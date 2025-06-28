#FIFACWC | Benfica OUT com requintes de malvadez

◉ O #SLBenfica tombou com estrondo frente ao Chelsea num jogo que, afinal, se calhar mais valia ter terminado mesmo quando era suposto ????

◉ Após 2h de interrupção Di María levou o jogo para prolongamento e fez sonhar os… pic.twitter.com/R54ZJkVB5q

— GoalPoint (@_Goalpoint) June 29, 2025