sentiu falta de André Ventura
No final da apresentação do programa oficial, Bruno Mascarenhas responde às perguntas dos jornalistas, ainda no Sana Malhoa Hotel.
Começa por assegurar que não vai ligar, ou atender o telefone, a Carlos Moedas no dia a seguir às eleições, havendo ou não maioria de direita no executivo da Câmara de Lisboa. “O Chega ou ganha as eleições, ou será oposição. O que for bom para a cidade votamos a favor, o que for mau votamos contra. Medida a medida e não um acordo de governação“. E dispara contra um dos partidos da coligação de Moedas: “Não estamos à procura, como a Iniciativa Liberal, de fazer aparente oposição e depois negociar os tachos com o engenheiro Moedas”.
Não acredita que a apresentação do programa tenha sido feita em má altura. O Chega escolheu apresentar o programa com que vai a votos a apenas oito dias das eleições autárquicas. Apesar de admitir que tem consciência que nem todos os seus eleitores vão ter tempo para ler o programa, vê o lado positivo:”Qualquer momento é bom, assistimos ao longo dos anos terem-nos copiado uma série de ideias. Ainda temos uma semana de campanha, vamos escalpelizá-las, vamos fazer vídeos nas redes sociais”
Sentiu falta de André Ventura, na apresentação do programa? Bruno Mascarenhas responde que realizou esteve evento a pedido do líder do partido, e que conta com André Ventura já na segunda-feira “em campanha, na rua”. “Ele está a dar-nos todo o apoio, a escolha deste candidato é dele (André Ventura) e sempre me deu todo o apoio”-
Esclarece ainda uma proposta que não consta no programa eleitoral do partido, mas que foi anunciada durante o discurso: “o resgate da Feira Popular“. Bruno Mascarenhas quer que o parque Papa Francisco, no Parque das Nações, receba uma nova Feira Popular.
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Sondagem da Pitagórica: PS e PSD separados por um ponto em Faro, Chega é a terceira força política
A sondagem da Pitagórica para a CNN Portugal, TSF e JN aponta que o socialista António Miguel Pina é o candidato à Câmara Municipal de Faro na liderança, com 31,6% das intenções de voto (já com distribuição de indecisos). Cristóvão Norte, candidato da coligação PSD/CDS/IL/PAN/MPT, surge logo a seguir, com 30,6% das intenções de voto, tratando-se de um empate técnico.
Segundo os resultados, Pedro Pinto, do Chega, surge no terceiro lugar, com 20,9% das intenções de voto. Mesmo tendo em conta a margem de erro de ± 4,44% não ultrapassa António Miguel Pina nem Cristóvão Norte.
O candidato da CDU, Duarte Baltazar, alcança 7,8% das intenções de voto, e a cabeça de lista do Livre, Adriana Marques Silva, 2,1%. O candidato do BE, José Moreira, consegue 1,9%. José Freitas de Oliveira, do ADN, e Pedro Oliveira, do Volt, não passam dos 0,5%.
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"Moedas e Leitão representam o passado e a corrupção"
Apresentação do programa do Chega está a ser feita no Sana Malhoa Hotel. Perante pouco mais de uma centena de apoiantes (e candidatos das listas do partido à autarquia), Bruno Mascarenhas põe Alexandra Leitão e Carlos Moedas no mesmo saco: “Representam o passado e a corrupção”, enquanto o Chega representa uma alternativa para a cidade, uma alternativa “de futuro e coragem”.
E traz o caso Tutti Frutti como exemplo de “domínio” socialista e social-democrata “dos contratos da cidade”. “Queremos ser a capital da transparência” e “pôr fim às nomeações de boys” com cores partidárias.
Apesar das comparações entre PS e PSD, Alexandra Leitão não é mencionada por Bruno Mascarenhas, ao contrário de Carlos Moedas. “Lisboa está suja, Moedas promete agora uma reforma que não tem capacidade para fazer” e defende que os reforços que Moedas pediu ao município de Oeiras para ajudar na gestão do lixo “não percebem absolutamente nada”.
Auditorias. Bruno Mascarenhas promete várias auditorias, desde auditorias a apoios sociais a auditorias a empresas municipais como a Gerbalis, a EMEL e a Carris, acusadas de “clientelismo e favoritismo político”.
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Chega apresenta programa para Lisboa, com foco na imigração e segurança. "Prioridade absoluta aos portugueses"
Bruno Mascarenhas apresenta agora o programa do Chega para a capital do país (a oito dias das eleições autárquicas), um programa “de ação” e “não de discursos”, insiste o candidato a presidente da Câmara Municipal.
Puxa pela segurança, para apontar Lisboa como uma cidade “menos segura” com “bairros entregues a redes criminosas” e promete: recrutar mais 300 novos agentes até 2027 e alocá-los em “brigadas noturnas em zonas críticas”, assim como implementar 300 câmaras de videovigilância.
Para a imigração, Bruno Mascarenhas defende que “a verdade é dura, mas precisa de ser dita” – a verdade de que – “proliferam redes ilegais” de imigração na capital de Lisboa (no programa o Chega apresenta estimativas entre 20 a 30 mil imigrantes em situação irregular apenas na Área Metropolitana de Lisboa).
A política migratória do Chega tem uma “prioridade absoluta” e são os portugueses, com medidas como a criação de um centro de instalação temporária para imigrantes em situação irregular e uma unidade municipal de controlo migratório que se articule com a PSP e a AIMA.
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BE critica CDU e PS por gerirem Câmara de Évora "a navegar à vista"
O cabeça de lista do Bloco de Esquerda (BE) à Câmara de Évora, Pedro Ferreira, considerou este sábado que a CDU e o PS geriram o município “a navegar à vista” e sem “visão estratégica”, nas últimas décadas.
À margem de uma ação de campanha do BE no mercado de hortícolas, frutas, queijos, peixe e outros produtos realizado este sábado no Bairro do Bacelo, o candidato evocou à agência Lusa que, ao fim de “12 anos de PS” e de “12 anos de CDU (PCP/PEV)”, Évora não beneficiou desta alternância governativa local. “Temos falta de uma visão estratégica e um apontamento para o futuro. É como uma espécie de navegar à vista, com um sistema de resolução de problemas momentâneos, e nunca olhamos para o futuro”, argumentou Pedro Ferreira.
O que existe “é uma gestão corrente” e nem o facto de Évora ir ser Capital Europeia da Cultura em 2027 alterou esse cenário, frisou: “Poderia ter sido um objetivo, porque está a ser delineado já há alguns anos e podíamos estar a caminhar para Évora 2027, mas não estamos“.
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Candidato do Livre tem "pena" que haja espaços públicos vedados no Porto
O candidato do Livre ao Porto Hélder Sousa disse este sábado ter “pena” que haja espaços públicos verdes vedados e com acesso limitado, usando o exemplo do Parque Desportivo de Ramalde, e classificou a sua vedação como “hostil”.
“Nós temos pena, mas percebemos o contexto e as razões pela qual ele é vedado. Apesar de, na nossa visão, parques como este deveriam ser muito mais abertos, muito mais acessíveis à população sem necessidade de uma portaria, sem necessidade de um horário, porque isso na verdade são sempre obstáculos”, declarou à Lusa Hélder Sousa.
À margem de uma ação de campanha junto a este espaço, também conhecido por Inatel, o candidato ressalvou perceber que os equipamentos desportivos devem ser protegidos, mas diz que usar uma vedação com um arame farpado torna-o “hostil, do ponto de vista simbólico”.
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Carneiro assume que é agora "mais fácil" PS viabilizar OE: "Temos melhores condições para estabilidade política. Ninguém quer crise"
José Luís Carneiro chega agora a um comício na Lourinhã.
Carneiro frisa que há poucos dias Luís Montenegro passou por cá e não falou do novo hospital do Oeste — “confirmamos o objetivo de o localizar no território onde estava previsto, porque vai servir vários municípios” — e da variante que permitirá tirar tráfego pesado do centro da Lourinhã. “É incompreensível que não se tenha dirigido a estas duas prioridades fundamentais”.
Dirigindo-se a Montenegro, diz que hoje há “melhores condições” para o PS contribuir para a “estabilidade do país”: o OE vai ser apresentado no Parlamento e o PS deu as suas condições, como as leis laborais serem tratadas fora do OE e em sede própria. Diz que não é uma matéria ideológica, mas que não se podem dilatar os contratos a prazo dos jovens, “abrindo a porta à precariedade”; e que deixando de sancionar o trabalho não declarado permite-se que se alimente a economia informal, desprotegendo “em absoluto” pessoas que sem descontos não terão reforma ou proteção. “Isso é injustiça social”.
Carneiro lembra que também disse que não aceitaria uma revisão da lei de bases de Saúde para “abrir portas ao privado” ou sobre a segurança social. “O Governo entendeu bem apresentar uma proposta que tirasse estas matérias, e isso contribuiu para termos melhores condições para a estabilidade política, porque ninguém quer uma crise política”.
Ainda assim, o PS vai avaliar de forma “muito clara” a proposta de OE, promete. Numa primeira análise das medidas tornadas públicas, diz que para as pensões mais baixas, que correspondem a cerca de 520 euros, extraindo o Complemento Solidário para Idosos, terão perdas durante 2026. “Temos de aumentar as pensões mínimas de forma estrutural e duradoura e não baixar as pensões mínimas”. O PS estará do lado das propostas de quem fizer propostas para aumentar pensões e um regime especial para quem trabalhou na agricultura.
Depois, diz que Habitação, Saúde e cuidados primários, qualidade da educação e da democracia devem ser prioritários no concelho, mas também no país.
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Ventura acusa comunicação social de "silêncio" sobre "bloqueio de transportes" por parte de manifestantes pró-Palestina
André Ventura acusou a comunicação social de estar “em silêncio” sobre os distúrbios causados por manifestantes pró-Palestina, numa referência ao bloqueio do carro de Alexandra Leitão após o debate com os candidatos a Lisboa e à ocupação da linha de metro do Porto, na Avenida dos Aliados, já depois de o partido ter partilhado um vídeo do momento.
“Eu não concebo que a instrumentalização política de um conflito e de uma guerra”, começa por dizer, sugerindo que “se fosse alguma coisa à direita, estaria a cair do Carmo e a Trindade” depois de “manifestantes bloquearem transportes públicos e a entrarem pelo meio da linha do metro”.
“Como são os meninos da esquerda, podem bloquear transportes, dar cabo dos transportes, das estruturas, atacar os seguranças, que não há problema nenhum e o país está em silêncio sobre isso”, salientou, recordando que uma das ativistas que seguia na flotilha humanitária para Gaza que foi detida foi “terrorista da ETA”.
E atirou: “Se fosse com o Chega, os meus senhores não me largavam o dia todo!”Igor Martins/Observador
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Além de expulsão de "criminosos de casas públicas", Ventura não poupa famílias: "É-me indiferente a família do traficante de droga"
André Ventura reiterou a proposta que fez durante a manhã, de “tirar casas públicas das mãos de criminosos”, e afirmou ser-lhe “indiferente” que também a família desse titular de contrato fique sem casa.
“Não faz sentido para ninguém que haja traficantes de droga a viver em casas públicas”, argumentou. E, quando questionado sobre a família dessas pessoas, atirou: “É-me indiferente a família do traficante de droga. É-me indiferente. Quem está a traficar droga não pode ter casas do Estado. Ponto final.”Igor Martins/Observador
Relativamente ao número de “65% dos municípios” que revelou terem casos destes, André Ventura não referiu a fonte e justificou que são números de trabalho que o Chega fez, nomeadamente através do jornal do Folha Nacional e baseado em “depoimentos de próprios funcionários das autarquias”.
O presidente do Chega acredita que o valor pode mesmo chegar aos 90% e deu instruções ao grupo parlamentar para, através do Ministério da Habitação, “confrontar estes dados e saber se o Governo tem algum dado estatístico [sobre] quantos criminosos temos em casas públicas”. E acrescentou ainda que “algumas questões têm com a autonomia local das câmaras”, pelo que “não podem ser diretamente escrutinadas no Parlamento”.
“Eu não aceito que quem anda a traficar droga peça depois que a família tenha proteção e que tenha uma casa do Estado”, insistiu durante a visita Feira ‘Patrimónios do Sul’, em Beja.Igor Martins/Observador
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Ventura acusa Moedas de ser um "desastre a governar" e não tem preferência nas principais câmaras: "PSD está igual ao PS"
André Ventura, de visita à Feira ‘Patrimónios do Sul’, em Beja, depois de provar espumante da região e questionado sobre se é irrelevante quem vai abrir a garrafa na noite eleitoral (PS ou PSD), assumiu querer “intrometer-se no domínio de PS e PSD” e culpa Moedas pelo “desastre a governar”, mas não tem preferências.
“O Chega vai ser sempre um dos vencedores na noite eleitoral”, começa por dizer, frisando que é “relevante” que “haja uma quebra do domínio autárquico, quer por PS, quer por PSD” e que o partido que lidera possa “intrometer-se e assumir nesse domínio”.
E não faz distinção entre socialistas e sociais-democratas: “Se não for o Chega, sinceramente, os dois partidos têm feito a mesma coisa. Vemos coisas como o PSD a apoiar o Isaltino Morais ou o que se passa em Setúbal… O PSD neste momento está igual ao Partido Socialista, não está diferente.”Igor Martins/Observador
Questionado sobre se não lhe pesaria na consciência ver os socialistas a vencerem nas câmaras de Lisboa e Porto, Ventura atira-se ao recandidato à maior autarquia do país: “Sei que Carlos Moedas está muito preocupado com o crescimento do Chega e com a hipótese de isso levar a que perca as eleições. Mas se tivesse feito um bom trabalho no combate à imigração, na questão da habitação e dos transportes, e não tivesse sido o desastre que foi na questão do acidente do elevador da Glória, hoje não estávamos com este problema”, aponta.
E diz mais: “Estamos [com este problema] porque foi um desastre.” Para Ventura, “quando se é um desastre a governar, não se pode atirar a culpa para os outros”. “O Chega está a fazer o seu trabalho e vai ter um bom resultado em Lisboa. E, atenção, Lisboa cidade nem sequer é o nosso principal bastião do ponto de vista eleitoral”, sublinha.
E questionado sobre se o Chega não pode prejudicar o PSD em Lisboa e no Porto, podendo contribuir para que percam as câmaras, apenas atira: “O PSD anda a prejudicar o país há 50 anos.”
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Raimundo sobre F35 americanos nas Lajes: "A trapalhada precisa de ser esclarecida"
O Secretário-geral do PCP disse que a reação do Governo ao caso dos aviões norte-americanos que pousaram na Base das Lajes rumo a Israel “é tudo uma trapalhada”.
Numa arruada da CDU, na freguesia lisboeta de São Vicente, Raimundo criticou Montenegro por ter dito que os caças norte-americanos “não são propriamente material militar”.
“Quando o primeiro-ministro de Portugal diz que F35 não são aviões de guerra nem de combate, há uma coisa que sabemos, não são aviões para apagar os incêndios nem em Portugal, nem em Israel, nem nos Estados Unidos. Bem precisávamos.”
Contudo, Raimundo diz que essa “é a questão menor”. “Houve aviões que aterraram num estado soberano que é o nosso e que não pediram, não deram chave a ninguém. Ora, isso não pode acontecer. O primeiro-ministro agora pode continuar a dar os tiros nos pés se quiser. O ministro da Defesa pode transferir responsabilidades para o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Pode haver comunicados dos Negócios Estrangeiros a dizer que a culpa é da Defesa. A trapalhada mantém-se e precisa de ser esclarecida, isso não há dúvida.”
https://observador.pt/2025/10/04/nuno-melo-diz-se-alvo-de-mentiras-sobre-avioes-nas-lajes-pedido-de-autorizacao-e-completamente-absurdo/
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Montenegro eleva a fasquia: "No dia 12, vamos reconquistar Guimarães"
Intervém agora Luís Montenegro, o convidado de honra de Ricardo Araújo, candidato social-democrata à Câmara Municipal de Guimarães. “É inevitável: Guimarães vai mudar. Isto é a reunião para a vitória”, começa por dizer o primeiro-ministro, arrancando um enorme aplauso. “Há um ar mudança e o Ricardo Araújo vai mesmo ser o próximo presidente da Câmara de Guimarães.”
O social-democrata recorda uma espécie de pacto que fez há uns anos, quando era ainda líder da oposição, e se cruzou com a geração Ricardo Araújo e de Rui Armindo Freitas. “Íamos mudar o país ganhando as legislativas, e íamos mudar Guimarães ganhando as autárquicas. Vamos cumprir as duas tarefas.”
Montenegro recorda o que tem acontecido nas últimas eleições legislativas (derrota em 2024, vitória em 2025) para fazer um prognóstico: Ricardo Araújo vai aproveitar a onda e vai vencer esta corrida autárquicas.
“Em 2024, os vimarenses olharam para nós e tiveram algumas dúvidas. Em 2025, vencemos. E vencemos porquê? Porque os vimareneses perceberam que, apesar de sermos do PSD e do CDS, governamos para todos”, atira.
De lembrar que os socialistas governam Guimarães desde 36 anos e nestas eleições vai decidir se mantém a confiança no PS ou se escolhe o PSD de Ricardo Araújo. Esta tarde, Montenegro fez a sua parte e tentou associar a candidatura do social-democrata às várias medidas de aumento de rendimentos e de redução de impostos que o Governo da República tem tomado.
“As tuas preocupações estão absolutamente ligados às nossas. precisamos que Guimarães recupere a sua chama. Tu tens paixão, competência, projeto e equipa. E tens o povo contigo. No dia 12, vamos reconquistar Guimarães”, despediu-se Montenegro.
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CDU: Falha em contactar todas as vítimas do acidente na Glória mostra "mais uma vez a impreparação" de Carlos Moedas
João Ferreira disse que a notícia de que a Câmara e Lisboa não contactou algumas das vítimas do acidente do Elevador da Glória “mostrou mais uma vez a impreparação” que Carlos Moedas tem para liderar a autarquia. Considerando que esta notícia dá conta de algo “muito grave”, o candidato da CDU diz, porém, que “não é a primeira vez” que as declarações de Carlos Moedas “entram em contradição com os factos e com a realidade”.
João Ferreira diz que “continua a ser fundamental” fazer um apuramento tão completo quanto possível e rápido das causas e das responsabilidades do acidente que ocorreu à cerca de um mês. “Não podem ficar de fora opções de gestão, opções políticas tomadas no passado e no presente que fragilizaram a empresa, fragilizaram os serviços de manutenção, que descapitalizaram a Carris e nesse apuramento de responsabilidades cabe primeiramente seguramente que o atual Presidente da Câmara Municipal, mas cabem outras gestões municipais, não só a atual, mas gestões passadas também”, disse numa tirado aos 14 anos dos socialistas à frente da autarquia.
“Lisboa precisa mais do que a resignação, do apelo à escolha entre o menor de dois males”, concluiu o vereador municipal de Lisboa.
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Raimundo responde à promessa do PM sobre proximidade com autarcas: "Não é preciso estar muito próximo, é resolver o que compete ao Governo"
O secretário-geral do PCP está a participar esta tarde numa ação da CDU na capital, ao lado do candidato à Câmara Municipal de Lisboa. Em declarações aos jornalistas, traçou um balanço positivo sobre a campanha e descreveu João Ferreira como o candidato “mais apetrechado para ser o presidente” da autarquia.
Questionado sobre as declarações desta manhã do primeiro-ministro, que garantiu que estará próximo de todos os autarcas, independentemente do partido a que pertençam, Paulo Raimundo sublinhou que “não é preciso estar muito próximo”. “É preciso resolver o que compete ao Governo”.
“Não vale a pena estar com essa conversa e depois estar a fechar urgências de pediatria ou obstetrícia ou estar a fazer tudo para desmantelar o Serviço Nacional de Saúde”, defendeu.
Raimundo também comentou as críticas de Luís Montenegro ao facto de alguns autarcas não responderem ao Governo central e provocarem atrasos. “Não estava à espera que o primeiro-ministro em campanha eleitoral fizesse um elogio aos autarcas da CDU, aqueles que respondem diligentemente aos problemas das populações”, afirmou.
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Secretário de Estado da Imigração: "Trouxemos dignidade e respeito para o Estado"
A caravana onde segue Luís Montenegro estacionou em Guimarães para uma rápida passeata e um comício com casa cheia. Discursa agora Rui Armindo Freitas, secretário de Estado Adjunto da Presidência e Imigração.
O governante fala disso mesmo, da sua experiência à frente da pasta da Imigração. “Trouxemos dignidade e respeito para o Estado. Fizemo-lo com coragem”, atira Rui Armindo Freitas.