Momentos-chave
- Final do jogo! 4-3 para o Al Hilal
- Golo do Al Hilal! 3-4 por Marcos Leonardo
- Golo do Manchester City! 3-3 por Phil Foden
- Golo do Al Hilal! 2-3 por Koulibaly
- E volta a rolar a bola, início do prolongamento do City-Al Hilal
- Final do tempo regulamentar! 2-2 em Orlando
- Golo do Manchester City! 2-2 por Haaland
- Golo do Al Hilal! 1-2 por Malcolm
- Golo do Al Hilal! 1-1 por Marcos Leonardo
- E volta a rolar a bola, início da segunda parte
- Intervalo! 1-0 para o Manchester City
- Golo do Manchester City! 1-0 por Bernardo Silva
- E rola a bola, início do jogo
- Onze inicial do Al Hilal
- Onze inicial do Manchester City
- Final do jogo! 0-2 para o Fluminense
- Golo do Fluminense! 0-2 por Hércules
- Lautaro Martínez acerta no poste!
- E volta a rolar a bola, reinício do Inter-Fluminense
- Intervalo! 0-1 para o Fluminense
- Ignácio marca, golo é anulado
- Golo do Fluminense! 0-1 por German Cano
- E rola a bola, início do jogo
- Onze inicial do Fluminense
- Onze inicial do Inter
- Os dois encontros desta noite dos oitavos
Histórico de atualizações
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E fechamos aqui este liveblog, já com as imagens dos golos no prolongamento do Manchester City-Al Hilal. Voltamos mais logo para o quarto e último jogo dos oitavos de final do Mundial de Clubes. Até lá, bom dia!
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Cancelo acordou fantasmas, Leonardo foi à caça da história (a crónica do Manchester City-Al Hilal)
Após uma primeira parte de “rolo compressor” e um golo de Bernardo Silva, reviravolta em seis minutos com Cancelo nas jogadas colocou City numa zona de desconforto até à surpresa final (3-4, a.p.).
Cancelo acordou fantasmas, Leonardo foi à caça da história (a crónica do Manchester City-Al Hilal)
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Final do jogo! 4-3 para o Al Hilal
Final do jogo em Orlando! Al Hilal vence Manchester City por 4-3 após prolongamento e vai defrontar o Fluminense nos quartos do Mundial de Clubes
⚽️ FINAL ✅
???????????????????????????? Man City 3 – 4 Al-Hilal ????????
◉ LOUCURA!! Poderoso City afastado pelos sauditas na maior surpresa da prova
◉ Jogo incrível com reviravoltas e recuperações
◉ Domínio inglês e xG absurdos das 2 equipas
◉ Todos os ratings do #MundialDeClubes em… pic.twitter.com/8jMH884d42
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Golo do Al Hilal! 3-4 por Marcos Leonardo
E é golo do Al Hilal! Cruzamento na esquerda para o cabeceamento de Milinkovic-Savic, defesa de Ederson para a frente e recarga de Marcos Leonardo na pequena área a fazer o 4-3
É O MENINO DA VILA, MARCOS LEONARDO ????
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Golo do Manchester City! 3-3 por Phil Foden
E é golo do Manchester City! Phil Foden, acabado de entrar em campo para o lugar de Rodrigo, recebeu um cruzamento largo de Cherki e desviou da primeira para o 3-3
Foden celebra o empate dos Citizens ⛵
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Golo do Al Hilal! 2-3 por Koulibaly
E é golo do Al Hilal! Pontapé de canto de Rúben Neves na esquerda do ataque para a entrada da pequena área e desvio de cabeça de Koulibaly sem hipóteses para Ederson
Al-Hilal chega-se à frente mais uma vez ????
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E volta a rolar a bola, início do prolongamento do City-Al Hilal
E começa o prolongamento do Manchester City-Al Hilal em Orlando, mais 30 minutos para tentar desfazer o empate a dois
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Final do tempo regulamentar! 2-2 em Orlando
Final do tempo regulamentar em Orlando! Manchester City e Al Hilal não conseguiram desfazer o empate a dois e seguimos para prolongamento
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Grande oportunidade para o Manchester City
Pontapé de canto de Bernardo Silva na esquerda do ataque, primeiro desvio de cabeça para defesa de Bono e recarga de Haaland cortada em cima da linha
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Golo do Manchester City! 2-2 por Haaland
E é golo do Manchester City! Mais um golo neste arranque caótico de segunda parte, com Haaland a aproveitar um ressalto na área após canto para desviar na pequena área para o 2-2
O robô Haaland diz presente ????
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Golo do Al Hilal! 1-2 por Malcolm
E é golo do Al Hilal! Saída rápida dos sauditas após canto do Manchester City, passe fabuloso de João Cancelo a isolar Malcolm e sprint do brasileiro desde o meio-campo para fazer a reviravolta
Cancelo assiste para a corrida de Malcom e está feito o segundo do Al-Hilal ????@FIFACWC | 14 Junho – 13 Julho | Vê todos os jogos grátis em https://t.co/fpfuiyzIoG | #FIFACWC #TakeItToTheWorld
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Golo do Al Hilal! 1-1 por Marcos Leonardo
E é golo do Al Hilal! Jogada na direita entre Malcolm e João Cancelo, cruzamento do português para corte de Ederson e Marcos Leonardo a aproveitar um ressalto para desviar de cabeça para o 1-1
O Menino da Vila ????@FIFACWC | 14 Junho – 13 Julho | Vê todos os jogos grátis em https://t.co/fpfuiyzIoG | #FIFACWC #TakeItToTheWorld
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E volta a rolar a bola, início da segunda parte
E volta a rolar a bola em Orlando, início da segunda parte sem qualquer substituição nas equipas
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Intervalo! 1-0 para o Manchester City
Intervalo em Orlando! Manchester City vence Al Hlal por 1-0 com golo de Bernardo Silva e já teve várias oportunidades para marcar mais golos, sendo que os sauditas cresceram no plano ofensivo nos últimos minutos
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Savinho fica perto do segundo golo
Recuperação de bola em zona alta, assistência de Haaland para a diagonal de Savinho e grande defesa de Bono, que acompanhou o movimento do brasileiro para tirar ângulo de remate
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Golo do Manchester City! 1-0 por Bernardo Silva
E é golo do Manchester City! Bernardo Silva inaugura o marcador numa jogada que começou numa combinação entre Rayan Ait-Nouri e Reijnders, cruzamento a ter depois um ressalto em Gündogan e desvio do português sozinho na área para o 1-0
Bernardo Silva faz o seu primeiro no FIFA Mundial de Clubes ????@FIFACWC | 14 Junho – 13 Julho | Vê todos os jogos grátis em https://t.co/fpfuiyzIoG | #FIFACWC #TakeItToTheWorld
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Rúben Dias fica perto do primeiro golo
Primeira oportunidade do Manchester City pertence a Rúben Dias, que ficou na área após uma bola parada, conseguiu surgir sozinho para desviar um cruzamento de Doku de cabeça mas o remate saiu à figura de Bono
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E rola a bola, início do jogo
E rola a bola em Orlando, início do Manchester City-Al Hilal que terá arbitragem do venezuelano Jesús Valenzuela. Pontapé de saída a pertencer aos ingleses
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Onze inicial do Al Hilal
Onze inicial do Al Hilal: Bono; João Cancelo, Koulibaly, Alharbi, Renan Lodi; Rúben Neves, Kenno, Milinkovic-Savic; Nasser Aldawsari, Malcolm e Marcos Leonardo
Suplentes do Al Hilal: Alyami, Aburasyin, Khalifah Aldawsari, Ali Albulayhi, Alsharani, Ali Lajami, Hamad Alyami, Alghannam, Alqahtani, Aljuwayr, Kaio César e Hadhood
Treinador: Simone Inzaghi
Here’s our starting lineup ????
Let’s go Hilal ????⚽ pic.twitter.com/CeiLFr0j5A
— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) June 30, 2025
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Onze inicial do Manchester City
Onze inicial do Manchester City: Ederson; Matheus Nunes, Rúben Dias, Gvardiol, Rayan Ait-Nouri; Reijnders, Bernardo Silva, Gündogan; Savinho, Doku e Haaland
Suplentes do Manchester City: Ortega, Bettinelli, John Stones, Nathan Aké, Vítor Reis, Khusanov, Akanji, Nico González, Rodri, Cherki, Phil Foden, Oreilly, Marmoush e Oscar Bobb
Treinador: Pep Guardiola
Your City line-up! ????#FIFACWC | LIVE and FREE on https://t.co/qHE6dSCO2t pic.twitter.com/nnsUvs10cH
— Manchester City (@ManCity) June 30, 2025