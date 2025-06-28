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    02:13
    Tiago Gama Alexandre

    Vamos assim encerrar este liveblog, no final de um dia que ficou marcado pelo apuramento do Palmeiras, de Abel Ferreira, e a eliminação do Benfica, ambos no prolongamento. Obrigado pela sua companhia. Voltamos este domingo!

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    02:12
    Tiago Gama Alexandre

    O adeus a Di María e a uma temporada (quase) para esquecer: Lage diz que expulsão tornou jogo "muito difícil"

    O Benfica continua sem vencer o Chelsea e acabou a época este domingo, com um troféu conquistado. Di María disse adeus ao clube com mais um golo. Lage considera derrota “difícil de digerir”.

    O adeus a Di María e a uma temporada (quase) para esquecer: Lage diz que expulsão tornou jogo “muito difícil”

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    01:55
    Tiago Gama Alexandre

    Os números da partida

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    01:48
    Tiago Gama Alexandre

    Nem a rainha afastou o inferno e os soldados de Lage disseram adeus ao Sonho Americano (a crónica do Chelsea-Benfica)

    Cinco minutos chegaram para mudar a imagem, 30 repuseram-na. O Benfica foi muito inferior ao Chelsea e, depois de Di María ter apontado para o prolongamento, expulsão de Prestianni não ajudou (1-4).

    Nem a rainha afastou o inferno e os soldados de Lage disseram adeus ao Sonho Americano (a crónica do Chelsea-Benfica)

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    01:46
    Tiago Gama Alexandre

    Nem a rainha afastou o inferno e os soldados de Lage disseram adeus ao Sonho Americano (a crónica do Chelsea-Benfica)

    Cinco minutos chegaram para mudar a imagem, 30 repuseram-na. O Benfica foi muito inferior ao Chelsea e, depois de Di María ter apontado para o prolongamento, expulsão de Prestianni não ajudou (1-4).

    Nem a rainha afastou o inferno e os soldados de Lage disseram adeus ao Sonho Americano (a crónica do Chelsea-Benfica)

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    01:39
    Tiago Gama Alexandre

    Acabou! O Chelsea segue em frente (1-4)

    Final do jogo em Charlotte! O Chelsea superiorizou-se ao Benfica e vai defrontar o Palmeiras nos quartos de final (1-4).

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    121'
    Tiago Gama Alexandre

    Amarelo para Gouveia

    Sai mais um cartão.

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    121'
    Tiago Gama Alexandre

    Um minuto de compensação

    Último minuto do desafio.

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    118'
    Tiago Gama Alexandre

    Alteração no Chelsea

    Sai Levi Colwill, entra Aaron Anselmino.

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    01:35
    Tiago Gama Alexandre

    Anatomia de um golo

    Com o Benfica estendido no ataque, Dewsbury-Hall atacou o espaço, isolou-se e dilatou a vantagem.

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    117'
    Tiago Gama Alexandre

    Golo do Chelsea! 1-4 por Dewsbury-Hall

    O Benfica está de cabeça perdida e Dewsbury-Hall aproveita o espaço concedido.

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    01:32
    Tiago Gama Alexandre

    Anatomia de um golo

    Perda de bola de Di María na saída para o ataque, Pedro Neto isolou-se e atirou fora do alcance de Trubin.

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    114'
    Tiago Gama Alexandre

    Golo do Chelsea! 1-3 por Pedro Neto

    Há golo português, na sequência de um buraco defensivo.

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    01:28
    Tiago Gama Alexandre

    Anatomia de um golo

    Barreiro perde a bola a meio-campo, Palmer recupera, conduz e entrega para o remate de Caicedo, Trubin deixa a bola passar por debaixo do seu corpo e Nkunku atira para dentro à segunda, depois de Otamendi cortar em cima da linha.

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    108'
    Tiago Gama Alexandre

    Golo do Chelsea! 1-2 por Nkunku

    Perda de bola de Barreiro e novo golo londrino.

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    106'
    Tiago Gama Alexandre

    Volta a jogar-se!

    Recomeça o jogo!

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    01:20
    Tiago Gama Alexandre

    Intervalo! Jogo empatado no prolongamento (1-1)

    Chega ao fim a primeira parte do prolongamento!

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    106'
    Tiago Gama Alexandre

    Um minuto de compensação

    Mais um minuto nesta primeira etapa do prolongamento.

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    105'
    Tiago Gama Alexandre

    Agarra Sánchez

    No contra-ataque, a bola entrou em Di María, que cortou para dentro e tentou de pé esquerdo, mas o remate saiu fraco para as mãos de Sánchez.

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    104'
    Tiago Gama Alexandre

    Defende Trubin

    Palmer combina com Cucurella e ganha espaço dentro da área, atirando para defesa de Trubin.

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