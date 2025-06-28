Momentos-chave
- Os números da partida
- Acabou! O Chelsea segue em frente (1-4)
- Golo do Chelsea! 1-4 por Dewsbury-Hall
- Golo do Chelsea! 1-3 por Pedro Neto
- Golo do Chelsea! 1-2 por Nkunku
- Volta a jogar-se!
- Intervalo! Jogo empatado no prolongamento (1-1)
- Prestianni expulso!
- Começa o prolongamento!
- Final do tempo regulamentar! Prolongamento em Charlotte (1-1)
- Golo do Benfica! 1-1 por Di María (g.p.)
- Penálti para o Benfica!
- Recomeça a partida!
- Jogadores aquecem no relvado
- Adiamentos continuam e melhor previsão aponta para a 1 da manhã
- Reinício apontado para as 00h07
- Jogo deve recomeçar dentro de 20 minutos
- Jogo interrompido devido a um alerta de tempestade
- Golo anulado a Delap
- Golo do Chelsea! 0-1 por James
- Amarelo para Caicedo, que falha o próximo jogo
- Amarelo para Pavlidis, que falha os quartos
- Recomeça a partida!
- As estatísticas da primeira parte
- Intervalo! Tudo empatado em Charlotte (0-0)
- Começa o Benfica-Chelsea!
- O onze inicial do Chelsea
- O onze inicial do Benfica
- Termina a partida! Palmeiras segue para os quartos (1-0)
- Gustavo Gómez expulso!
- Recomeça a partida!
- Intervalo no prolongamento! Palmeiras na frente (1-0)
- Golo do Palmeiras! 1-0 por Paulinho
- Rola a bola no prolongamento!
- Acabou! Vamos a prolongamento (0-0)
- Piquerez falha quartos
- Começa a segunda parte!
- Intervalo! Tudo empatado (0-0)
- Gustavo Gómez também falha quartos
- Amarelo para Barboza, que pode falhar jogos dos quartos
- Começa o Palmeiras-Botafogo!
- O onze inicial do Botafogo
- O onze inicial do Palmeiras
- Os jogos deste sábado
Histórico de atualizações
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Vamos assim encerrar este liveblog, no final de um dia que ficou marcado pelo apuramento do Palmeiras, de Abel Ferreira, e a eliminação do Benfica, ambos no prolongamento. Obrigado pela sua companhia. Voltamos este domingo!
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O adeus a Di María e a uma temporada (quase) para esquecer: Lage diz que expulsão tornou jogo "muito difícil"
O Benfica continua sem vencer o Chelsea e acabou a época este domingo, com um troféu conquistado. Di María disse adeus ao clube com mais um golo. Lage considera derrota “difícil de digerir”.
O adeus a Di María e a uma temporada (quase) para esquecer: Lage diz que expulsão tornou jogo “muito difícil”
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Os números da partida
#FIFACWC | Benfica OUT com requintes de malvadez
◉ O #SLBenfica tombou com estrondo frente ao Chelsea num jogo que, afinal, se calhar mais valia ter terminado mesmo quando era suposto ????
◉ Após 2h de interrupção Di María levou o jogo para prolongamento e fez sonhar os… pic.twitter.com/R54ZJkVB5q
— GoalPoint (@_Goalpoint) June 29, 2025
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Nem a rainha afastou o inferno e os soldados de Lage disseram adeus ao Sonho Americano (a crónica do Chelsea-Benfica)
Cinco minutos chegaram para mudar a imagem, 30 repuseram-na. O Benfica foi muito inferior ao Chelsea e, depois de Di María ter apontado para o prolongamento, expulsão de Prestianni não ajudou (1-4).
Nem a rainha afastou o inferno e os soldados de Lage disseram adeus ao Sonho Americano (a crónica do Chelsea-Benfica)
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Nem a rainha afastou o inferno e os soldados de Lage disseram adeus ao Sonho Americano (a crónica do Chelsea-Benfica)
Cinco minutos chegaram para mudar a imagem, 30 repuseram-na. O Benfica foi muito inferior ao Chelsea e, depois de Di María ter apontado para o prolongamento, expulsão de Prestianni não ajudou (1-4).
Nem a rainha afastou o inferno e os soldados de Lage disseram adeus ao Sonho Americano (a crónica do Chelsea-Benfica)
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Acabou! O Chelsea segue em frente (1-4)
Final do jogo em Charlotte! O Chelsea superiorizou-se ao Benfica e vai defrontar o Palmeiras nos quartos de final (1-4).
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Amarelo para Gouveia
Sai mais um cartão.
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Um minuto de compensação
Último minuto do desafio.
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Alteração no Chelsea
Sai Levi Colwill, entra Aaron Anselmino.
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Anatomia de um golo
Com o Benfica estendido no ataque, Dewsbury-Hall atacou o espaço, isolou-se e dilatou a vantagem.
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Golo do Chelsea! 1-4 por Dewsbury-Hall
O Benfica está de cabeça perdida e Dewsbury-Hall aproveita o espaço concedido.
Dewsbury-Hall fecha as contas
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Anatomia de um golo
Perda de bola de Di María na saída para o ataque, Pedro Neto isolou-se e atirou fora do alcance de Trubin.
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Golo do Chelsea! 1-3 por Pedro Neto
Há golo português, na sequência de um buraco defensivo.
Pedro Neto a fazer o terceiro
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Anatomia de um golo
Barreiro perde a bola a meio-campo, Palmer recupera, conduz e entrega para o remate de Caicedo, Trubin deixa a bola passar por debaixo do seu corpo e Nkunku atira para dentro à segunda, depois de Otamendi cortar em cima da linha.
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Golo do Chelsea! 1-2 por Nkunku
Perda de bola de Barreiro e novo golo londrino.
Nkunku volta a colocar os Blues na frente
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Volta a jogar-se!
Recomeça o jogo!
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Intervalo! Jogo empatado no prolongamento (1-1)
Chega ao fim a primeira parte do prolongamento!
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Um minuto de compensação
Mais um minuto nesta primeira etapa do prolongamento.
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Agarra Sánchez
No contra-ataque, a bola entrou em Di María, que cortou para dentro e tentou de pé esquerdo, mas o remate saiu fraco para as mãos de Sánchez.
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Defende Trubin
Palmer combina com Cucurella e ganha espaço dentro da área, atirando para defesa de Trubin.