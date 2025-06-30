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    11:00
    Bruno Roseiro

    E fechamos aqui este liveblog, já com as imagens dos golos no prolongamento do Manchester City-Al Hilal. Voltamos mais logo para o quarto e último jogo dos oitavos de final do Mundial de Clubes. Até lá, bom dia!

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    04:54
    Bruno Roseiro

    Cancelo acordou fantasmas, Leonardo foi à caça da história (a crónica do Manchester City-Al Hilal)

    Após uma primeira parte de “rolo compressor” e um golo de Bernardo Silva, reviravolta em seis minutos com Cancelo nas jogadas colocou City numa zona de desconforto até à surpresa final (3-4, a.p.).

    Cancelo acordou fantasmas, Leonardo foi à caça da história (a crónica do Manchester City-Al Hilal)

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    120'
    Bruno Roseiro

    Final do jogo! 4-3 para o Al Hilal

    Final do jogo em Orlando! Al Hilal vence Manchester City por 4-3 após prolongamento e vai defrontar o Fluminense nos quartos do Mundial de Clubes

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    113'
    Bruno Roseiro

    Golo do Al Hilal! 3-4 por Marcos Leonardo

    E é golo do Al Hilal! Cruzamento na esquerda para o cabeceamento de Milinkovic-Savic, defesa de Ederson para a frente e recarga de Marcos Leonardo na pequena área a fazer o 4-3

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    104'
    Bruno Roseiro

    Golo do Manchester City! 3-3 por Phil Foden

    E é golo do Manchester City! Phil Foden, acabado de entrar em campo para o lugar de Rodrigo, recebeu um cruzamento largo de Cherki e desviou da primeira para o 3-3

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    94'
    Bruno Roseiro

    Golo do Al Hilal! 2-3 por Koulibaly

    E é golo do Al Hilal! Pontapé de canto de Rúben Neves na esquerda do ataque para a entrada da pequena área e desvio de cabeça de Koulibaly sem hipóteses para Ederson

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    91'
    Bruno Roseiro

    E volta a rolar a bola, início do prolongamento do City-Al Hilal

    E começa o prolongamento do Manchester City-Al Hilal em Orlando, mais 30 minutos para tentar desfazer o empate a dois

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    90'
    Bruno Roseiro

    Final do tempo regulamentar! 2-2 em Orlando

    Final do tempo regulamentar em Orlando! Manchester City e Al Hilal não conseguiram desfazer o empate a dois e seguimos para prolongamento

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    84'
    Bruno Roseiro

    Grande oportunidade para o Manchester City

    Pontapé de canto de Bernardo Silva na esquerda do ataque, primeiro desvio de cabeça para defesa de Bono e recarga de Haaland cortada em cima da linha

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    55'
    Bruno Roseiro

    Golo do Manchester City! 2-2 por Haaland

    E é golo do Manchester City! Mais um golo neste arranque caótico de segunda parte, com Haaland a aproveitar um ressalto na área após canto para desviar na pequena área para o 2-2

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    52'
    Bruno Roseiro

    Golo do Al Hilal! 1-2 por Malcolm

    E é golo do Al Hilal! Saída rápida dos sauditas após canto do Manchester City, passe fabuloso de João Cancelo a isolar Malcolm e sprint do brasileiro desde o meio-campo para fazer a reviravolta

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    46'
    Bruno Roseiro

    Golo do Al Hilal! 1-1 por Marcos Leonardo

    E é golo do Al Hilal! Jogada na direita entre Malcolm e João Cancelo, cruzamento do português para corte de Ederson e Marcos Leonardo a aproveitar um ressalto para desviar de cabeça para o 1-1

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    46'
    Bruno Roseiro

    E volta a rolar a bola, início da segunda parte

    E volta a rolar a bola em Orlando, início da segunda parte sem qualquer substituição nas equipas

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    45'
    Bruno Roseiro

    Intervalo! 1-0 para o Manchester City

    Intervalo em Orlando! Manchester City vence Al Hlal por 1-0 com golo de Bernardo Silva e já teve várias oportunidades para marcar mais golos, sendo que os sauditas cresceram no plano ofensivo nos últimos minutos

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    25'
    Bruno Roseiro

    Savinho fica perto do segundo golo

    Recuperação de bola em zona alta, assistência de Haaland para a diagonal de Savinho e grande defesa de Bono, que acompanhou o movimento do brasileiro para tirar ângulo de remate

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    9'
    Bruno Roseiro

    Golo do Manchester City! 1-0 por Bernardo Silva

    E é golo do Manchester City! Bernardo Silva inaugura o marcador numa jogada que começou numa combinação entre Rayan Ait-Nouri e Reijnders, cruzamento a ter depois um ressalto em Gündogan e desvio do português sozinho na área para o 1-0

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    6'
    Bruno Roseiro

    Rúben Dias fica perto do primeiro golo

    Primeira oportunidade do Manchester City pertence a Rúben Dias, que ficou na área após uma bola parada, conseguiu surgir sozinho para desviar um cruzamento de Doku de cabeça mas o remate saiu à figura de Bono

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    1'
    Bruno Roseiro

    E rola a bola, início do jogo

    E rola a bola em Orlando, início do Manchester City-Al Hilal que terá arbitragem do venezuelano Jesús Valenzuela. Pontapé de saída a pertencer aos ingleses

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    01:33
    Bruno Roseiro

    Onze inicial do Al Hilal

    Onze inicial do Al Hilal: Bono; João Cancelo, Koulibaly, Alharbi, Renan Lodi; Rúben Neves, Kenno, Milinkovic-Savic; Nasser Aldawsari, Malcolm e Marcos Leonardo

    Suplentes do Al Hilal: Alyami, Aburasyin, Khalifah Aldawsari, Ali Albulayhi, Alsharani, Ali Lajami, Hamad Alyami, Alghannam, Alqahtani, Aljuwayr, Kaio César e Hadhood

    Treinador: Simone Inzaghi

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    01:31
    Bruno Roseiro

    Onze inicial do Manchester City

    Onze inicial do Manchester City: Ederson; Matheus Nunes, Rúben Dias, Gvardiol, Rayan Ait-Nouri; Reijnders, Bernardo Silva, Gündogan; Savinho, Doku e Haaland

    Suplentes do Manchester City: Ortega, Bettinelli, John Stones, Nathan Aké, Vítor Reis, Khusanov, Akanji, Nico González, Rodri, Cherki, Phil Foden, Oreilly, Marmoush e Oscar Bobb

    Treinador: Pep Guardiola

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