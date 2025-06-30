E é golo do Al Hilal! Saída rápida dos sauditas após canto do Manchester City, passe fabuloso de João Cancelo a isolar Malcolm e sprint do brasileiro desde o meio-campo para fazer a reviravolta

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